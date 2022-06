Kada Putinas atsidurs karo tribunole? Ekspertai įsitikinę – teisingumas ateis greičiau, nei įsivaizduojame

Rusijos karas Ukrainoje nustatys naujas normas tarptautinėje teisėje ir teisingumo įgyvendinime, o dabar esantys mechanizmai veikia ne visada. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykusioje diskusijoje „Ar karas turi taisykles?“ teisės ir karybos ekspertai diskutavo apie tai, kada Ukraina sulauks teisingumo. Jie įsitikinę – net ir šiandien teisė dar nėra bejėgė.

Karas teisėtas tik dviem atvejais

Pasak renginyje kalbėjusio profesoriaus, habilituoto teisės mokslų daktaro Vileno Vadapalo, teisė panaudoti ginkluotą jėgą santykiuose tarp valstybių pripažįstama tik dviem atvejais.

„Tai yra individuali ir kolektyvinė savigyna, o antras atvejis – pagal Saugumo Tarybos rezoliuciją. Jokie kiti atvejai, įskaitant humanitarinę intervenciją <...> nėra teisėti ginkluotos jėgos tarptautiniuose santykiuose panaudojimo atvejai“, – sakė jis.

Taigi, neteisėtas karas yra ir toks, kai ginami, pavyzdžiui, ekonominiai interesai.

Tuo metu teisininkė, Vilniaus universiteto docentė ir daktarė Indrė Isokaitė-Valužė sakė, kad tarptautinėje bendruomenėje linkstama vis labiau riboti karinius veiksmus. Ji atkreipė dėmesį, kad situacija šiandien yra visiškai kitokia, nei Antrojo pasaulinio karo metu, kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

„1945 metų [Jungtinių Tautų] Chartija suteikė tam pagrindą ir nuo to laiko turėjome pakankamai nedaug tų ginkluotų konfliktų, ypač Europoje“, – pastebėjo teisininkė ir pridūrė, kad atsirado kita tradicija – vadinamoji humanitarinė intervencja.

Ji naudojama išnaudojus visas priemones, kaip kraštutinė galimybė siekiant užkirsti kelią žmogaus teisių pažeidimams. Tačiau politikos tokiais atvejais siekiama išvengti.

„Nesiaiškinama, kas pradėjo, kas kaltas“, – sakė docentė ir pabrėžė, kad tokiu atveju Hagos ir Ženevos konvencijos pirmiausiai siekia išvengti jėgos naudojimo.

Doc. dr. Indrė Isokaitė-Valužė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Agresorius ir auka – vienodi?

Diskusijoje buvo priminta, kad tarptautinė humanitarinė teisė laikosi neutralumo principo: tų pačių metodų turi laikytis tiek agresorius, tiek agresijos auka. Vadinasi, nors ir morališkai norisi palaikyti auką, teisingumo vykdytojai tokių siekių turi atsisakyti.

Tačiau tai nėra paprasta, pažymėjo diskusijos dalyviai, tai rodo ir karo Ukrainoje eiga. Profesorius V. Vadapalas priminė apie karo teisės prinicipą, jog agresorius turi leisti pasitraukti gyventojams, turi naudoti proporcingą ginkluotą jėgą, gyventojai neturi tapti jo taikiniu.

„Praktinės problemos – jei auka pastato miesto gyvenamuosiuose rajonuose artilerijos baterijas ir iš jų šaudo į agresoriaus pajėgas – ar tai, kad agresorius šaudys gyvenamuosius rajonus, teisėtai gindamasis, ar jo veiksmai bus teisėti?“, – sakė jis.

Profesoriaus teigimu, tai yra dilema.

„Man būtų sunku pasakyti, kad agresorius ir agresijos auka yra lygiateisiai. Bet tai, matyt, ateities klausimas“, – apie teisės dilemas kalbėjo profesorius.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Karai niekada neišnyks ir niekada nebus humaniški

Diskusijoje dalyvavęs Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento analitikas Karolis Zikaras atkreipė dėmesį, kad visuomenėje dažnai girdimas noras, kad karų nebūtų apskritai.

Pasak jo, karas visais atvejais yra ribinė būsena, todėl sunku kalbėti ir apie jo taisykles, bandymus susitarti dėl to, kas teisėta.

„Karys yra išskirtinis žmogus ir iš kitų visų pareigūnų, nes jis duoda priesaiką, kurioje pasižada ne tik negailėti jėgų, bet ir gyvybės. Jis automatiškai patenka į ribinę pajėgą, nes jei kiltų karinis konfliktas, jis turėtų daryti dalykus, kuri civilizuotas žmogus nedaro“, – sakė jis.

