Advokatas apie „MG Baltic“ bylą: korupcija – buitiškas, ne teisiškas žodis, įrodyti reikia papirkimą, piktnaudžiavimą

Kai 2016 metų gegužės 12-ąją, likus pusmečiui iki Seimo rinkimų, tuometis Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, laikytas realiausiu kadidatu į premjerus po rinkimų, buvo sulaikytas su automobilyje rasta degtinės dežute, kurioje 90 tūkst. eurų, o namuose per kratas rasta dar 260 tūkst. eurų grynųjų, atrodė, kad neįrodyti kyšininkavimo ir korupcijos tiesiog neįmanoma.

Juolab kad byla išsiplėtojo, teisiamaisiais tapo ne tik E. Masiulis, bet ir jo partijos nariai Gintaras Steponavičius, Šarūnas Gustainis, Darbo partijai priklausęs Vytautas Gapšys bei koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimundas Kurlianskis.

Po septynerių metų, daugybės teismo posėdžių šią savaitę teismas visiems paskelbė išteisinamąjį nuosprendį. Nei kyšio, nei politinės korupcijos prokurorams įrodyti nepavyko.

Eligijus Masiulis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Teismas konstatavo, kad korupcija buvo, tačiau teisėjams pritrūko įrodymų, kad duotas kyšis. Dėl to dabar ginčijasi aukščiausios kategorijos teisininkai.

„Šitoje istorijoje, vargu, ar kas gali patikėti, kad tai buvo paskola, bet teismui atrodytų visiškai pakanka, kad kažkada buvo pateiktas paskolos raštelis ir atsieit tos abejonės neišsklaidytos. Tiesiog turėtų būti kritinis tokių vadinamųjų įrodymų vertinimas. Atsižvelgiant į protingumo principą, visos aplinkybės liudija, kad jokia paskola čia greičiausiai tikrai nekvepia“, – sako VDU Teisės fakulteto dekanas prof. dr. Dainius Žalimas.

Dainius Žalimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Korupcija yra toks bendrinis žodis arba bendrinė sąvoka, kuris labiau yra buitiškas, negu kad teisiškas arba juridiškas. Juridine prasme, bent jau baudžiamosios teisės prasme mes kalbame apie atskiras nusikalstamas veikas kaip papirkimas, piktnaudžiavimas tarnyba ir pan.

Kiekviena iš tų veikų turi labai aiškią apibrėžtį, yra baudžiamasis įstatymas, kuris pasako požymius, kuriuos reikia nustatyti tam, kad galėtume daryti tam tikrą išvadą“, – teigia VU Teisės fakulteto docentas dr. Remigijus Merkevičius.

Profesorius D. Žalimas pabrėžia, kad mūsų teismai yra užkėlę per aukštą įrodymų pateikimo kartelę.

Raimondas Kurlianskis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mūsų teismai, deja, man atrodo, atsilieka nuo europinių korupcinių nusikaltimų įrodinėjimų standarto ir vertinimo standartų. Aš turiu omenyje, kad reikalauja vien tiesioginių įrodymų. Tai tiesioginiai įrodymai – garso ir vaizdo įrašais būtų fiksuotas ir pinigų perdavimas, ir susitarimas. Tam nepakankama įvairių netiesioginių įrodymų ir dėl to įrodyti tokių veikų tampa praktiškai neįmanoma“, – pažymi D. Žalimas.

Eligijus Masiulis ir Raimondas Kurlianskis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Nėra jokių „kartelių“. Yra vienas įrodinėjimo standartas visoms baudžiamosioms byloms, kuris kyla iš Konstitucijos, kuris yra visuotinai vienodas. Ir tas standartas skamba taip: [...] „nesant jokių pagrįstų abejonių“. Teismas negali daryti išvadų, jeigu jam yra kažkokios abejonės ar tai bus korupcinio pobūdžio byla, ar tai bus nužudymas, ar tai bus administracinis nusižengimas. Jokio skirtumo neturi“, – pabrėžia R. Merkevičius.

