Tūkstančius Ukrainos gynėjų maitinantis Aleksandras – apie maisto vežiojimą su automatu rankose ir rusų kulkosvaidžio auka tapusį jo kolegą

„Galėjau išvažiuoti, bet to nedariau. Aš viską atidaviau, kai ką įkeičiau, kad tik galėčiau padėti. Aš noriu ginti tai, ką čia pastačiau“, – LRT.lt sakė Aleksandras Beluga iš Zaporižios miesto. Iki karo jis vadovavo keliems verslams, dabar rūpinasi, kad būtų pamaitinti daugiau kaip 3 tūkst. žmonių kasdien. Beveik visas maistas nuvežamas Ukrainos gynėjams, esantiems priešakinėse linijose. Jis per parą miega tik 2,5 val. Baisu, pavojinga ir jau būta netekčių, tačiau A. Beluga retoriškai klausia: „O kas, jei ne mes?“

Maitino 300 žmonių, dabar – dešimt kartų daugiau

38-erių metų A. Beluga iki karo vadovavo keliems verslams: pradėjo nuo žuvies džiovinimo, vytinimo ir rūkymo, vėliau įsteigė prekybos ir laisvalaikio centrus, greta dar turėjo vandens pramogų atrakcionus. Be to, vyras turėjo ir savo parduotuvių tinklą, kaljanų ir tabako parduotuvę, atskirai atidarė alaus barą, dar saldumynais prekiavo. Jam priklausė ir stikliniai kioskai, kuriuose zaporižiečiai ar miesto svečiai galėjo paskanauti čeburekų.

„Aš turiu savo prekių ženklą – „Beluga“, prašau nepainioti su tokio pat pavadinimo rusiška degtine. Aš nuo 2007 m. kuriu verslą. Mano pavardė susijusi su žuvimi (beluga dar vadinamas didysis eršketas, – LRT.lt), gimiau Ribnicos mieste, ėmiausi žuvies verslo. O po to nutariau rizikuoti“, – su šypsena kalba pašnekovas.

Aleksandras Beluga / Asmeninio archyvo nuotr.

Paskutinę savaitę iki karo A. Beluga miegojo mažai: teko daug pakeliauti po Ukrainą, nes ruošė verslą naujam sezonui. Tačiau skambutis vasario 24 d. paryčiais – pirmą karo dieną– sugriovė visus planus.

„5.05 val. ryto man paskambino draugai kariškiai ir pasakė, kad vyksta karas. Iš pradžių netikėjau. Bet po 10 minučių nugriaudėjo sprogimas Zaporižioje. Mes nutarėme užkonservuoti verslą, bet įstaigose liko daug produktų, tad pranešėme, kad jei reikės, mes galėsime paruošti maisto 150 žmonių – antraip maistas sugestų“, – pasakojo Zaporižioje esantis pašnekovas.

Keturių virtuvių virėjų paruoštą mėsą, žuvį ir sušius A. Beluga nuvežė į policijos štabą, kur pareigūnai, dėl sustiprintosios padėties, nebuvo išleidžiami namo. Produktų pakako ir antrai dienai, vėliau vis daugėjo tų, kuriuos reikėjo pamaitinti.

„Trečią dieną prasidėjo dažnesni sprogimai – atvyko pirmieji pabėgėliai, atsirado nacionalinė gvardija, pasieniečiai, tada – mūsų tiltų apsauga ir ketvirtą dieną išėjo, kad maitinau po 3,5 tūkst. žmonių per parą. Niekada nemaniau, kad mėnesį kasdien maitinsiu tiek žmonių, kai, pavyzdžiui, į restoraną ateidavo apie 300 žmonių per dieną“, – sakė A. Beluga.

Sausi miesto medžiai tapo malkomis savanorių virtuvėje

Pamaitinti tiek žmonių, iš kurių dauguma – kariškių, padeda apie 170 savanorių. Darbo imamasi nuo 6 val. ryto – kai pasibaigia komendanto valanda.

