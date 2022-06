Įsigaliojus privalomam augintinių ženklinimui ir registravimui, per mėnesį paženklinta beveik 30 tūkstančių gyvūnų

Per pirmą mėnesį po to, kai įsigaliojo privalomas gyvūnų augintinių ženklinimas bei registravimas, stebimas didesnis aktyvumas. Valstybinės maisto bei veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, per gegužę gyvūnų augintinių registre (GAR) užregistruota daugiau nei 30 tūkstančių šunų, kačių ir šeškų.

„Vis daugiau keturkojų šeimininkų, veisėjų ar globėjų atveda savo augintinius skiepytis nuo pasiutligės ir registruotis Gyvūnų augintinių registre. Nuo praėjusių metų pradėjome aktyviau raginti ženklinti bei skiepyti šunis, kates ir šeškus, organizuojame viešus renginius, informacines kampanijas, raginame piliečius būti pareigingais. Džiugina didėjantis žmonių sąmoningumas, atsakomybė ir sutelktumas, rūpinantis gyvūnų sveikatingumu bei gerove. Tikime, kad šiais gyvūnų gerovės metais numatytos visuomeninės iniciatyvos suburs dar daugiau neabejingų piliečių, organizacijų bei institucijų“, – viliasi VMVT Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriaus vedėjas Egidijus Mecelis.

Gyvūnai / Freepick nuotr.

Gyvūnų augintinių registro duomenimis, per mėnesį paženklinta beveik 30 tūkstančių gyvūnų, daugiausia – šunų (beveik 21 tūkstantis), kačių registruota daugiau nei 8 tūkstančiai bei 13 šeškų. Birželio pradžioje iš viso GAR registruota 316 914 gyvūnų augintinių: šunų – 241 398, kačių 102 065 bei 451 šeškas. VMVT atkreipia dėmesį, kad toliau didėjo į Lietuvą iš Ukrainos įvežamų gyvūnų skaičius: per gegužės mėnesį užregistruoti kiek daugiau nei trys šimtai gyvūnų, o jau birželį šis skaičius išaugo kone dvigubai. Tradiciškai daugumą sudaro šunys.

VMVT primena, kad gegužės pirmąją baigėsi pereinamasis laikotarpis suženklinti visus gyvūnus – nuo šiol visi Lietuvoje atsivesti gyvūnai augintiniai per keturis mėnesius privalo būti užregistruoti GAR, paženklinti mikroschemomis. Tuo tarpu iš karo siaubiamos Ukrainos atvežamų gyvūnų augintinių ženklinimui bei skiepijimui galioja lengvatos – bendradarbiaujant su privačiais veterinarijos gydytojais, pabėgėlių iš Ukrainos gyvūnų augintinių ženklinimas bei vakcinavimas organizuojamas nemokamai, o privalomas 21-os dienos karantinas po skiepo gali būti atliekamas toje vietoje, kur gyvūnas augintinis apsistojęs su savo šeimininkais.

Gyvūnai / Freepick nuotr.

„Be to, pabėgėlių nuo karo gyvūnams augintiniams nemokamai atliekamas pasiutligės antikūnų kiekio nustatymo tyrimas. Taip pat reikia nepamiršti ir vakcinacijos nuo pasiutligės – ji atliekama praėjus ne mažiau kaip dvylikai savaičių nuo gyvūno atsivedimo, o vėliau pakartotinai vakcinuojama pagal vakcinos gamintojo rekomendacijas: kasmet, kas dvejus ar trejus metus – tai būtina atlikti“, – primena E. Mecelis.