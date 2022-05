Tūkstančiai žuvusių karių ir ukrainiečių naikinama technika – gegužės 9-osios paradas gali virsti viešu Putino pažeminimu?

Atrodo, kad karo veiksmai Ukrainoje pastarosiomis dienomis aprimo, tačiau sąlyginės ramybės fone vyksta lemiamas resursų papildymas – taip sako LRT.lt kalbintas pulkininkas Gintaras Ažubalis. Jo teigimu, simbolinė Pergalės diena bus ta, kai Kremlius galimai paskelbs naują žinutę.

Lenktynės dėl resursų

Pulkininko teigimu, karas neblėsta, tačiau pasiekė ribą, kai abiems kariuomenėms senka resursai.

„Esminis dalykas vieniems ir kitiems dabar yra resursai. Rusija neteko labai daug įrangos, ypač geresnės, su kuria pradėjo karą. Vis tik geležies jie turi pilnus sandėlius, tačiau nebeturi svarbiausio – žmonių <...> Kitaip jie negali pajudėti“, – pastebi pašnekovas.

Ketvirtadienį Ukraina pranešė, kad iš viso kare žuvo 24,7 tūkst. Rusijos kareivių. Ekspertai šiuos skaičius laiko pakankamai tiksliais.

G. Ažubalis sako, kad Rusija pusiau paslapčiomis vykdo karių mobilizaciją iš vadinamųjų „depresinių“ Rusijos regionų, nors sunkumų kelia prasta demografinė situacija. Tačiau, pasak pašnekovo, mažai tikėtina, kad Rusija vykdys masinę mobilizaciją.

„Tai lazda su dviem galais. Bet kuriai šaliai tai yra be galo brangus dalykas <...> Tai milžiniški kiekiai žmonių. Nori nenori, visiems reikia mokėti, mokėti personalui, visus aprengti, transportuoti ešelonus. Kiekvienas mobilizacinis veiksmas kainuoja be galo daug resursų: transportavimo, žmonių išlaikymo. 100 tūkstančių dabar per prievartą pakvies, duos šautuvą? Jiems reikės mokėti, mokėti jų šeimoms. Nori to ar nenori, bet kuris diktatorius negali sau to leisti“, – sakė G. Ažubalis ir pabrėžė, kad tokia idėja Rusijoje nebūtų populiari.

Rusija (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

Tuo metu Ukrainos pusei svarbiausia laimėti daugiau laiko, kol keliauja ginkluotė iš Vakarų. Ji sėkmingai sugebėjo sustabdyti Rusijos kariuomenę visame fronte, prie Charkivo prieš kelias dienas pereita į kontrpuolimą, Rusija atstumta keliasdešimt kilometrų.

„Kas pirmesnis sugebės mobilizuoti resursus, tas, ko gero, bandys perimti iniciatyvą“, – sako pulkininkas.

Nors apie Vakarų ginkluotės tiekimą nėra daug informacijos dėl to, kad šios operacijos dažniausiai slaptos, jis įsitikinęs, kad ginkluotė keliauja sklandžiai.

„Vienas dalykas, ką matėme, kad amerikiečių patrankos skraidinamos, jie atsiuntė ir daug šaudmenų, kas yra be galo svarbu. Lyg ir pajudėjo Lenkijos tankai, kitų šalių šarvuota technika“, – sakė G. Ažubalis.

Jo teigimu, Rusija dėl tokios pagalbos itin širsta. Vakarų ginklai ir pranašesni, pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės turimos patrankos gali šauti du kartus toliau, joms reikia dvigubai mažiau šaudmenų. Tokias patrankas turėdami ukrainiečiai galėtų naikinti Rusijos kariuomenę, šiai jos nepasiekiant.

„Galima matyti vien iš to, kad pagrindiniai raketiniai ir aviacijos smūgiai eina į Vakarų Ukrainą, kur ir ateina parama, kur ji sandėliuojama, kur, ko gero, apmokomi žmonės. Tas procesas vyksta“, – sakė jis.

Ketvirtadienį vakarinio Ivano Frankivsko miesto meras paragino gyventojus evakuotis dėl raketų smūgių pavojaus.

Ukrainos kariai / AP nuotr.

Karo ir parado belaukiant

Lūžiniu karo tašku laikoma gegužės 9-oji, arba Pergalės diena, svarbi šventė Rusijoje. Prognozuojama, kad užimtuose miestuose Rusija ketina rengti karinius paradus, perrengti karo belaisvius.

