„Blue/Yellow“ apie trečiąjį paramos reisą į Ukrainą – žmonių dovanoti automobiliai ir darbas naktimis

Organizacija „Blue/Yellow“ rengia jau trečiąjį paramos reisą į Ukrainą. Jame – daugiau nei 70 visiškai paruoštų automobilių, degalai ir medicininės priemonės. „Blue/Yellow“ atstovas Tautvydas Pastarnokas teigia, kad šiokiadieniais automobiliai ruošiami naktimis, o savaitgaliais – visą parą. Į juos dedama reikalingiausia įranga bei pripilama degalų.

T. Pastarnokas LRT TELEVIZIJAI sako, kad šiuo metu yra paruošta daugiau nei 70 automobilių, kurie vyks į Ukrainą. Juose paruošta visa speciali įranga, yra medicininė įranga – tiek speciali, tiek paprasta. Taip pat į Ukrainą turėtų išvažiuoti 4 visiškai paruošti greitosios medicininės pagalbos automobiliai, maistas.

„Viskas važiuoja panašiai, kaip praėjusį kartą, bet dar bus daugiau specialios elektroninės įrangos“, – tikina organizacijos atstovas.

Šis siuntinys Ukrainai kol kas yra didžiausias. Pirmąjį kartą į Ukrainą nugabenti 6, antrą – 31, o šį kartą daugiau nei 70 automobilių. Pirmosios paramos siuntiniai sėkmingai pasiekė kovos lauką.

„Teoriškai beveik kiekvieną vakarą pamainomis susirenka apie 30–40 žmonių. Savaitgaliais dirbame per parą be sustojimo, šiokiadieniais per naktis, nes teritorijoje dienomis negalime dirbti“, – teigia T. Pastarnokas.

Jis priduria, kad vadinamuosiuose „boksuose“ susirinkę savanoriai taiso automobilius, dažo juos, keičia padangas, suruošia specialias komplektacijas, specialiomis plėvelėmis tamsina langus.

„Ukrainos kariai labai laukia ir vertina automobilius, nes jiems labai trūksta transporto. Komplektuojam ne tik transportą, bet vežam ir degalus į logistikos sandėlius, kad galėtų iš ten prisipildyti degalų. Ypatingai atkreipiame dėmesį į tai, nes degalų ten nėra“, – sako T. Pastarnokas.

Organizacijai „Blue/Yellow“ yra aukojami ne tik pinigai, bet ir automobiliai, jų padovanota ne viena dešimtis.

„Blue / Yellow“ trečiasis paramos reisas išvyko antradienį.