Premjeras beveik metams: ir saviems, ir opozicijai autoritetu buvęs Stankevičius vykdė pagrindinę misiją – nuraminti šalį po bankų krizės

1996 m., likus mažiau nei metams iki Seimo rinkimų, bankų krizė nubloškė iš posto Vyriausybės vadovą – kokio ministro pirmininko Lietuvai reikėjo tuo metu? Atėjęs Laurynas Mindaugas Stankevičius nespėjo nuveikti daug darbų, tačiau jis prisimenamas kaip vienas iš geriausių premjerų: kalbėdavosi ir sutardavo su visais, greitai stabilizavo situaciją ir siekė parodyti kolegoms iš užsienio, kaip auga ir keičiasi Lietuva pirmaisiais atkurtos Nepriklausomybės metais.

Kaip buvo anksčiau? O kaip yra dabar? Kur galėtų pasitempti šiandienos politikai? Portalas LRT.lt prisimena, kokie asmenys buvo vienos svarbiausių valstybės institucijų – Vyriausybės – galvomis ir kokią įtaką jų veikla turėjo Lietuvos raidai.

L. M. Stankevičius Lietuvos ministru pirmininku buvo nuo 1996 m. kovo iki tų pačių metų gruodžio, kai po rudenį vykusių Seimo rinkimų buvo išrinkti konservatoriai ir premjeru tapo Gediminas Vagnorius. Tiesa, kurį laiką L. M. Stankevičius dirbo ir G. Vagnoriaus ministrų kabinete – jis buvo sveikatos apsaugos ministras. Po 2000 m. jis pasitraukė iš politikos. L. M. Stankevičius mirė 2017 m. kovo 17 d. Vilniuje, jam buvo 81 metai.

Ieškojo žmogaus, kuris nepakenktų iki kadencijos pabaigos

Kalbant apie L. M. Stankevičiaus tapimą premjeru, būtina prisiminti 1995 m. gruodį, kai Lietuvoje žlugo Lietuvos akcinis inovacinis bankas (LAIB) – pirmasis Lietuvos komercinis bankas. Netrukus paaiškėjo, kad dieną prieš banko griūtį savo indėlį atsiėmė tuometinis premjeras Adolfas Šleževičius, jis buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys.

Taip pat skaitykite Šleževičiaus premjeravimo metai: įsitvirtinusi brazauskiška ir landsbergiška Lietuva, smunkanti ekonomika ir prarasto posto skandalas

1996 m. pradžioje prezidentas Algirdas Brazauskas pareikalavo, kad A. Šleževičius atsistatydintų, bet jis nesutiko. Tuomet A. Brazauskas savo dekretu pasiūlė Seimui atleisti premjerą ir parlamente tam buvo pritarta: 1996 m. vasario 8 d. A. Šleževičius buvo atleistas.

Algirdas Brazauskas ir Adolfas Šleževičius. 1994 metai / K. Vanago/BNS nuotr.

Iki Seimo rinkimų likus mažiau nei metams, Lietuvai reikėjo naujo ministro pirmininko. Kaip LRT.lt teigė žurnalistas ir apžvalgininkas Rimvydas Valatka, tada valdžioje buvusios LDDP populiarumas buvo smarkiai kritęs ir ieškota tokio žmogaus, kuris galėtų nesugadinti arba pabaigti kadenciją nieko blogo nepadarydamas.

„Pasirinkimas krito ant L. M. Stankevičiaus. Jis buvo patyręs valdininkas, ne politikas. Iš tiesų jis nieko blogo nepadarė. Visas malkas LDDP priskaldė A. Šleževičiaus valdymo metu. L. M. Stankevičius buvo labai korektiškas, mandagus politikas. Niekada negalėtum jo palyginti nei su A. Šleževičiumi, nei su Gediminu Vagnoriumi, nei su Sauliumi Skverneliu. Kitaip sakant, buvo žmogus, kuris niekaip bei niekur neišsišoko ir nepasirodė iš blogos pusės“, – pasakojo R. Valatka.

Laurynas Mindaugas Stankevičius / P. Lileikio/LRT nuotr.

