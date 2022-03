Baltarusijos įsitraukimas į karą smogtų Minsko diktatoriaus savimeilei? Ekspertas sako – kariuomenė silpna, o dalis karių tiesiog išsibėgiotų

„Baltarusiją išgelbėtų tik režimo kaita, bet į klausimą, kaip ji gali įvykti, atsakymo nėra“, – interviu portalui LRT.lt sakė Rytų Europos studijų centro (RESC) asocijuotas analitikas Maksimas Milta. Anot jo, Rusijoje valdžia dažniausiai būdavo keičiama perversmo būdu, bet moderniojoje Baltarusijos istorijoje tokių pavyzdžių nėra, tad ir numatyti, ar toks scenarijus gali įvykti, neįmanoma.

Pastarosiomis dienomis vienas dažniausiai skambančių klausimų – ar ryšis Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka siųsti karius į Ukrainą ir taip tiesiogiai įsitraukti į Rusijos sukeltą karą Ukrainoje? Tiesa, M. Milta svarstė, kad A. Lukašenka tokio sprendimo gali vengti, mat situacija, kurioje dabar yra Baltarusija, jam yra naudingiausia.

– Dar pirmą Rusijos sukelto karo Ukrainoje dieną kai kurie Seimo nariai kalbėjo, kad sieną Lietuva de facto turi nebe su Baltarusija, o su Rusija. Matome, kad karui tęsiantis jau mėnesį, ši mintis vis labiau įsitvirtina. Kaip Jums atrodo, su kuo šiandien Lietuva turi sieną – Baltarusija ar Rusija?

– De jure Lietuvos siena lieka su Baltarusija. Apskritai, klausimas, ką mes vadiname Baltarusija – ar kalbame apie valstybę, ar apie konkretų politinį režimą joje, nors, aišku, tai nėra atsiejama vienas nuo kito.

Tačiau aišku yra tai, kad per 28-erius valdymo metus A. Lukašenkos politika, nepaisant jo prisistatymo vieninteliu, gebančiu užtikrinti Baltarusijos suverenitetą ir atstovauti jos interesams, iš tikro lėmė ką kita – Baltarusijos suverenumo išnykimą.

Baltarusiams nesuprantama, kas vyksta, kodėl Ukraina užpuolama iš Baltarusijos. Ukrainą ir Baltarusiją sieja daugiau nei tūkstantis metų bendros istorijos.

Ir taip yra visose gyvenimo srityse, ne tik karo, su kuria, aš įsivaizduočiau, buvo siejami Seimo narių pasisakymai, – ir ekonomikos, ir bankų sektoriaus, ir logistikos. Iki visai neseniai Baltarusijoje buvo tik vienas sektorius, kurį būtų galima pavadinti savotiškai nepriklausomu nuo Rusijos, – informacinių technologijų.

Tačiau po 2020 metų masinio baltarusių IT sektoriaus emigravimo į kitas šalis, taip pat ir į Lietuvą, į Lenkiją, į Ukrainą, kuri, beje, buvo pirmoji, kur link išvykdavo baltarusiai 2020 metų rugpjūtį ir vėliau, taip nebėra. Šitas pokytis, apie kurį kalbame, nenutiko 2022 metų vasario 24 dieną, nors norėtume taip mąstyti; tai vyko žymiai anksčiau.

Dabar tik matome to apraiškas ir girdime aidą to, kad Baltarusija, kaip suverenus politinis darinys, iš tiesų neegzistuoja. Yra sąvokų, galinčių tai apibūdinti. Anglų kalboje yra client state, t. y. šalis kaip klientė, kuri tiesiogiai yra priklausoma nuo didesnės šalies. Arba galime kalbėti viduramžių politikos kategorijomis – tai yra vasalinė valstybė.

Jeigu žiūrėtume į dabartinį sankcijų, įvestų Rusijai ir Baltarusijai, balansą, visai neseniai, iki vasario 24 dienos, Baltarusija buvo labiau sankcionuojama tarptautiniu mastu nei Rusija.

