Nausėda gina Orbaną dėl 6-ojo sankcijų paketo: jis stengėsi rasti kompromisą

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – prezidentas Gitanas Nausėda.

– Dalis Bendrijos lyderių vakar labai aiškiai iškomunikavo, kad 6-as ES sankcijų paketas Rusijai yra galutinis taškas, ypač kalbant apie energetinius resursus. Ar tai reiškia, kad 7-ame pakete nebebus dujų?

– Neturėtume taip sakyti, kadangi tada esame nenuoseklūs, jeigu kalbame apie tai, kad Europa privalo apskritai atsisakyti Rusijos energetinių išteklių. Mes ir siekiame sumažinti savo priklausomybę ir nebūtinai viską suveskime į sankcijų pritaikymą arba nepritaikymą. Europa bet kuriuo atveju stengsis sumažinti iki minimumo Rusijos energetinių išteklių importą. Ar 7-ame, ar 8-ame sankcijų pakete neturėtų būti jokių tabu ir šie klausimai taip pat galėtų atsispindėti. Tačiau šiandien, ką tik pasiekus susitarimą dėl 6-ojo sankcijų paketo, turbūt dar būtų šiek tiek per anksti kalbėti apie tai, koks bus 7-ojo paketo turinys. Tačiau sutikime, kad niekaip nepavykus surasti sprendimą dėl 6-o paketo, nebuvo įmanoma kalbėti apie 7-ą paketą apskritai. Šiandien tą tašką padėjome. Be jokios abejonės, jis yra žingsnis į priekį net ir su tomis išlygomis, kurios buvo pasiektos, – tai yra didelis žingsnis į priekį, izoliuojant Rusiją energetiškai ir politiškai.

– Vakar „Gazprom“ nutraukė dujų tiekimą Nyderlandams, prieš tai – Suomijai, Lenkijai ir Bulgarijai, bet EK siekis, kiek aš suprantu, išlieka iki metų pabaigos atsisakyti dviejų trečdalių rusiškų dujų. Kas bus greičiau, jūsų manymu: ar ES susitarimas dėl dujų, ar „Gazprom“ nutrauks dujas Europai?

– Vyksta toks įdomus abiejų pusių eismas. Taip, Rusija, mėgindama pademonstruoti, kad ji taip pat gali mus pagąsdinti, stengiasi tartum užbėgdama už akių daryti tam tikrus žingsnius. Bet šiuo atveju, aš sakyčiau, labai gerai, nes abu keliai veda į tą patį tikslą. Mes neturėsime nieko bendro finansine, ekonomine, energetine prasme su šita valstybe. Ir tada jau yra ne tiek svarbu ekonomiškai, dėl kokios priežasties tas importas sumažėjo. Politiškai, be jokios abejonės, labai svarbu, kad Europa pademonstruotų valią, jog ji yra pasirengusi, nepaisant problemų, nepaisant gerovės, nepaisant visokių gyvenimo patogumų, padaryti labai aiškią sąlygą ir sukurti labai aiškią žinutę Rusijai: mes tikrai nesižvalgysime į savo gyvenimo patogumus ir tikrai esame pasirengę nutraukti ryšius su agresore. Būtent šia linkme mes judame į priekį.

Gitanas Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ekonomistai suskaičiavo, kad priimtas 6-as sankcijų paketas Rusijos tikrai nenuskurdins. Apskritai teigiama, kad šiemet Kremlius iš naftos gaus didesnes pajamas negu pernai. Kaip tai vertinat?

– Matote, šie veiksmai, kurie prasidėjo, o pagaliau net ir tam tikros tendencijos, kurios prasidėjo dar praėjusių metų rudenį, t. y. energetinių išteklių brangimas, buvo išprovokuoti nemaža dalimi pačios Rusijos. Tai buvo sąmoninga Rusijos, „Gazpromo“ politika siekti dirbtinai stabdyti eksportą ir tokiu būdu sukelti kainų šoką ir sukelti daug problemų Vakarams. Tai vyko iki karo Ukrainoje pradžios. Prasidėjus karui Ukrainoje, procesas suintensyvėjo. Ir šiuo metu iš tikrųjų yra šiek tiek paradoksalus rezultatas, kad Kremliaus įplaukos tartum nemažėja, bet tai vyksta pirmiausia dėl kainų kilimo. Kaip kad negalime atmesti, pavyzdžiui, ir prielaidos, kad, atsisakius rusiškos naftos, Rusija be jokios abejonės ieškos, kam ją parduoti. Mes negalime užkirsti kelio, jeigu jai pavyks susitarti su trečiosiomis šalimis ir ji gaus įplaukų už naftos pardavimą iš kitų valstybių. Štai dėl šių priežasčių kol kas labai žymaus poveikio Rusijos finansams tai neturi, tačiau tikrai šitas vakarėlis nesitęs amžinai. Ir aš manau, kad Rusijos situacija tiktai blogės. Labai tikiuosi ir kitų valstybių solidarumo, ypač panašiai mąstančių valstybių solidarumo, kad mes visi judėtume ta pačia kryptimi, nes tiktai tai duos tą rezultatą, kurio tikimės.