Tačiau pastebima, kad visais laikais valstybės stengėsi sukurti tam tikrus principus, pavyzdžiui, kad karas, vykstantis tarp krikščioniškų valstybių, yra nepriimtinas. Taip buvo viduramžiais – tačiau ne tik šiais laikais, bet ir tada taisyklės buvo laužomos.

„Atsirado galimybių interpretuoti situacijas ir arba „pritempti“ karą prie teisingo, parodant oponentą kaip ne visai krikščionišką arba tuos dalykus ignoruojant“, – paraleles su šiuolaikiniu pasauliu pastebėjo jis.

Pasak jo, istorija ir teisės pokyčiai leidžia daryti išvadas, kad „Vakarų civilizacija eina humaniškumo keliu“.

Karolis Zikaras / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ar karas gali turėti taisykles?

V. Vadapalas atkreipė dėmesį, kad tarptautinė humanitarinė teisė, teisingumas dėl karo meto įvykių užtikrinami ir nacionalinėje teisėje. Tačiau normos valstybių baudžiamuosiuose kodeksuose suformuojamos gana aptakiai – taip yra todėl, kad siekiama apsaugoti savo karius galimo karo metu.

Diskusijos dalyviai užsiminė ir apie tai, kaip svarbu naudoti tinkamas sąvokas – atskirti teisės pažeidimus nuo karo nusikaltimų, nepainioti nusikaltimų žmoniškumui su genocidu.

Profesoriaus V. Vadapalo teigimu, kariniams konfliktams taikomos normos yra nustatytos keturiose Ženevos konvencijose, dviejuose protokoluose.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

„Pirma, ginkluota jėga turi būti naudojama proprocingai uždaviniui – karo vadas turi laikytis humaniškumo, nenaudoti jėgos prieš civilius gyventojus ir objektus. Taip pat draudžiama naudoti ginklą, kuris „nepasirenka aukos“, – sakė jis ir paminėjo, kad tokie atvejai matomi pastaruoju metu Ukrainoje.

Be to, teisė reguliuoja, kaip reikia elgtis su karo belaisviais arba žmonėmis, kurie nebegali kariauti dėl sveikatos. Žinoma, kad Japonija per Antrąjį pasaulinį karą Singapūrui įsiveržus į karo ligoninę, visus ten buvusius karius nužudė – tai yra pažeidimas.

Karo belaisviai negali būti laikomi nelaisvėje, jiems belaisvių stovykloje turi vadovauti karininkai, galioja kitos normos.

I. Isokaitės-Valužės teigimu, sunkiausia kare užtikrinti civilių aukų išvengimą. Pasak jos, teisės požiūriu pažeidimas yra vien tai, kad taikomasi į civilinius objektus.

„Vien turėjimas tikslų, tokių kaip civilių, ligoninių (neteisėtas – LRT.lt), taip pat kultūros vertybės yra saugomos“, – sakė ji apie tai, kokių aukų kare turi būti vengiama.

Tačiau yra žmonių, kurie spontaniškai imasi ginklo, artėjant priešui, žmonės kviečiami gaminti Molotovo kokteilius.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

„Atrodo, jau čia pat kažkokios pajėgos turi užtikrinti normų laikymąsi, bet kai krenta ginklai, bombos, nei policija, nei mėlynieji šalmai neateis“, – kalbėjo ji apie karo realybę.

Diskusijoje kalbėjęs profesorius Alvydas Šakočius pridūrė, kad civilio ir kovotojo atskyrimo principas yra pirma ir pagrindinė karo taisyklė, net svarbesnė, nei panaudotos jėgos proporcingumas.

„Nėra nei grynai karinių, nei civilinių objektų <...> Mieste atskirti taikinius labai sudėtinga. Civiliai ne visada pasitraukia, atrodo, kad tai yra civilių skydas. O kovos taisyklės reikalauja iš karto apsispręsti, koks taikinys yra“, – profesoriaus teigimu, tokiu atveju infrastruktūra laikoma dvigubos paskirties ir taikiniai, net jei ir yra civiliniai objektai, gali būti laikomi teisėtais.

„Žmonės kurie yra gamyklose, pagal tarptautinę teisę, gali būti teisėti taikiniai“, – paminėjo jis „Azovstal“ pavyzdį.

