Dobrovolska: tai, kad turime tyrimą tebevykstant karui, jau yra rezultatas, kurio niekada nematėme

Buča, Borodianka, Irpinė, Mariupolis – tai miestai, pagarsėję dėl rusų karių žiaurumų, tačiau labai tikėtina, kad pasaulis dar ne viską žino apie Putino armijų nusikaltimus Ukrainoje. 43 valstybės kreipėsi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą dėl karo nusikaltimų Ukrainoje tyrimo. Lietuva buvo pirmoji. Teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska – „Dienos temoje“.

– Ponia ministre, Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, apsilankęs Lenkijoje, sakė įsivaizduojąs savo šeimą viename iš tų sugriautų ir juodų namų. Jis sakė: „Aš matau, kaip mano anūkės, apimtos panikos, bėga. Karas 21 amžiuje neleistinas.“ Bet karas vyksta, o pasaulis sužino vis daugiau rusų karių nusikaltimų. Ar sudėtinga bus tuos nusikaltimus įrodyti, nes tikėtina, kad rusai patys teismuose nedalyvaus, viską neigs, absoliučiai nepavyks su jais bendradarbiauti ir netgi galbūt identifikuoti, kas darė tuos nusikaltimus.

– Viskas yra sudėtinga tol, kol mes to nepadarėme. Atrodė sudėtinga ir Romos statutu pasinaudoti, kreiptis pirmąkart gyvenime Lietuvai į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą. Bet tą mes padarėme ir padarėme pirmieji sėkmingai. Per trumpiau negu per parą Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroras pradėjo tyrimą. Akivaizdu, kad yra nemažai iššūkių, ypač todėl, kad pirmąkart gyvenime mes matome, kad nusikaltimai, kai mes kalbam apie karo nusikaltimus, nusikaltimus žmogiškumui, tebevyksta. Vadinasi, mes turime naujų įrodymų kiekvieną dieną, galimų naujų įtariamųjų. Pats Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroras, nuvykęs į Ukrainą, į įvykio vietą, sako: „Visa Ukraina iš esmės yra nusikaltimo vieta.“ Mes suprantame sudėtingumą, bet niekada nematėme tiek pajėgų, kad apie teisingumą kalbėtume ne kaip apie kažkokią siekiamybę. Šiandien tai realybė, kurios link jau dabar judame.

Dar praeitą savaitę, tiesiogiai kalbant su Tarptautinio Baudžiamojo Teismo teisėjais, prokuroru buvo matyti, kad jie puikiai supranta savo vaidmenį, jie supranta visuomenės lūkestį, iš esmės kalba apie realų teisingumą. Lietuva yra šiuo metu lyderė, ji inspiruoja ir sukelia tą domino efektą. Pirmieji ne tik kreipėmės į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą, bet pirmieji skyrėme 100 tūkst. [eurų] tyrimui.

– Kiek, jūsų manymu, tyrimas gali kainuoti?

– Sudėtinga kalbėti, kiek gali kainuoti tyrimas, kiek reikia žmogiškųjų išteklių, kai tyrimas tebevyksta. Mes nežinome, kiek tęsis karas, kiek nusikalstamų veikų kiekvieną dieną bus atrasta, kiek reikės žmogiškųjų išteklių, tiesą sakant, tam, kad viską būtų galima dokumentuoti.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča / AP nuotr.

– Mes negalime net kalbėti apie tai, kiek užsitęsęs tyrimas, kada bus kažkoks rezultatas? Bent pirmieji rezultatai. Ar galime prognozuoti?

– Tai, kad jau turime tyrimą tebevykstant karui, jau yra rezultatas, kurio niekada nematėme. Tai, kad pirmą kartą istorijoje matome, jog Lietuva turi jungtinį tyrimą kartu su Ukraina ir Lenkija, kurį Generalinė prokuratūra inicijavo, ir mes pirmąkart matom, kad Tarptautinio Baudžiamojo Teismo prokuroras su savo tyrimu įsitraukė į bendrą jungtinę grupę. Vadinasi, procesai nesidubliuoja, mes nedubliuojame savo resursų, mes nedubliuojam įrodymų. Priešingai, Eurojust, su kuria teko susitikti Hagoje, akcentuoja, kad jų turimi ištekliai, Europos turimi ištekliai yra skiriami tam, kad visi įrodymai būtų kuo greičiau verčiami, kad duomenų bazės būtų saugomos tam, kad koordinavimas Europos Sąjungos lygmeniu vyktų kuo operatyviau, nes neturi likti jokios valstybės, kur kaltininkai galėtų jaustis saugūs.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Ponia ministre, ar yra buvę kažkokių teismų be Niurnbergo proceso po Antrojo pasaulinio karo, kur būtų karo nusikaltėliai teisiami ir ne tik teisiami, bet ir nuteisti? Ar čia dabar pirmas atvejis?

