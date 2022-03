Nuotolinis mokymasis: (ne)išmoktos pamokos

Koronaviruso pandemija paveikė visą pasaulį. Ji taip pat pertvarkė Lietuvos ir ES prioritetines veiksmų sritis ir padarė kovą su COVID-19 infekcija svarbiausiu prioritetu. Įvairiose visuomenės gyvenimo srityse veikiančios nevyriausybinės organizacijos savo veiklas papildė pandemijos poveikio įvairioms visuomenės grupėms vertinimu. Imtasi aptarti viruso sukeltas sveikatos priežiūros, ekonomikos, švietimo, socialinės globos, kultūros problemas.

Lietuvai atstovaujanti Atviros Lietuvos fondo komanda prisijungė į bendrą Bulgarijos, Ispanijos, Graikijos, Lenkijos, Čekijos, Serbijos ir Vokietijos projektą „COVID-19 pamokos“ ir pabandė pažvelgti į išmoktas (arba ne) pandemijos pamokas švietime.

Pirmasis bandymas – nuotolinis susitikimas su Lietuvos mokytojais ir mokiniais bei švietimo darbuotojais iš Vilniaus, Telšių, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Pagėgių, Šalčininkų, Elektrėnų, Anykščių, Šakių, Molėtų, Visagino, Varėnos, Raseinių, Druskininkų ir Jonavos savivaldybių. Jame buvo kalbėtasi apie didelio rezonanso švietimo bendruomenėje susilaukusio nuotolinio, arba bekontakčio, mokymosi formatą, jo sukeltus iššūkius ir praktinius mokyklų sprendimus tuos iššūkius sprendžiant. Kiekvienos dalyvaujančios šalies aptartos pamokos ir praktikos bus apibendrintos galutiniame projekto dokumente.

Neformalus susitikimas su mokytojų ir mokinių bendruomene davė akstiną atvirai kalbėtis apie tai, kokius Lietuvos švietimo aspektus nuotolinis mokymasis iš paraščių iškėlė į viršelį.

Šiame susitikimą su Lietuvos švietimo bendruomene reziumuojančiame pristatyme mokinių ir mokytojų išsakytas mintis komentuoja Vilniaus švietimo pažangos centrui vadovaujanti Unė Kaunaitė ir švietimo ekspertas Gražvydas Kazakevičius.

Unė Kaunaitė / E. Kinaičio nuotr.

Pamoka Nr. 1 Nepakeliamas krūvis

Būsima medicinos studentė, baigiamųjų klasių mokinė Akvilė iš Akmenės rajono susitikimo metu įvardijo pagrindinius bekontakčio mokymosi pliusus ir minusus, kuriuos ne kartą minėjo ir kiti kalbėjusieji. Kaip teigiami dalykai buvo įvardyta naujų IT priemonių perpratimas, pasipildžiusi mokymosi aplinkų įvairovė, įvairesni mokinių tarpusavio bendradarbiavimo aspektai, atsiradęs dalykinis bendravimo ir bendradarbiavimo su mokytojais skaitmeninėje aplinkoje dėmuo.

Tačiau prie naujo mokymosi būdo sklandžiai neprisitaikius daugumai mokytojų, mokiniams teko didelis savivadybos krūvis, daugiau savarankiško darbo, namų darbų – mokytojams atrodė, kad mokiniai gavo daugiau laisvo laiko. Kaip sakė mokiniai, namų darbų krūvis tarp mokytojų dažniausiai nebuvo derinamas, todėl, atsiradus papildomoms IT priemonėms, kurias reikėjo išmokti suvaldyti, ir išnykus jaunuoliams tokiam svarbiam gyvam bendravimui, bekontaktė mokymosi aplinka tapo itin dideliu iššūkiu. Jauni žmonės šiame lauke dažnai jautėsi esantys palikti vieni, be profesionalaus mokytojo ar kito specialisto palydėjimo.

Mokytojai savo ruožtu kalbėjo apie ribotą darbo su skaitmenine aplinka patirtį, apie šeimos ir darbo suderinimo iššūkius gyvenant ir dirbant toje pačioje aplinkoje, apie mokinių naudojimosi IT priemonėmis pranašumu.

