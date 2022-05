Laurinavičius: kol Rusija nepripažins savo pralaimėjimo, tol jokios derybos yra neįmanomos

Šiuo metu nėra jokių ženklų, kurie rodytų, kad Rusija norėtų derybų su Ukraina, LRT TELEVIZIJAI sako politikos analitikas Marius Laurinavičius. Pasak jo, dabartinės derybos galimos tik dėl Rusijos pralaimėjimo sąlygų, o Maskva to pripažinti dar nėra pasiruošusi.

„Derybos gali būti tiktai dėl Rusijos pralaimėjimo sąlygų, t. y., Rusija pripažįsta pralaimėjimą ir mažų mažiausiai pasitraukia iš teritorijų, kurias užgrobė po vasario 24 d. Dabar jau yra visiškai akivaizdu, kad Ukrainai to neužtenka ir labai sunku, matyt, būtų visuomenei paaiškinti net ir tokių derybų sąlygų priėmimą. Bet kol nebus Rusijos pasirengimo pripažinti savo turbūt jiems patiems tiktai neakivaizdų pralaimėjimą, tol jokios derybos yra neįmanomos“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ sako politikos analitikas.

Pasak pašnekovo, Maskva mano, kad dar gali tęsti šį Ukrainoje pradėtą karą.

„Rusija kol kas įsivaizduoja, kad ji gali tęsti tą karą <...> Kol kas pasirengimo derėtis būtent dėl savo pralaimėjimo sąlygų, nėra Rusijos pusėje, o jokios kitos derybos tiesiog neįmanomos“, – pabrėžia jis.

Marius Laurinavičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kalbėdamas apie „Azovo“ karių evakuaciją iš „Azovstal“ gamyklos, M. Laurinavičius tikslina, kad tai yra „tų karių paėmimas į nelaisvę“.

„Kas bus toliau, kol kas tvirtai teigti sunku. Bet bent jau iš to šou, kuris buvo surengtas Rusijos Dūmoje, labai sunku tikėtis, kad Rusija iškeistų šituos karius į savo belaisvius. Akivaizdu, kad kai vyko tos derybos, užkulisiuose dalyvavo tikrai ne vieni užsienio partneriai, akivaizdu, kad Rusija tai žadėjo, akivaizdu, kad ukrainiečiai tiki, kad ir dabar Vakarų partnerių spaudimas Rusiją privers laikytis tų pažadų, bet mes turbūt žinome, kad tikėti bet kokiais Rusijos, šito režimo pažadais yra visiškai naivu“, – komentuoja jis, pridurdamas, jog tikėtina, kad šioje situacijoje kitos išeities Mariupolio gynėjams ir Ukrainos valdžiai tikriausiai nebuvo likę.

Ukrainos kovotojų evakuacija iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje / AP nuotr.

Kas toliau laukia „Azovo“ karių, pasak politikos analitiko, nuspėti sunku, kadangi, anot jo, iš Rusijos galima tikėtis bet ko.

„Aš manyčiau, šiuo konkrečiu atveju Rusija rinksis tas parodomojo teismo ir kitas informacinio karo operacijas“, – nurodo jis.

Ukrainos kovotojų evakuacija iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje / AP nuotr.

Antradienį iš „Azovstal“ komplekso į Rusiją buvo evakuota dalis ten buvusių ukrainiečių karių, kitų čia esančių karių evakuacija tęsiasi. Ukraina skelbė, kad šie kariai savo misiją įvykdė, dabar bus deramasi dėl apsikeitimo belaisviais, kad jie galėtų grįžti namo.

Anot Maskvos, Rusijai pasidavė beveik 1 tūkst. komplekse buvusių ukrainiečių karių.

Penki autobusai su kariais jau atvyko į rusų kontroliuojamą Novoazavosko miestelį, kur, anot Maskvos, sužeistiesiems bus suteikta medicininė pagalba. Septyni autobusai atvyko į neseniai vėl atidarytą kalėjimą rusų kontroliuojamoje Olenivkoje.

Oficialiai nepranešama, ar iš anksto susitarta ir dėl apsikeitimo belaisviais. Rusijos ambasadorius prie JT Dmitrijus Polianskis tviteryje pareiškė, kad jokio susitarimo nėra.

Rusija gali atsisakyti iškeisti šiuos karius, nurodo „Institute for the Study of War“. Antradienį dalis Dūmos narių siūlė priimti įstatymą, kuris uždraustų apsikeitimą asmenimis, kurie kaltinami „nacizmu“. Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas ragino „Azovstal“ buvusius ukrainiečių karius teisti dėl karo nusikaltimų ir pareiškė, kad jie negali būti iškeisti į rusų karo belaisvius.

Ukrainos kovotojų evakuacija iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje / AP nuotr.

Ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk sakė, kad Kyjivas siekia organizuoti apsikeitimą sužeistaisiais, kai jų būklė stabilizuosis.

Naujienų agentūra TASS pranešė, kad Rusijos komitetas planuoja apklausti karius, kurių daugelis priklauso batalionui „Azov“, atliekant tyrimą dėl to, ką Maskva vadina „Ukrainos režimo nusikaltimais“.

Parlamentaras Leonidas Sluckis, vienas iš Rusijos atstovų derybose su Ukraina, evakuotus kovotojus pavadino „gyvuliais žmogaus pavidalu“ ir sakė, kad jiems turėtų būti įvykdyta mirties bausmė.

Natalija, vieno jūreivio, kuris yra tarp pasislėpusiųjų gamykloje, žmona, sakė „Reuters“, kad tikisi, jog „įvyks sąžiningi mainai“. Tačiau ji vis tiek nerimavo: „Tai, ką dabar daro Rusija, yra nežmoniška“.

Ukrainos kovotojų evakuacija iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje / AP nuotr.

Ukraina ir Rusija antradienį sustabdė derybas dėl karo užbaigimo kilus nesutarimams dėl galimo apsikeitimo belaisviais apgultame Ukrainos Mariupolio mieste.

Kyjivo derybininkas Michaylo Podoliakas per Ukrainos televiziją pareiškė, kad derybose nebus galima padaryti pažangos, jei Rusija nepripažins padėties vietoje.