„Gazprom“ / Shutterstock nuotr.

– Na, taip, 6-o sankcijų paketo tikėjomės kur kas, ko gero, greičiau, dar sakėt, kad tos diskusijos, kurios prasidėjo daugiau negu prieš mėnesį, tikrai gerų rezultatų neduoda. Ar nenuvylė jūsų tokia Europos, ko gero, reikėtų sakyti, senbuvių laikysena, kai yra sunku susitarti dėl sankcijų ir tai tęsiasi labai ilgai?

– Žinoma, laikas yra labai reliatyvi sąvoka. Aš tą pats sakiau, beje, ir Europos Vadovų Tarybos susitikime savo kolegoms. Kas yra mėnuo mums? Mėnuo mums yra 4-ios savaitės arba 30 dienų. Kas yra mėnuo ukrainiečiams? Tai yra kiekviena diena naujų žūčių, sugriautų miestų, sulaužytų likimų. Mes tikrai turime į šį laiką žiūrėti ukrainiečių, o ne savo akimis ir privalome susitarti kiek galima greičiau. Ne visada tai pavyksta, bet tai pavyksta ir Europa gali pasidžiaugti vienybe, kurios neturėjo jau gana seniai. Ji turi tą vienybę ir mes tikrai šiandien labai branginame ją. Savo kalbose nuolat pabrėžiame: stenkimės padaryti taip, kad Rusija nepasiektų savo tikslo, nesupriešintų mūsų, kad mes ir toliau išliktume vieningi, nes tai buvo mažiausia, ko ji galėjo tikėtis nuo karo Ukrainoje pradžios, jų akimis žiūrint. Jie nesitikėjo šito. Bet jeigu kažkuriame etape vienybė virs deklaratyvia ir trukdančia priimti apskritai bet kokius sprendimus, tiktai kalbėsime apie vienybę, bet nieko nedarysime, kam tokia vienybė tada apskritai reikalinga? Šiandien vienybė yra tokia, kuri leidžia mums pasiekti rezultatus ir judėti į priekį.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Apskritai kyla klausimas, ar senosios ES narės visada žaidžia Ukrainos pusėje, nes jeigu vertintume jų pareiškimus, kad gal palikime Rusijai teritorijos kažkiek, sėskime prie derybų stalo, išlaikykime Putino veidą, savaitgalinius Scholzo, Macrono skambučius Putinui... Kodėl bandoma nuspręsti už Ukrainą?

– Nesupaprastinkime šito diskurso. Tikrai nėra taip, kad senosios ES valstybės, kaip jūs sakote, laikosi tokios dviprasmiškos pozicijos. Ypač mūsų pasitarimuose akivaizdžiai matyti, kad jos siekia to paties. Žinoma, jos gal atsižvelgia ir į savo visuomenių lūkesčius ir tam tikras inercijas arba tam tikras priklausomybes, kurios per ilgus metus susiklostė tose valstybėse. Tačiau patikėkite, visi judame ta pačia linkme. Na, o į atskirų politikų arba buvusių politikų pareiškimus dėl teritorinių Ukrainos nuolaidų, manyčiau, apskritai neturėtume kreipti rimto dėmesio. Ir, manau, pati Ukraina tą padarė, vadindama tokias kalbas panikuotojų kalbomis.

– Jau kitą savaitę EK turėtų pateikti Ukrainos vertinimą dėl jos kandidatės statuso Bendrijoje. Jeigu jūs sakote, kad Europa turi bendrą tikslą ir mes visi siekiame to paties, koks bus atsakymas Ukrainai?

