Europos saugumas – ant pokyčių slenksčio: nuo Baltijos tigrų veržimosi į NATO iki naują frontą formuojančių aljansų

Karas Ukrainoje ir besikeičianti saugumo situacija valstybes ir jų sąjungas verčia peržiūrėti veikimo principus. Ekspertai sako, jog ima ryškėti naujos geopolitinės tendencijos ir formuotis nauji galimi aljansai. Portalo LRT.lt pašnekovai teigė, kad NATO turėtų atkreipti dėmesį į Rytų flange besiformuojančias naujas sąjungininkių koalicijas bei investuoti į jas.

10 metų trukusi kelionė į NATO

1990 m. nepriklausomybę atkūrusi ir nuo Sovietų Sąjungos išsivadavusi Lietuva ėmė puoselėti viltis prisijungti prie stipriausio Vakarų karinio aljanso – NATO. Prisijungti prie šios organizacijos ką tik nepriklausomybę atgavusiai ir su įvairiomis tuometinėmis ekonominėmis ir socialinėmis problemomis susiduriančiai valstybei nebuvo lengva. Tačiau, kaip pastebėjo LRT.lt kalbintas Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Mindaugas Norkevičius, ilgus okupacijos metus kentusi Lietuva turėjo ryžto keistis.

„Tai buvo laikas, kai Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys, buvo neseniai išsivadavusi iš Sovietų Sąjungos. Lūžiu Lietuvoje laikome 1994 metus, kai prezidentas Algirdas Brazauskas kreipėsi į NATO su pareiškimu ir noru stoti į aljansą. Paskutiniai Rusijos kariai paliko šalies teritoriją, tad Lietuvos kreipimasis į NATO buvo pagrįstas, argumentuotas“, – pasakojo M. Norkevičius.

Anuomet norą prisijungti prie NATO šeimos pareiškė ir kitos Baltijos šalys – Latvija ir Estija. Tokiu būdu, pasak mokslininko, Baltijos šalys ne tik pradėjo derybas dėl stojimo į aljansą, bet ir ėmė vis garsiau kalbėti apie Rusijos grėsmę. Vis dėlto, M. Norkevičiaus teigimu, šie pirmieji žingsniai nebuvo žengiami sklandžiai.

„Tuomet Baltijos šalys davė kitą saugumo dinamikos toną Baltijos krašte. Tačiau reikia nepamiršti, kad tuo metu visose trijose Baltijos šalyse skeptikų dėl stojimo į NATO tiek išorėje, tiek ir pačių valstybių viduje buvo nemažai, tai yra visuomenės buvo ganėtinai susiskaldžiusios ir susipriešinusios šiuo klausimu. Buvo daug diskutuojama, kam reikia Baltijos šalims investuoti į krašto apsaugą vietoj to, kad būtų rūpinamasi socialine gerove, ekonomika, švietimu ir panašiai“, – dėstė VDU politologas.

Anot jo, praėjusio amžiaus 10-ajame dešimtmetyje NATO valstybės abejojo Baltijos šalių potencialu, kadangi Lietuvos, Latvijos ir Estijos kariuomenės iš esmės dar tebebuvo kuriamos. Pasak M. Norkevičiaus, nereikėtų pamiršti, kad jau tuomet Vakarus gąsdino tai, kad Baltijos šalys ribojasi su Rusija.

„Šalys nuogąstavo dėl Baltijos šalių sienų ribų, teritorinio saugumo, jautėsi, kad nenorima priešpriešos tarp NATO ir Rusijos. Tai lėmė tas dvejones“, – tikino pašnekovas.

Jo manymu, vienu svarbiausių veiksnių, pastūmusių Baltijos šalis arčiau NATO, reikėtų ieškoti 1999 m., kai prie aljanso prisijungė Lenkija. Mokslininko teigimu, būtent Lenkija, būdama Rytų Europos regiono dalimi, suprato Baltijos šalių siekius, jų narystės NATO svarbą, tad ir nukreipė savo užsienio politiką į pagalbą Lietuvai, Latvijai ir Estijai.