Nuotolinis mokymasis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pamoka Nr. 2 Iki šiol neugdytos kompetencijos

Netekę gyvo temos aiškinimosi galimybės, konstruktyvaus ir gyvo tarpusavio aptarimo, mokiniai ir mokytojai pripažino suvokę, ko iki šiol trūko ugdymo programose.

Aukštesniųjų klasių mokinys Nojus iš Rokiškio rajono įvardijo šias sritis: turėjome būti išmokyti mokytis, analizuoti savo mokymąsi, planuoti savo laiką, rinktis tinkamą turinį ir gebėti valdyti informaciją. Staiga ištikęs nuotolinis mokymasis akivaizdžiai parodė, kad nė vienam iš šių svarbių gebėjimų mokykloje nebuvo skiriamas deramas dėmesys. Esminis procesas, į kurį visi buvome kreipiami – kuo didesnis išmokstamų žinių kiekis, neieškant individualių sprendimų. Taip pat su mumis visiškai neaptariami ugdymo diferencijavimo klausimai, skirtingiems pasiekimų lygiams skirtos programos. Kodėl toje pačioje klasėje besimokantiems mokiniams taikomos skirtingos kartelės ir taisyklės? Be to, kad taikomi dvejopi standartai, vertinami esame pagal vieną – patogumo – skalę. Argi galime būti patogūs visiems – mokytojams, mokyklų vadovams ir tėvams? Ar mokykla neprivalo mokyti nustatyti ir puoselėti savo individualius gabumus? Kaip mums ateityje patekti į norimas studijų programas, kai mokyklos, spręsdamos dėl papildomų programų, nesiklauso mokinių balso?

G. Kazakevičius / Asmeninio albumo nuotr.

– Kokios būtų Jūsų, kaip švietimo ekspertų, įžvalgos ir atliepas apie šiuos moksleivių ir mokytojų pastebėjimus?

Gražvydas Kazakevičius: Pirmojo karantino metu (2020 m. kovo vidurys – birželis) situacija buvo sudėtinga, nes tiek mokytojų, tiek mokinių gebėjimai valdyti įvairias nuotolinio mokymo priemones buvo gana silpni, stokota platesnio IT priemonių išmanymo, neturėta patirties, kaip organizuoti nuotolinį ugdymo procesą. Pirmąjį karantiną pavadinčiau visų ugdymo proceso dalyvių mokymosi laikotarpiu. Į antrąjį karantiną (2020-2021 mokslo metai) jau atėjome neblogai pasiruošę, su išaugusiomis kompetencijomis, žiniomis ir pan. Todėl didžiausios perkrovos tiek mokytojų, tiek mokinių, manyčiau, buvo būtent 2020 m. kovo-birželio mėnesiais. Galima sutikti su mokinių teiginiais dėl išaugusių krūvių, tik norėčiau akcentuoti, kad perkrovas patyrė ir patys mokytojai.

Bendraujant su mokyklomis pastebima tendencija, kad nuotolinio mokymosi metu mokinių (ypač pradinių klasių), pasiekimai gerėjo, tačiau grįžus į kontaktinį mokymą buvo matomas pasiekimų prastėjimas. Manau, kad šiuo atveju suveikė ir tėvų faktorius. Drįsčiau teigti, kad dalis tėvų buvo ne mokinio mokymosi padėjėjai, o greičiau mokymosi „gadintojai“, kartu būnantys „už ekrano“ ir diktuojantys užduoties atsakymus ar sprendimo būdus.

Unė Kaunaitė: Šie pastebėjimai svarbūs ne tik nuotolinio mokymosi laikotarpiui. Svarbu, kad įvairios įžvalgos rastų savo vietą grįžus gyvai į klasę, padėtų tobulinti ugdymosi procesą. Pavyzdžiui tai, kad mokytojai nederina krūvio tarpusavyje ar sukelia kelis kontrolinius į vieną dieną, mokinių kaip problema buvo keliama seniai, nuotolinis mokymasis tai tik išryškino.

Nuotolinis mokymasis / Solen Feyissa/Unsplash nuotr.

Labai puikūs ir Nojaus komentarai – mokykloje tikrai mažai laiko skiriame mokėjimo mokytis kompetencijoms, gebėjimui analizuoti savo mokymąsi, planuoti laiką. Dėl to baigus mokyklą ne visiems būna lengva prisitaikyti prie gerokai daugiau savarankiškumo reikalaujančių aukštųjų mokyklų sistemų. Būdų tai keisti yra – pavyzdžiui, jau nuo mažų dienų mokyti vaikus atlikti ilgesnius projektus, kuriuose jiems reikėtų planuoti savo laiką, drauge ir patiems mokytojams mokantis, jog nebūtina nuolat prižiūrėti, ką mokiniai daro.

