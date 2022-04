Karą Ukrainoje smerkiantis menininkas Petrovas: yra žmonių, kurie gyvena Lietuvoje, bet dalis jų sąmonės likę Rusijoje – tokie psichologiniai hibridai

Lietuvoje gerai žinomas menininkas iš Klaipėdos Radionas Petrovas vienas pirmųjų iš šio miesto rusakalbių gyventojų viešai pasmerkė Rusijos karą Ukrainoje ir neslepia – prokremliškas idėjas palaikančių žmonių yra daug, tačiau yra ir sąmoninga bendruomenės dalis. Apie tai, kodėl kai kurie rusakalbiai pasiduoda Rusijos propagandai, kas galėtų pakeisti šių žmonių nuomonę, Kremliaus melagienų įrankį Klaipėdoje, rusofobiją ir kaip sukrėtė Rusijos invazija į Ukrainą, menininkas pasakojo LRT.lt.

Šio Lietuvos bei užsienio galerijose parodas rengiančio menininko kūrinius yra matę net ir tie, kurie menu nesidomi – R. Petrovas yra vienas iš garsiausių mūsų šalies šiuolaikinio meno kūrėjų.

Neabejotinai daugybė žmonių yra matę ant uostamiesčio Šaulių g. 23 namo esančią „Mergaitę“. Šį kūrinį, kuris kartu yra ir socialinė iniciatyva, skatinanti įvaikinimą, R. Petrovas buvo pakviestas piešti kartu su broliais Gataveckais. Piešinyje vaizduojama mergaitė, šalia kurios parašyti žodžiai paliečia žmogiškuosius jausmus – „Jūs žiūrite į mane ilgiau, nei kažkada žiūrėjo mano tėvai“.

Kai kurie su menininko instaliacijomis gali būti susipažinę ne galerijų erdvėse, pavyzdžiui, Lietuvos jūrų muziejuje buvusi instaliacija „Jūros plastika“, kuria buvo atkreipiamas dėmesys į mikroplastiko kiekį jūroje. Kiti galbūt matė jo „Šildomas grindis“.

Savo dirbtuvėse LRT.lt sutikęs menininkas vieną po kito traukė kūrinius, kurie, nors ir tapyti prieš kelerius metus, dabartinių įvykių Ukrainoje kontekste atrodo netgi pranašiški. Pavyzdžiui, „Raudonojoje kortoje“ matyti peržengtų ribų, agresijos, karo simboliai, kuriuos tarytum bando praryti dideli nasrai, kitur – tarsi žvilgsnis į agresorėms atsiritančią sankcijų, ribojimų ir izoliacijos nuo pasaulio bangą.

R. Petrovas gimė ir užaugo Klaipėdoje, tačiau, kaip pats sako, iki pat studijų gyveno tam tikrame rusiško pasaulio burbule, vis dėlto šiandien nemenkai daliai uostamiesčio rusakalbių bendruomenės menininko veikla, veikiausiai, atrodo mažų mažiausiai nesuprantama ir nepriimtina.

Rusijai užpuolus Ukrainą ir ėmus lietis nekaltų civilių kraujui, R. Petrovas jau pirmąją karo savaitę viešai pasmerkė okupantų veiksmus, dalyvavo daugelyje Klaipėdoje surengtų palaikymo Ukrainai akcijų, socialiniuose tinkluose aktyviai dalijasi informacija apie Rusijos vykdomas žudynes taikiniu tapusioje šalyje, Kremliaus propagandą ir pan.

Ne vieną dešimtmetį būdamas Klaipėdos rusakalbių bendruomenės dalimi R. Petrovas jaučia jos nuotaikas, atpažįsta susiskaldymo priežastis bei aplinkybes, kodėl kai kurie Lietuvoje gyvenantys rusai patiki Kremliaus transliuojamomis melagienomis. Ir nors menininkas pripažįsta, kad Kremliaus propagandos paveiktų žmonių Klaipėdoje yra nemažai, jis tiki herojiškai besiginančios Ukrainos pergale ir tuo, jog prokremliški veikėjai gali pasikeisti.

– Jūs gimėte ir augote Lietuvoje, Klaipėdoje. Kokios jūsų sąsajos su rusakalbių bendruomene?

– Mano mama čia atvažiavo iš Odesos. Mano tėvai rusai, aš mokiausi rusakalbėje mokykloje. Mano lietuviškas gyvenimas prasidėjo tada, kai įstojau į Vilniaus dailės akademiją. Iki to laiko aš gyvenau, sakykime, rusų pasaulio burbule – rusų mokykla, draugai. Aišku, tarp jų buvo ir lietuvių, bet jie visi kalbėjo rusiškai.

