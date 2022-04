Stačiatikių diakonas Georgijus: „Karas – tai moralės klausimas. Ar Jėzus palaikytų smurtą? Aišku, kad nepalaikytų“

Diakonas Georgijus Cyburevkinas šias stačiatikių Velykas sutinka be tarnystės bažnyčioje. Dvasininkui tai sunkus iššūkis, bet jis tikras, kad tai laikina. Kaip ir žiaurus Rusijos karas prieš Ukrainą.

„Tie, kurie šaudo į žmones, šaudo į namus, bažnyčias, neturi jokios moralės. Tai nėra karas, kai kariai šaudo į karius. Tai jau žmonių įbauginimas, tai nieko šventa“, – LRT.lt sakė visaginietis G. Cyburevkinas.

Tėvas diakonas Georgijus pateikė pareiškimą trauktis iš pareigų Stačiatikių bažnyčioje. Priežastis – Maskvos patriarchato ir patriarcho Kirilo pozicija Ukrainos agresijos klausimu, solidarumas su tarnystės galimybės netekusiais dvasininkais.

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus praėjusią savaitę atleido iš pareigų stačiatikių kunigus Vitalijų Mockų, Gintarą Sungailą ir Vitalį Dauparą. Pavymui, solidarizuodamiesi su atleistaisiais, atsistatydinimo pareiškimus pateikė dar keli stačiatikių kunigai. Tėvas Georgijus iš Visagino – vienas iš jų.

Stačiatikiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mes karo nepalaikome, mūsų patriarchas palaiko, todėl mūsų keliai ir išsiskiria. Reikia tiesiog užduoti sau klausimą: ar Jėzus palaikytų smurtą? Aišku, kad nepalaikytų. Nuo to ir reikia atsispirti“, – kas jį ir kolegas nuvylė, paaiškino diakonas Georgijus.

Kol kas jo pareiškimas nepatvirtintas, bet jis jau nebetarnauja bažnyčioje.

Penkerius tarnystės Stačiatikių bažnyčioje metus jis derino su darbu baldų gamybos įmonėje Visagine – tai jam suteikė finansinį stabilumą, siekiant išlaikyti savo vaikus.

– Kokios bus jūsų Velykos šiemet?

– Šios Velykos bus kitokios. Pastaruosius dešimt metų aš būdavau bažnyčioje nuo Didžiojo ketvirtadienio. Imdavau šia proga atostogas savo kitame darbe. Šiemet pastarąjį kartą tarnavau kovo pradžioje Vilniuje. Tai buvo paskutinė mano tarnystė diena. Tuo ir skiriasi. Velykas pasitinku namie su šeima. Šeima šiek tiek net džiūgauja dėl to. O man tai yra iššūkis. Pamaldų kelias, liturginis kelias… Be to Velykos jau kitokios.

Stačiatikiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Kaip jaučiatės viso to netekęs?

– Man ši situacija atrodo laikina. Yra ta problema, kad mūsų nepalaiko mūsų hierarchija. Bet yra palaikymo iš kitų dvasininkų. Mūsų soboro visi dvasininkai yra vieningi šiuo klausimu. Tad manau, kad tai laikina – viskas grįš į vietas ir mes toliau tarnausime Dievui.

Dabar tas iššūkis, kai viskas į vieną krūvą susidėjo. Tas nežmoniškas karas – labai baisus dalykas. Ta kunigų, pasmerkusių karą, situacija. Velykos, žinoma, niekur nepabėgo. Vis tiek jas švenčiame. Kas namie, kas susijungs palaikydami vienas kitą ir pasimels. Bet nebus iškilmingų mišių, nebus liturgijos.

– Kaip apsisprendėte atsistatydinti?

– Karui prasidėjus, iškart kilo klausimas, kurioje mes pusėje. Pačiomis pirmomis dienomis nebuvo jokių žinių. Buvo pauzė. Bet paskui paaiškėjo, kad patriarchas Kirilas atvirai palaiko karą. Mūsų metropolitas yra sakęs, kad galime nepalaikyti kokių nors politinių požiūrių, bet čia nėra politikos klausimas. Labai gerai pasakė jau buvęs mūsų kunigas Vitalijus Mockus: čia yra moralės klausimas.

Mes esame krikščionys, tad neturime palaikyti smurto, niekaip negalime palaikyti smurto. O patriarchas atvirai palaiko karą, palaimina karą! Bet juk mums, krikščionims, nesuvokiama palaikyti karą.

Istoriškai buvo visko. Istoriškai buvo patriarchų, kunigų, kuriems savo šalies interesai aukščiau krikščioniškų principų. To būdavo anksčiau, bet šiais laikais, man atrodo, tai yra nepriimtina. Mums tai nepriimtina. Tai moralės klausimas. Tai nėra už ukrainiečius ir prieš rusus. Mes to net nesvarstome. Mes tiesiog palaikome tuos, kuriems dabar yra labai sunku. Dabar labai sunku yra ukrainiečiams – jie patiria smurtą, jie yra žudomi, jie yra kitaip žalojami. Mes to nepalaikome, o mūsų patriarchas palaiko, todėl mūsų keliai ir išsiskiria.

