Grybauskaitė apie skambučius Putinui: skambučiai teroristui, žmogžudžiui ir agresoriui ir turi būti įvertinti kaip skambučiai teroristui

Dvi kadencijas šaliai vadovavusi Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė LRT RADIJUI sako, kad Vakarai nepasimokė iš skaudžių Antrojo pasaulinio karo klaidų ir šiuo metu vėl nuolaidžiauja agresoriui. Prezidentė itin griežtai kritikuoja Vakarų lyderių polinkį skambinti ir bandyti susitarti su Vladimiru Putinu. Anot jos, tokie gėdingi žingsniai rodo demokratinių šalių silpnumą, daro didelę reputacinę žalą Vakarams, o Putinui tuo pat metu uždega žalią šviesą tolesnei agresijai.

– Karas Ukrainoje tęsiasi jau 100 dienų. Kaip sustabdyti Putiną? Ar dar įmanoma pasiekti taiką derybų keliu?

– Na, prasidėjus karui, derybos nevyksta, vyksta karas, ir nuo pat karo pradžios sakiau, kad Putiną galima sustabdyti tik mūšio lauke. O tai reiškia – tiesiogiai įsitraukiant: foot on the ground, kaip mes vadiname, arba tiekiant adekvačią, reikalingą, modernią ginkluotę. Taigi, buvo pasirinktas, kol kas, antrasis kelias, bet jis vyksta vėluojant, teikiant nepakankamai modernią ir efektyvią ginkluotę, ir to padarinius matome dabar – Rusija lėtai, bet stumiasi rytinėje dalyje į priekį. Abi pusės, ukrainiečiai taip pat, dėl to patiria didžiulius žmogiškuosius ir technikos praradimus.

[...] dabar galiu tiesiau ir atviriau kalbėti, nes neužimu pareigų. Tai tiesiai ir sakau, kad skambučiai teroristui, žmogžudžiui ir agresoriui taip ir turi būti įvertinti – kaip skambučiai teroristui.

– Kaip tuomet reikėtų vertinti kai kurių valstybių vadovų skambučius Putinui?

E. Macronas ir O. Scholzas / AP nuotr.

– Jūs dar 2014 metais Rusiją pavadinote teroristine valstybe. Tada tai sulaukė didelio dėmesio, o dabar pats Vakarų požiūris kiek pasikeitęs. Dar ne visos valstybės pritaria griežtoms sankcijoms, kai kurios jas stengiasi sustabdyti, o karą vertina nuosaikiau. Kodėl taip yra?

– Mes esame šalia tiek Baltarusijos, tiek Rusijos, todėl viską jaučiame iš karto, greitai ir gerokai realistiškiau negu tolimesni kaimynai – mūsų partneriai Vakaruose. Todėl ir atsikartoja situacija, kad, jeigu esi toliau, tai lyg tavęs ir neliečia, bet, matant agresijos pobūdį, netgi kyla paralelės su 1939 metais, prieš pat Antrąjį pasaulinį karą, kai Europos valstybės, didžioji jų dalis, stengėsi taip pat nuolaidžiauti agresoriui, nematyti, kas vyksta, sutiko padalinti dalį Čekoslovakijos, atiduoti agresoriui (Sudetų kraštą – LRT.lt) ir panašiai.

Deja, Europa nepasimokė iš savo klaidų prieš Antrąjį ir per Antrąjį pasaulinį karą. Po Antrojo pasaulinio karo, Šaltojo karo metu, matome, kad tos klaidos vėl lenda ir dygsta kaip pupos ar grybai po lietaus iš naujo, ir iš naujo.

Taigi, mes matome leitmotyvus ir girdime tokius pačius iš Europos. Deja, Europa nepasimokė iš savo klaidų prieš Antrąjį ir per Antrąjį pasaulinį karą. Po Antrojo pasaulinio karo, Šaltojo karo metu, matome, kad tos klaidos vėl lenda ir dygsta kaip pupos ar grybai po lietaus iš naujo, ir iš naujo. Ir reikia vėl aiškinti, vėl priminti istorines paraleles, mūsų patirtis, deja. Tuo užsiima visi mūsų regione, tai turime daryti ir toliau aiškinti.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Vis dėlto dėl tam tikrų sankcijų pavyksta sutarti Vakarų šalims ir Europos Sąjungos (ES) valstybėms. Neseniai dėl šeštojo sankcijų paketo buvo sutarta. Kaip apskritai būtų galima įvertinti taikomas sankcijas? Kiek jos yra veiksmingos?