– Ir dabar turbūt toks burbulas yra – sutinkame tikrai nemažai rusiškai kalbančių vaikų, jaunų žmonių ir pan.

– Taip, bet tai nėra problema, jeigu žmogus sugeba integruotis. Kaip sakė Jonas Mekas, kuris tapo Niujorko avangardinio kino krikštatėviu, kad ir kur būtum, vis tiek būsi lietuvis. Jis integravosi Amerikos bendruomenėje, bet vis tiek sakė, kad yra lietuvis. Paklauskime lietuvio, ar jam malonu girdėti tokius žodžius. Žinoma.

Lygiai taip pat su Rusija. O ji dar arčiau, visai neseniai praėjęs sovietmetis…

Jeigu nupieštume pasąmonės ir sąmonės kūną, tai kiekvienas tų žmonių viena koja gyvena Rusijoje. Jo koja, ranka ar dalis smegenų ten gyvena – komedijų laidos, muzika, filmai, žinios. Jis išgyvena ar serga už Rusiją, nori, kad ten viskas būtų gerai. Jis ten gyvena savo mintimis.

Bet kai kurie integruojasi, o kai kurie tiesiog lieka ten gyventi mintimis. Dėl to iškyla problemų ir skiriasi nuomonės.

Apie rusakalbių baimę prarasti rusiškumą ir galimą rusofobiją

– Daugeliui suprantama, kad Kremliaus propaganda galėjo paveikti rusus, tačiau kelia nuostabą tai, kaip ja yra patikėjusi dalis Lietuvoje ar kitose Vakarų pasaulio šalyse gyvenančių žmonių, kurie turi visas galimybes integruotis, bendrauti su pasauliu, sekti informaciją iš įvairių šaltinių ir pan. Ar tokie žmonės sąmoningai nesiima kritiškai vertinti įvykių, ar tai vertybių klausimas?

– Atrodo, „homo sovieticus“ galėtų vadintis tie, kas gimė sovietmečiu, bet iš tiesų tokiu galima tapti ir ne tik gimusiems tada. Galima įgyti tokį mąstymą.

Problema ta, kad rusakalbiai visą gyvenimą tapatinasi su Rusija. Tai yra pamatinė žmogaus nuostata, pasaulio matymą nukreipianti tam tikru kampu. Tad kad ir kokios būtų galimybės gauti informaciją iš įvairių šaltinių, kad ir kokie būtų faktai, žmogus juos interpretuos savaip.

Rusijos propagandinė televizija visą laiką menkino Vakarų kultūrą, vaizdavo Vakarus kaip priešą, kišantį pagalius Rusijos progresui ir klestėjimui sporte, ekonomikoje ir politikoje, o pati Rusija vaizduojama kaip Vakarų kankinė, vienintelė pasaulyje likusi moralės citadelė.

Rusakalbis žmogus, susitapatinęs su Rusija, jaučiasi priklausantis didžiajai rusų kultūrai, kuriai kyla grėsmė, kurią vis norima uždusinti, tad jaučia moralinę pareigą ją apginti.

Tad girdėdami Lietuvoje Rusijos kritiką, ne Rusijos naudai teikiamus faktus, su Rusija susitapatinę rusakalbiai Lietuvoje jaučiasi svetimi. Vakarietiški žinių kanalai kaip „Euronews“, BBC ir pan. jiems atrodo propagandiniai arba tarnaujantys kitam blogiui – korporacijų interesams. Štai toks paradoksas.

Dabar dėl karo Ukrainoje sienos tarp žmonių dar labiau išaugs. Rusų bendruomenė, kuri turi prorusišką poziciją, vėl grįš į 1990-uosius.

Nežinau, ar tie žmonės susimąsto, analizuoja, kiek tikrai turi bendro su ta Rusija, su kuria taip tapatinasi ir už kurią taip skauda širdį. Dalis jų nė nebuvo toliau kaip Kaliningrade.

– Neseniai girdėjome žinių, kad Klaipėdos rusakalbiai vaikai vengia mokyklose ar tiesiog viešumoje kalbėti rusiškai, nes esą patiria diskriminaciją, patyčias ar netgi neapykantos apraiškų. Ar jums teko tai girdėti, o galbūt net ir susidurti?

