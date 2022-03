Nausėda: tikrai nepasiduokime panikai, NATO sąjungininkės šiandien priima sprendimus dėl mūsų pastiprinimo

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Dienos tema“ – prezidentas Gitanas Nausėda.

– Pone G. Nausėda, norėčiau pradėti nuo tokio asmeninio žmogiško klausimo. Jūs dažnai bendraujate su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu – koks jausmas apima bendraujant su užpultos valstybės lyderiu ir suprantant, kad tai gali būti paskutinis kartas, kai jį matote gyvą? Aš taip sakau todėl, kad, anot tarptautinės žiniasklaidos, praėjusią savaitę bent tris kartus į jį kėsintasi.

– Aš pirmą kartą išgirdau tokį jo kreipinį: „Taip, draugai, gal aš paskutinį kartą su jumis kalbuosi“ dar Europos Vadovų Taryboje, kai mes buvome susitikę praėjusį kartą. Tada karas buvo tik prasidėjęs. Ir iš tikrųjų atrodė, kad visa tai gali greitai pasibaigti, deja, blogąja to žodžio prasme. Tai labai visus sujaudino, ir, ko gero, manau, lėmė nemaža dalimi sąmonės pokyčius, kuriuos mes matėme Vakarų, ypač toliau nuo Ukrainos esančių, valstybių mąstyme. Tai vis tiek žmogiškasis veiksnys, užuojauta, neteisybės jausmas ir ta kančia, kurią dabar priversti kentėti Ukrainos žmonės, tam tikra prasme gindami ir mūsų laisvę. Juk jie gina ne tik Ukrainos laisvę, jie gina visą Europą ir jos vertybes. Mes tikrai esame šių dalykų liudytojai.

Aš tikrai turiu galimybę nuolat palaikyti kontaktą su Volodymyru. Ir visada klausiu to paties klausimo: „Kuo dar tau, drauge, galėčiau padėti?“ Iš tikrųjų mes stengiamės mobilizuoti pastangas, konsoliduoti jas, ypač dėl ginklų tiekimo. Labai gerai, kad pavyko tai padaryti ir, manau, kad ir vizitas Vokietijoje prisidėjo prie to, bet dar labiau prisidėjo, ko gero, pačios Vokietijos visuomenės sąmonės pokyčiai, kurie šiandien yra neįsivaizduojami. Kaip aš sakau, Berlyno siena griuvo per keletą valandų. Berlyno siena mąstyme. Ir tai aš taikau ne tik Vokietijai, bet ir daugeliui kitų valstybių, kurios ilgą laiką tik klausydavosi mūsų, sakydavo: „Na taip, taip, Rusija grėsmė, Baltarusija grėsmė, bet, žinote, mes su jais įsitraukėme į plačius projektus, susijusius su klimato kaita, su terorizmu ir kitais dalykais.“ Šiandien jų nebereikia įtikinėti, viskas visiems aišku, visos kaukės nukrito. Visi žmonės mato Rusiją tokią, kokia ji yra. Ir tai tam tikra prasme palengvėjimas, nes pagreitina kai kurių sprendimų priėmimą. Su Volodymyru Zelenskiu kalbėjausi prieš keletą valandų. Nuotaikos, žinoma, yra įtemptos, kitaip ir būti negali. Niekur iš Kyjivo ir Ukrainos trauktis jis neketina, nes jis supranta, kad šiandien yra Ukrainos tautos kovos už laisvę simbolis, o simbolis negali trauktis.

Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

– „Jei Ukrainos neliks, neliks ir Europos, jei mes krisime, krisite ir jūs.“ Štai tokie Ukrainos prezidento žodžiai. Ar pritariate jiems?

– Taip, jis man ir dabar tai pasakė. Sako: „Nesupyk, kad pavartojau ir jūsų šalies pavadinimą, teigdamas, kad antroji stotelė galite būti jūs.“ Aš sakau, kad nėra už ką čia pykti, nes iš esmės aš sakau lygiai tą patį. Nėra limitų šio agresoriaus apetitui, kurį demonstruoja Rytų valstybė Rusija. Ir tas apetitas yra neribotas, jį galima apriboti tiktai vienu būdu. Užgniaužti tą apetitą pačioje Ukrainoje. Jeigu jis ten nebus užgniaužtas arba jeigu Ukraina kris, tuomet bus ir antras, ir trečias, ir ketvirtas taikinys. Ir tikrai niekas Europoje, net ir tie, kurie labai nutolę nuo Rusijos, negali būti saugūs, nes tai yra ne tik geografinė kova už teritorijas, tai yra mėginimas primesti savo pasaulio matymą, savo įsivaizdavimą apie laisvę ir apie pareigą ir apie visus kitus ideologinius dalykus, nes šiai valstybei tie principai, kuriais gyvena Vakarai, yra nepriimtini iš principo. Bet, žinote, koks paradoksas. Jie taip nemėgsta to Vakarų pasaulio, vadina jį priešu, nacistais ar kažkaip panašiai, bet jie labai mėgsta naudotis visomis žmogiškomis gėrybėmis, kurios yra sukurtos Vakaruose. Atostogauti važiuoja ne į Magadaną, o į Vakarų kurortus. Valiutą jie mėgsta eurus ir dolerius, o ne Rusijos rublį, kurio kursas krinta kiekvieną dieną. Savo vaikus jie siunčia ne į Novosibirską studijuoti, bet siunčia į Londoną ar kitas aukštąsias mokyklas Vakaruose. Tai kur čia yra tas dabar, pasakyčiau, principingumas? Jeigu tu manai, kad viskas, kas bloga yra Vakaruose, kodėl būtent ten tu palinkęs semi žmoniškas gėrybes pilnomis rieškučiomis? Štai koks klausimas.

Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

– Pone prezidente, Jūs jau užsiminėte ir dažnai girdime, kad po Ukrainos gali būti Baltijos šalys. Kiek mes ir kiek NATO esame pasirengę atremti tas grėsmes?

– Taip, antrasis didžiausias uždavinys, kurį sau keliu be to, kad mes turime tiesiogiai padėti Ukrainai mobilizuoti visas pastangas Vakaruose, kad pagalba būtų tikrai efektyvi ir laiku, svarbiausia – laiku. Antrasis darbų blokas yra susijęs su mūsų saugumo didinimu. Jūs turbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu Lietuva dažnai atsiduria ir pasaulio žiniasklaidos centre, bet svarbiausia – užsienio politikų, kurie tikrai gali prisidėti prie mūsų saugumo didinimo, dėmesio centre. Šiandien vizitas sekretoriaus A. Blinkeno, prieš kurį laiką Vokietijos prezidento Steinmeierio vizitas. Iš tikrųjų mes stengiamės, kad tos deklaracijos, kurias pastaruoju metu girdime apie rytinio NATO flango stiprinimą, nebūtų tiktai deklaracijos arba nebūtų sukoncentruotos vien tik į pastangas Juodosios jūros regione. Man labai svarbus Baltijos šalių saugumas, nes mes puikiai suvokiame, kad nėra kažkokių atskirų regionų grėsmių. Yra bendra viena grėsmė, todėl turime rūpintis tiek Juodosios jūros regiono valstybių saugumu, tiek ir Baltijos valstybių saugumu.

Ir čia iš tikrųjų pastaruoju metu mes matome labai teigiamus sprendimus, susijusius pirmiausia su priešakinėmis NATO pajėgomis, kurioms vadovauja Vokietija. Tikrai suintensyvėjęs mūsų politinis dialogas su Vokietija duoda vaisių ir Vokietija priėmė sprendimą padidinti karių skaičių, padidinti investicijas ir tai dar negalutinis skaičius. Galimas dalykas, ir prezidentas tą taip pat užsiminė, ir Vokietijos kancleris O. Scholtzas užsiminė apie tai, kad tai gali būti jokiu būdu ne paskutinis etapas, kad mes mąstome apie dar didesnį pajėgų sutelkimą čia. Norvegijos sprendimai didinti karių skaičių, Nyderlandų sprendimai, JAV pono A. Blinkeno paskelbtas buvimo čia karių skaičiaus didinimas – visa tai yra labai teigiamos žinutės. Aš esu įsitikinęs, kad ilgą laiką tas mūsų koncentravimasis į atgrasymą dabartinėmis aplinkybėmis šiek tiek keičiasi ir mes turime kalbėti apie tai, kad nėra jokio būdo atgrasyti, reikia turėti pajėgas čia.

Oro gynyba, tiek oras-oras, tiek žemė-oras, yra reikalinga ir šiandien tai turbūt yra svarbiausias klausimas, kurį mes svarstome NATO formatu.

„Dienos temoje“ – Gitanas Nausėda / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kalbos, kad mes palaikykime čia simbolinį skaičių pajėgų ir, jeigu įvyktų karinė intervencija, pasitrauksime, o tada sugrįšime ir jus atkovosime, manęs neįtikina. Nežinau, ar įtikina mūsų tautą, kuri žino, kad paskutinį kartą šito sugrįžimo reikėjo laukti nei daug, nei mažai – beveik 50 metų. Šiandien aš ir kalbu savo kolegoms – čia, vietoje, mums reikalingos NATO pajėgos, kad mes jaustumėmės saugūs. Ir tik tokiu būdu jūs galite užtikrinti mūsų saugumą, gynybą. Gynyba, žinoma, apima ir oro erdvę, ir mes džiaugiamės, kad pas mus keičiasi oro policijos misijos, jos ir dabar keičiasi, viskas čia yra gerai. Bet oro policijos misijų, matome iš karo Ukrainoje, nepakanka. Nepakanka skraidyti kartu su priešo lėktuvais, jeigu jie kartais įsiveržtų į mūsų teritoriją. Oro gynyba, tiek oras-oras, tiek žemė-oras, yra reikalinga ir šiandien tai turbūt yra svarbiausias klausimas, kurį mes svarstome NATO formatu. Ir labai tikiuosi, kad iki Madrido viršūnių susitikimo mes vis dėlto pralaušime ledus, nors nemanau, kad čia yra ledai, ledai gal netinkama metafora, bet tiesiog mes perieisime nuo diskusijų iki realių veiksmų.