G. Ažubalis atkreipia dėmesį, kad tai simboliniai veiksmai, reikalingi Kremliui tam, kad išlaikytų savo piliečių palaikymą karui, pateisinti aukas puolant Ukrainą. Karas kol kas griežtai vadinamas „karine operacija“, G. Ažubalio teigimu, dėl to visuotinė mobilizacija nebūtų įmanoma net iš techninės pusės. Tačiau kad bus pradėtas karas, jis nesitiki.

„Karo politiškai neina parduoti tautai <...> už karo minėjimą net yra baudžiamoji atsakomybė. Matomai, jie bijo sukrėtimo“, – atkreipia dėmesį jis, tačiau priduria, kad lemiamos žinutės arba lūžio kare reikėtų laukti po gegužės 9 dienos, o ne iki jos.

Pašnekovas neslėpė nuostabos, kalbėdamas apie planus sugriautame Mariupolyje rengti karinį paradą.

„Net [Maskvos] Raudonojoje aikštėje sunkiai įsivaizduoju, ką jie ten pristatys, su kuo žygiuos, jei sunaikinta technika, daliniai, su kuriais jie tuos paradus anksčiau darydavo. Bus įdomu, su kuo jie ten žygiuos. Anksčiau būdavo elitiniai daliniai, demonstuojami visam pasauliui ir tautai“, – pastebi jis.

Tarptautinė žiniasklaida pranešė, kad Rusijos parado Mariupolyje mastą teko sumažinti trečdaliu. Rusija skelbia, kad gegužės 9-ąją vyks paradai 28 miestuose, juose dalyvaus 65 tūkstančiai karių. Tuo metu Ukraina praneša, kad Rusijos pajėgos valo ir tvarko sugriautą miestą bei rengia jį šventei pirmadienį.

Kremlius / AP nuotr.

Pulkininkas skeptiškas ir dėl pasigirstančių kalbų apie Moldovos puolimą, nors Rusijos plane yra tikslas, okupavus Luhansko ir Donecko sritis, sujungti jas su Uždniestre, einant per Odesą ir Mykolajivą.

„Jiems dar reikia nusikapstyti iki ten, kol kas stovi prie Melitopolio, sustabdyti Chersone <...> Iš Uždniestrės pulti jie nelabai turi jėgų, kaip juokavo Oleksijus Arestovičius, jei Moldova paprašytų, ukrainiečiai galėtų patys išlaisvinti tą Uždniestrę“, – sakė jis.

Baltarusijos vaidmuo

Baltarusijos šią savaitę pradėtų karinių pratybų taip pat nereikėtų baimintis, kalbėjo pašnekovas, nors jos ir kelia galvos skausmą Ukrainai – kol Baltarusijos kariuomenė šalia, negalima atitraukti karių į karštuosius taškus toli nuo sostinės.

„Baltarusija padeda rusams sukaustyti pajėgas šiaurinėje dalyje, kai Rusija iš ten atsitraukė“, – atkreipia dėmesį G. Ažubalis.

Paklaustas, kokia gali būti ukrainiečių karių emocinė būklė po dviejų mėnesių karo, pulkininkas sakė, kad jiems itin sunku dėl to, kiek daug artilerijos atakų vykdo Rusija ir kaip atkakliai stengiasi palaužti gynybinius dalinius. Jis atkreipė dėmesį, kad kario standartas dalyvauti mūšyje – 2 paros, po to reikia persigrupuoti, pasipildyti atsargas, pailsėti. Tačiau pavargę šiuo metu yra abi pusės, iš dalies dėl to ir matome sustingimą fronte – paskutiniai didieji mūšiai vyko prieš kelias savaites prie Kyjivo.

„Lenkiu galvą ir sunkiai suvokiu, juo labiau, kad jie irgi neturi gerai paruoštų kovinių dalinių, kad galėtų vienas kitą pakeisti <...> Manau, jie tikrai pavargę“, – apie Ukrainos karius sakė pulkininkas.

Ukrainos kariai ruošiasi pagerbti žuvusius bendražygius / AP nuotr.

Dovanų Putinui nesitikima

Tuo metu pirmadienį LRT TELEVIZIJOS laidoje „Forumas“ karybos ekspertai taip pat kalbėjo, kad, panašu, Rusija iki simbolinės jiems datos didesnių laimėjimų nepasieks. Buvusio Lietuvos kariuomenės vado teigimu, Kremliaus režimas vis tiek ras būdą tą dieną skelbti kokį nors laimėjimą.