– Yra, tiek Ruanda, tiek Kosovas. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimas 2002 metais ir buvo ta priežastis, kad mes turėtume mažiau ad hoc tribunolų, kad galėtume turėti tarptautinį specializuotą teismą, kad galėtume savo resursus nukreipti į vieną pusę. Susitikimas Hagoje nebuvo mandagumo vizitas, nes karas Ukrainoje yra ne tas pretekstas. Svarbiausias klausimas – kuo dar galime prisidėti, kuo galime būti naudingi, kad teisingumo nebūtų galima išvengti. Jau dabar analizuojame bendradarbiavimo galimybes su Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu, kad ir Lietuva galėtų tam tikrus susitarimus pasirašyti. Penktadienį, rytoj, paskutinė diena pateikti dokumentus, kad deleguotume nacionalinį ekspertą keleriems metams į Hagą, kad tiesioginis mūsų žmogiškųjų išteklių skyrimas būtų nuolatinis procesas.

Evelina Dobrovolska / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar jau aišku, kas bus tas ekspertas?

– Penktadienį baigiasi dokumentų pateikimas, tikiuosi, kad atrinksime geriausią.

– Jungtinės Tautos skelbia, kad gali patvirtinti beveik 6000 civilių gyventojų aukų. Ir čia jie kalba ir apie žuvusius, ir apie sužeistus. Tačiau pačios Jungtinės Tautos pripažįsta, kad tikrovėje tas skaičius greičiausiai bus gerokai didesnis. Galbūt jums teko girdėti, apie kokį skaičių aukų mes galėtume kalbėti šiandien?

– Turbūt irgi labai svarbu pripažinti, kad tikrosios situacijos niekas nežino. Iki šiol yra teritorijų, kurios užimtos Rusijos, mes nematome tikro vaizdo, mes negalime disponuoti skaičiais, iki šiol mes negalime nuspėti, kokius vaizdus matysime rytoj. Tai yra iš esmės atskaitos taškas, kur mes mėginame skaičiuoti, bet su tikrąją situacija tai kol kas koreliuoja sudėtingai. Mes turime pajėgų, jau dabar jos mestos, esu tikra, kad daug valstybių prisijungs tiek prie Tarptautinio Baudžiamojo Teismo pradėto tyrimo, tiek dirbs nacionaliniu lygmeniu, nes valstybės gali padaryti daug ką. Tarptautinis Baudžiamasis Teismas neduoda atsakymų į visus klausimus, jis tik papildo nacionalinę jurisdikciją, todėl svarbu, kad tos valstybės, kurios turi galimybę pradėti savo tyrimus, tą ir padarytų. Kitas labai svarbus dalykas – mes kalbam apie atsakomybę ne tik vadovo. Labai daug karių tiesiogiai vykdo karo nusikaltimus. Įrodymų rinkimas, fiksavimas, taip pat ir nacionalinių tyrimų pradėjimas yra tas garantas, kad visais lygmenimis būtų kalbama apie baudžiamumą, o ne tik apie Lukašenką ir Putiną.

Moterų protestas prie Rusijos ambasados Vilniuje / E.Blaževič/LRT nuotr.

– Taip, bet mes kalbame dažniausiai apie karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Dar yra genocido terminas ir Kanados parlamentas paskelbė, kad tai, kas vyko Ukrainoje, buvo genocidas. Tą patį praėjusią savaitę padarė Estijos ir Latvijos parlamentai, Lenkijos ir Amerikos prezidentai šį terminą mini, bet mes pamename ir atsargesnius prezidentus, pavyzdžiui, E. Macroną, kuris sako, kad ukrainiečiai su baltarusiais yra broliai ir už tai jis negali vadinti to, kas vyksta Ukrainoje, genocidu. Tai pasakykite, ar tas brolystės pripažinimas gali būti priežastis nevadinti genocidu, ir kokie veiksmai turi būti apskritai konstatuoti, kad mes galėtume pasakyti, kad vyksta genocidas?

