„Ieško lagaminų ir rengiasi kelionei namo“: ilgesys didesnis už baimę – ukrainiečiai būriais iš Lietuvos grįžta į vis dar kraujuojančią tėvynę

Šimtai nuo Rusijos sukelto karo Ukrainoje į Lietuvą bėgusių žmonių grįžta į tėvynę. Į nuo okupantų agresijos vis dar besiginančią šalį vykstantys ukrainiečiai pripažįsta, jog baiminasi tykančių pavojų, tačiau namų ilgesys – didesnis už baimę patekti į bėdą. Mažėjantį karo pabėgėlių srautą jaučia ir pagalbą ukrainiečiams teikiančių centrų atstovai. Kai kurie pastebi – ateinantys ukrainiečiai ieško lagaminų ir rengiasi kelionei namo.

Iškamuoti ilgesio veržiasi namo į Ukrainą

Į Panevėžio labdaros ir paramos fondą „Nauja viltis“ vis dažniau užsuka ukrainiečiai, ieškodami lagamino, – rengiasi kelionei namo.

„Vakar buvo moteris su vaiku, ir prieš tai buvo atėjusi jauna moteris su mažu vaiku. Sako: aš važiuosiu. Klausiu: kur jūs važiuosit? Viena iš Poltavos, kita – iš Kyjivo. Sako: nebegaliu, viskas gerai čia, žmonės geri, bet noriu namo, vyras laukia, rizikuosiu. Nemažai jau išvažiavusių“, – pasakojo fondo steigėja Irina Burkauskienė.

Panevėžyje įsikūrę ukrainiečiai dažnai skuba į Nemuno gatvėje esantį paramos ir labdaros fondą / A. Murauskaitės/LRT nuotr.

Irina pasakojo, kad kai kurie ukrainiečiai į fondą užsuka jau trečią mėnesį. „Dabar matau, kad kai kurie jau pradeda šypsotis, o iš pradžių matydavau, kad žiūri į vieną tašką“, – apie pokyčius karo suluošintų žmonių veiduose pasakojo Irina.

Nors vis dažniau ukrainiečiai susiruošia namo, yra ir atvykstančių. Tarkime, vos prieš kelias dienas į Panevėžį iš Mariupolio atvyko jauna moteris su trimis vaikais ir močiute, paprašė Irinos surasti gyvenamąją vietą.

„Nieko negalėjau pažadėti, tik paviešinti socialiniame tinkle. Po dviejų dienų man paskambino lietuvė iš Anglijos, sakė pamačiusi mano įrašą ir norinti savo butą Panevėžio rajone užleisti ukrainietės šeimai.

Ta šeima norėjo iš Mariupolio išvykti iškart, kai tik buvo okupuotas miestas, bet jų neišleido, teko grįžti atgal, paskui jie gyveno rūsyje, slėpdamiesi nuo bombų. Nebebuvo ko valgyti, padalindavo po šimtą gramų grikių kruopų kiekvienam. Mama su močiute valgydavo kartą per dieną, vaikai – po du kartus. Grikius užpildavo šaltu vandeniu, nes negalėdavo išeiti iš rūsio ir užkaisti vandens dėl nuolatinių apšaudymų.

Paskui, kai vyko evakuacija, juos išvežė į filtracijos stovyklą Taganroge, Rusijoje. Giminaičiai pasakė: bėkite iš ten, jei tik turite galimybę. Ištaikę progą, visi ir spruko. Pažįstami nupirko bilietus į Maskvą ir liepė pakeliui su niekuo nekalbėti, nesakyti, kad iš Ukrainos. Taip šeima pasiekė Maskvą, iš ten – Estiją, o paskui atvyko į Panevėžį“, – vieną iš skausmingų istorijų perpasakojo paramos fondo šeimininkė.

Sportinių kelnių į fondą buvo atėjęs peršautas vyras iš Mykolajivo.

„Visas sutvarstytas. Jis kariavo. Viena moteris dabar yra išvykusi į Ukrainą laidoti savo sūnaus, jis žuvo kare. Bendromis jėgomis surinkome jai pinigų, kad turėtų už ką palaidoti. Viena panevėžietė pasakojo, kad pas ją prisiglaudusi ukrainietė niekur neina – skaito naujienas telefone ir nesustodama verkia. Sakiau atvesti ją į ukrainiečių susitikimus mūsų fonde, bet ji negalinti dar ateiti. Kitos ukrainietės ateina, pabendrauja, sako, kad joms tai padeda“, – pasakojo I. Burkauskienė.

Karas paveikė ir asmeniškai

Panevėžietė I. Burkauskienė krikščionišką labdaros ir paramos fondą „Nauja viltis“ įsteigė jau seniai – jame pagalbą gauna socialinę riziką patiriančios šeimos, priklausomybių atsikratantys žmonės čia dalyvauja adaptacijos programoje. O kai prasidėjo karas, veiklą teko išplėsti.