Taigi, yra kaip apibūdinti Minsko priklausomybę nuo Maskvos, A. Lukašenkos režimo santykį su V. Putino režimo santykiu, ir, galiausiai, Rusijos ir Baltarusijos santykius. Nepaisant to, kad kalbėti apie Baltarusijos ir konkrečiai A. Lukašenkos savarankiškumą sprendžiant esminius klausimus yra sudėtinga, tai skiriasi nuo to, jei Baltarusija nebūtų atskira respublika, o, tarkime, būtų Baltarusijos autonominė respublika Rusijos Federacijos sudėtyje arba Baltarusijos federalinė apygarda Rusijoje. Tokiu atveju A. Lukašenkos vaidmuo būtų sumažintas iki tiesiog vieno iš Rusijos gubernatorių, todėl dar vienos tokios iteracijos dėl sprendimų priėmimo nebūtų. Šiandien vis dėlto sprendimas dėl Baltarusijos karių įvedimo į Ukrainą negali būti priimtas vien Maskvoje, jis turi būti sukoordinuotas ir Minske. Išvengti Minsko kaip taško, kuriame sprendimas priimamas techniniame, operaciniame, taktiniame lygmenyje, neįmanoma.

Jeigu Baltarusija būtų aneksuota Rusijos, kalbėtume apie visišką Baltarusijos dingimą. Bet aš manyčiau, kad korektiškiau būtų sakyti, jog Baltarusija kaip suverenus politinis darinys nebeegzistuoja. Tai yra tiesa. Tačiau teiginys, kad Baltarusija aneksuota Rusijos, yra perdėtas, nors tai nereiškia, kad to negali nutikti.

– O ar Baltarusijos okupacija yra vienas iš V. Putino tikslų?

– Man neatrodo, kad tai yra tikslas. Tai leidžia, esant poreikiui, sudaryti įspūdį, kad Rusija turi kitų šalių palaikymą. Net jei tai būtų toks niūrus vaizdas, kaip matėme visai neseniai Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos posėdyje, kai Rusija buvo paremta tik keturių kitų šalių ir Baltarusija buvo tarp jų. Tai parodo, kad Baltarusija iš tikrųjų priklauso artimiausių sąjungininkų ratui.

Nemanyčiau, kad tai apsimokėtų dar ir todėl, kad Baltarusijos rankomis Rusija galėtų vykdyti savo tarptautinės politikos tikslus, pavyzdžiui, apeidama Vakarų sankcijas.

Jeigu žiūrėtume į dabartinį sankcijų, įvestų Rusijai ir Baltarusijai, balansą, visai neseniai, iki vasario 24 dienos, Baltarusija buvo labiau sankcionuojama tarptautiniu mastu nei Rusija. Po vasario 24 dienos situacija pasikeitė. Tas sankcijų mastas, su kuriuo susiduria Rusija, yra žymiai didesnis nei Baltarusijos. Elementarus pavyzdys šiuo atveju būtų aukso atsargų įšaldymas.

Baltarusija jau nuo 2014 metų įgijo tam tikrą talentą apeiti sankcijas ir kontrsankcijas. Juokingiausias šito įrodymas yra baltarusiškos krevetės, kurių staiga tuo metu atsirado Rusijos parduotuvėse, nes Baltarusija pradėjo uždraustos produkcijos eksportą.

Jeigu sankcijų balansas išliks toks pats, įsivaizduoju, kad bus imtasi tam tikrų nišų, kaip būtų galima šitas sankcijas apeiti ir Baltarusijos buvimas de jure nepriklausoma valstybe, atskira ekonomine zona, gali būti naudingas. Yra privalumų turėti Baltarusiją kaip satelitinę valstybę. Kadangi Baltarusija yra taip stipriai Rusiją remianti valstybė, taip stipriai remiantis režimas, nėra priežasties ją aneksuoti, nes ji ir taip daro praktiškai viską, ko Rusija nori.

– Turbūt viskas, kas vyksta Minske, yra vienaip ar kitaip diktuotajama Kremliaus. Ko iš tokio paklusimo ir priklausomumo nuo Kremliaus tikisi pats A. Lukašenka?

