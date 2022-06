Armonaitė ragina opoziciją grįžti į Seimo salę: konfliktas dėl nieko yra per didelė prabanga šiais laikais

Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė teigia, kad Seime „dėl nieko“ kilęs konfliktas yra per didelė prabanga šiais laikais. Todėl ekonomikos ir inovacijų ministrė ragina opoziciją grįžti į vieną Seimo salę ir užbaigti pradėtus darbus.

„Labai norėčiau, kad kartu su opozicija pabaigtume darbą, kartu su savo skirtumais, kartu su nesutarimais“, – žurnalistams Seime sakė A. Armonaitė, pridurdama, kad sunku įvardinti vieną priežastį, kodėl įsiplieskė seniai parlamente matytas konfliktas.

„Opozicija yra labai įvairi. Jei „valstiečiams“ yra per liberalūs mūsų įstatymai, tai kitiems norėjosi ministro Navicko (atstatydinimo – ELTA), tretiems per anksti posėdis prasidėjo, ketvirtiems buvo neteisingai sudėliotas pirmininkavimo grafikas. Tai priežasčių, kodėl yra pikta, yra daug. Vienu rišliu sakiniu neišeina suformuluoti, kodėl visi susipyko. Ir šitoks gilus konfliktas dėl nieko yra per didelė prabanga šiais laikais“, – teigė ministrė.

Be to, pasak jos, žmonėms veikiausiai tokios „rūmų intrigos“ nėra įdomios.

„Žmonėms tikriausiai nėra labai įdomu. Įdomus šis konfliktas yra politikams ir politologams bei politikos gurmanams. Bet kai tu nueini į turgų ir tau rūpi, kiek kainuoja braškės, o ne kažką kitaip...“, – sakė A. Armonaitė, nesutikdama su opozicijos priekaištais, kad valdantieji nesiėmė sprendimų dėl gyventojus slegiančios rekordinės infliacijos.

„Valdantieji atnešė antiinfliacinį paketą, kuriame buvo ir žmonių pajamų didinimas, ir energijos kainų kompensacijos, ir kiti dalykai. Opozicija dalyvavo priimant tuos sprendimus ir kai kuriuos net palaikė. Jei norima spręsti struktūrinius klausimus, tai ateikim į salę, bendraukim, dirbkime, turėkime skirtumus, nesutarkime, bet pabaikime sesiją kartu“, – apibendrino A. Armonaitė.