Tai tik iš pradžių atrodo kaip neįmanoma misija – žinau mokyklų, kurios jau pradinukams duoda rengti metinius projektus, ir šie puikiai susitvarko su užduotimis. Atitinkamai mokytojų koordinavimas tarpusavyje yra būtinas ne tik dėl krūvių ir kitų dalykų, bet ir kad galėtume judėti tarpdalykinio, fenomenologinio mokymosi link. Tam labai svarbus ir mokyklos administracijos vaidmuo, mokykloje kuriama palanki bendradarbiavimo kultūra. Tai nėra lengvi pokyčiai, tačiau jų įvardinimas yra pirmas žingsnis sprendimo link.

Pamoka Nr. 3 Namų darbai – būti ar nebūti?

Kalbant apie nuotolinio mokymo patirtį su mokytojais, buvo aptarta, kad kai mokiniai neteko mokyklos aplinkos, staiga visas mokymasis tapo namų darbais. Pasigilinus į namų darbų prasmę, pasidarė aišku, kad tai – nuolatinio aptarimo reikalaujantis aspektas. Didžioji mokytojų dalis mano, jog namų darbai yra ilgalaikės atminties lavinimas, informacijos išmokimas ir savarankiškas žinių praplėtimas. Iš namų darbų matyti mokinio pasiekimų, supratimo lygis, pasirengimas.

Diskutuodami mokytojai priėjo kelių išvadų. Pirma, namų darbai būtini įtvirtinant tai, kas buvo daroma per pamoką. Antra, teisinga būtų namų darbus individualizuoti, bet dažnai dėl didelio krūvio nėra galimybės to padaryti. Trečia, namų darbai – tai pareigos jausmo ir bendradarbiavimo kompetencijos ugdymas. Ir ketvirtoji – ne tik atlikti, bet ir skirti (o vėliau ir įvertinti arba aptarti) namų darbus yra didelė atsakomybė.

Nuotolinis mokymasis ištrynė skaitmeninėse aplinkose pateikiamų namų darbų laiko ribas, mokytojų viršvalandžiai tapo nebeapibrėžiami jokiomis skalėmis.

Dauguma mokinių namų darbus įvardijo kaip mokytojų nespėjimo išdėstyti informaciją per pamoką pasekmę, kaip beprasmį ilgų tekstų nurašinėjimą. Jie taip pat minėjo galimybės pasirinkti namų darbus ar jų kiekį

nebuvimo absurdiškumą. Daugeliu atveju prie namų darbų, net jei juos atliekant iškilo klausimų, klasėje nėra grįžtama, juo labiau apie juos nebuvo diskutuojama mokantis nuotoliniu būdu.

Mokinių nuomonė buvo nuosekli ir kryptinga – namų darbų nebuvimas sumažintų įtampą ir patiriamą tėvų bei mokytojų spaudimą, suteiktų papildomų laiko išteklių elementariam bendravimui ir prisidėtų prie drąsos daugiau klausti bei diskutuoti klasėje.

Nuotolinis mokymasis / Alice Hampson/Unsplash nuotr.

Pasisakė ir pedagogai, kurie dalinosi giliai jaučiamu prieštaravimu atgyvenusiam, bet vis dar gajam požiūriui: jeigu dirbsi – negausi nieko, jei nedirbsi – gausi dvejetą. Svarstydami, kas priešintųsi, jei neliktų namų darbų, priėjo prie atsakymo, kad greičiausiai tai būtų tėvai – nes jeigu jie ruošė namų darbus, tai ir vaikai turėtų. Namų darbų nebuvimas tėvams sukelia nepagrįstą smuksiančio pasiekimų lygio baimę.

Une, Gražvydai, kur judama šiuo klausimu? Ar namų darbai, pakitus mokymosi aplinkai (nuotolinis, hibridinis mokymasis), yra pažangaus švietimo keistinų dalykų sąraše?