R. Valatkos vertinimu, pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis pasižymėjo tuo, kad bet kurių valdžių geriausi ministrai pirmininkai buvo paskutiniai – tai yra treti.

„Jeigu kalbėtume apie Sąjūdį, tai buvo Aleksandras Abišala, LDDP – L. M. Stankevičius, po to konservatoriai irgi nepažeidė tos tvarkos: tai buvo Andrius Kubilius, po G. Vagnoriaus ir Rolando Pakso“, – sakė pašnekovas.

Buvusių premjerų susitikimas. L. M. Stankevičius – pirmas iš dešinės / V. Gulevičiaus nuotr.

Buvęs L. M. Stankevičiaus bendražygis ir artimas bičiulis Gediminas Kirkilas LRT.lt taip pat pasidalino prisiminimais.

Anot jo, L. M. Stankevičius anuomet faktiškai buvo antras žmogus Vyriausybėje – A. Šleževičiaus Vyriausybėje jis buvo dabar neegzistuojančios Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos vadovas.

„Aplinkybės buvo kažkuria prasme jam palankios, nes jis tuo metu buvo ministras be portfelio, bet – vicepremjeras. Nors, kaip žinote, pas mus vicepremjero pozicijos nėra, jo ir darbo kabinetas buvo Vyriausybėje, prie tuometinio premjero. Ir dėl to A. Brazauskas nusprendė jam pasiūlyti šitą poziciją“, – pasakojo G. Kirkilas.

Tiesa, jis neatmeta, kad įtakos galėjo turėti ir faktas, kad A. Brazauskas bei L. M. Stankevičius buvo pažįstami iš senų laikų, pozityviai vienas kitą vertino. Palankiai tada dar į būsimą premjerą žvelgė ir LDDP frakcijos atstovai parlamente.

Algirdas Brazauskas ir Laurynas Mindaugas Stankevičius / P. Lileikio/LRT nuotr.

Niekada negalėtum jo palyginti nei su A. Šleževičiumi, nei su Gediminu Vagnoriumi, nei su Sauliumi Skverneliu. Kitaip sakant, buvo žmogus, kuris niekaip bei niekur neišsišoko ir nepasirodė blogai. R. Valatka

Iššūkis nelengvu metu

Ką apie siūlymą tapti Vyriausybės vadovu galėjo manyti pats L. M. Stankevičius? Apie tai LRT.lt pasakojo jo dukra – kraštovaizdžio architektė Rūta Matonienė. Anot jos, tuo metu Lietuvoje buvo nerami ir sudėtinga situacija: bankų krizė, nebuvo lengva kriminogeninė padėtis.

„Bet tėtis dirbo Vyriausybėje, turėjo patirtį, dirbo ministru keliose ministerijose ir tikriausiai priėmė kaip iššūkį tą pasiūlymą, kurio būtų nekorektiška atsisakyti. Atsisakant tam tikros pasiūlytos pozicijos, tu turi turėti tvirtų argumentų, kodėl atsisakai. Turbūt savo nenoru, baimėmis ar savo galimybių abejonėmis nepagrįsi tokio atsisakymo, turėjo būti rimtos priežastys. Matyt jis priėmė tai kaip iššūkį, kaip pasitikėjimą tam tikra prasme ir ėmėsi to darbo“, – pasakojo R. Matonienė.

Pasak jos, būta svarstymų namuose: ypač L. M. Stankevičius tarėsi su žmona Irena, kuri tada, anot R. Matonienės, buvo Aukščiausiojo teismo teisėja, dirbo su baudžiamosios bylomis.

Laurynas Mindaugas Stankevičius ir Irena Stankevičienė / P. Lileikio/LRT nuotr.

„Didžiulis krūvis buvo susijęs su premjero pareigomis ir įvairiais renginiais, įsipareigojimais. Turėjo apsispręsti abudu ir pasitarę, matyt, sprendimą priėmė kaip tam tikrą iššūkį, kaip pasitikėjimo ženklą, kaip galimybę prisidėti prie dar gan jaunos tuo metu valstybės situacijos gerėjimo ir pokyčių“, – teigė R. Matonienė.

Taip 1996 m. vasario 23 d. L. M. Stankevičius buvo paskirtas premjeru, o po beveik mėnesio – kovo 19 d. Vyriausybė gavo įgaliojimus ir pradėjo darbus.

