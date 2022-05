Nausėdos patarėja: jei Ukraina nesugebės savęs apginti, karas gali paliesti ir NATO šalis

„Bijau, kad jeigu Ukraina nesugebės kariauti ir nesugebės apginti savęs, tas karas gali ne tik į Moldovą išsiplėsti, tas karas gali paliesti ir NATO šalis“, – sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė, atskleidusi daugiau detalių, kas planuojama šeštame sankcijų Rusijai pakete. Pasak A. Skaisgirytės, Bendrija yra jau pasirengusi atsisakyti rusiškos naftos, bet tai „nebus padaryta per vieną dieną“.

„Dienos temoje“ – prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė.

– Ponia A. Skaisgiryte, Europos Sąjunga ruošiasi patvirtinti jau 6-ą sankcijų Rusijai paketą. Jeigu jis bus priimtas, kurios sankcijos Rusijai būtų pačios skausmingiausios?

– 6-ame sankcijų pakete yra numatyta daug priemonių, kaip drausminti Rusiją. Sakyčiau, svarbiausios iš jų yra kelios. Pirma – tai nafta. ES yra pasirengusi – atrodo, kad visos šalys narės sutinka – atsisakyti rusiškos naftos. Greičiausiai tai nebus padaryta per vieną dieną, bus tam tikras tranzitinis periodas, tačiau sprendimą dėl to, tikimės, bus galima priimti ir jį turėsime priimti vienbalsiai. Kitas labai svarbus sektorius yra rusiški bankai, kaip žinome, šiuo metu dar ne visi rusiški bankai sulaukia ES sankcijų. 6-ame pakete kalbama apie papildomus bankus ir jų atjungimą nuo SWIFT sistemos. Be šitų priemonių, bus dar keletas papildomų – sankcijos asmenims, ypač tiems, kurie susiję su civilių žudynėmis Bučoje ir Mariupolyje, taip pat kai kuriems politikams, oligarchams, politikų ir oligarchų šeimoms. Paminėčiau, kad sankcijų pakete yra ir rusiški žiniasklaidos kanalai, kurie užsiima dezinformacija ir karo propaganda, tokie kaip „Rosija RTR“ arba „Rosija 24“. Tai yra pagrindiniai dalykai. Be jų, taip pat dar yra eksporto draudimai, sankcionuotos kai kurios įmonės, kurios dirba su kariniu eksportu, taip pat ir tokie dalykai kaip nekilnojamo turto įsigijimo draudimas ES šalyse.

– Jūs paminėjote žodį drausminti. Tai jau 6-as paketas, kuriuo bus bandoma drausminti Rusiją, tačiau kažkaip nepavyksta sudrausminti. Ar tai rodo, kad priimamas dar vienas, 6-as, paketas, nes ligšiolinės sankcijos neveikia, ir kiek dar galėtų būti tų paketų?

– Turbūt neteisinga buvo manyti, kad sankcijos suveiks kaip karo prevencinė priemonė. Šita teorija nepasitvirtino. Tačiau nereiškia, kad sankcijos nereikalingos. Sankcijos yra reikalingos tam, kad ilgesnėje, vidutinio laikotarpio ir ilgoje perspektyvoje Rusija netektų svertų ir finansavimo šaltinių toliau finansuoti šitą karą. Trumpuoju laikotarpiu reikia padėti Ukrainai kariauti, reikia padėti visomis įmanomomis priemonėmis, taip pat ir karinėmis.

Asta Skaisgirytė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien pasakė, kad Lietuva siūlys griežčiausias sankcijas ir dėl šių sankcijų bandys įtikinti visus skeptikus. Kiek tų skeptikų yra Europoje, tarp mūsų kolegų Bendrijoje?

– Tai yra šalys, kurios daugiausiai yra priklausomos nuo energijos resursų iš Rusijos. Tos, kurios daugiausiai perka naftos, anglies arba dujų. Nenorėčiau dabar jų vardinti, pažiūrėję statistiką turbūt nesunkiai patys šitą suprantame...

– Kalbame apie 3–4, apie tokį skaičių?

– Taip, tikrai taip. Tačiau net ir šitos šalys kalba apie laipsnišką Rusijos energetikos atsisakymą, kitaip sakant, joms neįmanoma, neišeina šiandien ir čia pat nutraukti importą iš Rusijos, tačiau svarbu, kad jos rengtų planą, kaip jos atsisakys rusiškos naftos ir rusiškų dujų.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Jei paketas vis dėlto bus priimtas, patvirtintas vieningai, kada Rusija galėtų pradėti jausti pasekmes?

– Rusija jau dabar jaučia ankstesnių sankcijų, kurias ES jau pritaikė, pasekmes. Negalime teigti, kad Rusija dabar gerai gyvena, nepaisant sankcijų. Ne, taip nėra, sankcijos kandžiojasi ir tikrai jos turi savo poveikį. Deja, sankcijos dar neveikia taip, kad sustabdytų šitą karą. Šitą karą, deja, gali sustabdyti tiktai pasipriešinimas Rusijos karinei jėgai.

– Kaip tik norėčiau pakalbėti apie karinę jėgą. CNN šiandien skelbia, kad Vladimiras Putinas gegužės 9-ąją gali oficialiai paskelbti karą Ukrainai. Jūsų akimis, ko galime tikėtis gegužės 9-ąją, kuri jau mistifikuojama ir laukiama, kad tą dieną esą Rusija turėtų kažkuo nustebinti savo liaudį arba kažką pranešti pasauliui?

