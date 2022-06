Landsbergis: opozicija pati paprašė pertraukos ir gavo ėjimą žirgu, jie buvo apžaisti ir tada įsižeidė

Formuodami valdančiąją koaliciją konservatorai ir liberalai žadėjo naują politinę kultūrą. Ar surengę neeilinį posėdį, kad „išgelbėtų“ žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko postą, valdantieji nepasiduoda tokiems patiems purviniems žaidimams, kuriais kaltino buvusios kadencijos valdančiuosius?

Užsienio reikalų ministras ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Gabrielius Landsbergis LRT TELEVIZIJOS laidoje „Savaitė“.

– Europos Komisija savo žodį apie Ukrainos narystę pasakė, dabar turės pasakyti užsienio reikalų ministrai, kurie renkasi pirmadienį, ir jūs ten taip pat dalyvausite, o galutinis sprendimas bus jau Vadovų Tarybos kitos savaitės pabaigoje. Aš net neabejoju, kad jūs žinot, kokios nuostatos vyrauja, kas bus tame susitikime. Kas dar nemato Ukrainos kaip kandidatės, kokios valstybės ir kiek jos gali nulemti?

– Nuotaikas šiek tiek pajausim, bet sprendimas priimamas ne užsienio reikalų ministrų taryboje, vis dėlto Vadovų Taryboje. Ir ne taip seniai, prieš kiek daugiau negu mėnesį, Versalyje, ko gero, sunkiausias posėdis vadovų, koks yra buvęs, būtent dėl galimo kandidato statuso, kur į paskutinį tekstą nebuvo suteikta įrašyti, kad Ukrainos ateitis yra „Europos Sąjungoje“, o tiktai pasakyta „Europos šeimoje“.

Ir tai reiškia, netgi dėl vieno žodžio vyko mūšis keletą valandų. Tai dabar ar sulauksim tokio, ar ne – sunku pasakyti. Dar kol kas aš šampaną laikyčiau šaldytuve.

– Ar galima tada tikėtis, kad tikrai paramą pareikš šią savaitę Kyjive pabuvoję didžiųjų valstybių vadovai: Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos? Ar tai, ką jie pasakė, kad remia, tai reiškia, kad jų balsas bus už Ukrainos kandidatės statusą?

– Na, viešai taip, bet, kaip sakoma, visada labai svarbi teksto dalis nutarimuose ta, kuri parašyta su žvaigždute: „taip, bet...“ ir tada išsidėsto tai.

Manau, kad vis dėlto mes principinį pritarimą valstybių turim – taip turbūt reiktų vertinti didžiųjų Europos Sąjungos valstybių (pozicijas), bet vėlgi kiekvienas balsas yra vienodai svarbus, ir mes pamatėm sankcijų klausimą, sakykime, kai Vengrijos balsas pasidaro esminis.

Ukrainos ir ES vėliavos / AP nuotr.

NATO plėtroje Turkijos balsas yra esminis. Taip, kad vis dėlto veto negalima apeiti, dėl to, kad yra lygiateisiškumas kiekvieno balso, tai ar to mes nepamatysime Vadovų Taryboje – to pasakyti dar negalime.

– Pereikime prie kitos temos. Noriu su jumis kalbėti kaip su įtakingiausios valdančiosios politinės jėgos, TS-LKD, pirmininku apie antrą savaitę besitęsiantį valdančiųjų ir opozicijos konfliktą. Jis radosi dėl neeilinio posėdžio, per kurį buvo, galima sakyti, išgelbėtas žemės ūkio ministras ir dabar opozicija teikia visą sąrašą reikalavimų ir posėdžiauja kitoje salėje. Ar šitas ministras yra tokios vertės, jis taip gerai dirba, kad reikėjo rizikuoti šituo konfliktu?

– Aš manau, kad didžiausia problema šiandien yra tai, kad opozicijai sunkiai sekasi suformuluoti aiškius uždavinius ir sau patiems. Matyt, jie patys nesitikėjo tokio sprogimo, pavadinkim, tokios reakcijos, kokią jie dabar gavo.

Tai, kad ministras laimėjo (balsavimą dėl) nepasitikėjimo, tai to būdavo kiekvienoje kadencijoje daugybę kartų, ir opozicijai tikėtis, kad galima versti ministrą lengvai, yra ganėtinai naivus lūkestis.

Opozicija parengė reikalavimų valdantiesiems sąrašą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Aš pamenu, kaip mes, atrodo, 2016-2020 metais turėjom įvairiausių, lygiai tam pačiam Navickui ketinome tada irgi nepasitikėjimą pareikšti, ar Verygai ir kitiems ministrams. Deja. Valdančioji dauguma turi įrodyti, kad gali efektyviai dirbti pagal (Seimo) Statuto nustatytas taisykles, ji tą ir padaro.

– Taip, pagal Statuto taisykles jūs viską padarėte teisingai ir teisiškai, turbūt nebuvo jokių pažeidimų, bet pamenate, ateidami jūs deklaravote naują politinę kultūrą. Ar šiuo atveju jums toks posėdis, neeilinis anksti iš ryto, atrodė tinkamas tai naujai politinei kultūrai? Tai buvo pagal visas tos kultūros taisykles?

