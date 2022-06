Navickas atsikirto interpeliaciją rengiančiai opozicijai: kritika atsiduoda naftalinu

Opozicija kritikos akmenis mėto į žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko daržą – antradienį Seime jam surengta interpeliacija. Visgi pats ministras į Seimo posėdį sakė atvykęs ramus ir teigė, kad pagrįstos kritikos negirdi, o dalis opozicijos kaltinimu atsiduoda „vakar diena“ ir „naftalinu“.

Daugiau nei 30 klausimų K. Navickui parengusi opozicija pažėrė ministrui kritikos dėl per mažo bendravimo su žemdirbiais, neįsiklausymo į jų bei mokslininkų nuomonę, per didelio dėmesio aplinkosaugai ir per mažo rūpesčio žemės ūkio. Tačiau K. Navickas antradienį teigė esąs ramus.

TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA:

„Nelabai jaučiu kritikos, net kai kuriuose klausimuose buvo patingėta pasitikrinti, ar informacija teisinga, ar ne. O iš tikro, didžiausia kritika, kad išmanau aplinkosaugą, manau, yra nepagrįsta, nes aš matau tai kaip privalumą. Aplinkosauga kituose sektoriuose, neišskiriant žemės ūkio, yra ateitis, o ne praeitis“, – komentavo K. Navickas.

Opozicijos atstovai antradienį ryte komentavo esą K. Navickas labiau rūpinasi „paukšteliais, o ne žemės ūkiu“, bet ministras atsikirto teigdamas, kad tokia kritika yra pasenusi: „Galima bet ką pasakyti, bet reikėtų faktų. Sakyti, kad aplinkosauga yra žemės ūkio priešas, skamba kaip vakarykštė diena ir naftalinu.“

Ministras taip pat neteisinga vadino opozicijos kritiką dėl nesikalbėjimo su žemdirbių bendruomene, mokslininkai, neįsiklausymo į jų nuomonę ir lūkesčius. K. Navickas tvirtino, kad visų suinteresuotų grupių klausosi, su jomis bendrauja.

Kęstutis Navickas / BNS nuotr.

„Žinoma, kad klausomės, nes strateginis planas yra suderintas, aptartas pakartotinai. Aišku, kad ne visus dalykus gali suderinti, yra direktyviniai dalykai, kurie jau privaloma, jie niekam nepatinka, bet tokios sąlygos yra būsimo finansavimo laikotarpio“, – aiškino žemės ūkio ministras.

Paklaustas, ar vis dar jaučia premjerės Ingridos Šimonytės palaikymą, K. Navickas teigė, kad ne tik jį jaučia, bet ir yra juo garantuotas, nes ministrė pirmininkė viešai patvirtino pasitikinti ministru.