Kyjive esantis arkivyskupas Kulbokas: pro langą matau vaikštančius žmones, o už kelių šimtų metrų vyksta susišaudymai

Jau savaitę tęsiasi Rusijos pradėta invazija į Ukrainą. Aktyvūs susirėmimai vyksta skirtinguose Ukrainos miestuose, sostinė – ne išimtis. Vienas iš kelių likusių diplomatų Kyjive yra Vatikano apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris papasakojo, kaip dabar vyksta gyvenimas Kyjive ir kokia ten yra padėtis.

– Aštuntą karo dieną pranešama, kad rusai meta visas pajėgas užimti Kyjivą. Kaip jūs jaučiatės?

– Be abejo, yra dramatiškas momentas. Ataka jau tęsiasi aštuntą dieną ir gali stiprėti. Žmonės jaudinasi, tačiau, turiu pastebėti, panikos nėra, galbūt dėl to, kad visi yra labai vieningi: vieningi pagalbos atveju, supratimo atveju, vieni kitais rūpinasi.

– Bet jūs nesate visiškai informacijos vakuume ir įsivaizduoju, kad jus pasiekia vaizdai iš kovos vietų Ukrainoje. Dvi dienas visur keliavo palydoviniai vaizdai, kuriuose matėsi 65 km konvojus, kuris važiuoja Ukrainos link, o jūs esate keliasdešimt kilometrų nuo jo. Koks jausmas?

– Sėdėdami čia kas porą valandų girdime po sprogimą ar praskrendančią raketą. Jau praėjusią savaitę buvo daug desantininkų grupių, todėl susišaudymų girdėjome nemažai. Be abejo, dabar turėtų pajudėti tankai ir tai yra žiauru, labai dramatiška. Bet net pats nustebau, kad pro langą matau kartais netgi vaikštančius žmones, kurie mato, jog susišaudymai vyksta už kelių šimtų metrų. Žmonės pripranta prie karo.

– O kaip atrodo jūsų diena, pavyzdžiui, šiandien nuo ryto?

– Pirmąsias naktis miegojome sunkiai, paskui susiieškojome namuose tokias vietas, kurios yra palyginti saugios: ne viena, o dvi sienos nuo gatvės ir apatiniai aukštai, kad per oro pavojų nereikėtų nuolatos bėgioti į slėptuvę, sandėlį. Todėl pastarąsias kelias dienas ir aš, ir personalas – esame 9 žmonės su 4 vienuolėmis – sugebame miegoti gana gerai net naktį, negirdime sprogimų ir raketų.

Dieną pradedame malda, mišiomis slėptuvėje ar kitoje saugioje vietoje, o tada pusryčiaujame. Labai didelę dalį dienos užima kontaktavimas, nes daug kas teiraujasi, siūlo humanitarinę pagalbą. Deja, šiuo momentu nelabai sugebame kažką konkretaus patarti, kadangi galime tik priimti humanitarinės pagalbos pasiūlymus ir juos mėginti sudėlioti į skyrelius, kad žinotume ateityje, kokia pagalba yra galima, nes šiuo metu labai sunku koordinuoti, ypač tokius miestus kaip Kyjivas, Charkivas, kur fiziškai labai sunku atvažiuoti ar atskristi. Taigi beveik visą dieną užima kontaktai pasišnekant su vyskupais, kunigais, taip pat ir su pravoslavų kunigais, musulmonais ir žydais, esančiais čia. Labai daug kontaktų su Šventuoju Sostu, su mano viršininkais, taip pat su organizacijomis, kurios siūlo humanitarinę pagalbą, pažįstamais arba žurnalistais. Praktiškai visa diena yra prie telefono, sekant situaciją.

Kyjivas Rusijos pajėgų puolimo metu / AP nuotr.

– Ar jūs buvote išėjęs į miestą per pastarąsias porą dienų?

– Ne, nuo vasario 23 d. vakaro į miestą nėjau, kadangi nėra saugu. Pirmąsias 4–5 dienas tikrai buvo neįmanoma eiti, nes vyko susišaudymai, dabar kai kurie žmonės ir kai kurie iš mūsų padėjėjų išeina į miestą, nes reikia ir šiek tiek apsirūpinti maistu, yra veikiančių parduotuvių.

– Jau yra pranešimų, kad maisto trūksta, o humanitarinė pagalba vieninteliu keliu per Lenkiją keliauja lėtai. Kiek dar užteks to maisto ir kiek dienų jūs galėtumėte prasimaitinti, neišeidamas iš namų?

– Mes prisiruošėme daug, minimum dviem savaitėms, nes papildėme šiomis dienomis, o jei reikės tokiam išgyvenimui, tai ir daugiau, galbūt net iki mėnesio. Bet problema, kad daug kyjiviečių, tarp jų ir kelios mūsų darbuotojos, nelabai tikėjo, kad tokie dalykai yra įmanomi, todėl tiek maisto neprisipirko ir turi maisto atsargų tik kelioms dienoms. Labai jaudinuosi dėl jų. Kažkiek sugebėjo apsirūpinti šiomis dienomis, bet ateinančias dienas – labai neaišku, ką jie galės valgyti ir ar gali būti badas.