„Kai prasidėjo karas ir ukrainiečiai pradėjo važiuoti į Lietuvą, sulaukėme jų ir Panevėžyje, supratau, kad reikia padėti“, – pasakojo I. Burkauskienė.

Karas, kurį iš pradžių matė tik per televiziją ir skaitydama naujienas internete, negalėjo Irinos aplenkti, mat Ukrainoje gyvena jos artimieji.

„Iš pradžių buvo sunku, juk nemažai mano giminaičių gyvena Ukrainoje, Charkive. Žiūrėdavau naujienas apie karą ir verkdavau. Visą savaitę verkiau skaitydama žinias internete. Iš pradžių viena pusseserė Ukrainoje sakė, kad čia ne karas, tik kažkas sproginėja. Ji net nesuprato iš pradžių, kad tai rimta, sakė, kad to negali būti, tik vėliau viską suprato“, – pasakojo panevėžietė.

Dabar Irina jau nebeverkia, moteris suprato turinti palaikyti Panevėžyje saugumo ieškančius ukrainiečius, suprato galinti išplėsti savo fondo plotus.

Ji pamena, kaip karo pradžioje į ją kreipėsi nuo karo pabėgę ukrainiečiai – paprašė surasti stogą virš galvos. Irina tuomet atvėrė fondo duris – antrame aukšte įsikūrė septynių asmenų šeima.

„Taip ir pradėjo žmonės pas mus eiti. Ir anksčiau turėdavome rūbų, juos dalydavome vargingiau gyvenantiems žmonėms, benamiams. Garsas ir pasklido – žmonės mums atneša drabužių, batų, buities reikmenų. Iš pradžių viską laikėme koridoriuje, vėliau teko atverti vieną kambarį, paskui – ir antrą“, – rodydama kabyklas, lentynas, pilnas surinktų daiktų, pasakojo I. Burkauskienė.

Pagalbos ukrainiečiams centras Klaipėdoje / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Sušildė panevėžiečių gerumas – atveža net siūlų

Fondo duris praveriantys ukrainiečiai neretai neturi nieko – iš namų apšaudomuose miestuose jie išlėkė kaip stovėję, griebę tik pasą ir šiltesnį megztinį.

„Ateidavo praradę viltį, verkdami, ištikti depresijos. Ateidavo su vaikais, nieko neturėjo. Rašiau feisbuke, prašiau, kad kas atvežtų to, ko reikia. Tarkim, siūlų. Viena moteris kiek atsigavo psichologiškai, sakė, kad mezga, kad mezgimas jai kaip terapija. Paprašiau siūlų. Kitą dieną viena moteris atnešė kelis krepšius siūlų. Mūsų žmonės nuostabūs. Per COVID-19 buvome uždari ir po to uždari buvome, o dabar atgyjame. Mes, lietuviai, susivienijome, padėdami nukentėjusiesiems nuo karo“, – kalbėjo Irina.

Ilgainiui pasidarė aišku, kad vien daiktų, nors tai ir daug gyvenimą iš naujo pradedantiems žmonėms, nepakaks – vienoje iš patalpų atsirado termosas su karštu vandeniu, arbatos, sausainių. Atskubėję ukrainiečiai susėda prie stalo ir pasakoja savo istorijas. O šeštadieniais visi renkasi į susitikimus, bendrauja, dalinasi, kaip sekasi įsitvirtinti Lietuvoje.

Chersonas / Public News TIme

Pagelbėti ateina ir savanorių – tiek gyvenančių Panevėžyje, tiek parvykusių atostogų, tarkim, iš Anglijos.

„Ir vakar moteris atėjo, parvažiavusi iš Anglijos, atnešė daiktų, sakė visus giminaičius apeisianti, paraginsianti pasidalyti daiktais, pasisiūlė ir pinigų pervesti“, – sakė Irina.

Dabar fondui labiausiai trūksta šaukštų, šaukštelių.

„Šakučių ir peilių turime daug, o šaukštų nebeliko. Puodelių trūksta. Stinga rankšluosčių, patalynės, higienos priemonių. Kilimų ir kilimėlių, mat šalta vaikams ant grindų“, – ko lauktų, išvardijo I. Burkauskienė.

Klaipėdoje pagalbos poreikis sumenko

Į Klaipėdą nuo pat Rusijos sukelto karo Ukrainoje pradžios, bandydami pasprukti nuo okupantų agresijos, atvyko tūkstančiai žmonių. Vis dėlto šiuo metu, kai karas peržengė jau 100 dienų ribą, matyti, kad nemažai ukrainiečių nusprendžia grįžti į Rusijos puolamą tėvynę.