Nebuvo dėl ko kritikuoti?

Kaip teigė R. Valatka, kuris anuomet buvo laikraščio „Lietuvos rytas“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas, atmintyje neįstrigo tokių dalykų, dėl kurių premjeras L. M. Stankevičius būtų kritikuojamas aršiai, masiškai ir labai ilgą laiką.

Laurynas Mindaugas Stankevičius Vyriausybės posėdyje / P. Lileikio/LRT nuotr.

„Iš tiesų, mano atmintyje neišliko nė vieno „Lietuvos ryto“ vedamojo „Laiko ženklų“, kurie būtų skirti blogai Vyriausybės ekonominei politikai. O tais laikais tai buvo labai didelis dalykas. Manau, jeigu sąžiningai pakeltume jo premjeravimo laikotarpio laikraščius, tai apie jį galbūt nerastume jokios neigiamos žinutės“, – pridūrė jis.

Dar R. Valatka pabrėžė, kad L. M. Stankevičius, ko gero, niekada nepasakė nė vieno blogo žodžio apie žiniasklaidą, o tai Lietuvoje yra retenybė.

„Jo vieši pasirodymai buvo tokie, apie kokius šiandien kartais galima tik pasvajoti. Labai korektiški, dalykiški, nesiūbuojant valstybės valties“, – dar prisiminė pašnekovas.

Rimvydas Valatka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Autoritetas ir tarp savų, ir opozicijoje

Politikas G. Kirkilas teigė, kad L. M. Stankevičiaus premjeravimo metais faktiškai jau vyko rinkimų kampanija – tų pačių metų spalį gyventojai prie balsadėžių rinko naują Seimą. Todėl, anot pašnekovo, radikalių reformų padaryti buvo neįmanoma, bet L. M. Stankevičius buvo vertinamas už tai, kad stabilizavo situaciją. Be to, aštri situacija buvo ir Seime, kur valdančiąją daugumą sudarė vienos partijos – LDDP – nariai, o naujasis premjeras sugebėjo juos nuraminti.

„Konfliktas su A. Šleževičiumi labai suskaldė frakciją, buvo labai daug skirtingų nuomonių, todėl jo pagrindinis vaidmuo buvo viską konsoliduoti ir darbingai užbaigti kadenciją. Manyčiau, kad jis tą vaidmenį tikrai atliko. Jis visada konstruktyviai pasisakydavo Seime, net opozicija priimdavo teigiamai. Toks buvo jo vaidmuo“, – pasakojo G. Kirkilas.

Laurynas Mindaugas Stankevičius / P. Lileikio/LRT nuotr.

Jis atsimena, kad L. M. Stankevičius visuomet eidavo susitikti su opozicinėmis frakcijomis ir niekada tam nesipriešino.

„Nors kai kurie mūsų frakcijoje tuo nebuvo patenkinti. Esą, nereikia pataikauti prieš rinkimus opozicijai ir pan. Bet jis vis tiek tą darydavo. Ir todėl galima pasakyti, kad tokiame labai neramiame Seime jis turėjo autoritetą ir opozicijoje“, – pabrėžė G. Kirkilas.

Gediminas Kirkilas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kas spėta nuveikti?

Jo teigimu, L. M. Stankevičius gerai išmanė ekonomiką ir gana gretai priėmė reikalingus, bet skausmingus sprendimus valdant bankų krizę.

„Reikėjo papildomų įstatymų ir faktiškai jo dėka jie buvo gana greitai priimti, nes jis turėjo patirties šiuo klausimu“, – pridūrė G. Kirkilas.

Pasak jo, buvo tęsiamos ir pradėtos reformos, pavyzdžiui, daug ginčų kilo dėl mobiliųjų ryšių operatorių. Kaip teigė G. Kirkilas, dar vadovaujant A. Šleževičiui buvo sprendimas, kiek Lietuvoje turėtų būti mobiliojo ryšio kompanijų.

