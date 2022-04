Išdalintos „Pragiedrulių“ premijos: tarp geriausiųjų – LRT laidos, specialus apdovanojimas įteiktas žurnalistei iš Mariupolio

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos rengiamo tradicinio konkurso „Pragiedruliai“ laureatams įteiktos premijos už aktualiausias, profesionaliausias ir kūrybiškiausias praėjusių metų radijo ir televizijos laidas.

Ketvirtadienį „Vaidilos“ teatre įvyko geriausių radijo ir televizijos laidų konkurso „Pragiedruliai“ nugalėtojų apdovanojimų ceremonija.

2022 m. balandžio 11 d. konkurso „Pragiedruliai“ vertinimo komisija išaiškino tradicinio – jau dvidešimtąjį kartą paskelbto konkurso nominantus ir nugalėtojus – buvo išrinktos geriausios 2021 m. pirmą kartą transliuotos radijo ir televizijos laidos.

Geriausia LRT radijo laida pripažinta „Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite“ apie dainininkę Veroniką Povilionienę.

Geriausia per LRT televiziją transliuota laida – grupės autorių laidų ciklas „Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius“.

Šiemet specialus komisijos pirmininko apdovanojimas skirtas Ukrainos žurnalistei, geriausiai atspindinčiai įvykius Ukrainoje, karo korespondentei Nataliai Nagornai už medžiagą iš apgulto Mariupolio.

„Gaunu žinutes iš draugų, kurie yra Mariupolio bunkeriuose, kad jie išgyvena per dieną po 20-30 antskrydžių. Sunku įsivaizduoti vos vieną, o kaip išgyventi šitiek? Mariupolio gynėjai atlaiko daugiau nei gali atlaikyti žmogus. Be to, kad ten yra gynėjų, kareivių, ten yra ir mažų vaikų, kurie niekuo nekalti ir privalo būti išlaisvinti. Bet mes neturime koridoriaus ir galimybės padėti sužeistiesiems. Beveik 5000 žmonių negali gauti medicininės pagalbos.

Šis karas – be jokių taisyklių, tai karas, kuris vyksta nežmoniškais metodais, jokios karo taisyklės negalioja Rusijai, ji tiesiog ateina, griauna, sprogdina, pagal savo supratimą. Žudo vaikus, moteris. Nepatikėčiau, jei pati visko nebūčiau mačiusi savo akimis“, – pasakoja N. Nagorna.

Šių metų konkursui buvo pateikta 50 radijo laidų ir 104 televizijos laidos.

Iš pateiktų 2021 m. pirmą kartą transliuotų radijo ir televizijos laidų geriausiomis buvo pripažintos šios laidos:

GERIAUSIA RADIJO LAIDA: „Toks gyvenimas su Zita Kelmickaite. Dainininkė Veronika Povilionienė“, autorė Zita Kelmickaitė, transliuota per LRT RADIJĄ.

Zita Kelmickaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nominantai:

„Radijo dokumentika. Negaliu tylėti. Baltarusių istorijos, I-oji dalis“, autorė – Vita Ličytė. Transliuota per LRT RADIJĄ;

„Radijo gidas „Pajūriais, pamariais...“ 2021-05-29“, autorius – Sigutis Jačėnas. Transliuota per „Žinių radijas“.

GERIAUSIA REGIONINIO RADIJO LAIDA: „Jaunimo kodas: pornografija – kodėl tai destruktyvu?“, autorius Lukas Valeika, transliuota per „XFM“.

Nominantai:

„Mano vardas meilė 2021-10-13“, autorė – Akvilė Bašė. Transliuota per „XFM“;

„Ekskursas 2.0“ 5 laida, autoriai: Julija Činčytė, Algimantas Grigas, Indrė Urbelytė, Eglė Urmanavičiūtė. Transliuota per „Extra FM“.

