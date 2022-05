Kasčiūnas: Putinas dar nepasiruošęs atsitraukti arba sustoti derybų prasme, ir todėl karas gali būti ilgalaikis

„Psichologiškai ir visaip kitaip jis dar nepasiruošęs atsitraukti arba sustoti derybų prasme, ir todėl karas gali būti ilgalaikis“, – apie Vladimirą Putiną sako Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Tuo pačiu, kalbėdamas apie šalies gynimo aspektus Lietuvoje, jis teigia, kad vis dar laikosi visuotinio privalomo šaukimo idėjos, bet suprasdamas „skirtingus ideologinius aspektus“ mato kompromiso paieškas – galbūt bus judama link to, kad ribiniai šaukiamų žmonių skaičiai tiesiog augs.

„Dienos temoje“ – Laurynas Kasčiūnas, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas iš Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų frakcijos ir komiteto narė Dovilė Šakalienė iš Socialdemokratų frakcijos.

– Kaip jums Putino kalba šiandieną? Gali būti, kad paskutinė, bent jau gegužės 9-ajai?

D. Šakalienė: Man atrodo, kad šita kalba aiškiai rodo, jog jis pats, matyt, dar nėra priėmęs tam tikrų sprendimų ir nežino, ko nori, išskyrus tai, kaip išgelbėti savo kailį. Antras dalykas, iš to, kaip jis šneka, mes ir vėl matome tas pačias gana sociopatines tendencijas. Tai yra žmogus, kuriam visiškai nerūpi, ką daro Vakarai, ir todėl, tikiuosi, kad tų žmonių Vakaruose, kuriems dar kyla kažkokių minčių, kad reiktų neeskaluoti arba kad kažkokius veiksmus turėtume daryti, jog Putinas gautų kažkokią pergalę, tokie kliedesiai turėtų baigtis, nes akivaizdu, kad jam nereikia niekieno, jokių veiksmų. Jis visada sukuria bet kokį pretekstą bet kokiam žiaurumui, kurį nori įgyvendinti vardan savo asmeninių ambicijų, kurios yra, iš esmės, toks herojaus mitas: būtinai ką nors išlaisvinti, būtinai kaip nors išgarsėti.

Putinas turbūt ruošia kažkokį galimą išėjimo scenarijų. „Pralaimėti Vakarams“ turbūt lengviau paaiškinti arba bent jau sustabdyti karą kažkuriame etape, nei būti nepadariusiam to, ką jis planavo. L. Kasčiūnas

L. Kasčiūnas: Aš galbūt atkreipčiau dėmesį į dabar Rusijoje pasikeitusį tokį diskursą, vadinamąjį „propagandinį foną“. Dar prieš kokį mėnesį mes matėme, kaip Rusija bando įveikti nacizmą Ukrainoje, o šiandien jau mes matome, kad jie kaunasi Ukrainoje su Vakarais. Ir tai, viena vertus, rodytų, kad Putinas turbūt ruošia kažkokį galimą išėjimo scenarijų. „Pralaimėti Vakarams“ turbūt lengviau paaiškinti arba bent jau sustabdyti karą kažkuriame etape, nei būti nepadariusiam to, ką jis planavo.

Akivaizdu, kad nėra tos ypatingos pompastikos ir kažkokių aukščiausio lygio pareiškimų, tai rodo, kad jis nepasiekė to, ką planavo. Net minimalaus lygio. Prisiminkime, prieš pat karą mes kalbėjome, kad Donbaso išplėtimas iki administracinių ribų ir jų pripažinimas arba absorbcija, aneksija, – toks minimum darbas. To nėra. Ukrainiečiai kaunasi nepaisant visų iš esmės išteklių mobilizacijos, kuri yra vykdoma Rusijos. Net ir kalbant apie visuotinę mobilizaciją, kuri gąsdina. Vėlgi, ji yra ribota, turi labai daug problemų. Tu gali daug ką mobilizuoti, bet ar bus efektas, ar tie žmonės bus pasiruošę kautis? Ar jie pasiruošę naudoti tai, ar tai bus tiesiog gyva jėga, kuri bus nukauta ukrainiečių? Kas, matėm, efektyviai vyksta. Manau, kad jis tikrai yra sudėtingoje situacijoje, bet faktas – turbūt psichologiškai ir visaip kitaip jis dar nepasiruošęs atsitraukti arba sustoti derybų prasme, ir todėl karas gali būti ilgalaikis. Todėl teigiantys, jog 2014 metų linija tiesiog pasislenka į gylį ir mes turėsime tokį karą, sakykim, galbūt mažesnio intensyvumo kažkokiame etape ir taip toliau, manau, yra teisūs. Tai gali būti ateities scenarijus.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kaip tai, kas vyksta Ukrainoje ir kaip Ukraina kovoja su Rusija, paveikė, jeigu paveikė, rytoj teikiamą Seimui Piliečių rengimo pilietiniam pasipriešinimui strategiją?

