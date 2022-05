Atsargos pulkininkas kalba apie karo lūžį artimiausią mėnesį: viskas priklausys nuo to, kuri pusė greičiau atveš savo rezervus

Ukrainos daliniai, stumiantys tolyn rusus nuo Charkivo, jau pasiekė sieną su Rusija. Paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip grupė ukrainiečių pozuoja šalia pasienio stulpo. Tolyn stumiami rusai perkelia pajėgas Donbaso kryptimi ir, pasak Kyjivo, čia ruošiasi naujam puolimui.

Teigiama, kad dabartinis rusų tikslas užimti Severodonecką. Jis yra labiausiai į rytus nutolęs Ukrainos pajėgų tebekontroliuojamas miestas Donbase. Tačiau Rusijos pajėgos, bandžiusios persikelti per upę ir apsupti ukrainiečius, buvo kelis kartus atremtos ir patyrė didžiulių nuostolių.

Jungtinės Karalystės gynybos vadovai praneša, kad Rusijos puolimas Donbase „prarado pagreitį“ ir išsikvepia. Jam keliami vis mažesni tikslai.

Atsargos pulkininkas Eugenijus Vosylius teigia, kad svarbus lūžis kare turėtų įvykti gegužės gale arba birželį.

„Charkivo kryptyje Rusija praktiškai išvyta, liko keletas 5-10 ruožų iki sienos, tai, aš manau, kad ukrainiečiai išvys. O kadangi rusai nesulaukia papildomo rezervų pajėgumų, tai praktiškai gali taip būti, kad sustos tas jų puolimas ir jie pereis į gynybą.

Tai čia dabar priklauso nuo ukrainiečių pajėgumų – ar jie toliau sugebės ir ar turės pakankamai pajėgų atakuoti sustojusius rusus, ar irgi sustos ir praktiškai ateis tokio pozicinio karo fazė. Tai priklausys tada kuri pusė greičiau atveš savo rezervus <...> Tai čia jau gegužės pabaigoj, birželio mėnesį kažkada mes tai pamatysime“, – LRT TELEVZIZIJOS laidai „Svarbi valanda“ sako atsargos pulkininkas.

Eugenijus Vosylius / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Anot E. Vosyliaus, rusų pajėgumai akivaizdžiai senka, o juos ypač lėtina vėluojanti karinė technika.

„Rusijos pajėgumai senka ir parodo tai, kad jie nesugeba papildomų pajėgumų pritraukti. Tikriausiai tas generavimas arba užslėpta jų mobilizacija nevyksta taip, kaip jie planavo. Yra žinoma, kad Belgorode yra berods 2,5 tūkst. rusų karių, tačiau jie laukia atvykstant technikos. Kadangi technika vėluoja, tai praktiškai visi planai, ką rusai buvo suplanavę, tarkim, pasiekti iki gegužės 9 d., kadangi jiems tai buvo simbolinės pergalės data Antrajame pasauliniame kare, jie šito neįvykdė ir todėl jų planai žlunga po truputį. Čia ne vien dėl to, kad jie ten rezervo ar dar ko nepritraukia. Be abejo, žlunga dėl to ukrainiečiai aktyviai savo veiksmais jiems trukdo tą daryti“, – aiškina jis.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Tuo metu Rusija skelbia su Kyjivu sutarusi dėl dalies „Azovstal“ požemiuose įstrigusių karių evakuacijos – esą sutarta dėl paliaubų, per kurias būtų išvesti sužeisti Mariupolio gynėjai, tačiau Ukraina šių pranešimų kol kas nepatvirtina.