– Pone prezidente, Jūs paminėjote tautą ir įsitikinimą. Kokia būtų žinia Lietuvos žmonėms, kurie dabar įsibaiminę, matome eiles prie Migracijos departamento, laukiančias asmens dokumentų, taip pat daugybė klausimų, kur slėptis nelaimės atveju, ar reikėtų bėgti?

– Na, tikrai, nepasiduokime panikai. Aišku, atsiranda kartais pareiškimų, kurie turbūt neprisideda prie visuomenės ramybės. Bet šiandien Lietuva yra NATO narė nuo 2004 m., tai yra nei daug, nei mažai – jau 18 metų. Ir mes tikrai matome NATO pasirengimą mus ginti ne tik iš to fakto, kad pastaruoju metu, kaip niekada dažnai, kalbama apie 5 straipsnį, kad visos NATO sąjungininkės yra pasirengusios ginti kiekvieną mūsų žemės kvadratinį centimetrą. Bet man dar didesnį įspūdį daro reakcija ir tas supratimas, kad saugumo situacija regione yra pasikeitusi ir mūsų NATO sąjungininkės, nelaukdamos, nediskutuodamos begalę mėnesių, priima sprendimus dėl mūsų pastiprinimo, ir tai vyksta šiandien. Tai dar geresnis įrodymas, kad mus NATO gins, negu vien tik kalba apie tai, kad 4, 5 NATO sutarties straipsnis yra šventas ir jo bus laikomasi. Bet vienas dalykas – turime daryti namų darbus patys. Tikrai negalime sau leisti manyti, netgi manyti, kad štai jūs visi čia pasirūpinkite mūsų saugumu, štai mūsų ranka: dėkite pinigus, dėkite karinę įrangą, dėkite karius, o mes pasvarstysime, ar didinti gynybos finansavimą, ar ne. Gynybos finansavimo didinimas yra ne rytojaus, tai yra šiandienos darbas. Štai kodėl aš sveikinu sprendimą skirti 250 milijonų eurų papildomai pasiekiant 2,5 procento BVP. Vadinasi, matau, kad formuojasi politinė valia palaikyti mano siekį didinti karinių išlaidų dydį iki ne mažiau kaip 3 proc. BVP artimiausiais metais. Manau, kad tai visiškai adekvatūs sprendimai. Ir kai pamatai, kas darosi kitose valstybėse, kurios yra labiau nutolusios nuo Rusijos – Danija, Vokietija – visos tiesiog viena per kitą skuba didinti karinių išlaidų lygį. Ir priima sprendimus, konkrečiai kaip Danija, kuriuos laikyčiau netgi istoriniais – keičiama apskritai šalies saugumo koncepcija ir pasitraukiama iš tokios pacifistinės koncepcijos, kuri ilgus metus Danijoje viešpatavo. Tai yra tiesiog labai adekvatus suvokimas to, kas vyksta šiandien.

Vadinasi, matau, kad formuojasi politinė valia palaikyti mano siekį didinti karinių išlaidų dydį iki ne mažiau kaip 3 proc. BVP artimiausiais metais.

Į Lietuvą atvyko Vokietijos kariai / NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės nuotr.

– Pone prezidente, Jūs deklaruojate pasitikėjimą NATO, bet turbūt pastebite, kad visuomenėje, tiek Vakaruose, tiek Lietuvoje, kartu ir daug kritikos NATO, Vakarams apskritai, esą dėl per menkos pagalbos Ukrainai, diskusijų dėl neskraidymo zonos. Jūsų nuomone, kiek pagrįsti tie kaltinimai ir priekaištai?

– Kalbėjome šiandien su Ukrainos prezidentu ir apie neskraidymo zoną. Jis supranta visas aplinkybes ir tikrai labai supratingai vertina situaciją, tačiau jo labai aiškus prašymas, kad net jeigu neskraidymo zona yra tokia, sakyčiau, tiesioginė preliudija į galimą karinį konfliktą NATO lygiu prieš Rusiją, tai vis dėlto galima tikrai padaryti kur kas daugiau tiekiant reikalingas oro gynybos sistemas Ukrainai. Ir, be jokios abejonės, taip pat ir oro pajėgas, naikintuvus tam, kad Ukraina galėtų ginti oro erdvę pati. Šiandien šis sprendimas yra visiškai subrendęs. Jį patvirtino ir sekretorius ponas A. Blinkenas. Manau, kad iš esmės tas tiekimas jau dabar jis yra realybė. Kritika, kad per menkai, per vėlai reaguoja, galbūt ir buvo galima tiek Europos Sąjungos, tiek NATO adresu pirmosiomis karo konflikto dienomis. Dabar nelaikyčiau tokios kritikos adekvačia, nes tai, kas yra daroma pastaruoju metu, yra tikrai labai rimti sprendimai, iš esmės pakeitę ir Europos, ir NATO veidą.