L. Kasčiūnas: Mūsų valstybės gynimas ir saugumas remiasi dviem ramsčiais. Pirmas yra NATO ir kolektyvinio saugumo garantijos. Antras ramstis, be galo svarbus, – mūsų karinės pajėgos, mūsų kariuomenės kovinės galios stiprinimas. Ir trečias ramstis yra mūsų piliečių įsitraukimas į valstybės gynybą, į saugumą plačiąja prasme. Pilietinio pasipriešinimo strategija skirta būtent šitam trečiajam ramsčiui: kaip sustiprinti visuomenės įsitraukimą į valstybės gynybą ir saugumą? Strategija remiasi keliais aspektais: visuomenės atsparumo idėja, valia priešintis. Nes kada įvyksta okupacija ir pralaimima? Tada, kai palaužia tavo valią priešintis. Ukrainiečiai įrodė, kad jie – nepalaužti. Ir įgūdžiai. Tai šitais trimis elementais ir remiasi strategija.

Toje strategijoje yra daug tam tikrų ramsčių ir sprendinių, kurie padės mums plėtoti visuomenės įsitraukimą, bet galbūt paminėsiu keletą dalykų. Pavyzdžiui, Šaulių sąjunga, pagal strategijos dabartinį tekstą, būtų atsakinga už mūsų visuomenės pasiruošimą nesmurtiniam, neginkluotam pasipriešinimui. Kitaip tariant, Šaulių sąjunga ruoštųsi dalyvauti ginkluotame pasipriešinime, bet pati, kaip organizacija, būtų pasiruošusi dirbti su savo organizacijos nariais ir su visuomene būtent ruošiant neginkluotam pilietiniam pasipriešinimui pagal kompetencijas, pagal žmonių profilius, jų stiprybę, sakykim, išsiryškinant specializacijos sritis ir taip toliau. O kariuomenė atsakinga būtų už visuomenės pasirengimą ginkluotam pilietiniam pasipriešinimui. Ką rodo ir Ukrainos atvejis – rezistencija, partizaninis karas irgi be galo svarbūs kovoje su Rusijos agresija.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Dėl valios priešintis. Tame dokumente, analizuojant galimas grėsmes, yra pateikiami tyrimo duomenys, kad ginkluotoje gynyboje ir neginkluotame pasipriešinime yra pasiryžę dalyvauti apie 50 proc. piliečių. Kaip manote, ar karas Ukrainoje nepakeitė šitų skaičių? Nes tie skaičiai yra jau kelerių metų senumo.

D. Šakalienė: Aš net neabejoju, kad pakeitė. Iš tikrųjų bus labai įdomu pasižiūrėti kur kas naujesnius mokslinius duomenis. Ir kitas dalykas, kas turbūt irgi labai svarbu, kad pakankamai daug žmonių, matydami, kas vyksta Ukrainoje, yra įsitraukę: nuo aukojimo finansiškai iki pagalbos ukrainiečių šeimoms ir tiesiog noro dar kažkaip kitaip padėti, kad mes suvokiame, kaip arti yra tas karas. Ir tai daug ką keičia. Ir žmonių suvokimą „eiti ginti kažkokios mistinės valstybės“ pakeičia suvokimas, kad tu turėsi ginti savo namus, savo šeimą, savo artimus žmones. Ir tada mąstai, ką daugiausiai gali padaryti, ko gali išmokti, kokių įgūdžių įgyti.