– Mano nuomone, politinis žaidimas, jisai niekaip neišeina už kultūros ribų, pirmiausia, jeigu yra teisiniai principai, pagarbos principai oponentui išsaugoti, ką, aš sakyčiau, deklaravom ir siekiame išlaikyti.

Opozicija padarė žingsnį – paprašė patys pertraukos. Sunkiai galbūt paaiškinama, kam tą reikėjo daryti, ypač jeigu jie skaičiavo, kad jie yra surinkę balsų, gal netgi prikalbino valdančiosios daugumos vieną ar kitą atstovą. Patys pasiprašė pertraukos, na, ir gavo ėjimą žirgu. Jau turbūt Seimo pirmininkė paaiškintų, koks čia buvo ėjimas.

Šiaip niekam net nebūtų kilstelėjęs antakis, kad padarius vieną žingsnį opozicijai, bus atsakas iš valdančiosios daugumos, tiesiog jie patys nepaskaičiavo tokio ėjimo galimybės. Ir tada įsižeidė, kad jie nesuskaičiavo – jie buvo apžaisti. Galbūt bus kitų progų, kitų ministrų, galbūt jie gali pagalvoti kažkokių kitų politinių žingsnių, tai yra daroma, tai yra normalu.

Opozicija tęsia Seimo posėdžių boikotą – sutarimas nerastas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dabar didžiausia bėda yra tai, kad iki šiandien mes neturim jokio suprantamo, normalaus reikalavimų, pageidavimų sąrašo – sąlygų, kuriomis Seimo darbas galėtų grįžti į Į normalias vėžes.

– Bet jis yra paskelbtas žiniasklaidoje.

– Taip, bet pripažinkim – Seimo pirmininkės nepasitikėjimas, kuo jinai dėta šitoje situacijoje? Kas atsitiko tokio dabar, kad Seimo pirmininkė turėtų trauktis?

– Greičiausiai dėl valdybos posėdžio.

– Na, tai tada gal valdyba turi trauktis, kurioje yra berods 3 opozicijos atstovai, kurių yra daugiausia iš visų kada nors buvusių Seimo kadencijoje?

– O tie opozicijos reikalavimai, kurie susiję su ekonominiais dalykais, PVM mažinimai – šituos jūs linkę vertinti ir nusileisti kaip nors?

– Man atrodo, kad čia yra turbūt rimčiausia dalis, apie kurią iš tikrųjų reiktų atskirai kalbėti, išimant iš tokio politinio žaidimo lauko, dėl to, kad vis dėlto esame sudėtingoje situacijoje, ne tiek Lietuva, kiek Europos Sąjunga, ko gero, kiekviena pasaulio ekonomika šiandien.

Infliacija ir kiti ekonominiai iššūkiai kamuoja kiekvieną tiek Vakarų, tiek pasaulio ekonomiką ir mes turime būti ypatingai susitelkę ir labai aiškiai žinoti žingsnius, kuriais eisime į priekį taip, kad apsaugotume žmones, apsaugome valstybės ekonomiką per ateinančius mėnesius.

Opozicija paliko posėdį, jį tęsia istorinėje Kovo 11-osios salėje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Taip kad teikiant tokio pobūdžio pasiūlymus, kurie yra su šypsena kartais pateikiami – pasirašykite pasiūlymą už 250 milijonų eurų. Ir tie parašai prakeliauja per opoziciją, yra surenkami parašai, dedami ant stalo, pažiūrėkite – pusiau pokštas. Na, atleiskit, čia žaidžiama tikrai šieno kupetoj su degtukais. Gali viskas užsidegti ir tikrai neaišku tada, ko čia reiktų laukti.

Ekonominiai, finansiniai klausimai yra sprendžiami tų, kurie turi mandatą juos spręsti, sudaryti biudžetą – tai yra, Vyriausybė. Jeigu yra galimybė sudaryti kitą vyriausybę, su, kaip buvo minėta, premjeru Veryga, yra tam Statute numatytos galimybės: reiškiamas nepasitikėjimas dabartine vyriausybe, sudaroma nauja dauguma ir prisiima atsakomybę už naujas išvadas.

Mes galime tikrai paaiškinti tam tikrus žingsnius, kuriuos darome, kokiu keliu ketiname eiti ateinantį pusmetį, įtraukti opoziciją diskusijai. Premjerė yra pasakiusi, kad yra pasiruošusi tą daryti. Konstruktyvi, žmogiška, normali diskusija, pokalbis – mes esame pasiruošę, buvome nuo pirmų dienų pasiruošę.

– Prezidentas siūlosi padėti. Jūs esate linkę priimti jo siūlymą ar spręsite savo jėgomis?

– Niekada nesame atmetę jokios prezidento pasiūlytos pagalbos, jeigu ji yra nuoširdi.

– O ji nuoširdi?

– Na, kol kas girdėjome pažadą. Pirmieji pareiškimai galbūt atrodė nelabai vienijantys, sakykim, arba nepadedantys abiem pusėm susitikti centre. Daugiau jis užėmė vieną poziciją ir tuo būdu galbūt šiek tiek mažino pasitikėjimą juo kaip sąžiningu arbitru, dėl to, kad jis išsakęs yra savo poziciją. Jeigu jisai ras būdą, kaip apeiti savo pradinę situaciją, tai, be abejonės, ištiesta ranka visada yra gerai.