„Lenkijai prisijungus prie NATO, jos vienas iš tikslų, siekių buvo padėti Baltijos šalims prisijungti prie NATO aljanso, taip nustumiant saugumo sienas nuo pačios Lenkijos. Jos saugumo riba nusistumtų iki Baltijos šalių ir pačiai Lenkijai tai būtų naudinga. Šiuo atveju Lenkija tiek pragmatiškai, tiek iš užsienio politikos perspektyvos, siekdama padėti kaimyninėms valstybėms, taip pat prisidėjo prie šio proceso (Baltijos šalių prisijungimo prie NATO – LRT.lt)“, – komentavo M. Norkevičius.

VDU politologas taip pat išskyrė ir 2001 m. rugsėjo 11-osios islamo ekstremistų teroro atakas JAV. Po šių įvykių, kaip priminė pašnekovas, buvo pirmą ir kol kas vienintelį kartą aktyvuotas NATO sutarties 5-asis straipsnis, numatantis principą, kad vienos ar kelių NATO narių ginkluotas užpuolimas laikomas visų jų užpuolimu, tad šalys teikia pagalbą užpultai šaliai, įskaitant ginkluotos jėgos panaudojimą.

M. Norkevičiaus teigimu, teroro išpuoliai privertė NATO sąjungininkes iš naujo susimąstyti apie grėsmes saugumui ir aljanso plėtros būtinybę. Nors visa tai įvyko už Atlanto, aljanso sąjungininkės dar akyliau įvertino Baltijos šalių siekį prisijungti prie NATO.

Tuo metu Lietuvoje, pašnekovo teigimu, tiek politikų gretose, tiek ir likusioje visuomenėje pradėta sverti, kam šalis turėtų skirti daugiau dėmesio – prisijungti prie NATO ar stoti į Europos Sąjunga (ES), kam paraleliai ruošėsi Lietuva. Galiausiai nutarta, kad abu šiuos tikslus galima įgyvendinti kartu – 2004 m. Lietuva tapo ir NATO, ir ES nare.

„Visuomenėje buvo tam tikra priešprieša – galbūt sutelkti visas jėgas stoti į Europos Sąjungą ir šiek tiek palikti ramybėje orientavimąsi į NATO. Vis dėlto nutarta orientuotis į abi kryptis, tai buvo labai aiškus Lietuvos užsienio politikos tikslas, strateginė kryptis, tai yra narystė ir ES, ir NATO, ir kartu – geri santykiai su kaimyninėmis valstybėmis. 2004 m. buvo įgyvendinti visi šie tikslai“, – sakė M. Norkevičius.

Kariniai konfliktai privertė siųsti pajėgas į Rytus

Kaip pasakojo VDU politologas M. Norkevičius, 2004 m. Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims įstojus į NATO, saugumo regione, Baltijos krašto apginamumo situacija iš esmės vis dėlto nepakito. Anot mokslininko, reikėjo dar ne vieno žingsnio, kad šalių saugumo užtikrinimas skambėtų ne tik Vakarų partnerių deklaracijose. Vienas svarbiausių darbų tuomet buvo parodyti, kad naujosios NATO narės gali ir sugeba pačios stiprinti savo kariuomenes, skirdamos krašto apsaugai bent 2 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP), tai yra pasiekti aljanso standartą.

„Kalbant tiek apie NATO pajėgas, apie gynybinius planus, su įstojimu į NATO 2004 m. viskas neatėjo iš karto. Tam reikėjo ir pereinamojo laikotarpio, Baltijos šalys turėjo padaryti ir savo namų darbus – jos turėjo pačios rengtis, stiprinti savo karinį potencialą, didinti krašto apsaugai skiriamą finansavimą nuo bendrojo vidaus produkto“, – sakė M. Norkevičius.

NATO standartą dėl gynybos finansavimo – bent 2 proc. nuo BVP – Lietuva pasiekė 2019 m.

Politologas, kalbėdamas apie Lietuvos integraciją į NATO, išskyrė 2009 m., kai šalies prezidente tapo Dalia Grybauskaite. Anot jo, būtent ši politikė itin daug dėmesio skyrė šalies apginamumui stiprinti, įvairiuose NATO formatuose primindama apie Rusijos grėsmę Baltijos šalims ir Rytų Europai.

„Lūžiu, mano vertinimu, kai suaktyvėjo NATO vaidmuo Lietuvos atžvilgiu, buvo maždaug 2009 metai, kai Lietuvoje į prezidentus išrenkama Dalia Grybauskaitė. Jos, kaip valstybės vadovės, viena iš stiprybių buvo glaudūs ryšiai su tarptautinėmis organizacijomis, turiu omeny ypač NATO ir ES.