– Manau, kad A. Lukašenka pirmiausia tikisi sąlygų tam, kad galėtų užtikrinti savo valdžią. Valdžios troškimas yra pagrindinis egzistencinis poreikis, kuris niekur nedingo ir kuris suponuoja visus kitus, taip pat ir taktinius, strateginius sprendimus, kiek jie įmanomi Baltarusijoje.

Todėl A. Lukašenkos pagrindinis lūkestis yra, kad viskas greičiau baigtųsi. Ši situacija yra ekstremali ir ekstremalios situacijos nėra palankios trapiems politiniams režimams. Iš išorės gali atrodyti, kad A. Lukašenka yra labai stiprus, nes kontroliuoja vidaus politiką. Ir taip, tai yra tiesa, represinis aparatas leidžia jam kontroliuoti situaciją vidaus politikoje.

Tačiau pats režimas, jo struktūra nėra tvari, ji yra trapi. Kalbant apie ekonomikos būklę pavyzdys būtų labai elementarus. „Belaruskalij“ – Baltarusijos trąšų gigantas – praktiškai visus savo gyvavimo metus buvo vadinamosios kietosios valiutos šaltinis Baltarusijos biudžetui – trąšos buvo pardavinėjamos už dolerius ir eksportuojamos.

Taigi, iš vieno reikšmingiausių valstybės biudžeto donorų „Belaruskalij“ tapo priklausoma nuo finansinių injekcijų. Tai labai prastas ženklas.

Tai leisdavo, viena vertus, vykdyti socialinės politikos įsipareigojimus, kurie finansiškai galbūt nėra tokie masiniai, bet apima visą Baltarusijos gyventojų skaičių ar bent jau didžiąją dalį ir todėl yra gana jautriai jaučiami. Kita vertus, tai leisdavo balansuoti šalies monetarinėje politikoje. <...>

Bet šiomis dienomis „Belaruskalij“ ne tik nebeteikia kietosios valiutos Baltarusijos biudžetui, bet ir visai neseniai, vos praėjusią savaitę, kreipėsi į vieną iš Baltarusijos valstybinių bankų dėl paskolos, kad galėtų išmokėti atlyginimus savo darbuotojams. Taigi, iš vieno reikšmingiausių valstybės biudžeto donorų „Belaruskalij“ tapo priklausoma nuo finansinių injekcijų. Tai labai prastas ženklas.

Tai nereiškia, kad Baltarusijos ekonomika subyrės, tačiau ji neturi tvarios struktūros ir A. Lukašenkos režimui, atsidūrus ekstremalioje situacijoje, išauga fatalinės klaidos tikimybė. Kita vertus, ekstremaliose situacijose A. Lukašenkai yra kur kas sudėtingiau žaisti vadinamojoje pilkojoje zonoje. Ilgą laiką jis gana sėkmingai sudarydavo įspūdį Vakarams, kad jis nepriklausomas nuo Maskvos ir net atvirkščiai – kad jis balansuoja, kad jį reikia remti, ginti.

Nemažai net ir Lietuvos politikų kalbėjo, kad reikia suteikti A. Lukašenkai galimybę, scenarijų, pagal kurį jis esą atitrūktų nuo Maskvos ir taptų nors ir diktatoriumi, bet suvereniu. Tai buvo visiška iliuzija, bet labai daug politikų ir Vakarų Europoje, ir Lietuvoje buvo papirkti šito vaizdo. <...> [Bet] tarp Minsko ir Maskvos viskas yra labai vienareikšmiška. Esmė ta, kad A. Lukašenka pats sėkmingai sukurdavo tokią pilkąją zoną ir pats joje žaisdavo.

– Pastarosiomis dienomis netyla klausimas, ar Baltarusija tiesiogiai įsitrauks į Rusijos sukeltą karą Ukrainoje, ar siųs į Ukrainą savo karius. Kaip manote, ryšis A. Lukašenka siųsti Baltarusijos karius į Ukrainą?

