LRT trumpai. Jau trečiadienį startuoja brandos egzaminų sesija: ką svarbu žinoti abiturientams?

Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) duomenimis, prašymus laikyti egzaminus šiemet pateikė 27731 bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinių mokyklų baigiamųjų klasių mokinys.

DATOS. Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės birželio 1 d. lietuvių kalbos ir literatūros valstybiniu egzaminu ir baigsis birželio 23 d. muzikologijos mokykliniu egzaminu. Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatai bus paskelbti iki liepos 12 d.

KIEK REIKIA IŠLAIKYTI EGZAMINŲ. Norintys gauti brandos atestatą turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turės teisę tik tie moksleiviai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai – ne žemesni nei ketvertas.

POPULIARIAUSIAS EGZAMINAS. Tradiciškai populiariausias – anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas. Jį laikyti yra pasirinkę 18212 kandidatai. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikys 15834, istorijos – 7769, biologijos – 6443, geografijos – 3989, informacinių technologijų – 2618 kandidatai.

SUMAŽĖJO LAIKANČIŲJŲ ISTORIJĄ. Lyginant su praėjusiais metais, šiemet daugiau abiturientų pasirinko valstybinį geografijos, biologijos, informacinių technologijų, anglų kalbos ir matematikos brandos egzaminus. Šiek tiek sumažėjo istorijos, fizikos, chemijos valstybinių brandos egzaminų populiarumas.

AUKŠTOJI MOKYKLA. Šiemet stojantieji į aukštąsias mokyklas turės būti išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą.

MOKYKLINIAI EGZAMINAI. Tarp mokyklinių brandos egzaminų per metus išaugo gimtosios kalbos (rusų, lenkų) ir menų egzaminų populiarumas, sumažėjo norinčiųjų laikyti technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikologijos, gimtosios kalbos (baltarusių) brandos egzaminus. Populiariausiu mokykliniu brandos egzaminu išlieka technologijų egzaminas. Šiemet jį laikys 6185 kandidatai.

Istorijos egzaminas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

UKRAINIEČIAI. Brandos egzaminus šiais metais Lietuvoje laikys ir 75 iš Ukrainos atvykusių baigiamųjų klasių mokinių, norinčių gauti vidurinį išsilavinimą Lietuvoje. Jiems egzaminų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų, užduotys išverstos į ukrainiečių kalbą kartu su brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis. Lietuvoje bus organizuojami ir stojamieji egzaminai į Ukrainos universitetus.

VERTINIMAS. Šiemet abiturientų valstybinių brandos egzaminų darbus vertins daugiau nei 1000 vertintojų. Dar per 1200 vertintojų vertino užsienio kalbų egzamino kalbėjimo dalį. Jie atrenkami pagal griežtus vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į kvalifikaciją, jų darbo ir brandos egzaminų darbų vertinimo patirtį. Vertintojai jau priprato dirbti elektroninio vertinimo aplinkoje, kuri sudaro technologines sąlygas užtikrinti kokybę vertinimo proceso metu.

Istorijos egzaminas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

LIEKA KELI RIBOJIMAI. Brandos egzaminai bus vykdomi 2596 centruose. Egzamino metu nebeliko prievolės dėvėti apsaugines kaukes, tačiau nedidelė dalis su COVID-19 susijusių ribojimų išlieka: grupėse negalės būti daugiau nei po 9 mokinius, tebegalioja rekomendacijos vėdinti patalpas, naudoti dezinfekcijos priemones, išlaikyti 2 metrų atstumus.

Istorijos egzaminas / E. Blaževič/LRT nuotr

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas: ką svarbu žinoti?

Birželio 1 d. vyks visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikys 17504 kandidatai 175 centruose, mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą – 9208 kandidatai 190 centrų.

Kaip ir ankstesniais metais, mokiniai turės parašyti rašinį, pasirinkę vieną iš siūlomų keturių – dviejų samprotavimo ir dviejų literatūrinių – temų. Per egzaminą prie kiekvienos temos bus pateikti du autoriai, tačiau jie bus rekomenduojami. Reikalavimas remtis bent vienu privalomu autoriumi lieka, tačiau mokiniai jį galės rinktis ne tik iš tų, kurie nurodyti prie temos, bet iš visų šio dalyko bendrojoje programoje nurodytų privalomų autorių, kurie pateikiami ir užduoties sąsiuvinyje (besimokantiems bendruoju kursiu jų yra 26, išplėstiniu – 36).

Istorijos egzaminas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kandidatai galės naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais kompiuteryje, atjungtame nuo interneto tinklo. Tačiau naudotis kompiuteriu nėra būtina.

Anot NŠA, ši galimybė, viena vertus, yra pagalba mokiniui, antra vertus – tam tikras laiko planavimo iššūkis. Norintieji pasinaudoti kompiuteriais turėtų tinkamai suplanuoti savo darbą ir numatyti, kiek laiko galės tam skirti.

Iš viso per šį brandos egzaminą kompiuteriu galima naudotis 20 minučių (šį laiką išnaudojant vienu prisėdimu arba du kartus po 10 minučių), o iki egzamino pabaigos likus pusantros valandos, kompiuteriu galima naudotis tik 10 min., jei laukia kiti mokiniai. Vienu kompiuteriu naudosis ne daugiau kaip penki kandidatai. Jei, pavyzdžiui, jie visi vienu metu sumanys pasinaudoti kompiuteriu, tokiu atveju eilė naudotis kompiuteriu bus sudaroma pagal kandidatų sėdėjimo vietų numerius didėjimo tvarka.

Kandidatai, atvykdami į brandos egzaminą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą. Be to, svarbu, kad per visus brandos egzaminus kandidatai rašytų juodai rašančiais tušinukais. Tai turėtų užtikrinti skenuotų atsakymų lapų vaizdų, kuriuos kandidatai matys skelbiant valstybinio brandos egzamino rezultatus, kokybę. Be to, svarbu, kad mokiniai tinkamai suplanuotų laiką ir jo pasiliktų pakankamai rašiniui perrašyti į atsakymų lapą.

Pasitelkia ir pareigūnus

Valstybinio brandos egzamino užduotys yra dokumentai, sudarantys tarnybos paslaptį, jiems priskiriama „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma. Valstybinio brandos egzamino užduotys tarnybos paslaptimi išlieka iki užduotims patenkant į valstybinio egzamino vykdymo patalpą ir teisėtai bei tiksliai nustatytu laiku prakerpant vokus.

Brandos egzaminų išvakarėse bei pagrindinės ir pakartotinės sesijos metu pareigūnai vykdys tikslinę informacijos, susijusios su egzaminais, stebėseną internete. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiniams tinklams.

NŠA darbuotojai ir policijos pareigūnai pastebi, kad kone per kiekvieną brandos egzaminų sesiją pasitaiko sukčiautojų bandymų pasinaudoti abiturientų patiklumu siūlant jiems įsigyti neva tikras egzaminų užduotis.

Policijos pareigūnai perspėja, kad asmenys, besiruošiantys tiesiogiai arba internete parduoti ar įsigyti egzaminų užduotis, net jeigu jos žinomai neatitinka realybės, visais atvejais sulauks teisėsaugos dėmesio ir bus baudžiami įstatymo numatyta tvarka.

Piliečiai, pastebėję siūlymų parduoti egzaminų užduotis, prašomi apie tai pranešti Nacionalinei švietimo agentūrai el. paštu: info@nsa.smm.lt. Policiją galima informuoti paliekant pranešimą tinklapyje www.epolicija.lt arba skambinant bendruoju pagalbos telefonu 112.