Lietuva įsitraukė į NATO plėtros procesus, akcentuodama Europos Vidurio ir Rytų saugumo kontekstą kaip tam tikrą savo prerogatyvą, pabrėždama, kad būtent Lietuva išmano šią sritį“, – pasakojo pašnekovas.

Nuo 2004 m., kai Baltijos šalys prisijungė prie NATO, šiose valstybėse pradėta NATO oro policijos gynybinė misija – kariniai aljanso lėktuvai 24 val. per parą kontroliuoja šalių oro erdvę, reaguodami į oro erdvės pažeidimus. Tačiau jau vėliau buvo suprasta, kad to nepakanka, siekiant didinti saugumą Vidurio ir Rytų Europoje.

Pasak M. Norkevičiaus, tokie konfliktai kaip Rusijos ir Sakartvelo karas dėl nepripažintų Pietų Osetijos ir Abchazijos regionų, neramumai dėl Uždniestės regiono, Ukrainai priklausiusio Krymo aneksija privertė Lietuvą kalbėti apie apčiuopiamesnį NATO įsiliejimą į Rytų Europos saugumo stiprinimą.

Kaip vieną svarbiausių Baltijos šalių laimėjimų mokslininkas taip pat išskyrė sprendimą atnaujinti NATO gynybos planus Rytų Europoje. 2016 m. aljanso viršūnių susitikime sutarta dėl greitesnio NATO sprendimų priėmimo mechanizmo, patvirtintos priemonės dėl Baltijos šalių apsaugos nuo galimos karinės izoliacijos, sutarta dėl raketinės gynybos sistemų Rumunijoje, Lenkijoje naudojimo bei išankstinės karinės įrangos dislokavimo NATO Rytų flange, taip pat ir Lietuvoje.

Tuomet, 2016 m., atsižvelgiant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, taip pat sutarta dėl NATO priešakinių pajėgų bataliono steigimo, tai yra nuspręsta, kad kiekvienoje Baltijos šalyje ir Lenkijoje bus dislokuota po 1 tūkst. karių sąjungininkų batalioną, kuriuos formuos JAV, Vokietija, Jungtinė Karalystė ir Kanada.

„Bendri gynybos planai Europoje buvo itin svarbūs, kai turėjome grėsmes ne tik iš Rusijos, Baltarusijos. Anuomet kalbėta ir nestabilumus dėl Sakartvelo, Pietų Osetijos, Abchazijos, Moldovos, Uždniestrės regiono. Tuomet gynybos planai, kalbant apie regiono saugumą, buvo vienas svarbiausių įrodymų, kad Vakarai įvertino regiono problemas ir grėsmes“, – pabrėžė M. Norkevičius.

Karas atvėrė akis ne visiems

VDU politologas M. Norkevičius akcentavo, kad nepaisant to, jog 2016 m. NATO atnaujino gynybos planus aljanso Rytų flange, dalis Vakarų lyderių ir toliau šnairavo į Baltijos šalių, Lenkijos ir kitų Rytų Europos valstybių perspėjimus apie augantį Rusijos agresyvumą.

„Prie Baltijos šalių pridėčiau Lenkiją, Rumuniją ir Bulgariją. Iš jų taip pat galima buvo girdėti kalbas apie grėsmes iš Rytų. Tai buvo tam tikras sąjungininkių blokas, pristatant regiono problemas tiek NATO, tiek ir ES mastu“, – dėstė M. Norkevičius.

Anot jo, deja, bet tik šiemet Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą galutinai atvėrė NATO sąjungininkių Vakaruose akis ir privertė iš naujo įvertinti geopolitinę situaciją regione.

„Kol neįvyko šis karinis konfliktas, kalbėjimas apie problemą iš Rytų, turint galvoje konkrečiai Rusiją, buvo suvokiamas labai įvairiai. Vieni tame matė rusofobišką požiūrį, manyta, kad yra per daug perdėta svarstyti vienos valstybės grėsmės klausimą, tačiau dabar mes matome, kad Vakarų valstybės įvertino, suvokė tai, kad jos, nebūdamos šio regiono šalimis, negalėjo tinkamai suprasti regiono problemos. Vakarų valstybės tarsi nusiėmė rožinius akinius ir suvokė realų problemos mastą, nors apie tą mastą Lietuva ir kitos Rytų Europos valstybės kalba daugiau kaip 10 metų“, – dėstė pašnekovas.