Pilietinio pasipriešinimo strategijos svarbiausias elementas turbūt yra tai, kad, tikiuosi, ji padės sukurti sistemą, kad kiekvienas žinotume, ką konkrečiai galėtume padaryti, kur būtume naudingiausi ir kad būtų iš tikrųjų visuotinis įsitraukimas. Ir tam yra labai įvairių formų. Viena iš jų yra švietimas, švietimas tikrai gali būti labai įvairus. Pavyzdžiui, kadangi esu Socialdemokratų krašto apsaugos komiteto pirmininkė, nuolat šnekame su savo nariais ir šiandien su ekspertu iš komiteto kalbėjomės apie tai, kad mes turėtume pagalvoti apie praktinių įgūdžių suteikimą mokyklose. Ir tai visiškai pakeičia požiūrį, tarkim, kai kažkas yra prievolė, ir kai kažkas tau yra galimybė, kur tu gali būti reikalingas, svarbus, bet kokius bazinius įgūdžius tu turi turėti. Ir kita vertus, mes turime panaudoti visas amžiaus grupes ir visus žmones, kurie yra Lietuvoje: ir vyrus, ir moteris, pagal tai, ką jie pasiruošę daryti, o neapribodami jų galimybių.

Dovilė Šakalienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Turint galvoje, kad opozicija nėra sužavėta jūsų norimu įgyvendinti projektu, t. y. padaryti visuotinį privalomąjį šaukimą, kiek tas bazinis rengimas gali atvėsinti jūsų viltis ir vis dėlto keisti siūlymą vietoj privalomojo visuotinio šaukimo daryti kokius nors kitokius mokymus?

L. Kasčiūnas: Mes vis dar tvirtai laikomės dėl visuotinio privalomo šaukimo, bet suprasdami skirtingus ideologinius aspektus suprantame, kad reikės ieškoti kompromiso. Matyt, judėsime to link, kad ribiniai kviečiamų į kariuomenę, šaukiamų žmonių skaičiai tiesiog augs.

– Kiek galėtų augti?

L. Kasčiūnas: Kaip pavyzdį pateiksiu: jeigu mes įvestume privalomąjį šaukimą tik jaunuoliams dabar po mokyklos, galėtume pašaukti iš esmės per metus 6100 jaunuolių. Kalbu tik apie vyrus. Dėl įvairių sveikatos aspektų ir viso kito atkrenta beveik apie pusę jaunų žmonių. O dabar mes svarstom ribinius skaičius šaukiamųjų ir turim viršutinę ribą jau 4004. Tai per kelerius metus tu galėtum per ribinių skaičių kilimą, jeigu toks yra poreikis kariuomenei, priartėti ir pasiekti visuotinio privalomo šaukimo rezultatą jo iš esmės neįvedant. Bet aš visiškai sutinku, kad visuotinumo gynybos saugumo srityje, kurio mes siekiame, kad įsitrauktų visa visuomenė ir kuo daugiau jos, galima pasiekti ir kitais būdais. Plečiant, stiprinant, pavyzdžiui, Šaulių sąjungą ir įgyvendinant piliečių pasipriešinimo strategiją. Tai irgi yra labai svarbus mūsų ramstis.

Vilniuje prisiekė naujieji šauliai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

D. Šakalienė: Yra ir dar keletas kitų dalykų, kurie padėtų – panaudoti tai, ką šiandien jau turime, nes mes turime per 100 tūkst. parengtojo rezervo žmonių, kurie turi tą basic training. Taip pat ir aktyvusis rezervas. Su tais žmonėmis turi būti dažniau bendraujama, turi būti išplėsta infrastruktūra, nes aš rimtai labai kalbu, kad mes nelabai galime šiandien staiga padidinti šaukiamųjų skaičiaus, nes mes, kaip priimančioji šalis, teikianti paramą, net nesam čia dar užtikrinę tos pakankamos infrastruktūros. Mes vėl, kaip lietuviam, žinot, įprasta, mes statome laivą, kuriuo plaukiame. Aš neabejoju, kad mes susitvarkysime, ir ne tik todėl, kad aš kaip socdemė esu deleguota kaip partijos pirmininkės pavaduotoja į šitą grupę, bet ir todėl, kad nuolat kalbamės ir su kariais, ir su ekspertais, ir su vadais, ir su generolais apie tai, kad infrastruktūros plėtra, kokybiškas rezervo panaudojimas, be to, investavimas į mums reikalingą ekipuotę, ginkluotę, amuniciją, taip pat ir sunkiąją ginkluotą, reiškia, kad mes turim turėti kiekvieną žmogų, kurį norime pašaukti arba panaudoti jau turintį įgūdžių, tinkamai apginkluoti.