– Girdėjau, kad apie tai kalbama, bet konkrečių faktų – ne. Dažnai žmonės patys save nuteikinėja negatyvia linkme ir tuomet yra linkę iš vieno kito atvejo sukurti tendenciją, hiperbolizuoti.

Tačiau manau, kad tarp vaikų gali kilti konfliktų, ypač jeigu namuose mažai kalbama apie tai, kas dabar vyksta arba jeigu rusakalbiai vaikai blogai kalba arba nekalba lietuviškai.

Mano vaikas mokosi lietuviškoje mokykloje – jokios diskriminacijos ir juolab agresijos jis ten nepatiria. Leisti vaiką į lietuvišką mokyklą nusprendėme ne tik dėl mokymosi kokybės, bet ir dėl kalbos bei integracijos, nenorėjome, kad vaikas gyventų rusiškame burbule, jaustų atskirtį. Dar anksčiau dėl kalbos vaiką pervedėme į lietuvių darželį, nenorėjome apriboti jo galimybių lankyti būrelius, spektaklius – bendrauti su žmonėmis.

Tačiau kitiems rusakalbiams tai, atrodo, nėra prioritetas. Dažnai rusakalbiai rusų mokyklos pasirinkimą paaiškina tuo, kad bijo šeimoje prarasti rusiškumą. Bet kaip tu jį prarasi? Juk niekas neateina į namus ir Fiodoro Dostojevskio knygų nesudegina. Tai kažkokia specifinė baimė. Gal jie bijo, kad vaikai iš mokyklos atneš „kitokią“ nuomonę apie Rusiją?

Rusija pradėjo žiaurų karą, tad, be abejo, žmonės nenori dabar turėti nieko bendro su ta šalimi – nenori rusiškų prekių, kultūros, bendradarbiavimo, tad ir buitinė rusofobija, kaip visų tų nuotaikų pasekmė, tikrai gali atsirasti.

Bet vėlgi, turiu pabrėžti, kad ši problema paaštrėja tuomet, kai rusakalbiai Lietuvos piliečiai kritiką Rusijai ar raginimus atsisakyti visko, kas yra rusiška, priima asmeniškai ir jiems tai tampa asmenine nuoskauda. Viena koja tie žmonės yra ten. Nesąmoningai jie tapatinasi su Rusija ir daro tai nuo pat vaikystės, bendraudami savo rusiškuose burbuluose, klausydamiesi rusiškos muzikos, žiūrėdami filmus rusų kalba. Susitapatindami su Rusija žmonės jaučia natūralų poreikį gintis arba pulti, t. y. kaltinti kitus rusofobija, arba teisintis. Išeina toks užburtas ratas: visuomenėje yra nepasitikėjimas, priešiškumas rusų atžvilgiu, rusai bando teisintis arba apsiginti kaltindami rusofobija – dialogas neįvyksta ir gimsta tikras konfliktas.

Apie Klaipėdos rusakalbių bendruomenę

– Ar šioje situacijoje įtakos neturi tai, kad, pavyzdžiui, Klaipėdos rusakalbių bendruomenė plačiai neišreiškia savo pozicijos dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje? Tiesa, netrukus po to, kai prasidėjo karas, miesto centre buvo surengta palaikymo akcija Ukrainai, tačiau tik tiek – rusakalbių atstovai, politikai daug apie tai nekalba, nusprendžia tylėti. Kai kurie apskritai pareiškia, kad nelies šios temos, nors ir sunku patikėti, kad tokiu klausimu neturi nuomonės.

– Taip, rusakalbių bendruomenės tyla ir kai kurių asmenybių migloti pasisakymai kelia nepasitikėjimą.

Jeigu tavo sąžinė švari, tu turi skaidrią poziciją ir gali aiškiai pasakyti, kad palaikai Ukrainą, esi prieš Rusijos pradėtą karą, smerki Rusijos agresiją – klausimų nekyla. Ir tikrai yra rusakalbių, kurie konkrečiai ir aiškiai išdėsto tokią poziciją. Juk, atrodo, nenuginčijimas faktas – Rusija pažeidė Ukrainos suverenitetą ir pradėjo karą.

Tačiau nemažai rusakalbių to įvardinti negali. Jie šiek tiek simuliuoja ir abejoja, todėl pasako: mes prieš karą ir už taiką apskritai. Atrodo, viskas gerai, bet skamba labai abstrakčiai ir neaiškiai, o pati Rusija dažnai neįvardijama kaip agresorius.

