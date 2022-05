Karbauskis priekaištų susitarimams dėl nacionalinio saugumo ir užsienio politikos neturi, bet jų vis tiek nepasirašys

Penktadienį opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) renkasi į tarybos posėdį, kur spręs, be kita ko, ar pasirašyti partijų susitarimus dėl nacionalinio saugumo ir užsienio politikos. Partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis portalui LRT.lt teigė esąs įsitikinęs, kad „valstiečiai“ susitarimų turiniui pritars, tačiau jų vis tiek nepasirašys.

Kaip portalui LRT.lt aiškino R. Karbauskis, susistarimų dėl nacionalinio saugumo ir užsienio politikos turiniui LVŽS pritars, nes partijos atstovai dalyvavo dokumentų rengime. Visgi pasirašyti buvęs Seimo narys jų neketina, nes Seimui buvo pateikti Civilinės sąjungos ir valstybės vadovo statuso suteikimo Vytautui Landsbergiui projektai.

„Mes greičiausiai pritarsime pačiam susitarimui, nes mes jį kartu su kitais ruošėme, jis 100 proc. atitinka mūsų matymą. Aš gausiu įgaliojimus jį pasirašyti, bet aš negalėsiu jo pasirašyti.

Mes labai aiškiai pasakėme, kad nepaprastosios padėties, karo metu negali būti Seime teikiami projektai, kurie supriešina Lietuvos visuomenę ir politikus. Labai gerai matėme, kaip ketvirtadienį atrodė Seimas, kai buvo teikiamas Civilinės sąjungos projektas“, – dėstė R. Karbauskis.

LVŽS vedlys, niekas neturi siekti visuomenės supriešinimo, o tokiais klausimais esą to ir siekiama. Be to, anot eksparlamentaro, esant nepaprastąjai padėčiai dėl skaldančių klausimų žmonės negali rinktis į protestus.

„Mes šnekame apie turinį. Kaip gali pasirašinėti su partijomis, kurios vienaip kalba, o visai kitaip daro“, – tvirtino LVŽS pirmininkas. Jis taip pat komentavo, kad valdančiųjų teikiami klausimai yra svarbūs mažai visuomenės daliai, todėl šiuo metu negali būti teikiami.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ar pasirašyti susitarimus penktadienį spręs ir Lietuvos socialdemokratų partijos atstovai. Jų frakcijos Seime seniūnas Gintautas Paluckas anksčiau išsakė nemažai kritikos susitarimui dėl užsienio politikos.

Keisti susitarimą dėl užsienio politikos siūlo ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ vadovas Saulius Skvernelis. Jis teigė, kad jei susitarimas nebus koreguotas, jo vadovaujama partija jo nepalaikys.

„Mūsų partijos valdyba svarstė susitarimo projektą dėl užsienio politikos, mes jo nepasirašysime, jei jis nebus koreguojamas“, – Žinių radijui penktadienį sakė parlamentaras.