– Kai kalbama apie genocidą, atskirkime du algoritmus. Ar tai yra teisinis, ar tai yra politinis vertinimas. Nes kai mes kalbam apie savo kaimynų šalis, sprendimus, rezoliucijas, pripažinti tai, ką mes matome Ukrainoje, genocidu, yra politinė išraiška. Tą daryti turi teisę politikai, Seimo nariai, prezidentai. Jie gali išreikšti savo nuomonę, išreikšti tokį politinį palaikymą Ukrainai. Kai kalbame apie teisinį vertinimą, yra visiškai kitas algoritmas. Vienas kitam neprieštaraujantys, bet alternatyvūs pasauliai. Ukraina jau dabar yra kreipusis į Tarptautinį Teisingumo Teismą. Prieš mėnesį susitikę su Latvijos ir Estijos teisingumo ministrais bendru sutarimu pritarėme, kad būtina Baltijos šalims prisijungti prie tos bylos. Hagoje susitikome su Tarptautinio Teisingumo Teismo teisėjais, tarėmės, kuriuo metu į tą bylą yra teisingiausia ir tikslingiausia įsitraukti, kad proceso metu būtume ne našta, o pagalba. Teisiniai veiksmai jau dabar derinami. Esu tikra, kad politikų vaidmuo yra svarbus, politinis palaikymas yra be galo svarbus Ukrainai. Ir kad valstybės nepamirštų teisinio kelio, yra ne mažiau svarbu.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča. / AP nuotr.

– Kokie veiksmai turi būti įrodyti, kad pavadintume tai genocidu?

– Sudėtingiausias turbūt įrodymas, kvalifikavimas yra to, koks buvo siekis. Nes kai mes matome karo nusikaltimus, nusikaltimus žmogiškumui, mes matome masines kapavietes, matome daug žudynių, civilių žmonių žudynių. Svarbiausias klausimas kyla, kai kalbama apie genocidą, ar tikslą išnaikinti tautą jie turėjo kaip pirminį ir pagrindinį. Karo veiksmai turbūt yra šalutinis veiksnys. Į tą atsakyti mes turbūt galime, kai turime visus įrodymus. Tai be galo sudėtinga, kai karas tebevyksta. Reikia įrodymų, kaip iš tikrųjų buvo viskas planuota, tikėtina, kad ta informacija disponuoja kitos tarnybos.

– Tai jūs šiandien dar negalite pasakyti, ar pavyks įrodyti?

– Esu tikra, kad ne man spręsti.

Rusijos karas prieš Ukrainą. Buča. / AP nuotr.

– O kaip Lietuva? Gali pripažinti? Na, aš turiu galvoje parlamentinį, politinį lygmenį. Ar buvo kažkokių kalbų?

– Esu tikra, kad Lietuva nagrinėja visas galimas alternatyvas. Na, daug kur esame pirmi. Ir draudimas ženklų, simbolių, kurie palaiko propagandą, netgi mūsų esamo reglamentavimo išaiškinimas, tiesą sakant, kad netgi viešas pritarimas karui Ukrainoje arba jo neigimas taip pat užtraukia baudžiamąją atsakomybę, buvo vienas pirmųjų mūsų žingsnių. Ar politinė rezoliucija, tarkim, pripažinti genocidą, yra svarbiausias veiksnys? Čia turbūt galima politiškai diskutuoti, bet kad Lietuva kartu su Baltijos šalimis viena iš pirmųjų pasakė, kad akivaizdžiai prisijungs prie Tarptautinio Teisingumo Teismo bylos, kurią Ukraina yra iškėlusi, tai yra svarbu. Jau dabar deriname veiksmus su Ukrainos teisingumo ministerija tam, kad galėtume juos tik papildyti, palaikyti ten, kur jie patys mato savo pagrindinę kryptį.

Vladimiras Putinas ir Sergejus Šoigu / AP nuotr.

– Po to, kai rusai pasitraukė iš Kyjivo, aplinkiniuose miestuose buvo surastos masinės kapavietės, jose buvo rasti žmonės surištomis rankomis, matėsi, kad jie kankinti, moterys prievartautos. Ar šiandien yra įrodymų, kad tai buvo ne pavieniai veiksmai, o tiesiog sisteminiai rusų kariuomenės, rusų karių veiksmai? Ar tą dar reikia įrodyti?

– Turbūt sakyti, kokį mes matome galutinį vaizdą, galėsime, kai viskas, kas yra turima, bus sudėta į vieną vietą ir kai tyrimą prokurorai pradės vertinti ne tik įrodymų rinkimo etape. Ką šiandien matome, tai nėra tik vaizdo medžiagos, tai nėra tik nuotraukos arba vaizdo filmavimas nusikaltimo vietoje. Atsiminkime, kiek asmenų bėga nuo karo iš Ukrainos, didžiausias srautas, be abejo, per Lenkiją. Mes taip pat priimame nemažai pabėgėlių. Dalis jų nori grįžti į tėvynę. Dalis tų asmenų gali disponuoti informacija, kurią gyvai matė. Karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmogiškumui. Tai gali būti įrodymai. Galutinį vaizdą mes matysime, turbūt, šiek tiek vėliau, šiandien viskas yra fiksuojama. Turbūt suprantame, kad rusai yra suinteresuoti įrodymus naikinti, tad įrodymų apsauga taip pat yra labai svarbi.