– Negaliu prognozuoti šito atsakymo. Aš galiu tiktai labai aiškiai pasakyti, kad Lietuva ir tikrai dauguma ES valstybių sieks, kad Ukrainai būtų suteiktas kandidato statusas. Ir nenorėčiau užbėgti vieną mėnesį į priekį ir nuspręsti, kaip mūsų diskusija pasibaigs, tačiau jeigu ji neduotų aiškaus rezultato arba signalas būtų pasiųstas nei šioks, nei toks, arba įvilktas į kažkokį sunkiai permatomą rūbą, be abejo, tai būtų nusivylimas ir mums, ir Ukrainai. Todėl darysime viską, kad ta žinutė būtų nedviprasmiška ir aiški.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Dar apie Lietuvos paramą Ukrainai. Zelenskio patarėjas Aleksejus Arestovičius yra LRT sakęs, kad Lietuva Ukrainai davė daugiau, nei turi pati. Čia jis taip kalbėjo dar prieš „Bayraktarą“. Dabar dar duodam „Bayraktarą“. Kuo mes dar galime nustebinti ukrainiečius?

– Lietuva atiduoda Ukrainai širdį, o tai yra daugiau, negu kas nors galėtų pagalvoti. Tai yra širdis, jausmai, žmonių nuoširdumas, „Bayraktaras“ yra viso to dalis. Lietuva šiandien yra akivaizdi lyderė, viena iš lyderių pagal paramą Ukrainai santykiniu mastu. Žinoma, mes nesame tokio dydžio kaip JAV, bet tikrai žaviuosi mūsų vienybe. Mes kalbame apie Europos vienybę, bet ir mūsų visuomenėje matau vienybę, kurios jau irgi senokai nebuvo, kai skirtingų politinių pažiūrų, skirtingų ideologinių prioritetų ir partijos, ir žmonės visi sutariame, kad privalome padėti Ukrainai, nes dabar ten vyksta kova už laisvę. Ir už mūsų laisvę taip pat. Manau, kad tikrai padėsime ir toliau karine prasme, nors be jokios abejonės savo galimybes mes jau iš dalies išnaudojome, patiekę tam tikrą įrangą, amuniciją anksčiau, bet tą darysime ir toliau ir stengsimės padėti ekonomiškai, stengsimės padėti atstatyti Ukrainą, nes šitas procesas vyksta lygiagrečiai su griovimu. Jau dabar mūsų statybos bendrovės domisi galimybėmis atstatyti Ukrainą. Padėsime, be jokios abejonės, ir politiškai, nes mūsų balsas yra girdimas ir Europoje, ir pasaulyje, ir NATO, ir ES.

Viktoras Orbanas / AP nuotr.

– Ypač dabar, po „Bayraktaro“, ko gero, dar labiau Briuselyje. Ruošiantis interviu man teko matyti tokį memą, kuris yra išplitęs. Jame juokaujama, kad lietuviai po sėkmės su dronu pradėjo rinkti pinigus Orbanui papirkti ir, matyt, pavyko?

– Aš, tiesą sakant, norėčiau padėkoti Viktorui Orbanui, nes jis išdėstė argumentus, kodėl priešinosi štai nuostatai dėl naftos embargo. Tai yra faktas, kad tiek Vengrija, tiek Čekija, Slovakija yra valstybės, kurios nesusisiekia tiesiogiai su jūra ir jos yra priklausomos nuo naftos tiekimo vamzdžiais. Taigi, praktiškai tai yra pagrindinė, o gal net kartais ir vienintelė tiekimo alternatyva. Savaime suprantama, kad buvo tam tikro nuogąstavimo, kad atsitikus vienam ar kitam veiksmui, jie apskritai gali likti be energetinių išteklių. Tačiau lygiai tuo pat metu Viktoras Orbanas stengiasi rasti sprendimą prie stalo ir aš iš karto mačiau, kad jis stengiasi rasti tą kompromisą. Štai kodėl kompromisas buvo rastas ir net nereikėjo tam procesui skirti kelias dienas, kai mes visi būtume laužę galvas, kaip išeiti iš aklavietės. Sprendimas buvo rastas greitai ir mes pasiuntėme labai gražią, aiškią žinutę pasauliui, todėl tą patį vakarą priėjau prie Viktoro ir padėkojau jam už šitą kompromisą.