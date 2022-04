Prezidento patarėjas mano, kad Rusijos karas Ukrainoje tęsis: netikiu, kad įmanomas taikos susitarimas dabartinėmis sąlygomis

„Dienos temoje“ – prezidento Gitano Nausėdos nacionalinio saugumo patarėjas Kęstutis Budrys.

– Jeigu NATO nesikiša į karą kaip karo dalyvė, kas trukdo NATO aprūpinti reikiama ginkluote Ukrainą tiek, kad ji pabaigtų šitą karą už visą NATO ir padarytų, kad Rusija nebenorėtų imtis agresijos prieš jokią kitą šalį?

– Prezidentas V. Zelenskis Lietuvos prezidentui ir kitiems prezidentams, kurie vakar lankėsi Kyjive, sakė, kad tai, kas yra dabar tiekiama: kalbama apie sunkiąją ginkluotę, šarvuotą techniką, kuri pagaliau pasiekė Ukrainą, kad jos reikia žymiai daugiau tikslui pasiekti, ne tik kad Ukraina sugebėtų įsitvirtinti dabartinėse pozicijose, apsiginti, bet ir galėtų kontratakuoti ir pasiekti tai, ko mes visi norime – pergalės, kuri lygi Rusijos atsitraukimui iš Ukrainos teritorijos. Tos šarvuotos technikos reikia daugiau, plius reikia kitų ginklų sistemų, apie kurias buvo šnekėta ir prieš tai, oro gynybai užtikrinti, taip pat kranto gynybai užsitikrinti, raketų, kurios leistų nustumti nuo jūrų uostų laivus, Rusijos Juodosios jūros laivyną. O dar geriau, galėtų jį ir sunaikinti. Tam, kad galėtų atverti laivybą, ir tą patį eksportą iš Ukrainos teritorijos. Taip pat ir kitos sistemos, ugnies paramos. Reikia visko daug daugiau. Tai buvo pagrindinė žinutė, orientuota į tas valstybes, kurios turi tas ginklų sistemas. Atsiranda vienas niuansas: technikos, kuri buvo sovietmečiu, taip pat ir Ukrainoje, ir kai kuriose NATO šalyse, yra labai mažai, kurią būtų galima kaip tokią be papildomų mokymų perduoti Ukrainai. Jeigu tos sistemos nėra naudojamos, sakykim, tie patys tankai arba kažkokios kitos ugnies paramos sistemos, tam reikia mokyti Ukrainos karius ir tam yra šalys pasiryžusios, ir jos tai ketina daryti.

– Ar galima sakyti, kad šis vėliausias vizitas Ukrainoje kaip nors pakeitė prezidento ir jo komandos požiūrį į tai, ką Lietuva turėtų daryti dėl Ukrainos?

– Viena iš žinių, kuo dalinosi šiandien prezidentas, yra tai, kad šalia karinių veiksmų yra taip pat ir daug svarbių civilių dalykų, kurie buvo antrame plane. Natūralu, ir jie nėra prioritetiniai valstybėje, kuri kariauja, ginasi. Pirmas dalykas, tai yra visos sugriautos infrastruktūros skubus tvarkymas ir atstatymas. Tai yra tas dalykas, kuris iš tikrųjų paliko didelį įspūdį. Kiek daug savanorių, technikos įvairiausios, kranai, kelių tiesimo technika atstatinėja tai, kas yra sugriauta, atstatinėja tiltus, pervažas. Ir kuo greičiau grąžina gyvenimą į normalias vėžes. Daug savanorių valo nuolaužas ir tai vyksta tiesiog akyse. Tos išdaužytos kolonos yra skubiai išvalomos, tas darbas vyksta. Kitas labai svarbus dalykas, palaikyti normalų gamybinį procesą ūkio šakų, tokių kaip žemės ūkis, dėl ko visi labai jaudinasi globaliai. Ir tai, kas jaudina šalia karo Ukrainoje, yra žemės ūkio produkcijos likimas, tai yra orientavimasis taip pat ir į šiuos dalykus, visų eksporto grandinių užtikrinimas ir panašiai. Įspūdį paliko darbas Ukrainos Vyriausybėje. Jis nesustoja, nes ten yra be galo daug klausimų, kuriuos jie sprendžia. Ir ten, kur Lietuva gali padėti tiek savo balsu, tiek užtikrindama pagalbą, pavyzdžiui, dėl grūdų eksporto, nes dabartiniai keliai – tai, kas yra paprastesnis tranzitas, jis yra uždarytas. Rusijos Juodosios jūros laivynas yra visiškai uždaręs uostus, per Baltarusiją nevyksta tranzitas. Baltarusija nepraleidžia geležinkelio transporto, yra užsidariusi. Reikia atrasti naujus kelius, reikia sudėlioti naujas logistikos grandinės. Ir mes čia turime žinių ir galimybių prisidėti. Yra daug dar ir kitų temų, sričių, kur mes turėtume padirbėti drauge.