Europos užsienio reikalų tarybos vyresnysis politikos analizės bendradarbis, analitikas Gustavas Gresselis pastebi, kad viena iš išimčių, kalbant apie Vakarų reakciją į Rusijos karą prieš Ukrainą, galima būtų įvardinti Vokietiją. Anot jo, šios šalies lyderiai, skirtingai negu kiti Vakarų vadovai, kvestionuoja kai kurias pagalbos Ukrainai formas.

„Vokietija nieko nedaro. Jų vidinė diskusija apie tai, ar daryti, ar nedaryti, yra absurdiška, ji kelia nerimą tarp NATO rytinių sąjungininkių, tokia vokiečių pozicija jas stebina. Vokietija neveikia kaip Vidurio ar Rytų Europos lyderė, ji atsilieka nuo sąjungininkių“, – LRT.lt dėstė analitikas.

Panašiai apie Vokietiją ir jos elgesį Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste kalbėjo ir Čekijos analitinio centro „European Values Center for Security Policy“ ekspertas Davidas Stulikas. Anot jo, Vidurio ir Rytų Europoje be Vokietijos savo požiūriu į Rusiją akivaizdžiai išsiskiria ir Vengrija.

„Vengrija elgiasi kaip tikra Rusijos sąjungininkė: ji boikotuoja ginklų tiekimą Ukrainai, sabotuoja ES sankcijų Rusijai priėmimą, blokuoja Ukrainos ir NATO karinį bendradarbiavimą.

Vokietija, panašu, po truputį pabunda ir pradeda suprasti pagalbos Ukrainai reikšmę, tačiau šio pabudimo tempas yra per lėtas, atsižvelgiant į įvykius Ukrainoje. Be to, tarp Vokietijos politikų, ypač socialdemokratų gretose, yra daug proputiniškų veikėjų, nekalbant jau apie kraštutines dešiniąsias ar kairiąsias partijas“, – dėstė D. Stulikas.

Formuojasi nauji aljansai

Čekijos analitinio centro „European Values Center for Security Policy“ ekspertas D. Stulikas LRT.lt tvirtino, kad Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste ėmė ryškėti naujos geopolitinės tendencijos Vidurio ir Rytų Europoje – silpstant anksčiau lyderėmis vadintoms valstybėms, formuojasi nauji neoficialūs aljansai. Visų pirma, jo teigimu, Rusijos grėsmės akivaizdoje susvyravus Vokietijos autoritetui, nusivylus Vengrijos veiksmais, sustiprėjo Lenkijos ir Čekijos bendradarbiavimas, šių šalių lyderystė.

„Rusijos grėsmė ir agresija prieš Ukrainą suvienijo čekus ir lenkus, kuriuos galima pavadinti regiono lyderiais, tiekiant Ukrainai įvairią pagalbą – humanitarinę, karinę. Abi šios šalys supranta, kad Rusija Ukrainoje gali ir nesustoti, jos supranta, kad, jei Ukraina „griūtų“, Vidurio Europą Rusija traktuotų kaip savo įtakos zoną“, – dėstė ekspertas.

Pasak D. Stuliko, Lenkijos ir Čekijos lyderystę stiprina, papildo ir kitos aktyviai Ukrainai paramą deklaruojančios šalys.

„Vidurio ir Rytų Europoje formuojasi naujos neformalios koalicijos. Viena jų – čekų ir lenkų ašis. Prie jos dar galime pridėti visas tris Baltijos šalis. Visoms šioms valstybėms dažnai pritaria Jungtinė Karalystė, atliekanti pagrindinį vaidmenį apginkluojant Ukrainą“, – aiškino D. Stulikas.

Tuo metu Europos užsienio reikalų tarybos vyresnysis politikos analizės bendradarbis, analitikas G. Gresselis ragino dar neskubėti iš neformalių valstybių aljansų Vidurio ir Rytų Europoje išbraukti Vengrijos. Jo teigimu, Vengriją ir Lenkiją tebesieja kelios bendros temos, kurios gali padėti nugesinti Vengrijos lyderių prorusiškumą.