– Optimaliausias Baltarusijos dalyvavimo Rusijos kare scenarijus yra tas, kuris vyksta dabar, nes jis leidžia A. Lukašenkai turėti daugiau pasirinkimų, daugiau pasiteisinimų. Jis ir čia kuria pilkąją zoną. Esant norui jis gali sakyti Vakarams, kad neturėjo pasirinkimo, kad Rusija jį prispaudė, bet karių jis neįvedė, kad čia Rusija užpuolė Ukrainą, o jis čia niekuo dėtas.

Tai vienas iš scenarijų, kuris būtų pritaikytas, jei matytume Ukrainos pergalę ir jam reikėtų turėti kažkokį viešą pasiteisinimą ir vidinei auditorijai, ir galimai tarptautinei.

Kitas scenarijus, jei Rusija laimėtų ir jam reikėtų pasiaiškinti V. Putinui, būtų toks: jis sakytų: „Na, Vladimirai Vladimirovičiau, suteikiau jums visas galimybes – infrastruktūrinį palaikymą, pridengimą, galimybę užtikrinti šiaurinį frontą.“

Todėl dabartinis scenarijus yra optimaliausias, jis leidžia A. Lukašenkai turėti antrą ar trečią pasiteisinimo variantą ir nors yra skausmingas, bet jis mažiau skausmingas nei būtų, jei Baltarusija aktyviai dalyvautų kare, siųstų savo karius. Yra suprantama, kiek tai kainuotų vidaus politikai. O kainuotų pirmiausia todėl, kad Baltarusijos kariuomenė yra žymiai mažiau pasiruošusi negu Rusijos kariuomenė.

Tokia Baltarusijos kariuomenės būklė paaiškinama tuo, kad jai skiriamas gana prastas finansavimas ir ji nemodernizuota, įgyvendinta labai mažai planų. Baltarusijos kariuomenė būtų dar mažiau motyvuota nei Rusijos kariai, matytume masinį dezertyravimą. Jeigu Baltarusija savo karius siųstų į karą, nemažai jų bandytų pabėgti, taip pat ir mūšio lauke.

Antra vertus, tai apnuogintų A. Lukašenką, nes jam labai būdingas militaristinis vadovavimo šaliai stilius, jis dažnai vilki uniformą, stebi paradus ir t. t. Tai parodytų, kas buvo ir taip žinoma, kad Baltarusijos kariuomenė yra itin trapi. Dabartinis scenarijus yra pats optimaliausias A. Lukašenkai. Jis dės visas pastangas, kad toks Baltarusijos vaidmuo ir išliktų.

– Lietuvos ekspertai sako, kad Baltarusijos visuomenė, eiliniai gyventojai nesupranta, kodėl jie turėtų kovoti su ukrainiečiais, nes tai draugiškos tautos. Kokius Jūs signalus gaunate iš Baltarusijos? Kokios ten visuomenės nuotaikos?

– Baltarusiams nesuprantama, kas vyksta, kodėl Ukraina užpuolama iš Baltarusijos. Ukrainą ir Baltarusiją sieja daugiau nei tūkstantis metų bendros istorijos. <...> Santykis yra labai glaudus. Galbūt jis mažiau jaučiamas kasdieniame gyvenime Minske, kuris yra arčiau Lietuvos pasienio, bet jei kalbame apie antrą didžiausią Baltarusijos miestą Gomelį, nuo jo iki Černihivo atstumas yra labai nedidelis, nemažai žmonių tarp šių dviejų miestų prekiauja, keliauja, turi artimųjų ir t. t. Ir kituose miestuose, esančiuose pietinėje Baltarusijoje, tas kasdienis kontaktas su Ukraina jaučiamas buvo visada.

Nepaisant to, kas būtų valdžioje Ukrainoje, ar tai būtų proeuropietiškai nusiteikę politikai, ar atvirkščiai, Rusijos remiami politikai, iš esmės santykis su Ukraina visada buvo labai glaudus – jas sieja tiek infrastruktūriniai projektai, tiek siena, kuri yra antra ilgiausia Baltarusijos siena.

Šios tautos yra labai artimos. Baltarusiai, kaip ir ukrainiečiai, yra ir stačiatikiai, ir katalikai, baltarusių ir ukrainiečių kalbos yra itin artimos, nepaprastai artimos. Įvairiais vertinimais, apie 85–90 proc. viso žodyno yra vienodas baltarusių ir ukrainiečių kalbose.