Gitanas Nausėda Ukrainoje / R. Dačkaus/prezidentūros nuotr.

– Kalbate apie teritorijų tvarkymą ir vienas iš skaudžiausių klausimų tvarkant atlaisvintas teritorijas yra žmonių palaikų sutvarkymas. Ir kalbu ne tiktai apie nužudytų ukrainiečių kūnus ir jų laidojimą, bet ir paliktus rusų karius. Kaip dėl to atrodo situacija Ukrainoje, nes turbūt turime irgi gana neįprastą padėtį, kai agresorė nesirūpina savo kariais?

– Norėjau sakyti beprecedentis dalykas, bet, žinoma, yra precedentų, bet tai pasibaigia su Antruoju pasauliniu karu ar turbūt dar senesniais laikais, kai kariaujančios šalys visiškai negalėdavo pasirūpinti arba tiesiog palikdavo žuvusiųjų palaikus. Tai dabar vyksta Ukrainoje. Save gerbianti valstybė, savo karius bent kiek gerbianti valstybė, jų artimuosius, jais turėtų pasirūpinti. Tai, kas iš Ukrainiečių buvo sakoma rodant tas pačias sudaužytas kolonas, taip didžiuojantis, kad jie taip sugebėjo padaryti, Ukrainos kariai sustabdė tam tikras atakas tam tikrose kryptyse ir mums rodė tas kolonas. Jie sakė, čia šalia buvo ir rusų kūnų, kurių niekas nepaprašė, jie čia gulėjo. Ukrainiečiai ne kartą kvietė ir ragino juos surinkti, mes žinome, taip pat ir viešai. Jie ir toliau tenai buvo, kol nepradėjo kelti epidemiologinių ir kitokių problemų su sanitarija, higiena ir panašiai. Ukrainiečiai turėjo juos tvarkyti. Man čia atrodo yra vienas iš dalykų, kuris turėtų labai stipriai paveikti kovinę moralę Rusijos pusėje ir karių šeimos narius. Negali duoti Rusijos generolai šiuo metu pažado, kad, jeigu jūsų sūnūs negrįš gyvi, bent jau palaikai grįš. Negrįš, jie tenai ir paliekami po tankais gulėt.

Negali duoti Rusijos generolai šiuo metu pažado, kad, jeigu jūsų sūnūs negrįš gyvi, bent jau palaikai grįš. Negrįš, jie tenai ir paliekami po tankais gulėt.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Prancūzijos vadovas sako, kad Ukrainos ir Rusijos tautos yra broliškos ir dėl to reikia atsargiai kalbėti apie tai, ar Rusija vykdo genocidą Ukrainoje.

– Tas kontekstas turbūt reikalauja dar paaiškinimų. Kada jos buvo broliškos, kaip įsivaizduojame tą brolybę? Ir turbūt ne šito karo metu brolybė turėtų būti akcentuojama, jos ieškoma ar dar kuriami kokie nors mitai, kaip ir iš Rusijos pusės. Nėra jokios brolybės tenai dabar, ir kalba yra ne apie tautas, rusų ir ukrainiečių tautą, kaip mes ją apibrėšime, kaip save žmonės identifikuoja pagal kalbą arba dar kažką. Dabar tai yra nesvarbu. Tai yra žmonės, gyvenantys Ukrainos teritorijoje, ir yra Rusijos ginkluotosios pajėgos, kurios ten įsiveržė.