GERIAUSIA 2021 M. TELEVIZIJOS LAIDA: televizijos laidų ciklas „Triumfo kelias. Jonas Karolis Chodkevičius“, autoriai: Edmundas Jakilaitis, dr. Genutė Kirkienė, dr. Kęstutis Kilinskas, prof. Alfredas Bumblauskas, Agnė Verksnytė-Paulauskienė, Robertas Razma, Andrius Lygnugaris, Iveta Baltrušaitytė, Gintautas Vasiliauskas, Karolis Kalvaitis, Vaidas Ažubalis, Mindaugas Strimaitis, Donatas Žvirblis, Kristina Mališauskienė, Tomas Jokūbas Baranauskas, Marijus Stašinskas, Gediminas Orentas, Vytautas Vilimas, transliuota per LRT TELEVIZIJĄ.

Dokumentinė laida „Triumfo kelias“ / Stop kadras

Nominantai:

Televizijos laidų ciklas „Bėgliai“, autoriai: Paulius Kaupelis, Saulius Bartkus, Laimonas Tranas, Andrius Bartkus, Arnoldas Plepys. Transliuota per LRT TELEVIZIJĄ;

„Postas aušroje“, autoriai: Andrius Lygnugaris, Lina Antanavičiūtė, Valdonė Ovadnevienė, Vaidas Ažubalis, Dalius Kalinauskas, Žilvinas Dobilas, Neringa Keršulytė, Edmundas Jakilaitis. Transliuota per LRT TELEVIZIJĄ.

GERIAUSIA REGIONINĖS TELEVIZIJOS LAIDA: „Kai kalba lėlės“, autoriai Asta Liucė, Ignas Žvinakis, Vytas Jankevičius, Tatjana Ponikarčuk, transliuota per „Marijampolės TV“.

Nominantai:

„180° kampu. Frančeska“, autoriai: Marija Martinaitienė, Haroldas Klevinskas, Aleksas Matvejevas. Transliuota per „Roventos TV“;

„Laisvės keliu“, autoriai: Daina Čiginskienė ir Edvinas Dainauskas. Transliuota per „AlytusPlius.lt“.

GERIAUSIAS 2021 M. TELEVIZIJOS PORTRETAS: televizijos laidų ciklas „Nematomos gijos“, autoriai Ingrida Laimutytė, Ginta Liaugminienė, Aleksas Matvejevas, Haroldas Klevinskas, transliuota per „Lietuvos rytas.tv“.

Nominantai:

„Legendos. Šiandien ir visados. Mikrochirurgas Kęstutis Vitkus“, autoriai: Aistė Stonytė – Budzinauskienė, Česlovas Stonys, Audrius Stonys, Janina Sabeckienė. Transliuota per LRT PLIUS;

„Pupų laukas“, autoriai: Algimantas Mikutėnas, Juozas Budraitis, Algimantas Armonas. Transliuota per „Šiaulių televizija“.

GERIAUSIA ETNINIŲ BENDRUOMENIŲ GYVENIMĄ PUOSELĖJANTI TELEVIZIJOS LAIDA

„Ištikimybės žiedas“, autoriai Edita Mildažytė ir Saulius Pilinkus, transliuota per LRT TELEVIZIJĄ.

Saulius Pilinkus ir Edita Mildažytė / E. Genio/LRT nuotr.

Nominantai:

„Menora“, autoriai: Lilija Kopač, Donatas Valančiauskas, Vincas Kubilius, Anatolijus Tetiušinas, Danielius Karakorskis. Transliuota per „LRT PLIUS“,

Televizijos laidų ciklas „Talaka“, autoriai: Maksimas Milta ir Martina Jablonskytė – Gelucevičienė. Transliuota per „LRT PLIUS“.

KONKURSO „PRAGIEDRULIAI“ LRTK PIRMININKO RIMANTO BAGDZEVIČIAUS SPECIALUSIS DIPLOMAS – Ukrainos televizijos laidai „Mariupolis – koks jis buvo ir kokiu jis tapo“, autorė Natalia Nagorna, transliuota per Ukrainos televizijos programą „1+1“ – už geriausią įvykių Ukrainoje atspindėjimą.