Antras dalykas, tikrai sutinku su tuo, ką sako Laurynas. Piliečių panaudojimas teritorinei gynybai, nebūtinai būnant kariuomenėje, irgi yra labai svarbus, bet tie žmonės taip pat turi turėti ekipuotę, ginkluotę ir mes turime turėti jų aprūpinimą. Mes tiesiog turime išspręsti savo logistinius ir finansinius uždavinius. Ir čia yra gal tas vienas netikėtas dalykas, bet mes, kaip socdemai, manome, kad nereikia tempti su tais 3 proc., nes uždaviniai, kuriuos mes išsikėlėme, ar pasirinksim vieną kelią, ar pasirinksim kitą kelią, reikalauja finansų. Ir kai matom, kaip greitai gali sugriūti tas mūsų gražus pasaulis, tada suprantame, kad 3 proc. visai nėra daug.

Tu gali atrasti save Šaulių sąjungoje, jeigu turi ginklų arba kitų geresnių žinių, ten galėtum jas panaudoti valstybei ginti. Ar esi inžinierius, ar IT specialistas, ar medikas. Ir tas visuotinumo principas yra dabar prioritetas ir mes judam jo link. L. Kasčiūnas

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Bet tų dalies 3 proc. arba iš kitur paimtų finansų tikrai reikėtų ir tam, kad jeigu tai nėra visuotinis šaukimas, o yra visuotinis parengimas nešaukiant į privalomąją tarnybą, kad žmonės galėtų išlaikyti tuos įgūdžius. Ne tiktai įgyti, bet ir išlaikyti, nes negali vieną kartą apmokyt, pamiršt ir tikėtis, kad žmogus atsimins. Kaip tam yra paruošta infrastruktūra?

L. Kasčiūnas: Dirbam su tuo. Dabar investicijos į infrastruktūrą Lietuvoje yra rekordinės. Ir čia ir mūsų ministrės pirmininkės iniciatyva tikrai darome didelį darbą, kad priimtume ir mūsų sąjungininkus, kad mūsų kariai jaustųsi gerai, kad galėtų treniruotis. Įrenginėjame, turime specialų įstatymą dėl naujo poligono. Aš iškėliau idėją apie galbūt dar vieno papildomo poligono, netgi su mūsų sąjungininkais latviais, įrengimą, tas labai pritrauktų sąjungininkų iš Vakarų dėmesį – gerėjančios sąlygos čia atvykti.

Bet labai teisingai Dovilė sakė, ir tai yra Jono Kronkaičio idėja, mūsų kariuomenės architektų idėja: organizuotas rezervas. Aktyvus, organizuotas rezervas. Dabar turim 100 tūkst. žmonių, baigusių karinę tarnybą, ir 24 tūkst. turime aktyvaus rezervo. Mes galime jį didinti ir organizuot taip, kad jisai galėtų būti kaip mūsų reguliariosios kariuomenės pakaitalas. Nes investuoti į jau išklausiusį kursą karį yra daug pigiau, negu užauginti naują. O pilietinio pasipriešinimo strategija mums yra labai svarbi, ypač įtraukiant visą Šaulių sąjungos stiprinimo idėją, kad kai žmonės klausia: „kuo mes galime būti naudingi ir ką mes turėtume daryti x valandą, d dieną“, galėtume jiems atsakyti – tu gali atrasti save Šaulių sąjungoje, jeigu turi ginklų arba kitų geresnių žinių, ten galėtum jas panaudoti valstybei ginti. Ar esi inžinierius, ar IT specialistas, ar medikas. Ir tas visuotinumo principas yra dabar prioritetas ir mes judam jo link.