Arba pasakoma „aš prieš karą Ukrainoje, bet...“ ir po „bet“ žarstomi argumentai, kodėl tas karas prasidėjo. Dažnai paaiškinimuose bandoma kalbėti apie geopolitiką, ekonomiką, išteklius, korporacijų interesus, pasigirsta mistinės frazės „tai kažkam naudinga, pagalvok, kam“ ir „mums niekas nepasakys visos tiesos“.

Deja, tarp tokių „žinovų“ nemažai lietuvių.

Žmonės su pasididžiavimu sako, kad netiki televizija, klauso žurnalistų, tinklaraštininkų, politikos apžvalgininkų ar tam tikros srities ekspertų (pvz., Anatolijaus Šarijo arba Rolando Paulausko), kurie „YouTube“ platformoje analizuoja geopolitiką. Jie nekalba apie Rusiją, bet išdėsto faktus Ukrainos nenaudai.

Ir deja, bet yra tokių, kurie palaiko ir visiškai pateisina karą – dažnai tyliai, prabildami tik savo burbuluose. Jie vadina ukrainiečius chacholais, Azijoje gyvenančius – čiurkomis, suomius – čiuchonsais, lietuvius – labasais. Visi tas pravardes turi labai seniai, jas sukūrė rusiškas šovinizmas ir žmonėms tai skiepijama nuo vaikystės, tai yra norma.

Manau, rusakalbiai Lietuvoje, kad ir visiški Kremliaus gerbėjai, nepalaikytų genocido, to žiauraus smurto, kuris dabar vykdomas Ukrainoje. Problema ta, kad jie netiki, kad tai vyksta. Buča jiems yra fotomontažas. Ir jokie faktai bei įrodymai čia nepadės, nes prasidės beprasmės argumentų rungtynės. Kol nepasikeis vidiniai įsitikinimai, kol nenukryps matymo kampas, žmonės negalės net kvestionuoti akivaizdžių faktų. Tokio žmogaus sąmonė yra kažkur ten, Rusijoje, bet fiziškai jis čia. Toks psichologinis hibridas.

Kremliaus propagandos aukomis tampa ne tik rusakalbiai, dažnai bandoma įvairiais būdais nukreipti fokusą nuo Ukrainos, „nukanalizuoti“, paskatinti žmonių egoizmą, savanaudiškumą. Tai kalbos apie druskos trūkumą bei dujų, degalų pabrangimą – kas šiaip jau yra normalu, nes karo metu ekonomika dreba ir tokie dalykai vyksta natūraliai.

Staiga visiškai pasyvūs piliečiai prisimena, kad „savo šalyje irgi turim problemų“ ir piktinasi, kad jos dabar nesprendžiamos, o už lėšas, skiriamas ukrainiečių paramai, būtų galima pakelti algas medikams. Be abejo, „staiga“ baigėsi koronaviruso pandemija. Paskui trafaretinės tezės „kur jūs buvote, kai buvo karas (nurodomos kitos šalys)“.

Bet rusakalbių mėgstamiausias argumentas: o kur jūs buvote 8-erius metus? Radau tą atsakymą. Per 8-erius metus 11 kartų buvo bandyta įvesti taikdarius į Donbasą, tai būtų padėję išvengti tiek mirčių, ypač vaikų, bet visą laiką Rusija tai atšaukdavo, nes turėjo balsą Jungtinėse Tautose. Paanalizuokime faktus.

Štai taip poliarizavosi visuomenė.

Prokremliški veikėjai giria, bet į Rusiją gyventi nevyktų?

– Jau ir anksčiau, tačiau prasidėjus karui dažniau matyti, kad pasisakant prokremliškiems veikėjams ir diskusijai niekur nevedant, jiems pasiūloma nustoti skųstis supuvusiais Vakarais ir patiems vykti gyventi į Rusiją, kuria taip džiaugiasi. Kaip jūs tą vertinate, ar realu, kad atsirastų išvykstančių?

– Kelių tokių prokremliškų pažįstamų paklausiau, kokia valiuta nori algą gauti – eurais ar rubliais? Sako, kad eurais, arba juokiasi – norvegiškomis kronomis. Rusakalbiai Lietuvos piliečiai gali per Lietuvos ar Europos įmones įsidarbinti jūreiviais ar būti darbininkais Olandijos platformose, Lietuvoje džiaugtis komfortišku gyvenimu. Su Rusijos pilietybe taip neprasisuksi.

Na taip, kai kalbama apie pinigus, rusiškas patriotizmas išsenka, tad nemanau, kad kažkas išvyks, juolab gyvendami teisinėje valstybėje žmonės jaučiasi saugūs galvoti ir kalbėti taip, kaip nori.

