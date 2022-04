LRT trumpai. Įtampos Lietuvos stačiatikių bažnyčioje: ar įvyks atsiskyrimas nuo Maskvos?

Prieš pat Velykas Lietuvos ortodoksų bažnyčią paliko net 7 kunigai: trys iš jų buvo atleisti dėl, manoma, savo politinių pažiūrų išsakymo, kiti pasitraukė dėl solidarumo su kolegomis. Kritikuojama bažnyčia, pavaldi Maskvos patriarchui, į kritiką atsako, esą ji nėra Maskvos filialas.

Lietuvos stačiatikių bendruomenės centras – Vilniaus Šv. Dvasios vienuolynas ir jo katedra, čia yra ir metropolitas Inokentijus, vyriausiasis Lietuvos stačiatikių dvasininkas, Vilniaus ir Lietuvos vyskupijos vadovas.

1947 metais gimęs metropolitas Inokentijus yra mokęsis Maskvos valstybiniame tarptautinių santykių institute, vėliau dirbo įvairiose Rusijos dirbti į Lietuvą jį 2010 metais paskyrė Maskvos patriarchato sinodas. Prieš aštuonerius metus Maskvos patriarchas Kirilas Maskvoje suteikė jam metropolito rangą.

LRT.lt žiniomis, šiais metais metropolitas Inokentijus, sulaukęs 75 metų, turės patriarchui pateikti prašymą dėl išėjimo į pensiją.

Kitas aukščiausias dvasininkas yra Trakų vyskupas Amvrosijus, šį titulą gavęs ir dirbti į Lietuvą paskirtas 2020 metais. Vyskupas Amvrosijus gimė Baltarusijoje, tačiau mokyklą ir universitetą baigė Lietuvoje, kurį laiką dirbo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje. Vėliau įstojo ir baigė Maskvos teologinę seminariją.

Kaip LRT.lt yra sakęs Vilniaus universiteto profesorius, buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto Vytautas Ališauskas, tikėtina, kad būtent Amvrosijus bus nauja stačiatikių bažnyčios Lietuvoje galva. Kritikai vadina jį pernelyg lojaliu Maskvos patriarchatui.

Stačiatikių Lietuvoje yra 125 tūkstančiai, arba 4 proc. Lietuvos gyventojų (2011 m. surašymo duomenys). Taip pat yra apie 60 stačiatikių dvasininkų ir panašus skaičius parapijų.

Stačiatikiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Maskvos galios ir įtaka

Šiuo metu Lietuvos ortodoksai priklauso Maskvos patriarcho jurisdikcijai, o vyskupija yra Lietuvoje registruotas juridinis asmuo.

Maskvos patriarchatas yra viena iš penkiolikos vadinamųjų autokefalijų. Yra ir nacionalinių bažnyčių, kurios yra autonomiškos, tačiau vis tiek lieka pavaldžios vienai iš autokefalinių bažnyčių. Pavyzdžiui, Lietuvos ir Latvijos stačiatikių bažnyčios pavaldžios Maskvos patriarchatui, nors Latvijos bažnyčia pripažįstama kaip turinti autonomiją. Suomijos stačiatikių bažnyčia pavaldi Konstantinopoliui, o Estijos stačiatikiai skilę į dvi bažnyčias – Maskvos patriarchato ir Konstantinopolio patriarchato. 2018 metais nuo Rusijos atsiskyrė ir autokefaline tapo Ukrainos ortodoksų bažnyčia.

Beje, klausimų dėl to, kad Rusija gali daryti įtaką tikintiesiems, buvo kilę ir Latvijoje – prieš kelis metus ten buvo priimtas įstatymas, kad vyskupu gali būti skiriamas tik Latvijos pilietis, čia gyvenęs ne mažiau nei 10 metų.

Maskvos patriarchas Kirilas / AP nuotr.

Ar įvyks skilimas?

Šiuo metu vis daugiau Lietuvos vyskupijos dvasininkų pareiškia norintys atsiriboti nuo Maskvos patriarchato ir patriarcho Kirilo. Panašią poziciją išsakė ir Olandijos stačiatikių bažnyčia, jie paskelbė prisijungsiantys prie Konstantinopolio patriarchato.

Skelbiama, kad to sieks ir nuo vyskupijos atsiriboję ar atleisti Lietuvos dvasininkai ir jų parapijiečiai.

Tuo metu Trakų vyskupas Amvrosijus šią savaitę patikino, kad bažnyčia sieks daugiau autonomijos nuo Maskvos. Jis patvirtino, kad galimas ir visiško pavaldumo nuo Maskvos atsisakymas, tačiau reikia neskubėti ir laikytis taisyklių.

Kilęs skandalas, pasak jo, skatina neteisingą įsivaizdavimą, kad Lietuvos stačiatikiai yra prorusiški, atsakingi už karą Ukrainoje.

