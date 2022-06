Vyriausybės vadovė: įrodymais grįsti sprendimai tapo tikrove

Ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė pasveikino 10-osios Europos oficialiosios statistikos kokybės konferencijos dalyvius bei organizatorius ir pabrėžė vis didėjančią makroekonominių duomenų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje.

„Vos per dvejus metus Lietuvai teko atlaikyti COVID pandemiją, Baltarusijos diktatoriaus organizuotą nelegalių migrantų antplūdį, o šios žiemos pabaigoje Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. Teko operatyviai priimti sprendimus, gebėti greitai susiorientuoti. Akivaizdu, kad per pastaruosius dvejus metus duomenų rinkinys labai išsiplėtė. Ir galiu tvirtai pasakyti, kad be kokybiškų ir beveik realaus laiko duomenų Lietuvos Vyriausybė dirbtų tik apgraibomis. Be tinkamos analizės negalėtume priimti veiksmingų sprendimų“, – pabrėžė premjerė.

COVID-19 testavimo punktas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vyriausybės vadovė akcentavo, kad toks veikimo būdas tapo įmanomas atsinaujinus Statistikos departamentui, pasikeitus jo misijai. Statistikos departamentas tapo mūsų vieninteliu visos informacijos šaltiniu – patikimu ir nuolat atnaujinamu, integruojančiu įvairių institucijų duomenų šaltinius, informaciją surinkusius iš visų anksčiau naudotų senų programų ar dokumentų. Tai tapo įrankiu, leidžiančiu konsoliduoti duomenis ir padaryti juos prieinamus sprendimus priimantiems asmenims visais valdžios struktūros lygiais.

„Manau, kad tai neįtikėtinas pokytis. Taip pat esu tikra, kad statistikos temai visada trūko dabarties dėmens. Didžiausios problemos, su kuriomis susiduria Vyriausybė, kaip tik glūdi dabartyje. Statistika sujungdavo praeities duomenis ir stengdavosi, kad jie būtų naudingi ateičiai, kažkaip atsiribodama nuo dabarties. Atsinaujinęs Statistikos departamentas tapo esminiu įrankiu sprendžiant dabarties problemas“, – sakė I. Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ministrės pirmininkės manymu, Seime svarstomas naujasis Oficialiosios statistikos įstatymas užbaigs pokytį ir visi valdžios institucijų konsoliduoti duomenys taps plačiai prieinami naudoti viešajame sektoriuje. Bus žengtas reikšmingas žingsnis įrodymais grįstų kokybiškų sprendimų priėmimo linkme.

Vilniuje vyksta 10-oji Europos statistikos kokybės konferencija, joje dirbs apie 350 dalyvių iš ES, Rytų partnerystės ir Šiaurės Afrikos šalių, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Kolumbijos, Pietų Korėjos, EBPO, ELPA ir kitų tarptautinių organizacijų. Konferenciją organizavo Lietuvos statistikos departamentas ir Europos statistikos tarnyba (Eurostat).