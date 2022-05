Kalvarijos administracijos direktoriaus paieškos ir toliau stringa – daugumai neįtiko mero pasiūlyti kandidatai

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus paieškos ir toliau stringa – dabartinei daugumai neįtiko du mero pasiūlyti kandidatai.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, trečiadienį išklausęs Kalvarijos mero Vinco Plikaičio ir daugumai atstovaujančių savivaldybės tarybos narių, nutarė, kad savivaldybės valdymą turėtų perimti Vyriausybės įgaliotinis.

„Du kandidatus siūliau, ir nė vienam nepritarta“, – BNS trečiadienį sakė savivaldybės vadovas „valstietis“ Vincas Plikaitis.

Jis teigė siūlęs Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktoriaus Gintaro Skamaročiaus ir Kalvarijos gimnazijos vadovo Evaldo Ulevičiaus kandidatūras.

Gintaras Skamaročius / LRT stop kadras

Pasak mero, dabartinė tarybos dauguma administracijos direktoriumi norėtų matyti „darbietį“ Antaną Burinską.

„Jie įsitikinę, kad geriausia būtų A. Burinskas“, – tvirtino Kalvarijos meras.

Jo teigimu, A. Burinskas yra vienas iš dabartinės tarybos daugumos lyderių, tarp jų yra ir Žemės ūkio ministerijos kancleris konservatorius Valdas Aleknavičius – buvęs meras bei administracijos direktorius.

„Iš tiesų vadovauja A. Burinskas, paskui V. Aleknavičius – jis ten kancleriu Vilniuje, Žemės ūkio ministerijoje, dirba. Tai iš Vilniaus ten viskas ir pareina, čia jiems nuleidžia, o šitie visi jau tą ir įgyvendina, ko jie paprašė“, – kalbėjo V. Plikaitis.

„Meras nesugeba peržengti asmeninių ambicijų“

A. Burinskas trečiadienį per Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdį savo ruožtu dėl situacijos savivaldybėje kaltino merą V. Plikaitį.

„Meras nesugeba peržengti asmeninių ambicijų ir nepripažįsta naujai susiformavusios valdančiosios daugumos. Į administracijos direktoriaus pareigas teikia tik savo partiečius arba stipriai su jo politine organizacija susijusius asmenis“, – kalbėjo Kalvarijos tarybos narys.

Jo teigimu, apie mero teikiamas administracijos vadovo kandidatūras pozicija sužino iš spaudos ir žurnalistų.

Be kita ko, merui netiko naujos daugumos pasiūlyti kandidatai.

„Su meru kalbėta daugybę kartų, sutarimo niekaip nepavyksta pasiekti. Buvome pateikę tris kandidatūras į administracijos direktoriaus pareigas, tačiau nė viena merui ir jo komandai netinka“, – sakė A. Burinskas.

Daugumą Kalvarijos savivaldybės taryboje šiuo metu sudaro konservatoriai, liberalai, socialdemokratai, „darbiečiai“ ir pora buvusių „tvarkiečių“.

Komitetas pritarė tiesioginiam valdymui

Seimas antradienį po pateikimo pritarė nutarimui dėl tiesioginio valdymo įvedimo Kalvarijoje, o trečiadienį tam pritarė ir Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas.

„Mero pasisakymai ir kaip abi pusės vertina savo kolegas mane dar labiau įtikino, kad susitarti per savaitę, per dvi ar tris nepavyks, nes nė nekalbame, kaip įgyvendinti įstatyminę nuostatą, kokie susitarimai yra galimi. Kelius ir kompromisus įmanoma rasti jų ieškant, o to nėra“, – po komiteto posėdžio išplatintame pranešime Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas liberalas Ričardas Juška.

Anot jo, šį klausimą plenariniame posėdyje toliau ketinama svarstyti gegužės 24 dieną,

Kalvarijos meras taip pat pripažino nematantis kitos išeities.

„Man labai gaila, bet kitos išeities aš neturiu. Ieškau dar, ieškau (...) Galvoju, gal iš valstybės tarnautojų kažką paskirti“, – BNS kalbėjo V. Plikaitis.

Galutinį sprendimą dėl tiesioginio valdymo Kalvarijoje balsuodamas priims Seimas. Tam reikės dar dviejų balsavimų.

Įvedus tiesioginį valdymą savivaldybėje, mero, tarybos ir administracijos direktoriaus įgaliojimus perimtų Vyriausybės atstovas.

„Visa kompetencija būtų perduodama Vyriausybės atstovui“, – per komiteto posėdį sakė vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščajevienė.

Tiesioginio valdymo grėsmė Kalvarijos savivaldybei kilo, kai vasario 17 dieną taryba nusprendė atleisti iš pareigų administracijos direktorių Kęstą Spūdį, o laikinai šias pareigas eiti paskyrė direktoriaus pavaduotoją Karolį Babecką, tačiau ir jis buvo atleistas balandžio 6-ąją.

Savivaldybės taryba laikinai į administracijos direktoriaus pareigas dabar paskyrusi Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Bujauską, tačiau nuolatinio direktoriaus dar neturi.

Įstatymas numato, kad tiesioginis valdymas savivaldybėje gali būti įvedamas administracijos direktoriaus nepaskyrus per du mėnesius, toks režimas gali būti įvedamas Vyriausybės teikimu, Seimui priėmus atitinkamą nutarimą.

Autorius Ramūnas Jakubauskas