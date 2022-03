Lietuvos kariuomenės vado nenustebino Rusijos planas puolant Ukrainą: taktikoje nėra labai pažengę

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys sako, kad Rusijos taktika ir pasirengimas kare su Ukraina nenustebino. Esą NATO sąjungininkų pamokos ukrainiečiams itin padeda kovoti su agresoriumi. Pasak kariuomenės vado, dabar gera proga Lietuvai įsigyti trūkstamos ginkluotės, ypač valdžiai nusprendus didinti finansavimą krašto apsaugai.

Pratybose – kare regimi scenarijai

Lietuvos ir sąjungininkų kariai rengiasi „medžioklei“ – taip vadinasi antradienį Pabradėje vykusios pratybos. Prieš pradedant priešo kolonos užpuolimą – detalus instruktažas ir galutinis veiksmų patvirtinimas. Pirmieji ugnį atidengia kariai su „Javelin“ raketinėmis sistemomis. Tomis pačiomis nuo kurių viena po kitos naikinama Rusijos kariuomenės šarvuota technika Ukrainoje. Priešų kolona apšaudoma, o agresoriaus karius, išsisukusius nuo pirmųjų smūgių, netrukus pasitinka artilerijos sviedinių skeveldros.

„Mes stebėjome 48 šaudmenis krentančius ant kolonos. Iš tikrųjų, skeveldriniai šaudmenys realiai sunaikino išsilaipinusius pėstininkus, tiek pačią koloną“, – pasakoja pėstininkų brigados „Žemaitija“ vadas plk. Nerijus Stankevičius.

Ataka tęsiama minosvaidžiais, o netrukus įsitraukia ir kariai ginkluoti kulkosvaidžiais – pridengia puolusiuosius su „Javelin“ sistemomis. Pratybų trumpa reziumė: ataka buvo sėkminga ir tokiai kolonai po tokių atakų atsilaikyti nebūtų šansų. Pratybų scenarijus itin panašus į tai, kokio pobūdžio atakas rengia ir patys ukrainiečiai prieš Rusijos karius.

Pratybos „Medžiotojas“ / Gr. M. Lysenko/Lietuvos kariuomenės nuotr.

Kariuomenės vadas gen. ltn. Valdemaras Rupšys sako, kad Rusijai pradėjus telkti pajėgas prie Ukrainos sienos, buvo laukiama, kaip agresorius elgsis, kokios taktikos griebsis, kaip judės technika.

„Galvojau, kad jie nustebins operacine prasme. Kažkokį siurprizą pateiks, kažkokį netikėtumą. Deja, kaip jie išstatė savo pajėgas, tiesiog vienas prie vieno atsikartoja tai, ką mes ir tiesiog vertinome, kad taip bus. Tikrai nestebina. O taktine prasme – visiškai nestebina. Mano vertinimu, aišku, negalima priešininko niekada nuvertinti, bet ir taktikoje jie nėra labai pažengę“, – sako kariuomenės vadas.

Valdemaras Rupšys / Ž. Gedvila/BNS nuotr.

Proga didinti arsenalą

Rusijos kariuomenės didybės mitas Ukrainos žemėse byra tarsi sėjamos saulėgrąžos. Pasak kariuomenės vado, tai lėmė ir Vakarų duotos pamokos. Esą dabar laikas ne tik tinkamai įvertinti priešininką ir jo pajėgumus, bet ir pasistiprinti patiems. Ypač, kai karas pažadino kone visą Europą ir Vyriausybės jau didina išlaidas gynybai. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo kitąmet didinti gynybos biudžetą iki mažiausiai 3 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Premjerė sako – dar teks susitarti.

„Esu žmogus, kuris nori racionaliai išdėlioti planą, matyti, ką mes galime padaryti, už kokius pinigus ir per kokį laiką, kokiomis prielaidomis. Tai, kad mes pasiekėme jau, tarsi, buvusį galutinį tikslą, t. y. pasieksime jau šiais metais, žinoma, kad verčia tartis dėl to, kokie yra kiti tikslai. Bet dėl to reikės tartis“, – teigia Vyriausybės vadovė Ingrida Šimonytė.

Ingrida Šimonytė / L. Penek/LRVK nuotr.

Partijos buvo susitarusios pasiekti 2,5 proc. nuo BPV iki 2030 m., tačiau tai nutiko jau šįmet. Kariuomenės vadas sako, kad dabar reikės gerai pasverti, ką įsigyti, kokias spragas kamšyti.

„Mes turėtume išvystyti savo sausumos pajėgas kaip divizijos lygmens pajėgumą, t. y. su visais manevro vienetais, su ugnies galimybėmis, manevro apsaugos galimybėmis, su logistika, su žvalgybiniais pajėgumais, netiesioginės ugnies paramos pajėgumais. Tai panašiai turėtumėme vieną dieną tapti vidutinio lygio divizija“, – apie galimus planus Generolo Silvestro Žukausko poligone pasakojo V. Rupšys.

Išaugsiantis kariuomenės biudžetas – dar ne viskas. Kadangi stiprintis nori gerokai daugiau valstybių, karinė pramonė kol kas gali nespėti tenkinti visų lūkesčių.