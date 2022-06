Prezidento patarėjas: reikia susiveržti diržus ir tiesiogine, ir perkeltine prasme, ir pasiruošti ilgam kariniam konfliktui

Lietuvoje viešėjęs Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pabrėžia, kad sąjungininkės yra įsipareigojusios ginti kiekvieną Aljanso centimetrą, ir žada daugiau vokiečių karių Lietuvoje. Pokalbis apie Vokietijos pažadus – su prezidento vyriausiuoju patarėju nacionalinio saugumo klausimais Kęstučiu Budriu.

– Pone K. Budry, ar tokios kanclerio žinios laukėte?

– Tikrai taip. Tikėjomės, kad šis vizitas bus reikšmingas, prasmingas dėl laiko, kai jis vyksta, ir istorinis savo turiniu. Jis toks ir yra. Šiandien sulaukėme žinios, kad Vokietijos politinė vadovybė ir karinė vadovybė yra priėmusi sprendimą didinti savo buvimą Lietuvoje ir reikšmingai imtis atsakomybės už saugumą regione.

– Ką tai reiškia praktiškai?

– Tai reiškia, kad ilguoju laikotarpiu, nes kalbame apie tam tikrą atstumą, nes turi būti atlikti ir parengiamieji darbai, Vokietija imasi vadovauti brigadai Lietuvoje. Mes šiuo metu turime priešakinį batalioną, kurį vadiname kovine grupe Lietuvoje, kurį sudaro ne tiktai Vokietijos, bet ir kitų sąjungininkų pajėgos – Norvegijos, Nyderlandų, Belgijos ir kitų. Šį vienetą didinsime iki brigados, o brigadą jau sudaro daugiau batalionų.

Gitanas Nausėda ir Olafas Scholzas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kokius 5 kartus daugiau, ar ne?

– Gali būti ir 5 kartus daugiau, gali reikėti ir paraminių atskirų vienetų. Taigi, visas šias pajėgas, dedikuotas Lietuvai atgrasyti ir atremti galimą Rusijos agresiją, nes tai irgi buvo pabrėžta, kad ilgalaikėje perspektyvoje dabartinis Rusijos režimas yra karinė grėsmė Europoje, Vokietija imasi plėtoti ir dedikuoti. Ką tai reiškia artimiausiu laikotarpiu, kas tai bus? Tai reiškia, kad šalia dabartinio bataliono, kuris jau dabar yra beveik 1500 karių, 1350 mes turėsime dar štabo, jau brigados lygio elementus, turėsime papildomų pajėgų, numatytų Vokietijoje, kurios nuolat bus rotacijos pagrindu, treniruosis taip pat ir Lietuvoje su esančiomis jau čia pajėgomis. Ir visą tą programą plėtosime ilguoju laikotarpiu tam, kad tų pajėgų būtų Lietuvoje dar daugiau. Apribojantis veiksnys čia yra labai svarbus, taip pat ir mūsų pasirengimas priimti tokį skaičių.

– Kitaip tariant, turime padaryti daug namų darbų?

– Tikrai taip. Ir šis laikotarpis, kurį esame užsibrėžę, kai kalbame apie 5-erius metus, gali skambėti pakankamai ilgai, bet čia yra du svarbūs aspektai. Vienas – tos pajėgos, jeigu reikia krizės atveju atgrasyti priešininką arba iš karto imtis gynybos, gali būti sustiprintos. Mes sakome, kad to negana, jos pas mus turi stovėti ir taikos metu kaip atgrasymas. Kitas labai svarbus dalykas, kad mūsų infrastruktūra turi būti tam paruošta. Kalbu apie didelį skaičių karių, kurie ne vien tiktai turėtų būti kareivinėse ar eiti į valgyklą ir į sporto salę, bet taip pat turi treniruotis, jiems reikia poligono, deramų šaudyklų, tinkamos programos sąveikai su kitais pajėgumais ir kitais vienetais. Dėl to mes turime labai daug namų darbų ir tai yra didelis uždavinys ir iššūkis Lietuvai.

Į Lietuvą atvyko Vokietijos kariai / NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės nuotr.

– Šiandien net norėdami negalėtume priimti jų?

– Mes galėtume priimti tokiomis lauko sąlygomis ir pasiruošti vykdyti kovines užduotis. Tą galėtume. Bet kalbama ne apie kovines užduotis, o apie treniravimąsi, apie pratybas. Tos sąlygos dabar šiuo metu yra netinkamos ir mums jas reikia paruošti. Ir čia matau kritinį mūsų pažeidžiamumą.

– Minėjote penkerius metus. Ar čia toks optimistinis variantas, kada galėtų vokiečių karių padaugėti Lietuvoje ir jau ta brigada atsirasti?