Merilando universiteto vyriausioji mokslininkė Eglė Murauskaitė „Forume“ sakė, kad Rusiją, akivaizdu, šiuo metu spaudžia žmogiškųjų išteklių trūkumas ne tik mūšio lauke, bet ir ekspertiniu lygmeniu.

„Žūsta vadai, kone pirmą kartą istorijoje matome, kad labai trūksta pajėgumų, jų pasiųsta labai daug, o papildomų rezervų nelabai ir likę. Laukiant gegužės 9-osios jau pasigirsta svarstymų, ar Rusijai neteks skelbti visuotinės mobilizacijos. Tai būtų labai nepopuliarus sprendimas ir dar sumažintų karių, kurie atvyksta į frontą, kokybę“, – kalbėjo mokslininkė.

Karybos apžvalgininkas Egidijus Papečkys teigė, kad Ukrainos teritorijoje Rusijos karių yra daugiau, nei skelbiama, tiesa, greičiausiai jie nėra priešakinėse linijose.

Ukrainos kariai / AP nuotr.

„Labai dideli rezervai sutelkti Vakarų Ukrainoje, tie kariai yra mokomi, o su tuo kyla labai daug problemų. <...> Jie nėra užgrūdinti, nėra parengti taip, kaip rusai norėtų. Žinoma, jiems trūksta ginkluotės ir kitos technikos, dalis jų saugo tam tikrus objektus, yra išmėtyti po visą Ukrainą ir turi kitas užduotis“, – kalbėjo karybos apžvalgininkas.

Savo ruožtu buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Valdas Tutkus pabrėžia – pagaliau Vakarai suprato, su kokia Rusija turi reikalą, kad Vladimiro Putino kalbas reikia vertinti itin rimtai, bet paskelbta visuotinė mobilizacija, anot generolo, vargu ar atneš greitų laimėjimų, nes pašauktą žalią jaunimą dar tektų apmokyti, duoti jiems ginklus, o tai užtruktų mažiausiai kelias savaites, o gal ir mėnesius.

„Pasaulis suprato, ypač po V. Putino kalbų, ir mes suprantame, kad tai rimtas žmogus, visiems pasidarė neramu. Kodėl suomiai ir švedai staiga panoro į NATO? Pasaulis pagaliau aiškiai suprato – rusai yra absoliutus blogis. <...> Kareivis be ginklo yra niekas. Mobilizacija, neaprūpinus karių atitinkama ginkluote, klausimo neišspręs. Iš vienos pusės, rusai turi savo atsargų, bet jas papildyti darosi sudėtinga dėl viso pasaulio ekonominės reakcijos, o Ukrainai yra atidaryta žalia linija ir jie šiandien kariauja už mus“, – sako buvęs Lietuvos kariuomenės vadas V. Tutkus.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

Generolo V. Tutkaus manymu ir remiantis karo veiksmų analize, šiuo metu Ukraina mūšio lauke demonstruoja gerą kariuomenės valdymą, o iš Rusijos pusės vis garsiau skamba kalbos apie sulaukiamą politinį spaudimą karininkams. Anot buvusio Lietuvos kariuomenės vado, jei vis dažniau viešai pasigirstančios kalbos, esą Kremlius vis labiau ir labiau spaudžia karo vadus, yra teisingos, tai gali būti vienas reikšmingiausių žingsnių, kurie gali nuvesti Rusiją į karo pražūtį.

„Tegul Putinas ir toliau spaudžia dėl gegužės 9-osios ar kitos datos. Karyboje nėra nieko blogiau už tai, kai tave spaudžia politikai. Žukovo laikais sakydavo – negailėkite kareivių, moterys prigimdys naujų. Tas laikas yra praėjęs, tačiau vėl eina spaudimas [pasiekti rezultatų] bet kokia kaina, kas, beje, Rusijos kariuomenėje labai populiaru. Ta kaina yra kartais per didelė“, – sakė V. Tutkus.

Anot E. Murauskaitės, Vakarai, kurie šiuo metu tiekia ginkluotę Ukrainai, taip pat susiduria su išteklių problema – ginkluotę pakeisti nėra taip paprasta.

„Nors ginklai santykinai nauji, bet jie pagaminti ne vakar ir rezerve yra ne metus ir ne dvejus. Pasikeitus logistinėms grandinėms tam tikrų komponentų yra sunku gauti. <...> Be to, užkeltos ir kainos. Todėl įvertinkime, kad ta stebuklinga technika irgi nėra beribis išteklius“, – sakė E. Murauskaitė.