Profesoriaus V. Vadapalo teigimu, šiuolaikiniame kare atsiranda ir dar daugiau pilkųjų zonų – pavyzdžiui, į karą gali būti įtraukti ir apsaugos tarnybų darbuotojai, iki tol dirbę kaip privatūs verslo samdiniai.

„Pavyzdžiui, kodėl partizanai atakos metu turi turėti skiriamuosius ženklus? Todėl, kad juos būtų galima atskirti nuo civilių gyventojų. <...> Taip statome civilius gyventojus į didelį pavojų. Tačiau dar rimtesnė problema – separatistų gyventojų ginkluoti būriai. Ar jie teisėti ginkluoto konflikto dalyviai?“, – kalbėjo jis.

Prof. dr. Alvydas Šakočius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Neskatina atsakyti Rusijai tuo pačiu

Diskusijos dalyvių teigimu, nors vis daugėja įrodymų apie Rusijos vykdomus pažeidimus, atsakas į juos negali būti toks pat.

„Svarbiausia norėti užtikrinti normų laikymąsi savo karinėse pajėgose. Man toks įspūdis, kad viena iš pusių <...> nesiekia vykdyti papročių ir netgi skatina žemiausią personalą vykdyti nusikaltimus“, – kalbėjo K. Zikaras.

Jo teigimu, karyboje manoma, kad kariuomenės esminiai principai – moralė ir disciplina, o jų laikymasis netgi gali suteikti pranašumą.

„Daug karo nusikaltimų yra padaroma tuo metu, kai susvyruoja kario moralė. Civilizuotose visuomenėse manoma, kad kai kariai ima masiškai vykdyti nusikaltimus prieš gyventojus, jų moralė susvyravo ir jie netgi praranda savo kovines savybes “, – sakė kariuomenės atstovas.

Vis tik kai kuriose valstybėse tai net toleruojama arba skatinama sąmoningai, kaip terorizavimo priemonė, skirta palaužti priešo valią priešintis.

„Tačiau tai rizikingas sprendimas, nes gali sukelti priešingą reakciją“, – pažymėjo K. Zikaras.

Diskusija „Ar karas turi taisykles?“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak jo, kyla natūralus impulsas į žiaurumus atsakyti tuo pačiu, o Ukraina yra pavyzdys, kai tikslingai siekiama to nedaryti.

„Matomos Ukrainos vadovybės pastangos to išvengti <...> Bandoma eiti per ideologinį momentą, kad pajėgos laikytųsi karo teisės ir papročių, o ne atsakyti simetriškai“, – sakė jis.

Jo teigimu, tai idealistinis požiūris, be to, Ukraina tikisi, kad į ją palankiau žiūrės Vakarų valstybės.

Tuo metu A. Šakočius sakė, kad šiandien linkstama sutarti, kad reikia laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, net jei priešininkas taip nesielgia.

„Tai sunkus uždavinys, bet ta sąlyga yra“, – kalbėjo profesorius.

Rusijos karas Ukrainoje / AP nuotr.

Mato prielaidas genocidui įrodyti

Pasak I. Isokaitės-Valužės, karas Ukrainoje bus žinomas kaip beprecedentis dėl karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui.

„Populiariai kalbant, Ukrainoje matome baisius žiaurumus: masiškai griaunami civilių objektai, įrodymai dėl prievartavimo, civilių žudymas važiuojant dviračiu ir kitose situacijose <...> Atakavimas kultūros vertybių, medicinos personalo, naudojami ginklai, kurie kelia įtarimą dėl jų leistinumo, nuolatinis grasinimas dėl branduolinio, cheminio ginklo naudojimo“, – galimus nusikaltimus žmoniškumui vardijo teisininkė.

Tačiau atsakomybė už juos galima tik Tarptautiniame Baudžiamajame Teisme. I. Isokaitė-Valužė taip pat sako mananti, kad nors ir sunku įrodyti genocidą, to požymių yra. Tuo metu viešojoje erdvėje kaltinimai genocidu Rusijai liejasi laisvai.

„Po Bučos sekė daug deklaracijų, bet reikia įrodyti siekį išnaikinti etninę grupę“, – sakė ji apie genocido įrodymus ir minėjo, kad svarbus gali būti ir Holodomoro, Sovietų Sąjungos politikos nulemto bado Ukrainoje, įtraukimas į bylas.

„Esama ženklų nenorėjimo leisti ukrainiečiams gyventi kaip tautai“, – apie Rusijos veiksmus sakė I. Isokaitė-Valužė.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča / AP nuotr.