„Aš miegu po 2,5 val. per parą, jeigu sirenų nebūna. Bet aš jau 5 val. ryto prabundu, nes įprastai tokiu laiku suveikia pavojaus sirenos, telefono programėlė ima kaukti. Po penkių minučių jau mano smegenys dirba: mąstau, kur rasti produktų, iš kur paimti vandens, bulvių. Mes maitiname tik tuos žmones, kurie prašo maisto. Tai reiškia, kad jie kažkur negalėjo gauti arba nedavė pavalgyti“, – pasakojo A. Beluga.

Vos švintant atvykęs į patalpas, kur ruošiamas maistas, vyras apeina aplink pastatą, patikrina, ar niekas nepažeista, nes maždaug kas tris dienas pro miestą praskrenda raketos. Netrukus susirenka savanoriai.

A. Beluga ir savanoriai / Asmeninio archyvo nuotr.

„Apsitariame trumpai, pagurkšnojame arbatos, kavos, pasidaliname darbais, nutariame, koks bus dienos meniu. Pavyzdžiui, turime grikių. Jeigu jų neužtenka visam žmonių skaičiui, tada pridedame bulvių. 20 žmonių sėda skusti bulvių. Iki vidurdienio mes užsiimame paruošimu: turime lauko virtuvę, šiandien (kovo 21 d. – LRT.lt) mums leido mieste pjauti sausus medžius, tai galime malkomis kūrenti. Turime keturis 100 litrų talpos kazanus – galime paruošti porcijų maždaug 2 tūkst. žmonių“, – teigė A. Beluga.

Pasakodamas apie maistą, jis sakė, kad košei kruopas gauti nesunku, bet kebloka rasti mėsos arba žuvies. Zaporižios miestas dabar ištuštėjęs, tad kai kurie produktai pabrango pusantro karto, o už kai kuriuos tenka pakloti dvigubai didesnę pinigų sumą.

„Ieškau. Kažkur reikia daugiau pinigų, kažkur į skolą galima paimti. Aš jau įkeičiau savo du automobilius, sakiau, kad po karo išsipirksiu“, – pridūrė pašnekovas.

A. Beluga neslėpė nusivylimo pagalbos, paramos pažadais. Jis tikino, kad buvo sutaręs su vienu Prancūzijos labdaros fondu: šis paprašė pamaitinti 500 žmonių, o už tai skirs pinigų. Bet lėšų jau kelias dienas niekas neperveda. O pinigų reikia vis labiau. Apie skolas primena ir patalpų savininkai.

„Aš negaliu sustoti, nuo manęs daug kas priklauso. Per pirmas 20 dienų išleidau 5 mln. grivinų (apie 154 tūkst. eurų) – tai mano pinigai, išleidau viską, ką galėjau. Dabar pinigų nėra. Yra geradarių, kurie padėdavo, bet tai, ką jie atnešė – pakako dviem parom. Per dieną išeina apie 7,2 tūkst. eurų. tik maisto produktams. O kur dar elektra, nuoma? Žmonės negauna algų, nes jie savanoriauja“, – kalbėjo A. Beluga.

„Dabar suprantu, kad jei tęsiu veiklą ir nebus jokios paramos iš išorės, užsidarysiu. Aš įsitikinęs, kad žmonės, kuriuos aš maitinu, nemirs, tiesiog bus kebliau“, – pridūrė pašnekovas.

Dabar jo viltis – humanitarinė pagalba.

Perduodama parama ir pagalba Ukrainos kariškiams / Asmeninio archyvo nuotr.

Kelionė pas karius – su apsauga, ginklu ir 280 km/val. greičiu

Ukrainos gynėjams maistą A. Beluga vežioja taip pat su savanoriais. Tam pasitelkti šeši automobiliai.