– Jų padaugės greičiau, nes vis tiek mes kalbame apie pratybas, apie įvairius sąveikos mechanizmus. Tada, kai mes turėsime daugiau infrastruktūros, turėsime daugiau ir karių. Šiandien šalies vadovai sutaria, kad gynybos ministrai ir parengs tuos konkrečius planus, kada mes būsime pasirengę priimti daugiau, kada tos pajėgos galės atvykti, nes tai yra lygiai taip pat susiję ir su Vokietijos planais deramai apginkluoti ir paruošti kovinį vienetą. Nes kalbame apie kovinę brigadą, o ne apie ne visai sukomplektuotą ar panašiai, o apie tam tikrą bendrą takelį. Terminai, kurie yra numatyti, jie, beje, ir praeitą savaitę valstybės gynimo tarybos posėdyje buvo minimi, buvo kalbama apie 2027 metus, kada mes jau būsime paruošę infrastruktūrą brigadai priimti, yra labai optimistiniai. Jeigu mes vykdysime darbus, įsigijimus, statybas dabartiniais tempais ir apimtimis, mes to nepasieksime. Tą reikia turėti omenyje – mūsų infrastruktūros, statybos tempai turi būti kokybiški ir greitesni.

Kęstutis Budrys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kiek šie žodžiai yra įsipareigojimas ar tiesiog Vokietija, žinodama, kad Baltijos šalys kartais žiūri į ją kritiškai dėl pastarojo meto įvykių ir esą menkos pagalbos Ukrainai, galbūt tokia retorika bando nuraminti Baltijos šalis?

– Tikrai taip nėra. Matome, kad sprendimai yra išdiskutuoti, paruošti ir stiprūs, eina drauge su kitu saugumo, gynybos politikos pokyčių paketu, kas Vokietijoje yra vadinama zeitenwende ir apie ką buvo paskelbta garsiai drauge su įsipareigojimu skirti daugiau lėšų gynybai, esame to didelio epochinio pokyčio dalis. Tai reiškia, kad Vokietija imasi daugiau atsakomybės ir kalbama ne tiktai apie Lietuvą, apie Baltijos šalis, apie didesnius įsipareigojimus plėtojant oro gynybos sistemą, taip pat apie didesnį pajėgumą jūrose, Baltijos jūroje. Vokietija nori imtis lyderystės ir tai bus susiję su jos laivyno plėtojimu ir panašiai. Tai bus didelė programa. Taip pat visi šitie dalykai, kurie bus pradžioje įgyvendinti, yra užfiksuoti ir bendrame Lietuvos prezidento ir Vokietijos federalinio kanclerio komunikate.

– Vokietijos kancleris sulaukė ir ne visai malonių klausimų, turėjo teisintis dėl stringančio ginklų tiekimo Ukrainai. Ar įtikino kanclerio atsakymai?

– Vokietija šiuo metu yra viena iš daugiausiai paramos ir ginklų Ukrainai perduodančių šalių.

Ukrainos kariai / AP nuotr.

– Tačiau kasdien turi teisintis, kad ta sunkioji ginkluotė stringa arba ukrainiečiai tvirtina, kad negauna, arba Vokietija per kitas šalis tiekia?

– Atsižvelgiant į skaičius ir vertes yra nesusikalbėjimas. Visų pirma, yra vienas ribojantis dalykas – didelė dalis informacijos yra tiesiog neskelbiama dėl įvairių priežasčių, visų pirma saugumo, tam, kad ta ginkluotė tiekimo metu nebūtų sunaikinta, nebūtų perimta ir panašiai. Tai yra laikoma paslaptyje ir šiuo metu būtų sunku gauti tikslius skaičius, kiek kokios įrangos vienetų pateikta. Tai yra vienas dalykas. Kitas – ką tikrai reikėtų padaryti, apsibrėžti vertes, kaip mes skaičiuojame. Na, ir čia tikrai galima fiksuoti, kad skirtingos valstybės skirtingai skaičiuoja vertę to, kas yra perduodama. Ar tai yra likutinė ir dovanota įranga perduodama, ar atkuriamąją vertę, jeigu mes naujai pirktume visiškai naujos kartos, sakykime, ginklų sistemą nuo lentynos ir panašiai. Tai yra skirtingi dalykai. Pagal vertes tai yra viena pirmaujančių valstybių. Be to, mes turėtume suprasti, pasakyti, kad, pavyzdžiui, haubicos ir tos pačios moderniausios Europoje Panzerhaubitze 2000, kurių mes taip pat turime įsigiję, kad būtų naudojamos efektyviai, tam reikia mokymų ir Ukrainos karių mokymai ir vyksta. Nuo paskelbimo iki tam tikrų pabūklų mūšio lauke atsiradimo tas fonas užtrunka. Mes galime komentuoti, kaip visa tai atrodo, kaip tą foną ištiesinti reikėtų Vokietijoje ir Europoje, bet ten matyti jiems geriau. Bet viso to svarbi yra potekstė, kad visos šalys, kurios tą klausimą kelia, tiesiog prašo ir reikalauja Vokietijos lyderystės ir čia yra svarbi žinia.

Kęstutis Budrys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Vokietijos lyderystė bus svarbi birželio pabaigoje NATO viršūnių susitikime Madride, kur, tikimasi, bus patvirtinti ir ypač svarbūs Baltijos valstybėms gynybos planai.