Sako, kad ikiteisminio tyrimo kokybė – kritusi

Buvęs generalinis prokuroras Artūras Paulauskas sako, kad teismuose prokurorai pralaimi advokatams, nes yra kritusi ikiteisminio tyrimo kokybė, patyrę, 20 metų patirtį sukaupę prokurorai, išeina į advokatūrą.

Raimundas Kurlianskis ir Eligijus Masiulis / E. Genio/LRT nuotr.

„Priežasčių čia reiktų ieškoti tose reformose, kurios niekada nebuvo aiškiai paaiškintos ir prokurorams ir visuomenei. Antras dalykas – daugelis prokurorų nemato karjeros galimybių. Tu gerai dirbi, turi bylas, sudėtingas bylas, sunkiai dirbi, bet karjeros galimybių praktiškai jie neturi“, – akcentuoja A. Paulauskas.

Praeitos kadencijos Seimas tyrė „MG Baltic“ koncerno įtaką ir savo išvadose konstatavo, kad „MG Baltic“ verslo grupės veikla kelia grėsmę valstybės sąrangai, nes minėtas koncernas aktyviai kišosi į politinius procesus.

Parlamentiniam tyrimui vadovavęs Seimo narys Vytautas Bakas sako, kad teismas šiuo sprendimu „išbalina“ korupciją.

Vytautas Bakas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Vyksta labai pavojingas precedentas, kada tą supratimą, kurį turime mes, kurį turi visas Vakarų pasaulis, bandoma parodyti, kad tai nėra korupcija, kad tai įprasti santykiai“, – atkreipia dėmesį V. Bakas.

R. Merkevičiaus nuomone, parlamentas neturėjo daryti vertinimų, aplenkdamas teismą.

„Čia labai aiškus signalas, gal nereikėtų daryti tokių darbų, kurių nereikėtų daryti. Teisingumą Lietuvoje vykdo teismas. Taip parašyta 1992 metų Konstitucijoje“, – sako R. Merkevičius.

Remigijus Merkevičius / LRT stop kadras

Pasak R. Merkevičiaus, Seimas, paskelbęs išankstines išvadas, sukėlė visuomenės lūkesčius, tačiau byla baigėsi taip kaip ir turėjo – teismo vertinimu, įrodymų apie duotą kyšį nesurinkta. Jei teismo sprendimas liks nepakitęs, teisiamieji galės bylinėtis su valstybe tiek Lietuvos, tiek ir Strasbūro teismuose.

„Greičiausiai, kad Lietuvai iškils didžiulis finansinis klausimas, kad reikės atlyginti tos žalos padarymą reputacijai po tokių sprendimų, jeigu jie tokie liks“, – svarsto R. Merkevičius.

Advokatas Mindaugas Bliuvas ir Eligijus Masiulis / E. Genio / LRT nuotr.

„Valstybė nuo to nėra apsaugota ir dėl to, kas vyko Seime, buvo bandyta paduoti į teismą. 2,5 metų „MG Baltic“ advokatai ir pati grupė bandė įtikinti teismą, kad aš padariau žalą jų reputacijai, kad aš viršijau įgaliojimus, kad ten daug informacijos, kuri neatitinka tikrovės, bet baigėsi tuo, kad vis dėlto ta grupė atsiėmė ir kiti pareiškėjai skundą ir atlygino dalį bylinėjimosi išlaidų“, – pasakoja V. Bakas.

„MG Baltic“ byla dar gali trukti ne vienerius metus, o teismų svarstyklės pakrypti į priešingą pusę nei dabar. Jei prokuratūra skųs Apeliacinio teismo (AT) sprendimą, byla keliaus į AT, kur ją nagrinės mažiausiai 7 teisėjų kolegija, arba, neatmestina, visi 15 AT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų. Prokurorai apsisti turi 20 dienų nuo teismo sprendimo paskelbimo.