– Kiek jums, Lietuvos stačiatikių kunigams, yra svarbus vietininko Lietuvoje – metropolito Inokentijaus – požiūris ir nuostatos?

– Iš pradžių nebuvo jokio požiūrio, kurį laiką mes jo laukėme. Paskui buvo pirmas Inokentijaus pranešimas, jis šiek tiek įkvėpė. Inokentijus kaip ir pasakė viską teisingai, bet jis nepasmerkė patriarcho. Įstrigo, kad jo politinės pažiūros skiriasi nuo patriarcho. Vėl kalba nueina link politikos. Bet čia mažiausiai yra politikos. Jis, ne tik kaip dvasininkas, bet ir kaip kiekvienas krikščionis, negali palaikyti smurto. Reikia tiesiog užduoti sau klausimą, ar Jėzus palaikytų smurtą. Aišku, kad nepalaikytų. Nuo to ir reikia atsispirti.

O paskui jo žodžiai išsiskyrė su tuo, ką jis darė. Ir iki šiol daro.

Stačiatikiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Mes matome, skaitome, kad Rusijoje apstu žmonių, kurie palaiko karą, Kremliaus, Putino politiką. Kaip yra mūsų rusakalbių stačiatikių bendruomenėje?

– Galiu atsakyti gal labiau dėl Visagino. Visaginas – išskirtinis miestas, čia daug rusakalbių. Dirbu gamyboje. Pas mus yra palaikančiųjų karą, bet daugiau nepalaikančiųjų. Ir bažnyčioje yra tokių dalykų. Yra kunigų, kurie atvirai palaiko karą, galima tai matyti socialiniuose tinkluose.

Nuo ko tai priklauso? Man atrodo, kad net bažnyčioje iki galo to nesupranta. Gal todėl, kad kartais karas parodomas ne kaip prievarta, smurtas, o kaip kova dėl nesąžiningumo. Aš nelabai to žiūriu, bet visi žinome apie propagandą – žmonės tuo tiki. Tiki labiau nei tuo, ko mokė Jėzus.

Kunigų darbas yra paaiškinti, kas yra kas.

Tačiau pabrėšiu – nėra taip, kad Lietuvos stačiatikių bendruomenėje visi palaiko karą. Bet justi skilimas. Žmonės įpratę klausyti kunigų, patriarchų, tad jei karą palaiko patriarchas, jį palaiko ir kiti.

– Sakėte, kad Lietuvos stačiatikių bendruomenėje justi skilimas. Rusijos karas prieš Ukrainą sukėlė krizę šioje bendruomenėje?

– Taip. Šiuo klausimu ir justi išsiskyrimas. Mes žiūrime paprastai: tai yra karas, niekuo nepagrįstas karas, mūsų, krikščionių, sąmonėje karas net negali egzistuoti. Krikščioniškame mokyme nėra jokių prielaidų smurtui. Tad jei kas nors palaiko, o mes nepalaikome, ir turime skilimą.

– Prieš kelias dienas tarptautinė bendruomenė paragino Rusiją kelioms dienoms paskelbti paliaubas, kad Ukrainos stačiatikiai galėtų ramūs atšvęsti Velykas. Dabar jau aiškėja, kad paliaubų nebus.

– Mišios turbūt vyks, bet žmonės, bijodami šūvių, liks namie. Jie bijo, kad bažnyčios bus sugriautos. Jau dabar yra nemažai sugriautų bažnyčių.

Ačiū Dievui, kad yra techninių priemonių, transliacijų. Mes, nors ir nesame Ukrainoje, taip pat neturime galimybės švęsti bažnyčioje. Tai sunku ir Lietuvoje atstatydintiems ar atsistatydinusiems kunigams. Bet mes tai išgyvensime. Visa tai yra laikina. Duokdie, kad ir Ukrainoje tai būtų laikina.

Velykos yra labai svarbi diena stačiatikiams, tai turbūt svarbiausia diena mūsų metiniame kalendoriuje. Tad vidine prasme netekti Velykų yra labai sunku.

– Kai bažnyčia tampa karo taikiniu, kokių jausmų kyla jums?

– Tie, kurie šaudo į žmones, šaudo į namus, bažnyčias, neturi jokios moralės. Tai nėra karas, kai kariai šaudo į karius. Tai jau žmonių įbauginimas, tai nieko šventa. Šaudyti į namus, mokyklas, bažnyčias, ligonines, universitetus – nieko šventa. Pagal karo įstatymus to tiesiog negali būti.