– Rusijos manevrus šalia Ukrainos sienų ir pasiruošimą pulti stebėjome ne vieną mėnesį, apie veiksmus ten informuodavo ir žvalgybos tarnybos, Jungtinių Amerikos Valstijų žvalgybininkai netgi įvardijo, per kiek valandų Rusija imsis agresijos. Ar matydamas šią situaciją ir sekdamas padėtį tikėjote, kad karas Ukrainoje iš tiesų gali prasidėti?

– Prisiminkime praėjusius metus, kai Rusijos vadovybės vis buvo klausiama, ar ji puls, ar ne. Yra daugybė vaizdo įrašų. Ir jie nuolat kartojo, kad ne. Nors jautėsi stipri įtampa, buvo noras tikėti, kad karas neprasidės. Kad prasidės tokio masto karas, negalėjau patikėti – buvo šokas. Pirmas dvi savaites aš beveik negalėjau dirbti, tik sekiau žinias.

Apie gegužės 9-ąją, Kremliaus propagandos įrankį Klaipėdoje ir Rusijos kultūrai „uždarytą dangų“

– Šiuo metu daug kalbama apie sovietinių paminklų šalinimą. Klaipėdoje vienas iš garsiausių tokių objektų – memorialas sovietų kariams, prie kurio gegužės 9-ąją rusakalbių bendruomenė renkasi minėti Pergalės dieną. Kaip jūs pats vertinate šį objektą Klaipėdoje?

– Memorialas žuvusiems kariams iš kapavietės ir memorialo seniai tapo Kremliaus propagandos įrankiu. Rusakalbiai nuo vaikystės yra pratinami tėvų, senelių ir netgi mokyklos – nežinau kaip dabar, bet mano laikais taip buvo – nešti gėles prie memorialo, kalbėti apie sovietų armijos drąsą ir Europos išvadavimą nuo fašizmo.

Rusijoje kartą per metus prisimenami karo veteranai, visi kalba, kaip jais reikia rūpintis, o paskui užmiršta iki kitų metų.

Ar rusakalbiai susimąsto, ką daro? Kodėl kalbama apie armijos pergalę ir nekalbama apie visus per karą žuvusius žmones, apie vaikus, apie genocidą, kodėl nekalbama apie Stalino represijas?

– Meno kūrėjų asociacija kviečia nedelsiant „uždaryti dangų“ bet kokiai rusiškai kultūrai. Draudimus siūloma panaikinti tik tada, kai Ukrainą paliks paskutinis Rusijos kareivis. Kaip vertinate tokį siūlymą?

– Manau, tai sąžiningas siūlymas, reikalinga pauzė. Bet, manau, pasaulis taip pat laukia jų komentaro – kurioje jie pusėje.

– Kaip manote, ar Lietuvoje gyvenančių rusų mąstymas pasikeis?

– Žmonės gali keistis, pvz., Aleksandras Nevzorovas. Prisiminkime jį 1991-aisiais prie televizijos bokšto, kai jis aiškino, kad rusų kariai ten nieko blogo nedarė, ir kaip žmogus pasikeitė per šį laiką. Dabar jis yra visai kitoje pusėje.

Gaila, kad nėra tokio televizijos kanalo, kuriame 24 valandas per parą būtų rodomos propagandos dekonstrukcijos. Kai rusai pamatytų, ką Solovjovas kalbėjo prieš 7-erius metus – kad Rusija niekada nepradės karo Ukrainoje, nes tai „brolžudiškas“ karas – ir ką sako dabar… jų melas akivaizdus. Nemcovas, prieš pat nužudymą pamatęs naujo Rusijos biudžeto dokumentus, kuriuose buvo 30 proc. padidintos išlaidos ginklams, gynybai, dar 2014 m. pasakė, jog mato, kad Putinas ruošiasi karui.

Gal masėms bus sunku tai priimti, bet kai Rusijoje apie Putino melą ir Rusijos karo nusikaltimus bus kalbama atvirai ir visur, kai nutils propaganda, o žymūs Rusijos žmonės, žvaigždės pakeis savo retoriką, tikiuosi, tai paveiks rusus.

Bet kol Rusijoje nepasikeis mąstymo vektorius, didžiosios dalies rusakalbių Lietuvoje mąstymo vektorius taip pat išliks toks, koks jis yra.

„Gazman off“, „If they don’t take – We will turn off the gas“ (diptichas), Radionas Petrovas / Asmeninio albumo