Čia yra vienas labai svarbus dalykas, kuris buvo taip pat akcentuotas, ukrainiečiams atsakant į klausimą, kodėl nesitraukė iš šitų miestelių žmonės, iš tokios Bučos, kur nieko nėra, jokios karinės infrastruktūros nėra. Galbūt su tuo galėtume sieti klausimą, kodėl nesitraukė civiliai žmones? Nes jie yra atsakymas. Nes jie nesitikėjo, kad įėję rusai, – rusai plačiąja prasme, nes etniškai ten yra labai didelė dalis iš to paties Chabarovsko atvykusi, ten buvo čečėnų, buvo ten etniškai ko nori – kad Rusijos karinės pajėgos galėtų taip elgtis su vietiniais. Nes kai kurie ukrainiečiai prisiminė tuos pačius 2014–2015 metus ir kurtą mitą apie žalius mandagius žmogeliukus, kurie nori čia vėliavą pakeisti ir panašiai. Ne, prasidėjo teroras, prasidėjo plėšimas, žudymai, prasidėjo prievartavimai. Tų pačių rusų, ir tai buvo dalykas, kurio jie tikrai nesitikėjo.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Šita žinia turbūt labai svarbi visiems, kurie įsivaizduoja, nereikia slėpti, ir Lietuvoje yra tokių, kurie pagalvoja, na, gerai, ateis rusai ir bus čia tvarka, bus geriau ir panašiai. Tai žinokite, kad ir iškelsite jūs kitą vėliavą, jeigu bus noras išprievartauti žmoną, dukrą, mamą, vaikus ar dar kažką, jūs likviduos. Ir pasiliks daryti tai, ką jie daro. Nes ten dabar taip ir vyksta ir tai yra baisiausias dalykas. Visą tą laiką, kol jie buvo okupavę šituos miestelius, ar savaitę, ar 10 dienų, ar dvi savaites, vyko masinis teroras. Ir prievartavimai, ir visi tie nusikaltimai. Ir tada grįžtam prie klausimo, kur yra genocidas, o kur ne. Galima įžiūrėti, kiek tai atitinka apibrėžimą, kiek ne. Bet pagal tuos liudijimus, kurie yra dabar, kai sako, kad ieškodavo bet kokio ženklo, kuris leistų susieti asmenį su Ukraina arba Ukrainos tauta, telefonus senoliai net meta į krūmus pamatę Rusijos karius todėl, kad jeigu tame telefone ras nors ką nors ukrainietiško, tai yra mirties nuosprendis vietoj, – tokio pobūdžio žmonių likvidavimas kas tai yra, jeigu ne genocidas pagal tarptautinės teisės apibrėžimą? T. y. pagal priklausomybę tam tikrai grupei tave sunaikina.

Jeigu manai, kad ukrainiečių tauta nusipelnė valstybės, jeigu tai yra tauta su valstybingumu, tai reiškia, mes tave denacifikuosime nužudydami. Tai yra visiškas genocidas. Teisiškai, politiškai procesą nori pradėt, nenori pradėti, čia jau kitas klausimas. Bet tai, kas vyksta, yra nusikaltimas prieš ukrainiečius, prieš žmogiškumą ir žmoniją. Ir ta dehumanizacija yra visur prieš ukrainiečius, prieš savo karius, tiek prieš visus, ir tai yra baisu. Ir tai yra blogis grynąja prasme.

Bet tai, kas vyksta, yra nusikaltimas prieš ukrainiečius, prieš žmogiškumą ir žmoniją.

Kęstutis Budrys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ar lengva ukrainiečiams paaiškinti, kaip NATO valstybės atstovui, kodėl faktai, kai prievartaujamos ne tik suaugusios moterys, bet ir vaikai, nėra ta raudona linija, kurią peržengus NATO eitų ginti Ukrainos žmonių, ir sako, kad galbūt raudona linija galėtų būti cheminio ginklo panaudojimas.