– Karas jau vyksta ir jisai tikrai neprasidės gegužės 9 d. Jis vyksta nuo 2014 m., o ši, pastaroji, intensyviausia karo fazė, – nuo šių metų vasario 24 d. Nepaisant to, ką sakytų Putinas, mes suprantame, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra karas, Rusijos pradėtas karas prieš suverenią šalį ir kad šita šalis turėtų priešintis ir mes, Vakarų Bendrija, turėtume jai padėti.

Vladimiras Putinas / AP nuotr.

– Kiek realu, kad Rusija gali mobilizuoti savo žmones karui?

– Rusija jau pakankamai mobilizuoja savo žmones karui. Tai daroma per visus propagandinius kanalus. Tai daroma siekiant paveikti žmonių sąmonę, žmonių požiūrį į karą. Formuojant tam tikrus naratyvus, pavyzdžiui, kad yra vykdoma kažkokia mistinė denacifikacija arba karas yra neišvengiamas, kad Vakarai ir NATO yra nusiteikę prieš Rusiją ir Rusijai reikia kariauti. Visa tai jau daroma ne vienerius metus ir todėl Rusijos visuomenė jau yra tam tikra prasme nuteikinėjama ilgiems karo metams.

Tikslą Putinas įvardijo. Ir, matyt, jis to ir siekia – atkurti Sovietų Sąjungą.

– Jūs tikitės kažkokio pareiškimo gegužės 9-ąją arba netikėto Rusijos žingsnio?

– Labai norėtųsi tikėti, kad tai būtų taikos pareiškimas, kad Rusija pabaigė šitą karą ir išveda savo kariuomenę iš Ukrainos. Visi kiti pareiškimai bus tik tolimesnė karo tąsa. Ir vėlgi grįžtu prie minties, kad šiuo metu Vakarams reikia labai susitelkti ir visomis įmanomomis išgalėmis padėti Ukrainai.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča / AP nuotr.

– Ponia A. Skaisgiryte, iš to, ką dabar stebite Ukrainoje, – kokių tikslų siekia Rusija?

– Tą tikslą Putinas įvardijo. Ir, matyt, jis to ir siekia – atkurti Sovietų Sąjungą. Pirmiausia, žinoma, tai, kas yra arčiausiai Rusijos, tai yra Ukraina. Siekis yra, sakytume, utopinis. Tačiau šitam žmogui, atrodo, yra tai, ko jis nori. Vėlgi, Vakarų visuomenė, demokratinė visuomenė neturėtų leisti, kad vienas žmogus šalies, tegul ir didelės, svarbios šalies, pamindamas tarptautinę teisę ir bet kokius žmogiškumo principus, diktuotų visam pasauliui, kaip turėtų būti suprantamas viso pasaulio egzistavimas, ir demokratinės šalys turi turėti politinės valios tam priešintis ir padėti dabar kariaujančiai Ukrainai, nes Ukraina kariauja ne tik už save, bet ir už mus visus.

– Ponia A. Skaisgiryte, noriu pacituoti JAV ambasadorių prie ESBO, poną M. Carpenterį, kuris sako, kad Rusija bandys okupuoti Donecko ir Luhansko regionus Ukrainos rytuose. Jūsų akimis, ar tai gali būti tie tikrieji kėslai bent jau artimiausiu metu?

– Rusija turėjo ketinimus okupuoti ne tiktai šitas sritis, ji ketino okupuoti ir Kyjivą, sostinę, ką ir bandė padaryti, deja, tai nepavyko. Deja sakau perkeltine prasme, nes ukrainiečiai sugebėjo atsispirti ir nebuvo įvykdyta šita užmačia. Užmačia turbūt buvo ne tik okupuoti Kyjivą, bet ir nuversti teisėtą valdžią Ukrainoje ir įkurti marionetinę savo vyriausybę. Dabar visi šitie kėslai yra demaskuoti ir visiškai aišku, kad Rusijai nepavyko to įvykdyti, tik tada buvo pereita prie, sakykime, kuklesnio plano okupuoti Rytų Ukrainą, galbūt Donecką ir Luhanską sujungti su Krymo, jau anksčiau okupuoto, sritimi, tačiau svarbu tai, kad Ukraina pajėgi būtų priešintis ir už tai atsakingi ir mes, Vakarų bendruomenė.

Asta Skaisgirytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ponia A. Skaisgiryte, kiek realu, kad karas išsiplės už Ukrainos ribų, o kitas taikinys – Moldova ir jos Uždniestrės regionas?

– Bijau, kad jeigu Ukraina nesugebės kariauti ir nesugebės apginti savęs, tas karas gali ne tik į Moldovą išsiplėsti, tas karas gali paliesti ir NATO šalis, o šito būtų gerai išvengti. Tam, kad šito išvengtume, dabar turime padėti Ukrainai.

– Kurias NATO šalis pirmiausia minite? Baltijos regioną turite omenyje?

– Turiu omenyje NATO kaip organizaciją, prieš kurią Putinas jau kurį laiką naudoja labai agresyvią retoriką, kaltindamas NATO šalis nebūtais dalykais – karo kurstymu. O iš tikrųjų karas kurstomas Rusijos. Šitame susidūrime turime labai aiškiai žinoti, kas yra karo iniciatorius ir kas yra ta šalis, kuri puola karine jėga kitą suverenią šalį arba šalis.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Mariupolis / AP nuotr.

– O ne iš NATO šalių, kuriam regionui gresia didžiausias pavojus būtent šiuo metu?

– Kaip jau minėjau, Putino ambicija yra atkurti buvusią Sovietų Sąjungą, tad pažiūrime į žemėlapį ir matome, kas yra buvusioje Sovietų Sąjungoje. Šitos šalys yra pirmojoje linijoje, į kurią taikytųsi Putinas, vėlgi, jeigu jo dabar nesustabdys Ukraina.

– Ačiū.