„Yra tikrai ne taip, mes meldžiamės dėl visų žmonių, kurie ten žūsta, yra sužeisti, tikrai nepalaikome jokio karo“, – sakė jis ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje ir priminė, kad metropolitas Inokentijus pasmerkė karą Ukrainoje.

Patriarcho Kirilo ir Rusijos veiksmų Ukrainoje konferencijos metu jis nepasmerkė.

Trakų vyskupas Amvrosijus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Vadina cenzūra

LRT.lt kalbinto interneto dienraščio „Bernardinai“ religijos temų redaktoriaus Simono Bendžiaus teigimu, tokių įvykių Lietuvos tikinčiųjų bendruomenėje nebuvo per visus tris nepriklausomybės dešimtmečius.

„Deja, turime Rusios ortodoksų patriarchą Kirilą, kuris laimina šį karą, kuris naudoja tą pačią retoriką, kaip ir Putinas, kad Vakarai yra supuvę, sugedę, blogis. Yra teologų, sakančių, kad ne kas kitas, o Kirilas užkrėtė Putiną tokia ideologija“, – apie imperialistinių nuotaikų sklaidą per religiją kalbėjo LRT.lt pašnekovas.

Jis priminė, kad nuo bažnyčios atsiskiriantys kunigai atsisako minėti Kirilo vardą per pamaldas – būtent dėl to jie pasiprašė atleidžiami, be to, kunigams buvo uždrausta kalbėti apie karą.

„Vyskupai aiškina, kad bendruomenėje yra įvairių žmonių – vieni palaiko Putiną, kiti palaiko Ukrainą. Tai dėl to, kad nebūtų pykčių, susikaldymų, siūloma tos temos vengti“, – sako jis.

S. Bendžiaus teigimu, kyla konfliktas, nes kai kurie žmonės mano, kad būdami krikščionimis turi kalbėti ir įvardyti, kas yra blogis. Pasak jo, tokie draudimai primena cenzūrą.

Pašnekovas ragina nevadinti vykstančio konflikto skilimu – esą būtent tokią retoriką naudoja vyskupai Inokentijus ir Amvrosijus, siekdami sukurti įspūdį, jog vykdomas sąmokslas.

„Ortodoksų bažnyčią sudaro keliolika vietinių bažnyčių ir jos sudaro visumą <...> Perėjimas nuo vienos bažnyčios į kitą nėra nuodėmė – tai tas pats, kas aš lankau pamaldas vienoje vyskupijoje ir nusprendžiau lankyti pamaldas kitoje. Aišku, yra teisinių momentų“, – sakė S. Bendžius.

Pašnekovo teigimu, patriarchas Kirilas neturi tiek galių, kiek katalikų popiežius.

„Ortodoksų bažnyčioje nėra vieno aiškaus vadovo, kuris duotų įsakymus. Ortodoksų bažnyčia veikia vietinių vyskupijų lygmeniu, didžiausią įtaką turi vietinės vyskupijos. Maskvos patriarchas negali kištis į jų reikalus, nurodinėti, kokį kunigą paskirti, kokio nepaskirti, ką atleisti. Ką gali Maskvos patriarchas <...> jis gali pasiūlyti vyskupų sinodui, kad Lietuvai, pavyzdžiui, reikia vienokio ar kitokio vyskupo. Jei nubalsuoja, tą vyskupą siunčia“, – aiškino jis.

Stačiatikiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau, pasak pašnekovo, dar nebuvo atvejo, kai sinodas nebūtų sutikęs su patriarcho siūlymais, teigiama, kad šis organas yra sudarytas iš Kirilui palankių vyskupų.

Pasak S. Bendžiaus, šiandien mįslingiausia yra tai, kodėl Lietuvos vyskupas metropolitas Inokentijus kovo mėnesį pasmerkė patriarcho Kirilo žodžius, leido norintiems kunigams neminėti jo vardo per pamaldas, tačiau po trijų savaičių priėmė sprendimą kunigus atleisti.

„Klausimas, kodėl staiga praėjus trims savaitėms tie prašymai nei iš šio, nei iš to yra tenkinami?“, – sakė jis ir pridūrė, kad manoma, jog Lietuvos stačiatikiai sulaukė spaudimo iš Maskvos.

Pašnekovas atkreipė dėmesį, kad šiandien kalbama apie didesnę autonomiją nuo Maskvos, sekti Latvijos ir Estijos modeliu, tačiau kaip tai atrodys, nėra aišku. Jis sukritikavo ir Vilniaus mero R. Šimašiaus raginimus siekti, kad Lietuvos bažnyčios nebepriklausytų prorusiškiems dvasininkams.

„Man pasirodė keistas R. Šimašiaus pareiškimas <...> Čia jis kiek lenda į sritį, kurios neišmano <...> Jei atimame bažnyčias iš Maskvos patriarchato, kur jie tada rinksis? Kas užpildys tuščias bažnyčias? Yra grėsmė, ir prievarta meilės Ukrainai tiems žmonėms, kurie yra prorusiški, neišugdysi“, – sakė S. Bendžius.