„Vieno vaikino-savanorio jau nebėra tarp mūsų. Tai žiauru, tai išties sunku“, – atsidusdamas sakė pašnekovas, pridūręs, kad dieną iki pokalbio rusai iš kulkosvaidžio šovė į vieną savanorių mikroautobusą. Žuvo jaunas vaikinas, supleškėjo ir transporto priemonė bei visas joje buvęs krovinys.

„Pats keliauju į priešakinę liniją, daugelis ten bijo važiuoti. Iš pradžių sutinka, bet kai jau viskas paruošta būna, randa priežastį nevažiuoti. Aš įsigijau dvi apsaugines liemenes, dar nuvykau pas policijos miesto vadovą ir pranešiau, kad važiuosiu į priešakinę liniją ir baiminuosi dėl saugumo, tai jis man davė du automatus. Aš jau lyg kariškis, o ir važiuojame dviese: aš vairuoju, o kolega su automatu rankose dengia“, – šyptelėjo A. Beluga.

Aleksandras Beluga / Asmeninio archyvo nuotr.

„Bet dabar, kai žuvo savanoris, kas dvi dienas keliauju, nes kasdien kas nors nutinka. Vieną kartą tik ramiai su visureigiu pravažiavau: praskriejau 280 km/val. kaimo keliais, kad koks tankas manęs nepasiektų. Labai baisu, labai. Jie turi bepiločius orlaivius, mėto bombas, ten nesvarbu greitis, bomba paskui tave lekia su lazeriniu taikikliu. Tai skrieji ir mąstai, kad gal bent kažkaip pabėgsi“, – pridūrė pašnekovas.

Jis užsiminė, kad ieškos inkasatoriaus automobilio: A. Belugos teigimu, šansas joje išgyventi padidėja 50 proc.

„Humanitariniame koridoriuje iš Mariupolio prieš postą stovėjo 600 automobilių. Mano kolega pasiūlė apvažiuoti, mus visus pažįsta postuose, slaptažodį žinome. Aš juos apvažiuoju, o į penktą–septintą mašiną nuo mūsų pataikė raketa“, – pasakojo pašnekovas.

Verslininko atvežtą maistą valgo maždaug 3 tūkst. karių, policijos pareigūnų, teritorinės sargybos bei nacionalinės gvardijos narių, pasieniečių. Kiekvieną rytą iki 10 val. ateina žinutės ir patvirtinimai, kuriems batalionams reikės maisto, o kuriuos perdislokuos ir nereikės vežti.

„Jei, pavyzdžiui, pirmoje linijoje yra 400 kareivių, mes vieną kartą nuvežame 400 porcijų pirmo ir antro patiekalo ir produktų ar užpilamų sriubų, kurias jie patys gali paruošti. Dar vežame vaistų, tvarsliavos, jei paprašo – drabužių, apatinių, kojinių, muilo ar skutimosi priemonių“, – aiškino vyras.

Perduodama parama ir pagalba Ukrainos kariškiams / Asmeninio archyvo nuotr.

A. Belugos komanda maitina ir į Zaporižią atvykusius pabėgėlius, dažniausiai – iki 500 ukrainiečių per parą.

„Pavyzdžiui, atvažiuoja 21 val. žmonės, man skambina ir prašo, kad reikia 200 porcijų. Policija mus palydi namo, atveža virėjus ir nuvežame jiems maistą. Susižinau, kiek ten yra vaikų, pridedame dar saldumynų kokių nors. Galime gaminti valgyti ryte, dieną, naktį“, – kalbėjo jis.

Dalį pabėgėlių verslininkas atsiveža ir grįždamas į miestą, kai nuveža maistą kariškiams.

„Kam grįžti tuščiu automobiliu? Juk pilną baką degalų ir dujų turiu, todėl galiu pirmyn ir atgal nuvažiuoti nesustojęs degalų. Pasiimu penkis žmones. Kai važiuojame su autobusiuku, imu tik tuos, kurie sutinka važiuoti krovininiame automobilyje ant čiužinio. Būna norinčių: tie, kurie neturi automobilio, neturi galimybės degalų įsipilti“, – kalbėjo jis.