– Taip, NATO viršūnių susitikimas bus mums svarbus, nes jame turės būti užfiksuota, kad dabartinė atgrasymo ir gynybos laikysena arba pajėgos, kaip jos yra išdėstytos, ir planai yra netinkami dabartinėje situacijoje. O dabartinė situacija yra kokia – Rusija yra ilgalaikė karinė grėsmė Aljansui. To Aljansas anksčiau nebuvo pasakęs, tai bus pirmą kartą užfiksuota. Taip pat ir strateginė koncepcija, kad Aljansas mato visą pasaulį ir savo vaidmenį jame. Iš to išplaukia, kad mūsų dabartinė laikysena yra netinkama, mes ją turime pakeisti, adaptuoti. Vienas iš būdų yra didinti pajėgas labiausiai pažeidžiamuose geografinėse Aljanso erdvėse – Baltijos šalyse.

– Pone K. Budry, galbūt kancleris paaiškino, kodėl visai neseniai skambino vėl Vladimirui Putinui kartu su kolega Emmanueliu Macronu?

– Taip, argumentas buvo pateiktas ir, man atrodo, prieš tai jis irgi buvo išsakytas, kodėl tai daro, – tam, kad perduotų žinią, jog tikslai, kurių siekia Rusija, nebus pasiekti, kad sankcijos, kurios yra įvestos dėl pradėto karinio konflikto, kaip ir įvestos prieš tai, po 2014 m. Krymo okupacijos ir aneksijos, nebus nutrauktos ir visa šita politika veda į pralaimėjimą.

Emmanuelis Macronas, Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Noriu pacituoti E. Macroną. Prancūzijos prezidentas dar kartą perspėjo nežeminti Maskvos, esą tik taip bus galima pasiekti taikos. Ar toks šiandieninis Vokietijos pareiškimas dėl daugiau karių siuntimo į Lietuvą ateityje nebus palaikytas kaip Rusijos žeminimas?

– Nenorėčiau šitų dalykų priešinti. Kalbama apie NATO įsipareigojimą ginti kiekvieną valstybę ir kiekvieną centimetrą. Centimetrai ir šiandien buvo dar kartą pakartoti. Ir tai nėra tuščiažodžiavimas, tai plaukia iš NATO įsipareigojimų ir mes nė vienos NATO politikos, taikomos NATO viduje, neturėtume laikyti priežastimi kažkam jaustis įsižeidusiam ir to nėra, ir aš tuo net neabejoju. Kita dalis modeliuojant situacijos baigtį Ukrainoje, kaip karas galėtų baigtis ir kas kam kokias nuolaidas turėtų padaryti ir panašiai. Manau, kad čia yra padarytos klaidos arba vertinime, arba žinojime, arba mąstyme apie Rusijos režimą, kalbu apie tai, kad mes turėtume palikti erdvės agresoriui atrodyti gerai po viso to, ką jis padarė. Čia fundamentalių klaidų palikta.

– Jūs visai neseniai sakėte, kad reikėtų šiek tiek mums mažiau optimistiškai vertinti tai, kas vyksta Ukrainoje, ir nesidžiaugti, esą Ukraina pasiekė labai didelių pergalių. Taip supratau jūsų mintį. Dabar žvelgdamas į tai, kas vyksta Ukrainoje, jūs labiau optimistas ar pesimistas, kur link vystosi įvykiai?

– Aš labiau realistas, kad tai greitai nesibaigs ir mes neturėsime greito atsakymo, kad ir kaip mums norėtųsi, kad ir kaip mus karas vargintų. Aš sakau, kad reikia susiveržti diržus ir tiesiogine, ir perkeltine prasme, ir pasiruošti ilgam kariniam konfliktui. Reikės remti Ukrainą, reikės priešintis įvairiems bandymams versti mus persigalvoti dėl politinio solidarumo ir panašiai, dėl sankcijų Rusijai mums pakišinės įvairias situacijas, ar tai būtų grūdai, badas, ar dar kas nors. Mes visą laiką būsime išbandomi ir turime žinoti, kodėl mes visa tai darome, kad šitas karas bus ilgas, nes jisai yra be galo svarbus. Tai yra pozicija. Ar jis pasibaigs kitą savaitę? Ne. Ar bus pergalė po dviejų savaičių? Irgi jos nebus. Tai yra ilga distancija ir ilgai distancijai pasiruošimas yra kitoks.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Kaip suprantu, dar kartą išgirdote pono kanclerio patvirtinimą, kad Ukraina neturėtų atsitraukti, nuolaidžiauti Rusijai ir kad Rusija yra agresorė toje šalyje?

– Vienareikšmiškai. Tai Respublikos prezidento pozicija ir Vokietijos kanclerio, ir drauge buvusių Baltijos šalių premjerų pozicija, todėl ji tikrai vienoda ir mes ir toliau remsime Ukrainą, kalbėsimės, kaip mes galime padaryti tai efektyviau, nuo sankcijų neatsitrauksime ir neieškome jokių kitokių išeičių iš šitos situacijos.