„Varšuva ir Budapeštas vis dar palaiko vienas kitą dėl ES ginčo su Lenkija dėl teisės viršenybės principo nesilaikymo. Tai šiek tiek mažina Lenkijos ir Vengrijos nesutarimus dėl požiūrio į Rusijos agresiją“, – atkreipė dėmesį analitikas.

D. Stulikas, toliau kalbėdamas apie kitus neformalius geopolitinius ar saugumo aljansus Rytų Europoje, ragina nepamiršti ir Skandinavijos regiono, tai yra į NATO užsimaniusių Švedijos ir Suomijos.

„Jei Švedija ir Suomija įstos į NATO, situacija Baltijos jūroje ir aplink ją pasikeis. Tokiu atveju vienintelė Rusija Baltijos jūros regione liks agresore, nepriklausančia NATO. Taigi jos kariniai pajėgumai būtų smarkiai apriboti, o tai teoriškai reikštų didesnį Baltijos šalių saugumą“, – apie galimą glaudesnį Baltijos šalių ir Suomijos su Švedija bendradarbiavimą užsiminė saugumo ekspertas.

D. Stulikas pažymėjo, kad šios neformalios koalicijos Vidurio ir Rytų Europoje formuojasi akivaizdžiu pagrindu – glaudžiau bendradarbiauti, siekiant užkardyti Rusijos agresiją ir padėti Ukrainai, linkusios tos šalys, kurių kaimynė yra Rusija ir kurios pačios yra patyrusios Rusijos ar SSRS agresiją. Anot eksperto, svarbiausia, jog šios sąjungos būtų puoselėjamos po NATO skėčiu.

„Svarbu, kad šie neoficialūs aljansai formuojasi remiantis NATO. Manau, kad net diskusijos apie ES karinių pajėgumų kūrimą, būrimą, ką palaiko ir skatina Prancūzija, turėtų vykti po NATO skėčiu. Aljansas yra vienintelė organizacija, galinti užtikrinti savo nariams koordinuotą apsaugą nuo Rusijos agresijos“, – komentavo D. Stulikas.

Analitikas G. Gresselis antrino D. Stulikui, pažymėjęs, jog būtent JAV turėtų atkreipti dėmesį į NATO Rytų flange besiformuojančias naujas sąjungininkių koalicijas bei investuoti į jas.

„Joe Bidenas dar kartą parodė JAV lyderystę Europoje, aiškiai pademonstravęs, kad JAV yra nepamainomos Europos saugumui – ne tik dėl karinių pajėgumų, bet ir dėl gebėjimo vadovauti. Šių gebėjimų akivaizdžiai trūksta ir Paryžiuje, ir Berlyne. Reikia tikėtis, kad J. Bideno administracija išliks ir toliau lyderiaus rytiniame NATO flange“, – aiškino G. Gresselis.

Kaip NATO kovoja su hibridinėmis grėsmėmis?

Tiesa, panašu, kad atsirandant naujoms karo formoms, valstybėms tenka permąstyti kai kuriuos savo gynybos principus. Praėjusiais metais vienas dažniausiai viešojoje Lietuvos erdvėje skambėjusių terminų buvo „hibridinė ataka“. Taip Vyriausybės atstovai apibūdino Minsko režimo sukeltą neteisėtos migracijos krizę, nors hibridine ataka vadinama ir daugiau įvairaus pobūdžio atakų, pavyzdžiui, kibernetiniai išpuoliai ar dezinformacijos kampanijos.

Augant hibridinių atakų rizikai, vis dažniau pasigirsta klausimas, koks yra NATO vaidmuo kovojant su jomis. Nors NATO yra karinis aljansas, jo darbotvarkėje skiriamas dėmesys ir kovai su hibridinėmis grėsmėmis, o nuo 2015 metų NATO turi kovos su hibridiniu karu strategiją.

„Hibridinių atakų prevencija ir pasirengimas joms, reagavimas į jas NATO veikloje yra vienas iš prioritetinių klausimų“, – portalui LRT.lt teigė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Saugumo institucijų valdymo mokslo grupės lektorius Rimantas Raudeliūnas.