– Jums dirbant Vatikano valstybės sekretoriate, Ukraina buvo jūsų darbotvarkėje visus 8 metus nuo 2012 m., t. y. dar prieš Krymo aneksiją. Kaip, jūsų akimis, pasikeitė ir politinė situacija, ir visuomenės nuotaikos?

– Ką galėčiau pasakyti gražaus, kad 2012 m. Ukraina buvo kitokia: taip, nebuvo karo, bet visuomet turėjau mintį, kaip gerai būtų prisidėti prie didesnio Ukrainos konsolidavimo tiek politiniame lygmenyje, tiek tarp religinių konfesijų, ypač tarp krikščionių, pravoslavų ir katalikų, o dabar tokiame dramatiniame momente, karo momentu, konsolidacija vyksta. Galbūt paskui ji subyrės vėl į gabalus, bet šiuo metu ji yra. Tai atrodytų tokia dvejopa patirtis: viena vertus, labai dramatiška situacija, o antra vertus, tai, apie ką svajojau, kad Ukraina būtų labiau vieninga, ir matau šiomis dienomis – tai labai įkvepia.

Gitanas Nausėda ir Diana Nausėdienė susitiko su popiežiumi Pranciškumi, Visvaldas Kulbokas centre / LR Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

– 2015 ir 2019 m. vertėjavote popiežiaus Pranciškaus ir Vladimiro Putino susitikimuose – tiek oficialiuose, tiek privačiuose. Žinau, kad detalių tikrai nepasakosite, tik esate sakęs, kad kada nors po daug metų gal ir praskleisite tą šydą, bet, matant tai, kas vyksta, ir prisimenant tuos susitikimus, koks jausmas šiandien kyla?

– Susitikimų tarp popiežiaus ir V. Putino buvo net keli: 2013, 2015 ir 2019 m. Tačiau pats prisimenu mūsų trumpą pokalbį su popiežiumi Pranciškumi prieš vieną iš susitikimų apie tai, kad politikais sunku pasitikėti bendrąja prasme. Niekada asmeniškai neturėjau didelių iliuzijų ir, kai šnekame apie šią dramatišką situaciją, esu kaip diplomatas, tačiau esu ne tik diplomatas, bet ir kunigas, vyskupas.

Atstovauti popiežiui, Šventajam Sostui man asmeniškai yra ypač įkvepiantis dalykas, kadangi galiu išeiti iš to užburto politikos rato. Matome, kiek politikoje yra daug problemų ir galima mėginti bent jau pasiūlyti kažką kitokio: mėginu galvoje išmąstyti, pasiūlyti ką nors kolegoms ukrainiečiams Užsienio reikalų ministerijoje arba prezidento ofise, taip pat mano viršininkams Vatikane.

– Prieš 8 metus dalyvavote istoriniame popiežiaus Pranciškaus ir visos Rusijos ortodoksų patriarcho Kirilo susitikime. Tada jie spaudė vienas kitam rankas, o dabar patriarchas ne tik nepasmerkė agresijos ir karo Ukrainoje, bet ir laimino rusų ginklus. Ką galvojate? Juk čia ne politika, čia jau dvasininkas.

– Yra netgi daug Rusijos kunigų, kurie pasisako už tai, kad karas būtų pasmerktas be jokių išlygų. Kai kontaktuoju su Ukrainos pravoslavų bažnyčios, kuri yra Maskvos patriarchato bažnyčia, oficialiais atstovais, jie yra labai vieningi su Ukrainos liaudimi, tauta. Tai man gražu matyti. Be abejo, čia kyla toks nesupratimas: kaip karas galėtų būti nepasmerkiamas? Dabar mano užduotis nėra svaidytis jokiais kaltinimais, bet tiesiog konstatuoti faktą: mūsų pareiga yra perduoti kuo plačiau žinią ir tą tikėjimą, kad bent jau Bažnyčia karą turi smerkti visada, be jokių išlygų.

Ukrainos kariai Kyjive / Vida Press nuotr.

– Kai vyksta tokie baisūs dalykai, bent jau dalies tikinčiųjų tikėjimas susvyruoja ir Dievo klausiama, kodėl jiems, už ką. Turite jiems ką atsakyti?

– Šito klausimo nekeliu, kadangi, bent jau mano kaip tikinčio žmogaus supratimu, visi turime problemų, kiekviena šalis turi problemų ir dabar išskirti, kad viena šalis yra geresnė, kita prastesnė – kas mes tokie, kad dabar įvertintume, kuri turi būti nubausta, kuri neturi būti nubausta. Tačiau šiomis dienomis, kai jaučiu tiek daug palaikymo iš įvairių šalių, pažįstamų ir nepažįstamų žmonių, organizacijų, yra toks jausmas, kad Ukraina ir Kyjivas tampa dvasine sostine, nes dėmesys, meilė ir solidarumas susikaupė čia. Tada karas tampa tokiu iššūkiu, kuris turi ir gerų rezultatų. Tikrai nėra noro tokius karus sukelti, bet, kaip minėjau, taip tautą suvienyti galėjo tik karas, kad taip susivienytų ir Europa ir didelė dalis pasaulio. Šia prasme kaip kunigas įvertinu: kad šėtonas, – nes karas yra šėtono darbas – nori užkariauti mus ir išgąsdinti karu, o mes turime paversti karą į gėrį, vienybę ir solidarumą – tada mes patys šėtoną išgąsdiname.