– Čia nėra paprastas klausimas. Sankcijos, iš principo, tai yra lyg ir politinė bausmės demonstracija, tą mėgina daryti demokratinės Vakarų valstybės ir mes. Deja, Rusijos vien ekonominėmis sankcijomis nepaveiksi, nes pati Rusija gali iškentėti labai dideles ekonomines sankcijas, taip pat ir jos žmonės, todėl to tiesioginio efekto iš karto, be abejo, nebus, tuo labiau, kad ir tos sankcijos ir skylėtos, ir ne iš karto įvedamos, ir su tokiais negražiais viešais ginčais ir pasistumdymais.

Iš tikrųjų, toks vaizdas, kad kartais jos daugiau patiems Vakarams gėdos pridaro. Daugiau reputacinės žalos negu naudos. Pagaliau šiaip ne taip sutarėme ir šiaip ne taip įvedame. Aišku, visos tos sankcijos didesne dalimi veiks vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje – iš karto, turbūt, tikėtis kažko ir negalime.

Jis mato bailumo apraiškas, jis mato neapsisprendimą ir toliau daro, ką nori. Šitą matėme ir po Krymo okupacijos, ir po Sakartvelo dalies okupacijos 2008-aisiais. Mes, Vakarai, savo tokiu bailumu ir krūpčiojimu užauginome Putino agresiją.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Jūs paminėjote, kad Vakarai ne taip greitai tiekia modernią ginkluotę, kurios reikia Ukrainai jau šiandien. Kodėl taip yra?

– Na, žinot, žiūrint į mūsų Europos ir mūsų valstybių istoriją, bent kelis dešimtmečius, matėme įvairiausių vyriausybių, įvairiausių lyderių, įvairiausios drąsos ar bailumo darant vienokius ar kitokius sprendimus, deja, dabar, ypač Europoje, dominuoja toks dairymasis per petį, bijojimas savo šešėlio, krūpčiojimas. Tai nuteikia nemaloniai. Matyti, kaip lyderiai kažką atsistoję mėgina išstenėti, pasiaiškinti, užuot priėmę drąsius sprendimus padėti kaimynei, nes juk Ukraina kovoja ne tik dėl savęs, o dėl visos Europos saugumo, ir tai yra absoliučiai tiesioginė Europos lyderių pareiga.

Duodam šiek tiek daugiau ginkluotės, jau šiek tiek geresnės, jau po truputėlį lyg ir įsidrąsinam, bet vėl – tiktai Putinas trept kojele, ir mes krupt iš karto. Toks nuolaidžiavimas, toks bijojimas priimti sprendimus kainuoja kraują, kainuoja didžiulius žmonių praradimus Ukrainoje, kainuoja mums, Vakarams, didžiulę reputacinę žalą.

Deja, matome tokį, sakyčiau, bailumą, ir šitas kartojasi nuo pat karo pradžios, kartojasi ir dabar. Duodam šiek tiek daugiau ginkluotės, jau šiek tiek geresnės, jau po truputėlį lyg ir įsidrąsinam, bet vėl – tiktai Putinas trept kojele, ir mes krupt iš karto. Toks nuolaidžiavimas, toks bijojimas priimti sprendimus kainuoja kraują, kainuoja didžiulius žmonių praradimus Ukrainoje, kainuoja mums, Vakarams, didžiulę reputacinę žalą. Tuo naudojasi Putinas. Jis mato bailumo apraiškas, mato neapsisprendimą ir toliau daro, ką nori. Šitą matėme ir po Krymo okupacijos, ir po Sakartvelo dalies okupacijos 2008-aisias. Mes, Vakarai, savo bailumu ir krūpčiojimu užauginome Putino agresiją.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Visai netrukus turėtų įvykti NATO viršūnių susitikimas Madride. Čia Lietuvos siekis yra sustiprinti gynybą prie rytinių sienų. Kokios būtų viltys, ar pavyks Lietuvai išsireikalauti to, ko norima?

