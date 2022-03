Vilniaus tarptautinis įvertinimas nekilnojamojo turto parodoje MIPIM dedikuojamas Kyjivui

Antradienį didžiausioje pasaulyje nekilnojamojo turto parodoje MIPIM Kanuose apdovanoti aukščiausius pasiekimus pelnę Europos miestai, tarp jų - ir Vilnius, pakilęs reitinge tarp finansiškai ir ekonomiškai pažangiausių bei versliausių miestų. „Financial Times“ investicijų ekspertų padalinio „fDi Intelligence“ sudaryto reitingo ,,European Cities and Regions of the Future 2022/2023“ bendroje vidutinio dydžio miestų kategorijoje Lietuvos sostinė užėmė antrąją vietą – 2020 m. šiame reitinge ji buvo ketvirta, rašoma Vilniaus miesto savivaldybės pranešime žiniasklaidai.

„Atsiimdamas miestui skirtą apdovanojimą įgarsinau tai, kas užrašyta ant mano marškinėlių: Vilniaus vardu skiriame jį Kyjivui - Europos ateities miestui visomis prasmėmis“, – sako Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius.

Anot jo, vilniečiai gali didžiuotis savo miestu, o Lietuvos gyventojai – savo sostine, kuri nepaisant pastarųjų metų iššūkių išlieka susitelkusi į augimą, inovatyvias idėjas ir sprendimus, kurie bus naudingi tiek jo gyventojams, tiek investuotojams, mokslininkams ir verslininkams.

Vidutinių miestų grupės „fDi Strategy“ kategorijoje Vilnius pasirodė geriausiai ir buvo pirmas, už savęs palikęs tokius miestus kaip Talinas ir Edinburgas. Šioje kategorijoje vertinami nuoseklūs, strateginiai miestų investicijų pritraukimo veiksmai, skirti sukurti palankią aplinką naujų verslų atėjimui ir esančių verslų plėtrai. Vilnius geriausiai įvertintas dėl savo užsienio investicijų pritraukimo planų. Anksčiau Lietuvos sostinė šioje kategorijoje užėmė 3 vietą.

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorė Lina Korizienė / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Pasistiebė ir kitose kategorijose

Vidutinių Europos miestų grupėje Vilnius taip pat pateko į geriausiųjų dešimtuką trijose kategorijose. Ekonomikos potencialo bei žmogiškojo kapitalo ir gyvenimo būdo kategorijose užėmė 3 vietą (2020 m. buvo 5 vietoje). O draugiškumo verslui kategorijoje sostinė parodė dar žymesnę pažangą – užėmė 6 vietą,

„Vilnius jau ne pirmą kartą įrodo, kad yra vertas tarptautinio įvertinimo ir dėmesio. Šis aukštas įvertinimas mūsų miestui yra nuopelnas visų ekosistemos dalyvių ir kiekvieno vilniečio, kuriems noriu padėkoti už tai, kad nepaisant iššūkių ir sunkumų mokame susitelkti, atsilaikyti, augti, stebinti pasaulį inovatyviomis idėjomis ir būti pavyzdžiu kitiems“, – sako Vilniaus miesto turizmo ir plėtros agentūros „Go Vilnius“ direktorė Inga Romanovskienė.

Reitingo sudarymo komisijai buvo pateikta paraiška, kurią sudarė pandemijos suvaldymo apžvalga, praėjusių ir būsimų investicijų aprašymai, tvarumo iniciatyvos, turizmą skatinančios veiklos. Paraiškoje buvo paminėti tokie Vilniaus projektai ir iniciatyvos, kaip savivaldybės sukurtas atvirų duomenų portalas „Vilnius API“, taip pat augantys biotechnologijų, finansinių paslaugų ir ryšių technologijų sektoriai, pažangios lazerinės technologijos, „International House Vilnius“ atidarymas. Paraiškoje paminėtos ir į Vilnių pritrauktos tarptautinės įmonės „Wargaming“ bei „EPAM Systems“, taip pat apdovanojimus susišlavusi miesto įvaizdinė kalėdinė kampanija ir daugelis kitų pasiekimų.