G. K.: Dar 1992 m. patvirtintoje Lietuvos švietimo koncepcijoje buvo deklaruota, kad nacionaliniu lygiu yra kontroliuojamas rezultatas, o ugdymo procesas yra decentralizuotas, ir tai yra mokyklų sprendimai. Taigi, ir namų darbų apimtys, kiekiai, diferencijavimas ir pan. turi būti kiekvienos mokyklos susitarimų reikalas. Esminis žodis – susitarimai. Ir čia svarbūs du aspektai. Pirma, kaip tų susitarimų yra pasiekiama, ir antra, kaip jų yra laikomasi. Jeigu „AŠ susitariu su SAVIMI“ ir tai paskelbiu kaip MŪSŲ visų susitarimą, tai toks susitarimas paprasčiausi neveiks. O iš to jau ir kyla nesusikalbėjimai tarp mokytojų ir mokinių, trūksta komunikacijos, randasi mokinių mokymosi perkrovos ir t.t., ir pan.

Nuotolinis darbas / LRT stop kadras

Jei susitarimai padaromi tinkamai, įtraukiant visus suinteresuotus ugdymo proceso dalyvius, iškyla kitas aspektas, sakyčiau „smulkmena“ – susitarimų reikia laikytis. Ir šiuo atveju situacija mokyklose yra nevienareikšmiška – tai irgi sudaro prielaidas auginti mokinių mokymosi krūvį. Manau, kad visos mokyklos turi pasitvirtinusios tvarkas, aprašus ir panašius dokumentus, kuriuose yra nustatytos ir namų darbų apimtys, ir kontrolinių darbų per dieną ribojimas. Deja, tai ne visada veikia. Stokojant komunikacijos tarp mokytojų, mokinių krūviai auga. Netgi drįsčiau teigti, kad nuotolinio mokymo(si) metu ši komunikacija tarp mokytojų buvo dar silpnesnė, o tai tiesiogiai atsiliepė ir mokinių krūviams.

Į klausimą, ar reikalingi namų darbai, atsakyti nėra paprasta. Esmė – kokia jų paskirtis ir prasmingumas. Prasmės klausimą mokyklos apskritai turėtų turėti savo dėmesio centre, diskutuodamos apie bet kurį ugdymo proceso, taip pat namų darbus, aspektą.

Pasaulinio švietimo tyrinėtojas J.Hattie, atlikęs antrines analizes iš daugiau kaip 800 švietimo tyrimų įvairiose pasaulio šalyse, daro išvadą, kad namų darbų poveikis mokinių pasiekimams nėra labai reikšmingas, ypač pradinių klasių mokiniams. Tačiau, nors ir nedidelis, poveikis vis tik yra, tad nevertėtų visiškai atsisakyti šios ugdymo proceso formos. Tik kaip jau minėjau, mokykla kaip organizacija, ir mokytojas, kaip pagrindinis ugdymo proceso organizatorius, turi turėti aiškiai suvokti jų skyrimo paskirtį ir prasmingumą.

Deja, Lietuvos mokyklose vis dar dominuoja reprodukcinė, tai yra atkartojimo, pedagogika, todėl ir namų darbai dažnu atveju būna nukreipti į tai. Namų darbų atsiradimo ar didėjimo konkrečioje pamokoje priežastis gali būti ir neadekvatus mokytojo mokymo turinio suplanavimas konkrečiai pamokai.

Kas įvyksta šiuo atveju? Tai, ko mokytojas nespėjo išdėstyti pamokoje per 45 minutes, perkeliama į namų darbus, nors ir be to namų darbams dar buvo suplanuotos tam tikros užduotys. Taip vėl atsiranda perkrovos.

U. K.: Vėlgi, keliamos problemos aktualios ne tik nuotolinio mokymosi laikotarpiu. Labai sutinku su Gražvydu, kad esminis klausimas visada yra prasmingumo – mokytojas neturi užduoti namų darbų dėl to, kad juos „reikia“ užduoti. Kaip ir daug kur gyvenime, dažnai sumaišome kiekybę su kokybe, tikėdamiesi, kad kuo daugiau mokysimės, tuo daugiau išmoksime. Tačiau pamirštame, kad mokymuisi taip pat reikia tinkamos fizinės ir psichologinės būsenos. Jei žmogus yra pervargęs, neišsimiegojęs ar patiriantis daug streso, didesnis krūvis nepadės, nebent priešingai. Ir tai svarbu ne tik mokiniams – pervargęs, per daug darbų taisyti turintis mokytojas lygiai taip pat neturi erdvės priimti geriausius sprendimus ar individualizuoti ugdymą. Svarbiausia prisiminti, kad kartais mažiau yra daugiau.