„O kas, jei ne mes?“ – retorinį klausimą kelia pašnekovas.

Zaporižia tarsi išmirusi, atominėje elektrinėje ukrainiečiai verčiami dirbti

A. Beluga papasakojo, kaip dabar atrodo pats Zaporižios miestas. Viena jo pusė – nuo Charkivo, Vasiljevkos, Berdiansko, Mariupolio ar Melitopolio – apsupta. Tačiau dar kol kas laisvi keliai į Dniprą bei Umanės, Vinicos, Chmelnickio kryptimis.

„Šiandien (kovo 21 d. – LRT.lt) buvau Dnipre, miestas gyvena įprastą gyvenimą: kaukia sirenos, visi važinėja, parduotuvių lentynos pilnos. O pas mus labai daug žmonių išvažiavo. Miestas dieną – išmiręs. Daug žmonių išvažiavo, o namų langai medinėmis plokštėmis uždengti. Labai baisu. Niekas nedirba: nei darželis, nei mokyklos, jokios įstaigos“, – pasakojo vyras.

Karo pabėgėliai Ukrainoje / AP nuotr.

Zaporižia kažkiek nukentėjo ir nuo rusų atakų. Be to, neseniai komendanto valandos metu sugauti 4 diversantai.

„Pas mus prieš savaitę sprogo dvi bombos antroje geležinkelio stotyje, du universitetai greta – be langų, dar trys namai nukentėjo. Du kelius smarkiai apgadino, bet jau sutvarkė. Bomba dar pataikė į Botanikos sodą. Dar į vieną gamyklą įkrito bomba, bet ji nesprogo. Pažeistas oro uostas. O taip daugmaž Zaporižioje viskas gerai“, – pasakojo A. Beluga.

Greta stūkso ir šio miesto atominė elektrinė, kuri kovo pradžioje atsidūrė dėmesio centre: rusai ją apšaudė, teritorijoje buvo kilęs gaisras. Dabar, anot A. Belugos, grėsmės elektrinėje nėra, tačiau joje šeimininkauja rusai.

Zaporižios atomine elektrinė / AP nuotr.

„Aš žinau, kad Ukrainos kariškiai pasitraukė nuo elektrinės. Jie gynė ją, o rusai dvi dienas šaudė. Ukrainiečiai suprato, kad jeigu jie neišeis – rusai tęs apšaudymus, todėl išėjo, kad nekiltų pavojaus elektrinei. Atrodo, kad rusai visai nemąsto. Rusai užėjo, tačiau dabar, kiek žinau, grėsmės kažkokios nėra. Atvyko kariškiai, „Rosatom“ specialistai, o mūsiškiams, grubiai tariant, prikiša ginklą prie galvos ir verčia dirbti, nes kitaip jie atsisako. Pagrobė Enerhodaro vicemerą, nes jie ten mitinguoja“, – teigė pašnekovas.

Kalbėdamas apie Enerhodarą, jis užsiminė apie šio miesto privatų zoologijos sodą.

„Visi gyvūnai dabar ten miršta – nėra mėsos, nėra kaulų. Liūtai, meškos...gaila, kad mes negalime patys nuvažiuoti ir kažkaip padėti“, – pridūrė A. Beluga.

Mariupolio gyventojus nukreipia į Krymą, o iš ten – į kitą Rusijos pusę

Vyro teigimu, patvirtinta informacija, kad į Zaporižią keliaujančius Mariupolio gyventojus rusai nukreipia į Krymą.