– Šiandien mes norime to, ką įsivaizduojame, kad reikia turėti. Manau, kad didžiąją dalį saugumo priemonių gausime, galbūt šiek tiek kitokia forma, negu įsivaizduojame. Tačiau svarbiausia yra (daryti – LRT.lt) spaudimą savo partneriams, kad Baltijos šalys ir Lenkija, ir visas rytinis flangas NATO turi būti rimtai apginamas. Anksčiau kalbėjome apie atgrasymą, dabar jau šitą reikia pamiršti, dabar turi būti užtikrintas apginamumas.

Manau, kad tam NATO jau yra pribrendusi, sprendimai bus priimami. Kiek visas sąrašėlis mūsų išsakytų pageidavimų bus patenkintas, galbūt nėra taip svarbu, todėl kad svarbiausia yra, jog būtų užtikrintas ne tik kiekis, bet ir apginamumo kokybė, tai yra įrangos kokybė, priešlėktuvinė gynyba. Tai yra labai svarbu ir netgi svarbiau, galbūt, netgi už žmonių kiekį Lietuvos arba visų rytinių slavų žemėje. Taigi, svarbiausia yra apginamumo kokybė ir tam, manau, NATO jau yra pribrendusi ir turės daryti. Tai bus nuolatinis darbas, reikės nuolat daryti spaudimą, nuolat priminti ir reikalauti, ir išsireikalauti – tai yra nuolatinis darbas.

Ukrainos ateitis yra Europos šeimoje – ji yra europinė valstybė, civilizuota europinė valstybė, mūsų draugas, mūsų ateities šeimos narys.

Volodymyras Zelenskis pasirašė paraišką dėl Ukrainos narystės Europos Sąjungoje / V. Zelenskio feisbuko nuotr.

– Kaip būtų galima įvertinti Ukrainos siekį tapti visateise ES nare ir perspektyvą, kad ši šalis gaus bent kandidatės statusą?

– Ši šalis gaus kandidatės statusą. Ar tai bus birželis, ar tai bus vėliau, nesvarbu, svarbu tai, kad ši šalis kiekvieną minutę karo mūšio lauke, kovodama už save ir už Europos saugumą, užsidirba savo narystę. Kandidatės statusą tikrai gaus, na, o kelias į narystę nebus toks lengvas, kaip ir nebuvo lengvas mums, nes reikės labai daug ką dar padaryti, ką prieš karą mėgino daryti Ukraina, o dabar dar mūsų visų laukia Ukrainos atstatymas. Reikės padėti šaliai atsistoti ant kojų. Aš esu įsitikinusi, kad Ukrainos ateitis yra Europos šeimoje – ji yra europinė valstybė, civilizuota europinė valstybė, mūsų draugas, mūsų ateities šeimos narys.

Svarbiausia dabar, kad pasibaigtų karas, atstatyti visiems kartu Ukrainą. Ukrainos ateitis tikrai bus Europos Sąjungoje. O kiek metų ir kaip tai vyks – ne prancūzams spręsti.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča / AP nuotr.

– Prancūzijos vadovas sakė, kad keliolika metų gali užtrukti tas kelias. Ar tai realu?

– Žinot, nenorėčiau čia komentuoti kai kurių šalių vadovų, kurie taip pat skambinėja, kur nereikia ir kiek nereikia, kada nereikia. Tai Ukraina pati spręs, kaip greitai ji taps Europos Sąjungos nare, kaip greit atsistatys. Svarbiausia dabar, kad pasibaigtų karas, atstatyti visiems kartu Ukrainą. Ukrainos ateitis tikrai bus Europos Sąjungoje. O kiek metų ir kaip tai vyks – ne prancūzams spręsti.

Parengė Vismantas Žuklevičius.