Tai, kas vyksta dabar, sukrėtė nemažai baltarusių. Vasario pabaigoje per dieną Baltarusijoje buvo sulaikyta 800 žmonių. Tai yra seniai matyti skaičiai, tiek žmonių išėjo protestuoti. Baltarusiai netiki A. Lukašenkos pasiteisinimu, kad esą Ukraina pirma planavo užpulti Baltarusiją.

Baltarusiai puikiai supranta, kad dabartinis Baltarusijos dalyvavimas šiame kare yra ir tiesioginė 2020 metų rinkimų pasekmė. Bet dėl represijų masto šalyje, jei ir gali vykti, pasipriešinimas vyksta lokaliai. Įvykiai su bėgiais, matyt, kol kas yra reikšmingiausia baltarusių pasipriešinimo karui apraiška.

Pavyzdžiui, Aleksejus Navalnas jau daugiau nei metus yra kalėjime, bet jam ir jo komandai pavyksta mobilizuoti žmones Rusijoje – ne tik Maskvos ar Sankt Peterburgo gatvėse, bet ir kitose Rusijos vietose.

– Jūs jau kurį laiką esate JAV. Ką ten girdite apie situaciją Rytų Europoje, apie Rusijos karą prieš Ukrainą?

– Aš šiuo metu esu Jeilio (Yale) universitete, Konektikuto valstijoje. Žinoma, kad ta aplinka yra gana specifinė, ji aktyviai domisi tuo, kas vyksta. Bet net jei žiūrėtume į platesnius vandenis, praėjus jau mėnesiui nuo karo pradžios pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse naujienos apie Ukrainą nedingsta iš pirmojo puslapio.

Mes galime žiūrėti į „The New York Times“, „The Washington Post“, „The Wall Street Journal“, kitus leidinius – juose žinios apie Ukrainą yra pirmajame puslapyje. Galbūt jų dabar yra kiek mažiau, negu buvo pirmomis karo dienomis, bet tai, kad tokį ilgą laiką Ukraina nedingsta iš kone visų JAV medijos kanalų, yra įspūdinga.

Reikia suprasti, kad Jungtinėse Valstijose yra gana sunku taip ilgai išlaikyti skaitytojo, žiūrovo dėmesį užsienio politikos klausimais. Kai kas nors nutinka, pirmą savaitę būna dėmesys, bet paskui jis dingsta. <...>

Ukrainiečiai turi labai gausią bendruomenę JAV, tiek rytinėje, tiek vakarinėje pakrantėje. Tai taip pat padeda, nes JAV, nepaisant to, kad gali būti kartais politiškai suskaldyta šalis, jai kasdienis santykis su kaimynu yra labai svarbus. Dažniausiai JAV yra linkę kreipti dėmesį į tą, kas yra jų kaimynas, todėl ukrainiečių gausa padeda artikuliuoti Ukrainos klausimą, skatinti amerikiečius prisidėti labdara, kitaip remti Ukrainą.

– Prieš pusantrų metų, kai įvyko neteisėti Baltarusijos prezidento rinkimai, ir patys baltarusiai, ir jų rėmėjai kitose šalyse, ypač Lietuvoje, išėjo į gatves, jų balsas buvo itin girdimas. Kokia šiandien yra Baltarusijos opozicijos situacija?

– Masinės represijos Baltarusijoje privedė prie to, kad politiškai aktyvūs baltarusiai arba paliko šalį, arba grįžo į tą letarginę būklę, apie kurią buvo nemažai kalbėta iki 2020 metų. Baltarusijos demokratinėms jėgoms tenka dirbti labai apsunkintoje aplinkoje, kurioje jų poveikio mastas yra smarkiai ribotas.

Iš kitos pusės, reikia pabrėžti, kad Baltarusijos demokratinės jėgos yra labai įvairios, tai yra tokia mišri struktūra. Sviatlanai Cichanouskajai tenka susidurti su didžiuliais iššūkiais, jos vyras yra kalėjime, jai pačiai reikėjo imtis politinės veiklos. Ji įspūdingai susitvarko tarptautiniuose susitikimuose, keldama Baltarusijos klausimus, yra labai ryški alternatyva A. Lukašenkos retorikai.