Todėl galima sakyti, kad tokiame labai neramiame Seime jis turėjo autoritetą ir opozicijoje. G. Kirkilas

„Frakcija labai diskutavo, buvo įvairių nuomonių: vieniems atrodė, kad užtenka vienos, bet buvo priimtas sprendimas, kad būtų ne mažiau kaip dvi. Tai, aš manau, pasiteisino, todėl šiandien turime palyginti pigų ryšį, bet tais laikais buvo labai svarbu“, – prisiminė pašnekovas.

Dar, pasak G. Kirkilo, buvo pateikti keli sprendimai dėl valdymo reformų, bet jos nebuvo baigtos. Tai lėmė susiskaldymas LDDP frakcijoje ir labai sunku buvo priimti sprendimus.

„O kai lieka keli mėnesiai iki rinkimų, tai didesnė dalis Seimo narių dalyvauja de facto rinkimuose“, – pasakojo G. Kirkilas.

Dar, kaip teigė pašnekovas, iš esmės nuo L. M. Stankevičiaus laikų prasidėjo tradicija, kai kas savaitę premjeras susitinka su prezidentu. Paklaustas, kokie buvo premjero ir tuometinio prezidento A. Brazausko santykiai, G. Kirkilas atsakė, kad tarp jų buvo „chemija ir konstruktyvus dialogas“.

Algirdas Brazauskas ir Laurynas Mindaugas Stankevičius / P. Lileikio/LRT nuotr.

„Jam nebuvo ypatingų iššūkių, jis palaikė A. Brazausko nusistatymą: pirmiausia turėti gerus santykius su artimiausiais kaimynais – Latvija, Estija, Lenkija. Jis, beje, lenkiškai kalbėjo, tuoj pat susitiko su artimiausiais kaimynais. Tuo metu buvo paduotas prašymas priimti į NATO, buvo susitikęs su keliais jų pareigūnais. Taip pat prasidėjo integracija į ES, kurią jis labai palaikė“, – pasakojo pašnekovas.

Pasitikėjimas ir atsakomybė

Trumpai apie darbą L. M. Stankevičiaus Vyriausybėje papasakojo ir dabartinis Seimo narys Antanas Vinkus, jis anuomet buvo sveikatos apsaugos ministras.

„Svarbiausia, galiu pasakyti, jis subūrė ministrų kabinetą, jis pasitikėjo jais, jis davė mums visiems žinią: aš pasitikiu jumis, jūs privalote daryti pagal savo kompetenciją ir daugiau. Ir jausti atsakomybę. Juo pasitikėjome ir norėjome, kaip ministrai, jam maksimaliai, kiek galime padėti pagal savo sritį, kurią kuravome“, – LRT.lt kalbėjo A. Vinkus.

Antanas Vinkus / E. Genio/LRT nuotr.

Anot jo, L. M. Stankevičius buvo premjeras, kuris, tam tikrais atvejais, matydamas, kad jeigu kuri nors grandis šlubuoja, mokėdavo įsitraukti ir mėgindavo padėti ištaisyti situaciją. Ir, kaip juokaudamas pabrėžė A. Vinkus, jeigu viskas sekdavosi gerai, tai premjeras netrukdydavo ministrams dirbti.

„Jis leido dirbti su visa atsakomybe. Pasitikėjimas yra emociniai klijai vadovybei, kuri sujungė ir padarė tokį tvirtą kamuolį tuometinės vadovybės vardan žmonių gerovės ir ateities“, – pridūrė A. Vinkus.

Neskaičiavo darbo valandų

L. M. Stankevičiaus dukra R. Matonienė, kalbėdama apie tėčio darbą Vyriausybėje, teigė, kad jis stengėsi rūpesčių iš darbo nesinešti namo.

„Į jokias detales stengdavosi mūsų, šeimos narių, nevelti. Bet vis tiek matei įtampą, pervargimą, darbo laiko neskaičiavimą. Aišku, tai ir sveikatai atsiliepė“, – prisiminė R. Matonienė.

Pasak jos, L. M. Stankevičius visada labai didžiuodavosi, kad gali atstovauti Lietuvai būdamas su užsienio valstybių ar Vyriausybių vadovais. Taip pat kai tekdavo priimti garbingus svečius, parodyti, kaip šalis auga, keičiasi politinė santvarka, gerėja ekonominės aplinkybės.