„Teisingumas ateis pėsčias, bet užtikrintai“

Diskusijoje dalyvavę teisininkai atsakė ir į kaltinimus, esą tarptautinė teisė yra neefektyvi – nėra galimybių suimti autoritarinių lyderių Vladimiro Putino ar Aliaksandro Lukašenkos. Kaip ir kada jie bus nubausti?

V. Vadapalo teigimu, taptautinė baudžiamoji teisė yra kitokia, nei nacionalinė, ji taikoma lėčiau.

„Anksčiau ar vėliau, daugelis sunkių pažeidimų pagal tarptautinę teisę lieka nubausti <...> Iš Jugoslavijos karinio tribunolo patirties žinome, kad daug normų atsirado tiriant nusikaltimus, patys teismai, tirdami veikas, jas kai kuriais atvejais kriminalizavo“, – priminė jis.

Su tuo sutinka ir A. Šakočius.

„Sakoma – negalima rasti ir nubausti Lukašenkos, nes Baltarusija nepasirašė Romos statuto. Tai nieko nereiškia, gali būti kuriami atskirti tribunolai, taip buvo su Jugoslavija. Atsirado teismai – atsirado ir atsakomybė“, – sakė jis.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča. / AP nuotr.

I. Isokaitė-Valužė atkreipė dėmesį, kad karas Ukrainoje atskleidė tarptautinės sistemos trūkumus, pavyzdžiui, kad Jungtinių Tautų Saugumo Taryba yra neveiksni. Diskusijos dalyviai svarstė, kad tai privers keisti ir visą baudžiamąją teisę, panašiai, kaip po rugsėjo 11-osios išpuolių buvo pakeista agresijos samprata.

„Sakykite, o nacionalinė teisė visada yra efektyvi? Tai primena ankstyvąjį Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį, kai teisingumą vykdė nusikalstamos grupuotės“, – kalbėjo diskusiją moderavęs buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas ir pridūrė, kad teisingumas anksčiau ar vėliau bus įvykdytas.

Dainius Žalimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Jo teigimu, šiandien smerkiama teisinė bejėgystė, tačiau pamirštama, kad karą lėmė ne teisės problemos, o politikai, karas nutiko dėl to, kad V. Putino veiksmai buvo toleruojami kelis dešimtmečius.

Tuo metu V. Vadapalas priminė, kad tarptautiniams nusikaltimams senatis yra netaikoma.

„Matome, kad Tarptautinis Baudžiamasis Teismas Jugoslavijoje, Slobodano Miloševičiaus [Serbijos prezidento – LRT.lt] teismas, truko gana ilgai“, – pažymi jis. Be to, Tarptautinis Baudžiamasis Teismas nevykdo posėdžių, jei į juos fiziškai neatvedamas kaltinamasis.

Ilgai trunkantis teismas netgi yra pranašesnis – pavyzdžiui, teisiant Trečiojo Reicho karininkus už Antrojo pasaulinio karo nusikaltimus Niurnbergo tribunolo metu buvo nuomonių, esą reikia tiesiog sušaudyti visą generalinį štabą.

„Ne visada greitis yra aktualus, tai siejama su keršto efektu“, – pasak A. Šakočio, galiausiai procesas užtruko ilgiau, išsitęsė, tačiau buvo atskleista daugiau detalių apie įvykdytus nusikaltimus.

Ekspertai taip pat sutarė, kad, tikėtina, Rusijos pareigūnai bus nubausti netgi greičiau, nei kiti istorijoje už karo nusikaltimus bausti asmenys. Taip yra dėl to, kad teisės normos šiais laikais yra smulkesnės.

„Neturime suvesti į tai, kaip greitai sulauksime bausmės, – apie kaltųjų suradimą sakė I. Isokaitė-Valužė.

Tačiau ji pridūrė, kad sunkumų kelia Rusijos statusas.

„Visais buvusiais atvejais turėjome nugalėtojas valstybes, jos teisė nusikaltėlius tribunoluose ir nacionaliniuose teismuose. Kalbant apie Ruandą, Jugoslaviją, turėjome Saugumo Tarybą, kuri buvo vieninga <...> Dabar turime unikalią situaciją: Rusijai pritaikytos sankcijos, bet ji toliau gyvena propagandos burbule. Ta situacija yra skirtinga“, – sakė ji.

D. Žalimas pastebi, kad Rusijai specialusis karinis tribunolas galėtų būti kuriamas tikrai greičiau – tačiau jis taip pat įsitikinęs, kad teisingumas bus įvykdytas.

„Kerštas atjoja greitai, o teisingumas ateina pėsčias, bet užtikrintai“, – sakė jis.