– Aš manau, kad jeigu neprisibeldžia į visus politikų kabinetus ar širdis, ar protus, tokia informacija tikrai paliečia tų šalių gyventojus ir tai tikrai sužadina kažką, kažkas daro mus žmonėmis, ir tai yra labai svarbu. Ir aš esu įsitikinęs, kad viena iš intencijų tokia ir yra. Net jeigu jums atrodo, kad vyksta geopolitiniai žaidimai, net jeigu atrodo, kad ten kažkur kažkas kariauja, neva broliai tarpusavyje pešasi ar panašiai, nesvarbu, kaip jums ten kas atrodo, žiūrėkite, va čia tai, kas vyksta, yra apie žmogiškumą kaip tokį. Pats turinys turi potencialo sukelti tokį šoką, kuo jie dabar dalinasi, kaip kad sukėlė Islamo valstybė Sirijoje ir Irake, kur mes matėme žmones nukapotomis galvomis. Visi tiesiog priėmė sprendimą šitą sustabdyti, nes tai yra absoliučiai negerai, kad iš viso ant žemės vyksta tokie dalykai. Ta pati žinia yra ir iš Ukrainos. Taip, ir nusivylimo yra nemažai. Ką dar jie turi padaryti tam, kad jūs suprastumėte, kad visa tai reikia sustabdyti? Ir šalia šitos emocijos, aišku, yra ir supratimas, kad tam tikri procesai yra sunkūs ir kad tai gali užtrukti laiko. Ir visą tą suvaldyti iš tikrųjų reikalauja didelės kantrybės ir savitvardos. Tai politinis menas, nežinau, kaip apibrėžti, tai yra labai sudėtinga situacija politinei vadovybei.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Prezidentas po šio vizito pasakė, padarykime taip, kad Rusija negautų gerų naujienų, kad gautų tik blogas naujienas. Gal jau turite planų komandoje dėl blogų naujienų Rusijai, kurios galėtų priklausyti nuo Lietuvos?

– Neturėtume žiūrėti, kad tai būtų vienai pusei blogos naujienos, turėtume žiūrėti, kad mums geros naujienos nedžiugintų Rusijos pusės. Mes turime gerų naujienų regione, ne viskas, kas yra susiję tiktai su Ukraina, turėtų taip pat kelti įtampą Rusijai. Prasidėjęs karas yra ne vien tiktai dėl Ukrainos, o dėl įsivaizduojamo per mažo Rusijos vaidmens Eurazijos žemyne ir pasaulyje. Tai visos atsirandančios naujienos iš Suomijos ir Švedijos apie tai, kad NATO plėtra gali įvykti dar šiais metais ir mes turėsime daug ilgesnę sieną su Rusija ir tokiu būdu stiprinsime šitoje žemės dalyje saugumą, neturėtų jos džiuginti. Bet ne dėl to mes turėtume tuo džiaugtis, o dėl to, kad mes stiprėjame.

Mes tą galim matyti, aš nematau, ypač po visų nusikaltimų, atskleistų ir dar būsimų nusikaltimų, kad būtų sutarimas, pritarimas Ukrainos gyventojų dėl ko nors kito, negu kad Rusijos visiško pasitraukimo iš Ukrainos.

– Jūsų prognozėmis, ar karas baigsis šiemet?

– Šis karas ilgai tęsiasi. Mes tą galim matyti, aš nematau, ypač po visų nusikaltimų, atskleistų ir dar būsimų nusikaltimų, kad būtų sutarimas, pritarimas Ukrainos gyventojų dėl ko nors kito, negu kad Rusijos visiško pasitraukimo iš Ukrainos. Netikiu, kad įmanomas taikos susitarimas dabartinėmis sąlygomis ar kuris atlieptų Rusijos reikalavimus, dėl to nemanau, kad Ukrainos valia priešintis baigsis. Nemanau, kad Vakarų parama Ukrainai baigsis. Dėl to turint šiuos faktorius omenyje, panašu, kad karas tęsiasi. Jis įgys formas, tikrai jisai dar turės naujus etapus, kurie mus dar tikrai ne vienas šokiruos. Bet jis nesibaigs ir mes turime tam pasiruošti lygiai taip pat, save paruošti ir lygiai taip pat ir savo valstybes paruošti tam, kad mūsų parama turės tęstis ilgesnį laiką. Ir lygiai taip pat ir verslai turėtų pasiruošti, čia nėra mėnesio ar kelių mėnesių klausimas, jis užsitęs, nebent mes turėsime greitesnę Ukrainos pergalę.