„Šaudoma į tuos, kurie pasuka humanitariniu koridoriumi į Zaporižią. Į nugaras šaudo. Keturis vaikus ir dvi moteris šiandien (kovo 21 d. – LRT.lt) atvežė į srities ligoninę. Rusai nenori, kad žmonės važiuotų į Ukrainą ir nukreipia į Krymą, o iš ten – į Vladivostoką (maždaug už 9,2 tūkst. km). Aš esu įsitikinęs, kad yra žmonių, palaikančių Rusiją. Tie, kurie norėjo, jau išvažiavo ten“, – tikino A. Beluga.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Kalbėdamas apie rusus, jis pasidalino pokalbiais su savo bičiuliais, kurie gyvena Rusijoje ar šios šalies okupuotame Kryme.

„Aš pasidomiu – kaip sekasi? Jie atsako, kad gerai, o aš priduriu, kad pas mus karas. Jie klausia – kaip šeima? Sakau, kad artimieji šalia, draugai ragina saugoti juos, o aš kalbu, kad iš rūsio dabar rašau. Tai man atsako: „O tai ko jūs norėjote?“. Anot draugų, veiksmai yra ne prieš mus, o prieš valdžią.

Nusiunčiu vaizdo įrašus, nuotraukas su karo vaizdais – nekomentuoja. Prašau, kad pasakytų savo nuomonę, tai tiesiog vengia. Pagaili, paragina saugotis, ir tiek, nors ne viešai pripažįsta, kad blogai. Jie realiai tiki propaganda. Nors žmones pažįsti, visi palaikė Ukrainą, o dabar viskas“, – pasakojo A. Beluga.

„Aš noriu ginti tai, ką aš čia pastačiau“

Paklaustas, kaip pats save nuramina, atgauna jėgas prieš darbo pilnas dienas, A. Beluga atsakė papasakodamas istoriją iš praeities.

„Kai prieš daug metų patekau į eismo įvykį ir lūžo kaklo slanksteliai, gulėjau devynis mėnesius. Vieni ateidavo ir sakydavo: „Saša, tu turbūt neteisingai gyveni, todėl tave Dievas nubaudė.“ Dvi savaites gulėdamas žiūrėjau į lubas ir mąsčiau, o ką aš padariau ne taip? Nerūkau, neišgerinėju, nieko neužmušiau, nevagiu – pats save ėdžiau. O po to atėjo aplankyti daugiavaikė šeima, kuriai padėdavau. Jie labai tikintys ir tarė: „Dievas nuo kažko tave apsaugojo, nes jei norėtų, tai jau būtų pasikvietęs pas save. Vadinasi, tu dar čia reikalingas“, – pasakojo jis.

Praėjus trejiems metams, jo plaučiuose aptiktas auglys – nors, kaip pabrėžė pašnekovas, jis nerūkė.

Aleksandras Beluga / Asmeninio archyvo nuotr.

„Pusantrų metų taikė chemoterapiją. O po to pradėjau verslauti ir tas noras padėti žmonėms nustumia mąstymą apie sveikatą. Jeigu mąstyčiau, tai turbūt nevažiuočiau į pirmąsias linijas. Jeigu mąstyčiau, tada sustočiau, pagalvočiau, kad esu kvailys: aš gi galiu dabar būti Lvive, išvažiuoti užsienin – manęs laukia Paryžiuje, Monake, Hamburge, Čekijoje. Laukia ten, kur galėčiau gyventi, kur yra kažkokia parama. Bet aš čia normaliai gyvenu: namas 360 kvadratinių metrų, turiu 6 automobilius.

Aš galėjau išvažiuoti, bet to ir nedariau. Aš viską atidaviau, kai ką įkeičiau, kad tik galėčiau padėti. Aš noriu ginti tai, ką aš čia pastačiau. Sukūriau vardą. Puodelis metus išlaikys, po to bus naujas, o vardas išgyvens 20–40 metų. Todėl reikia jėgas nukreipti į tai. Jeigu uždirbi 100 tūkst. grivinų per mėnesį – nereikia kažkam mokėti. Išskirk kažkokią pinigų sumą, padaryk kažką gero miestui“, – teigė A. Beluga.