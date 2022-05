22 laipsniai šilumos, liūtis ir perkūnijos prognozė: į vasarą žengsime su tikra orų pasiutpolke, bet yra gerų žinių dėl savaitgalio

Nors lietus pastarosiomis dienomis jau gerokai palaistė žemę, tačiau trečiadienį iš pietvakarių priartės dar vienas vandeningas ciklonas. Meteorologas Silvestras Dikčius LRT RADIJO klausytojams sako vasariškų orų bent artimiausią savaitę dar nematantis. Tiesa, termometro stulpeliai kai kur kils aukščiau 20 laipsnių ribos, tačiau ryškesnės šilumos taip ir nesulauksime. Gera žinia ta, kad savaitgalis bus kiek šiltesnis ir ne toks lietingas.

Paskutinė pavasario diena nelepina šiluma, o daugelį rajonų ir toliau maudo lietus, sako meteorologas S. Dikčius. Pasak jo, pirmosios vasaros dienos taip pat nebus šiltos. Meteorologas pastebi, kad šalies gyventojus ypač nuliūdino vakarykštė diena, kuomet ištisinis lietus, atrodo, nesiliaus lijęs, o termometro stulpeliai kilo labai nenoriai. „Tai pietinis ciklonas. Jis keliavo per Lietuvą. Paprastai tie pietiniai ciklonai ir atneša tokius ištisinius lietus. Daug kur tas lietus tęsėsi ir šiandien iki pietų.

Drėgmės dalyje Lietuvos iš tikrųjų trūko ir dabar šitas žemo slėgio sūkurys, kuris praslinko vakar, gerai palaistė visą Lietuvą. Dabar reikia tiktai šilumos, kad būtų palanku žemės ūkiui. Tos šilumos, be abejo, esame visi pasiilgę. Jos bus šiek tiek daugiau, tačiau nebus labai daug. Kol kas tos tokios tikrosios karštos vasaros, bent artimiausiomis savaitėmis, dar nesimato, bet šilumos vis tiek turėsime daugiau, negu dabar turėjome“, – sako S. Dikčius.

Pavasaris / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Artimiausią, trečiadienio, naktį kai kur trumpai palis. Pūs pietryčių, 3–8 m/s, vėjas. Žemiausia oro temperatūra bus 6–11 laipsnių. Pirmąją vasaros dieną kritulių neišvengsime – protarpiais palis, daug kur smarkiai, vietomis su perkūnija. Pūs rytinių krypčių, daugiausia pietryčių, 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s, vėjas. Aukščiausia dienos oro temperatūra sieks 15–20 laipsnių, o vietomis rytiniuose rajonuose – iki 22 laipsnių.

Liūtis Vilniuje / BNS nuotr.

„Pirmoji vasaros diena vėl atneš lietaus, bet nereiktų išsigąsti, nes nebus taip, kaip vakar – nebus taip, kad lytų visą dieną, – ramina meteorologas. – Juntame tokią ciklonų serija. Iš esmės ciklonai mėgsta keliauti ne po vieną: vakar praėjo vienas, o rytoj keliaus antras. Tik jo trajektorijos šiek tiek skirsis ir skirsis pobūdis truputį. Dėl to lietūs atkeliaus labiau antroje dienos pusėje, ir jie bus ganėtinai smarkūs – per visą Lietuvą turėtų praslinkti tokie labiau vasaros liūtiniai lietūs. Vėlgi perkūnija gali griaudėti, gali būti poplūdžių kažkokių tai, kokius matome gatvėse per tas vasaros liūtis. Tačiau pati diena bus šiltesnė, rytas bus vasariškas. Iki apsiniaukiant kai kur spės sušilti ir iki 22 laipsnių.“

Silvestras Dikčius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Daug kur palis ir ketvirtadienį, dieną vyraus trumpas lietus. Kai kur nugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, dieną kai kur gūsiai 15 m/s, vėjas. Oro temperatūra naktį bus nuo 6 iki 11, o dieną kils nuo 15 iki 20 laipsnių.

Lietus / D. Umbraso/LRT nuotr.

Be žymesnio lietaus prognozuojama penktadienio naktis. Vietomis trumpas nedidelis lietus numatomas penktadienio dieną. Naktį kai kur nusidrieks rūkas. Pūs pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s, vėjas. Oro temperatūra naktį išliks tokia pati – 6–11 laipsnių. Dieną šils kiek mažiau – iki 14–19 laipsnių.

Pavasaris / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Savaitgalį, pasak S. Dikčiaus, sulauksime kiek daugiau šilumos. Šeštadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pūs pietvakarių, vakarų, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 7–12 m/s, vėjas. Naktį laikysis tie patys 6–11 laipsniai, tačiau dieną termometrų stulpeliai kils ryžtingiau – nuo 17 iki 22 laipsnių. Tiesa, pajūryje bus vėsiau – čia tesušils iki 14–16 laipsnių. „Džiugesnė naujiena yra ta, kad savaitgalis, panašu, bus geresnis. Turėjome kelis savaitgalius drėgnus ir vėsius, tai šis savaitgalis bus kitoks, – sako S. Dikčius. – Šeštadienį nors ir sulauksime trumpalaikių lietų, tačiau jie lankysis ne visoje Lietuvoje.“

Vilnius Pride / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sekmadienis jau numatomas be žymesnio lietaus. Kritulių gali pasitaikyti tik vietomis. Pūs vakarų, šiaurės vakarų, 3–8 m/s, vėjas. Nakties oro temperatūra nesikeis ir bus apie 6–11 laipsnių, o dieną šils nuo 16 iki 22 laipsnių. Prie jūros bus keliais laipsniais vėsiau. „Sekmadienį lietaus tikimybė sumažės. Vietomis jeigu ir pasitaikys lietaus, tai tikrai labai nedidelėje Lietuvos dalyje“, – tikina pašnekovas.

Kėdainiai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pasak meteorologo, pirmoji birželio mėnesio pusė turėtų būti drėgna ir gan vėsoka. „Drėgmės prognozuojama šiek tiek daugiau birželio mėnesį, negu įprastai. Pirmoji birželio pusė turėtų būti truputį vėsesnė už daugiametę normą, o antroji – artima jai arba šiek tiek šiltesnė. Bent ketverius paskutinius metus mes turėjome labai šiltus birželius – visą laiką buvo didžiulė teigiama temperatūros anomalija. Ypač 2019-ųjų metų birželis išsiskyrė. Tai buvo šilčiausias birželis Lietuvos klimato istorijoje – 4,7 laipsnio teigiama anomalija. Tai yra išties labai daug. Jeigu pusantro laipsnio mes turėjome balandį vėsesnį, tai čia tris kartus šilčiau negu įprasta. Tai mes dabar esame pripratinti prie šiltesnių birželių, tačiau šitas turėtų būti labiau lietuviškas“, – savaitės orų bei pirmojo vasaros mėnesio prognozę užbaigia meteorologas S. Dikčius.

Daugiau – specialioje LRT.lt orų skiltyje.

Savaitės orų prognozės klausykitės LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.

Parengė Vismantas Žuklevičius.