Nepaisant to, kad S. Cichanouskaja vykdo labai svarbią misiją užtikrindama, kad Baltarusijos klausimai liktų tarptautinės politikos darbotvarkėje, sunku įvardinti pavyzdį, kai būtų ryšys tarp to, ką artikuliuoja S. Cichanouskaja, jos komanda, ir to, kas galiausiai nutinka ar nenutinka pačioje Baltarusijoje, išskyrus tą vieną atvejį vasario pabaigoje, kai dieną ar dvi prieš S. Cichanouskaja kvietė baltarusius išeiti į gatves.

Pavyzdžiui, Aleksejus Navalnas jau daugiau nei metus yra kalėjime, bet jam ir jo komandai pavyksta mobilizuoti žmones Rusijoje – ne tik Maskvos ar Sankt Peterburgo gatvėse, bet ir kitose Rusijos vietose. Mes matome, kad jeigu A. Navalnas ir jo komanda pasako, kad reikia išeiti į gatves, žmonės išeina. <...>

Baltarusių demokratinėms jėgoms yra iššūkis, kadangi kiekvieną kartą, kai ištikdavo kita krizė, didesnė už Baltarusiją, Baltarusijos klausimas būdavo padedamas į stalčių. Tai stebime ir dabar, <...> demokratijos, žmogaus teisės Baltarusijoje yra pamiršti. Baltarusijoje šiuo metu vis dar yra daugiau kaip 1 100 politinių kalinių. Apie tai nekalbame, tai yra užmirštas ir, atrodo, nebesvarbus klausimas. Žinoma, kai žmonės žūsta kasdien, yra kontrastas, bet tai nereiškia, kad staiga Baltarusijoje neliko politinių kalinių ir žmonės nebėra persekiojami dėl to, kad paspausdė patiktuką feisbuke.

Visame šiame kontekste Baltarusijos demokratinės jėgos ir jų politinis sparnas be Baltarusijos klausimo artikuliavimo tarptautinėje erdvėje nelabai gali išpildyti savo siekius. Šitų jėgų mandatas priklauso tiesiogiai nuo to, ar šalyje gyvenantys baltarusiai remia juos ir ar tą rėmimą parodo savo veiksmais.

– Matome, kad nuo 2020 metų rugpjūčio A. Lukašenka įstūmė Baltarusiją į tam tikrą izoliaciją ir tai ypač paūmėjo Rusijai užpuolus Ukrainą. Kokia yra Baltarusijos ateitis, turint omeny tą izoliaciją? Kaip tai pakeisti?

– Be politinių režimų kaitos Rusijoje ir Baltarusijoje nematau jokios šviesios ateities. Mes galime spekuliuoti, kokie būtų raidos scenarijai, jei įvyktų politinių režimų kaita. Žiūrint iš fiziologinės pusės, A. Lukašenka ir V. Putinas dar penkerius ar 10 metų gali būti valdžioje, primenu, kad A. Lukašenka yra net ir šiek tiek jaunesnis už V. Putiną.

Izoliacija, taip, ji yra, bet tai nėra pirmas kartas, kai Baltarusija atsiduria tokioje izoliacijoje. A. Lukašenka niekada ir nesiekė būti pripažintu tarptautinės politikos veikėju, tai jam niekada nebuvo esminis klausimas. Pagrindinis jo egzistencinis poreikis yra užtikrinti savo valdžią, jis siekia viešpatauti savo krašte ir tiek. <...> Ir jei tokiam tikslui nereikia proaktyvumo tarptautinėje politikoje, to ir nebus.

Kaip gali nutikti režimų kaita – esminis klausimas. Bet atsakymo nėra. Rusijos istorijoje neretai tai nutikdavo perversmo keliu. Tai nereiškia, kad po perversmo matytume perėjimą prie demokratinės ar liberaliai nusiteikusios valdžios. Bet tas trumpas laikotarpis, kai nutinka perversmas, suteikia galimybių.