Estijos premjeras Tiitas Vähis, Lietuvos premjeras Laurynas Mindaugas Stankevičius ir Latvijos premjeras Andris Šķēle / P. Lileikio/LRT nuotr.

„Susitikimai su užsienio valstybių atstovais turbūt labiausiai įstrigę, nes aš apie juos daugiausiai girdėdavau. Olimpiada tais metais vyko, jis lydėjo komandą į olimpines žaidynes, sakyčiau, tai buvo maloni pareiga“, – pasakojo R. Matonienė.

Rūpesčius pamiršdavo žaisdamas tenisą

O kokia asmenybė buvo L. M. Stankevičius?

„Tokių žmonių naujausioje Lietuvos istorijoje galima būtų ant dviejų rankų pirštų suskaičiuoti“, – taip buvusį Lietuvos premjerą apibūdino žurnalistas ir apžvalgininkas R. Valatka.

L. M. Stankevičius su prezidentu V. Adamkumi: apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi / Dž. Barysaitės/ R. Matonienės asmeninio archyvo nuotr.

Politikas G. Kirkilas su L. M. Stankevičiumi buvo ne tik draugai, bet ir kaimynai.

„Labai šiltas, įdomus žmogus. Žaidėme kartu tenisą, tas labai suvienijo. Jis buvo geras tenisininkas: jis iš tos kartos, kurie buvo Lietuvos senjorų teniso pradininkai. Tai paskatino ir mane žaisti tenisą. Be to, jis ilgą laiką buvo „Excellent“ klubo prezidentas. Mes turėjome gerus ryšius su Latvijos prezidento Gunčio Ulmanio tokiu pačiu klubu. Daugybę kartų žaidėme, bent du kartus per metus – vieną kartą Latvijoje, vieną kartą Lietuvoje“, – pasakojo G. Kirkilas.

L. M. Stankevičiaus dukra R. Matonienė taip pat pasakojo apie tėčio pomėgį žaisti tenisą.

„Šeimai jis stengėsi neužkrauti savo rūpesčių ir jis tuos rūpesčius, turbūt, pamiršdavo sportuodamas: jis daugiau kaip 40 metų žaidė tenisą. Pradėjo savamoksliškai, paskui pradėjo dalyvauti varžybose, sporto klubo veikloje. Matyt sportas jam labai padėjo sumažinti įtampą, išsikrauti teniso aikštelėje, išsidaužyti, nusimesti psichologinę įtampą, kurios galbūt tikrai buvo“, – kalbėjo pašnekovė.

Jis nei šeimoje, nei, tikiu, darbe niekada nekeldavo balso, neaštrindavo konfliktinių situacijų. Visada stengdavosi taikiomis derybomis išeiti iš konfliktinės situacijos. R. Matonienė

Anot jos, pirmas žodis, kuris ateina į galvą kalbant apie tėtį – inteligentiškas.

„Mano akyse jis tikrai buvo labai inteligentiškas, kaip tėtis, kaip senelis anūkui. Jis nei šeimoje, nei, tikiu, darbe niekada nekeldavo balso, neaštrindavo konfliktinių situacijų. Visada stengdavosi taikiomis derybomis išeiti iš konfliktinės situacijos. Kas jį pažinojo, visi sakė, kad jis buvo ramaus, sveiko požiūrio ir inteligencijos žmogus“, – pasakojo R. Matonienė.

Laurynas Mindaugas Stankevičius (kairėje) / P. Lileikio/LRT nuotr.

Ji svarstė, kad darbe tai, turbūt, labai padėdavo išspręsti tam tikras situacijas, neaštrinant, negilinant konflikto, neįsižeidžiant, neatsukant nugaros, o ieškant kompromiso, sprendimo. Toks pats L. M. Stankevičius buvo ir gyvenime: nuosaikus, savo nuomonę turintis, bet niekada jos kaip vienintelės neperšantis, klausantis kitų nuomonių, girdintis, kokius argumentus sako.

„Ir priima sprendimą dažnai kitą, negu jis pradžioje turėjo, bet įsiklausė į argumentus, kas kuo remia savo nuomonę ar savo kitokį požiūrį“, – pasakojo R. Matonienė.