Tą iliustruoja ir miesto sprendimas nuo birželio uždaryti ukrainiečių registracijos centrą. Klaipėdos savivaldybė skelbia, kad tai padaryta įvertinus mažėjantį į Lietuvą atvykstančių Ukrainos piliečių ir jų šeimos narių srautą.

Per pustrečio mėnesio į ukrainiečių registracijos centrą Klaipėdoje kreipėsi 8827 Ukrainos piliečiai, tarp kurių – 3541 nepilnamečiai.

Pabėgėlių registracijos centras Klaipėdoje / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Retėjančias karo Ukrainoje pabėgėlių gretas fiksuoja ir Melnragėje, Audros gatvėje veikiančio Pagalbos ukrainiečiams centro atstovai, todėl netrukus ketinama spręsti ir dėl šio centro tolimesnės veiklos perspektyvų.

„Mūsų patalpų panaudos sutartis baigiasi birželio gale, kitą savaitę bandysime tartis, koks tolimesnis veiksmų planas. Vienas iš planų – ieškoti kitų, mažesnių patalpų, galbūt padedant miestui, ir darbuotis mažesnėmis apimtimis. Kitas variantas – kam nors atiduoti likusius daiktus. Yra „Maisto bankas“, „Caritas“, galbūt tiesiai ieškosime, kas veža į Ukrainą, ir baigsime veiklą“, – sako vienas iš centro savanorių Marius Drukteinis.

Pasak pašnekovo, centre ukrainiečių pildomos anketos rodo, kad naujai atvykstančių pabėgėlių yra pastebimai mažiau nei anksčiau, sumenko ir anksčiau atvykusių srautas, nes nemažai tokių žmonių pradėjo dirbti ir paramos jiems nebereikia, dalis nusprendė grįžti namo, todėl pagalbos poreikis yra mažesnis.

Ne tokie aktyvūs, kaip anksčiau, ir daiktus į centrą nešę lietuviai.

„Turbūt, kaip ir visame pasaulyje, pripratome, aptingome, atbuko entuziazmas, kuris buvo pirmosiomis savaitėmis ir dienomis. Paprašome, kai kažko trūksta, atsiliepia, bet tokio masinio entuziazmo jau nėra“, – apibendrino M. Drukteinis.

Tiesa, nemažai daliai ukrainiečių paliekant uostamiestį kyla klausimas, kur reikės dėti anksčiau jiems paaukotus daiktus. Pasak M. Drukteinio, tikėtina, kad, pavyzdžiui, padovanotos patalynės liks nuomojamuose būstuose, drabužius žmonės išsiveš namo, o vaikams atiduoti dviračiai ar paspirtukai galbūt grįš juos dovanojusiems žmonėms, mat buvo nemažai atvejų, kai tokie daiktai buvo dovanojami susisiekus tiesiogiai, o ne per centrus.

Išvykstančių ukrainiečių gausa stebima ir Kaune.

Kaip LRT.lt sakė „Kautros“ rinkodaros vadovas Justinas Vadluga, ukrainiečių, grįžtančių į savo šalį, skaičius vis dar yra didelis. Nuo gegužės pradžios jau įvyko 12 reisų iš Kauno į Lvivą ir daugiau kaip 500 Ukrainos gyventojų saugiai grįžo į savo gimtinę.

„Kiekvienas reisas būna visiškai arba beveik visiškai užpildytas. Keliaujame 48 vietų autobusais. Šiuo metu keliauti iš Kauno į Lvivą užsiregistravusių keleivių turime vienam mėnesiui į priekį. Poreikis tikrai didelis“, – komentavo J. Vadluga.

„Kautra“ / Pranešimo autorių nuotr.

Šiuo metu autobusai į Ukrainą keliauja tris kartus per savaitę, bet, anot J. Vadlugos, svarstoma didinti reisų skaičių ir jau ieškoma vairuotojų.

„Raginame ukrainiečius pasiimti į kelionę tik būtiniausius daiktus, neimti paspirtukų ir panašaus bagažo – autobuse yra ribota vieta bagažui, ypač kai vykstama užpildytu autobusu“, – pridūrė „Kautros“ atstovas.

„Poreikis vis dar yra ir ganėtinai nemažas, jis kinta. Dabar pastebime tokią tendenciją, kad užsiregistruoja daugiau, po to tam tikra dalis atšaukia registraciją prieš pat kelionę, bet jų nėra daug“, – apie kelionių į Ukrainą tendencijas sako Kauno autobusų stoties direktorė Laima Pakusienė.

Organizacijos „Stiprūs kartu“ iniciatyva autobusai du kartus per savaitę ukrainiečius veža ir iš Lvivo į Kauną. Vairuotojas sako, kad kai kurie, parvažiavę į Ukrainą, vėl grįžta į Lietuvą.

