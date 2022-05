Prof. Gailienė: režimas iš rusų atėmė normalią žmogišką atmintį

Rusijos režimui svarbiausia yra praeitis bei išorės priešų paieškos, sako laidos „LRT Forumas“ dalyviai. Anot jų, Rusijos visuomenė nėra pajėgi sukurti naujų mitų, kuriuos galėtų šlovinti, o normali žmogiška atmintis iš rusų yra atimta.

Lietuvos ambasadorius Rusijoje Eitvydas Bajarūnas laidoje „LRT Forumas“ kalbėjo, kad Rusija yra tapusi unikalia valstybe, kuri stato ne ateitį, o praeitį. Pasak ambasadoriaus, Rusijos prezidentas visą valstybės filosofiją stato ne ant ateities, o ant praeities.

„Gegužės 9-oji, aišku, paskutinė didžiulė pergalė, kuria rusai gali džiaugtis. Nesant didžiulių pasiekimų šalyje, tai yra kaip ir vienintelis atspirties taškas. Tai, aišku, yra karinė jėga, o Vladimiras Putinas iškilo per karinę jėgą, karą su Čečėnija. V. Putino stilistika yra karinė“, – dėstė ambasadorius.

Profesorė: Rusijai nuolat reikia išorės priešo

Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto profesorė Danutė Gailienė, kalbėdama apie gegužės 9-osios šventę Rusijoje, teigė, kad režimas iš žmonių atėmė „normalią žmogišką atmintį“: „Režimas pasiėmė viską. Jeigu mes operuojame tokiais žodžiais kaip istorinis naratyvas, žmogaus gyvenimo naratyvas, tai mes Lietuvoje ypatingai gerai patiriame, kokia laimė yra būti laisva šalimi, stiprinti, vystyti savo naratyvą.

Mes Lietuvoje turime sunkias istorines patirtis ir nuo to laiko, kai tapome nepriklausomi, mes galime apie tai žingsnis po žingsnio kalbėti, kurti filmus, rašyti knygas, rengti diskusijas ir tas naratyvas plečiasi, visi atranda savo vietą šitame pasakojime. O iš Rusijos žmonių visa tai yra atimta.“

Gegužės 9-osios minėjimas Moldovoje / AP nuotr.

Pasak profesorės, Rusijos gyventojams yra „iš viršaus“ padiktuotas naratyvas, kuris kartojamas dešimtmečius. Dėl to žmonės nustoja savarankiškai mąstyti, o kad tai būtų palaikoma, režimui būtinai reikia išorinio priešo.

„Būtinai. Nes tada, jei normaliai vystysis tas pasakojimas, iškils ne tik pergalės. Iškils ir gėda, ir pergalių kaina, ir ar tai tikrai pergalės, ar tai nusikaltimai, kas tuos nusikaltimus darė. Visi tie dalykai tikrai iškils. Kad jie neiškiltų, reikalinga tą energiją nukreipti į išorę. Rusijos istorijoje tą ir matome, <...> nuolat reikia išorės priešo“, – kalbėjo profesorė.

Danutė Gailienė / Asmeninio albumo nuotr.

Rusija neturi naujų mitų

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Filosofijos fakulteto docentas Viktoras Bachmetjevas kalbėjo, kad didelė dalis dabartinio Rusijos režimo remiasi sovietine, komunizmo utopijos nostalgija. Anot jo, vienas iš kertinių sovietmečio atskaitos taškų buvo mintis, kad vienas iš didžiųjų Sovietų Sąjungos darbų buvo pergalė prieš fašizmą.

„Sovietmečiu lyg ir buvo labiau linkstama pripažinti, kad ne tik Sovietų Sąjunga nugalėjo, kad buvo atlikta su sąjungininkų pagalba. Dabar, žiūrint į tai, ką pasakoja oficialūs Rusijos naratyvai, gali susidaryti įspūdis, kad tik Sovietų Sąjunga kariavo prieš nacius, o naciai buvo visas likęs pasaulis“, – kalbėjo docentas.

Serijos „Apie“ pristatymas. Viktoras Bachmetjevas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Lietuvos istorijos instituto direktorius Alvydas Nikžentaitis teigė, kad kalbant apie Rusiją ir jos pergalės mitą, reikia pabrėžti autoritarinių valstybių išskirtinumą:

„Kadangi tose visuomenėse nėra laisvos diskusijos ir visuomenės nėra pajėgios sugalvoti naujų mitų. Dėl to iš esmės Jelcinas skelbė tokį konkursą „Idėja Rusijai“, bandė ieškoti naujų mitų, naujų idėjų, bet tas demokratijos laikotarpis truko per daug trumpai, kad Rusija surastų kažką naujo. Dėl to buvo atsigręžta į pergalės mitą.“

Alvydas Nikžentaitis / D. Umbraso/LRT nuotr.

VU Istorijos fakulteto docentas Aurimas Švedas laidoje kalbėjo, kad Rusija visada egzistavo kaip autokratija, patvaldystė, laisvam žmogui neįmanomai sudėtinga valstybė. Pasak jo, tokia valstybė nuolat yra grėsmė kaimynėms.

„Su tokia istorine DNR šalis, tokiam prezidentui kaip V. Putinas, yra tiesiog dovana. <...> Svarbiausia vertybė rašizmui yra praeitis, valstybė, neturinti aiškaus ateities vektoriaus, viskas, kas svarbiausia, yra praeityje“, – sakė A. Švedas.