Anot pašnekovo, krizių, kurias, be kita ko, gali sukelti ir hibridinės atakos, suvaldyme, svarbūs keturi elementai. Pirmasis – tam tikrų rizikų mažinimas ir aplinkos, kuri nebūtų palanki krizėms kilti, sudarymas. Antrasis elementas yra pasirengimas. Jei įvyksta hibridinė ataka, svarbūs trečiasis ir ketvirtasis elementai. Trečiasis elementas yra atsakas, reagavimas, o ketvirtasis – atkūrimas.

„Šiuo atveju NATO vaidmuo didesnis pasirengimo stadijoje, <...> sukurtos tam tikros grupės, komandos. Pavyzdžiui, įsteigtas Europos kovos su hibridinėmis grėsmėmis kompetencijų centras. Jis yra Suomijoje, šiais metais vyko pratybos, jose dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovai, [buvo] vertinama, kokios yra galimybės identifikuoti rizikas, susijusias su hibridinėmis atakomis, ir jas įveikti“, – komentavo R. Raudeliūnas.

Anot Karo akademijos lektoriaus, reikia įvertinti, kaip hibridinė ataka gali pasireikšti. Pasak jo, hibridinės atakos gali būti labai įvairios.

„Kibernetinės atakos atveju yra galimybė, esant tam tikroms sąlygoms, tai traktuoti kaip ginkluotą užpuolimą ir tai būtų prilyginama pagrindui, kai gali būti atsakas. Kibernetinė ataka gali pasireikšti visaip ir gali būti grėsme suverenitetui“, – kalbėjo R. Raudeliūnas.

Paklaustas, koks gali būti atsakas į kibernetines atakas, Karo akademijos lektorius teigė, kad jis turi būti proporcingas kylančiai grėsmei. Anot jo, kibernetinės atakos padariniai gali būt labai įvairūs, įvertinus juos nutariama, kaip reaguoti.

„NATO kovos su hibridiniu karu strategija paremta tuo, kad pirmiausia į hibridines grėsmes turėtų reaguoti kiekviena valstybė savarankiškai. Tai logiška, nes svarbiausia atpažinti, kad tai yra hibridinė ataka, o pati valstybė dažniausiai ir gali tai padaryti. Šiuo atveju NATO per savo įsteigtus padalinius rūpinasi, kad būtų tinkama komunikacija, su visomis NATO šalimis pasidalijama informacija, vertinamos rizikos, organizuojamos pratybos“, – vardijo pašnekovas.

Ar NATO, augant hibridinių grėsmių rizikai, turėtų permąstyti savo veikimo šioje srityje principus? Anot R. Raudeliūno, gyvename nuolat besikeičiančios aplinkos sąlygomis, tad natūralu, kad ir NATO turi reaguoti į pasikeitusias aplinkybes.

„Kokios aplinkybės pasikeičia, aišku, parodo pratybų rezultatai. Bet galima tobulinti supratimą, kokios gali būti hibridinės atakos. Pasigendama aiškaus reglamentavimo, kad būtų įstatymuose apibrėžta, kas yra hibridinė ataka, kokius kriterijus ji turi atitikti, kad traktuotume tai kaip hibridinę ataką.

Priimant sprendimą, ar reaguoti ir kokiomis priemonėmis reaguoti į hibridinę ataką, visuomet reikėtų vertinti esamas sąlygas, priklausomai nuo grėsmės lygio, galimų padarinių, ar tai vis dėlto yra tokia grėsmė, į kurią reikėtų reaguoti. Todėl labai svarbu stiprinti suvokimą, kokios hibridinės atakos gali būti, kaip jos gali pasireikšti“, – portalui LRT.lt kalbėjo R. Raudeliūnas.

Galiausiai, jo teigimu, labai svarbu didinti bendradarbiavimą su suinteresuotomis šalimis. Tiesa, jis pabrėžė, kad jau dabar gana nemažas dėmesys yra skiriamas NATO ir Europos Sąjungos bendradarbiavimui šioje srityje. Tai, pasak pašnekovo, labai svarbu, nes tik suvienijus pastangas galima pasiekti rezultatą.

„Taip pat, ką parodo karas Ukrainoje ir 2014 metų įvykiai, – labai svarbu nepamiršti visuomenės įtraukimo. Kalbu ne tik apie visus piliečius, bet ir apie privataus sektoriaus organizacijas, nes kiekvienas turi būti pasiruošęs atsispirti hibridinėms grėsmėms“, – komentavo Karo akademijos lektorius R. Raudeliūnas.