„Žmonės stengiasi daiktų, šiltesnių rūbų parsivežti, pasiimti lengvesnių ir vėl grįžta atgal. Iš Lvivo važiuojančių daug“, – pastebi ukrainiečius vežantis autobuso vairuotojas Andrijus.

Ieško galimybių grįžti namo ar bent aplankyti tėvynę ir artimuosius, rizikuoja patekti į okupantų rankas

Pašnekovas pastebėjo, kad namo grįžti nusprendžiantys ukrainiečiai bijo tėvynėje tykančių pavojų, tačiau noras grįžti namo yra didesnis nei baimė papulti į bėdą.

„Grįžta ten, kur yra pasitraukęs frontas, kur nebėra aktyvių karo veiksmų. Netgi tie, kurie atvažiavo pirmomis karo dienomis iš ten, kur vyko aktyvūs veiksmai, kur dabar tebevyksta, kur sugriauti namai, atvykę vis tiek mąstė, kad atvyko savaitei ar dviem, ilgiausiai – mėnesiui. Nebuvau sutikęs nė vieno, kuris sakytų, kad planuoja metams ar dviem. Visi labai tikėjosi ir tikisi greitai grįžti atgal ir jeigu tik turi galimybę – važiuoja“, – dėstė Pagalbos ukrainiečiams centro Klaipėdoje savanoris M. Drukteinis.

Išaugusį pabėgėlių norą grįžti į namus sako jaučiantis ir periodiškai į Ukrainą humanitarinę pagalbą gabenantis klaipėdietis Aurimas Mockus. Anot vyro, pastarąjį kartą – gegužės 12 d. – vykstant į Ukrainą, susisiekė daugybė žmonių, prašančių galimybės vykti kartu ir pasilikti nuo okupantų vis dar besiginančioje šalyje.

Klaipėdietis Aurimas Mockus su bendraminčiais į Ukrainą gabena humanitarinę pagalbą / A. Mockaus nuotr.

„Jau priešpaskutinį važiavimą buvo pastebimas toks gana nemažas susidomėjimas grįžimu. Bet mes pasakome, kad mūsų prioritetas – vežti humanitarinę pagalbą, bet, jeigu bus vietos, mes pranešime. Aišku, šį kartą beveik pusę autobuso vėl aklinai užpildžiau ir buvo tų vietų 16 ar 20. Tai beveik visos ir buvo užimtos. Susidomėjimas buvo didelis. Turbūt pilną autobusą būčiau galėjęs prisodinti žmonių“, – dėstė A. Mockus.

Klaipėdietis Aurimas Mockus (kairėje) su bendraminčiais į Ukrainą gabena humanitarinę pagalbą / A. Mockaus nuotr.

Tiesa, per ne vieną kartą rengtus reisus į Ukrainą su humanitarinės pagalbos kroviniu pastebėta ir tokia tendencija, kai ukrainiečiai į karo purtomą šalį vykdavo kartu su lietuviais, tačiau ten nelikdavo – aplankydavo artimuosius, savo namus, susitvarkydavo dokumentus Ukrainoje ir su lietuvių komanda grįždavo į Lietuvą. Vis dėlto gegužės viduryje vykusios kelionės metu vietos autobuse buvo suteiktos tiems, kurie norėjo grįžti į Ukrainą ir ten likti.

Klaipėdiečiui į širdį įsirėžė moters, į Ukrainą keliavusios gelbėti savo aštuonmetės dukters, istorija. Tuo metu, kai Rusija užpuolė Ukrainą, moteris buvo išvykusi iš Ukrainos, todėl liko atskirta nuo savo vaiko.

„Mama keliavo į Chersoną. Chersonas buvo vienas labiausiai Rusijos puolamų miestų. Didžiausi mūšiai vyko ir miestas buvo kontroliuojamas rusų. Ji važiavo dukros pasiimti. Klausiau jos, kaip ta kelionė, kaip viskas atrodo. Ji pasakojo, kad tikrina labai, telefonus atiminėja ir negali pasakyti, kad neturi telefono. Turi būti telefonas, matytis socialiniai tinklai. Sulaiko, atima telefoną ir viskas. Viską tikrina – ar tu kažką pasakai grupėje „Signal“, ar siunti nuotraukas. Būna, kad vyrus ir sušaudo, jeigu įtaria kažkuo. Verkė ji“, – ukrainietės istoriją prisimena A. Mockus.

Chersonas / AP nuotr.

Pašnekovas pasakoja, kad su į Ukrainą vežta moterimi buvo susitarę, jog ji praneš, ar pavyko ir kaip jai pavyko pasiekti kelionės tikslą, surasti dukrą.

„Vis nesulaukiu jos žinutės. Tikėtina, kad ji neištrūksta iš ten. Tai yra labai tikėtina, nes, kiek pasakojo, labai žiauriomis sąlygomis ten laiko žmones“, – spėjo klaipėdietis.