Namų darbų reikalingumas yra klausimas, kurį tikrai turime kelti, ieškodami pažangesnės švietimo sistemos. Pavyzdžiui, kai kurios mokyklos pradiniame ugdyme atsisako namų darbų, pakeisdami juos vieninteliu darbu – skaityti knygas. Kitos proteguoja projektines veiklas. Be abejonės, namų darbai moko savarankiškumo, leidžia pagilinti žinias ar užlopyti spragas, tačiau jie neturi tapti pamokos pakaitalu. Beje, čia iš tiesų mokytojui pagelbėti gali įvairios skaitmeninės priemonės – platformos, padedančios individualizuoti mokymosi procesą, parodyti mokytojui, kuriems mokiniams reikia papildomos pagalbos, ir parinkti reikalingas užduotis. Nuotolinis laikotarpis padėjo pamatyti šiuos įrankius ir prie jų pratintis, ir neabejoju, kad gali tapti puiku mokytojo pagalbininku ateityje, padedančiu sumažinti ir namų darbų krūvius, juos skiriant tikslingiau ir prasmingiau.

Pamoka Nr. 4 Mokėjimo mokytis trūkumas

Nuotolinis mokymasis per gana kurioziškas situacijas atskleidė dar vieną esminį švietimo sistemos struktūros stygių. Ne vienas mokytojas užfiksavo, kaip per nuotolinius testus mamos ar tėvai sėdėjo po stalu ir diktavo vaikui atsakymus. Mokinių, įspraustų į susvarbinto mokslo, kurio reikia šeimai, rėmus, yra nepaprastai daug. Tai jauni žmonės, kurie mokosi ne tam, kad sąmoningai siektų žinių ar stiprintų savo kompetencijas, bet tam, kad išpildytų ar atitiktų tėvų lūkesčius. Mokytojai dažnai sutaria, kad jie nėra pajėgūs uždegti vaiko mokymosi poreikio, jei iš šeimos sklinda kitos vertybės. Tačiau taip pat pripažįsta, kad dažnai pritrūksta laiko ir erdvės svarbiems susitarimams su vaikais, akcentuojant mokėjimo mokytis svarbą.

Ši kompetencija išspręstų pirmiau aptartas namų darbų ar krūvio pasiskirstymo problemas. Mokinys, įgijęs mokėjimo mokytis kompetenciją, žinotų, ką jam reikia padaryti namuose. Vienos aukštais mokinių pasiekimais garsėjančios mokyklos patirtis rodo – namų darbų šioje mokykloje neužduodama, bet mokiniai patys ruošiasi, nes žino, kokias žinias ar įgūdžius jiems reikia pastiprinti, kokiais būdais tą padaryti. Esminis šios mokyklos mokiniams kylantis klausimas yra ne „kas man užduota“, o „ką turiu padaryti, kad geriau suprasčiau“.

Nojus, būdamas aktyvus ir gerų mokymosi rezultatų siekiantis mokinys, išsakė esminę nuoskaudą: „Kodėl mokytojai tiek daug orientuojasi į rezultatus ir pažymius, atsiskaitymus? Kodėl mokinių, mokytojų ir tėvų santykių pagrindas yra baimė? Mes tiek daug mokomės, o vis tiek esame priversti jaustis nieko nemokantys dėl nuolatinio tikrinimo ir atsiskaitymų. Tuomet mūsų galvose lieka ne žinios, ne tobulėjimo pojūtis, bet gynybos mechanizmai ir jausmas, kad nesi tinkamai įvertinimas.“

– Kaip manote, ar galima apie mokinių sąmoningą mokymąsi ir jo pasiekimų vertinimą kalbėti kaip apie susijusius vertybinius aspektus? Mokytojai pasidalino nuogąstavimu, jog ateina sąmoningų vartotojų karta, kuri mokosi tik dėl atlygio, t.y. kiekviena užduotis sutinkama klausimu – ar vertinsite pažymiu? Ar geras mokinio pažymys nėra valstybės (arba šeimos) užsakymas, kurio reikia jai?

G. K.: Reprodukcinės pedagogikos dominavimas ir orientacija tik į akademines žinias ir jų kiekį, užgožia kitus svarbius ugdymo sandus – bendrųjų kompetencijų ugdymą. Kaip žinoma, viena iš jų yra ir mokėjimas mokytis.

Drįstu teigti, kad neturėjimas įgūdžio kaip reikia mokytis, taip pat nemenka dalimi didino perkrovas nuotolinio mokymo metu. Neugdomos mokėjimo mokytis ar asmeninio veiksmingumo kompetencijos nesuformuoja mokinių laiko valdymo, planavimo, saviugdos, savireguliacijos įgūdžių, kurie tapo ypač svarbūs nuotoliniame mokyme. J .Hattie irgi pastebi, tik kiek kitaip, kad mes savo vaikų nemokome metodų, neaiškiname jų prasmės ir taikymo galimybių, o tai, jo nuomone, turėtų būti dalis ugdymo turinio.

Nuotolinis mokymasis / Pixabay nuotr.

Manyčiau, kad didžiausia klaida namų darbų atveju yra negrįžimas prie jų po atlikimo. Jei to nėra, tai ir mokinys jaučia jų beprasmybę. Čia ir tas atlygio klausimas. Esminis atlygis ir turėtų būti ne kažkokio skaičiaus (pažymio) parašymas, o būtent grįžtamasis ryšys apie atliktą darbą. Tai turėtų būti esminis atlygis. Būtent grįžtamasis ryšys yra svarbiausia. Tyrimais yra nustatyta, kad pažymio parašymas mažiausiai motyvuoja, o štai pažymio parašymas ir komentaras prie jo duoda jau didesnę vertę. Tik čia yra kita problema, kad pamatęs pažymį, mokinys jau mažai reaguoja į komentarą, nors būtent išsamus darbo komentaras ir yra didžiausia vertė. Šį aspektą akcentuoja ir mano jau minėtas J. Hattie. Jo tyrimai rodo, kad išsamus grįžtamasis ryšys yra didžiausią vertę pasiekimams kuriantis veiksnys.

Taigi, jei tai (grįžtamasis ryšys) bus suvokiamas ir diegiamas kaip svarbus mokymosi pasiekimų gerinimo veiksnys nuo pat pradinio ugdymo, tai mokiniams jau nekils klausimas ir vyresnėse klasėse – kas yra tas atlygis.

Juolab kad valstybė neužsako konkrečių pažymių ar jų gerėjimo. Nacionaliniu lygiu akcentuojamas pasiekimų gerinimas, o ir mūsų ugdymo programos akcentuoja pasiekimų lygius ir tikslą, kad mokiniai pasiektų kuo aukštesnį pasiekimų lygį pagal savo galias.

Nuotolinis mokymasis / Shutterstock nuotr.

U. K.: Tokie esminiai pokyčiai neįvyksta taip greit kaip norėtųsi. Klausimai, kuriuos pateikia Nojus, sukasi ne vieno iš mūsų galvose. Tačiau švietimo sistema, orientuota į žinias ir pažymius, formavosi ilgą laiką, visame pasaulyje. Lyg to būtų maža, ji yra neatsiejama nuo kitų žmonių sukurtų sistemų – jei darbuose vertiname našumą, rezultatų pamatuojamumą, jei viską bandome suredukuoti ir pamatuoti lengvai išskaičiuojamais rodikliais, nieko keisto, kad tas pats vyksta mokykloje. Tokios ilgai formuotos nuostatos negali greitai keistis.

Tačiau esu pozityvi, kad kalbėjimas apie šias problemas prisideda prie požiūrio, o galiausiai ir pačios sistemos keitimo. Kompetencijų ugdymas, kaupiamasis vertinimas, refleksija ir kiti svarbūs švietimo komponentai, apie kuriuos daug metų kalbame, šiuo metu virsta vis labiau apčiuopiamu kūnu ir gali tapti įrankiu, padedančiu keisti nusistovėjusias normas. Tačiau tai tik įrankiai, jų vienų neužteks. Kaip teisingai pastebėta ir šiose diskusijose, problemos yra labai kompleksinės ir sprendimai joms būtini tokie patys – apimantys tiek tėvus, tiek mokinius, mokytojus, politikus ir kitas suinteresuotas grupes.

Agnė Žemaitytė yra Atviros Lietuvos fondo atstovė