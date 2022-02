„Banditas ir ligonis“: daugybė Lietuvoje gyvenančių ukrainiečių su skausmu ir pykčiu stebi Putino Ukrainoje pradėtą karą

Ketvirtadienį Rusijos pradėtą karą visoje Ukrainos teritorijoje neramiai stebi ir Lietuvoje gyvenantys ukrainiečiai. Padėtį Ukrainoje jie apibūdina kaip nelaimę ir skausmą, ragina telktis ir padėti itin sunkų laiką išgyvenančiai Ukrainai sustabdyti agresoriaus žingsnius. Lietuvoje gyvenantys ukrainiečiai neslepia – įvykius stengiasi vertinti šaltai, tačiau emocijos kol kas nugali.

Agresoriui buvo skiriamas per daug švelnus ir civilizuotas dėmesys?

Pabaltijo ukrainiečių asociacijos pirmininkas Leonid Tregub LRT.lt sakė, kad ši diena yra nelaimė visiems, o Rusijos valdžios veiksmai meta tamsią dėmę visai šiai šaliai.

„Turbūt motina, užauginusi aukštą, stiprų, stambų, bet agresyvų ir konfliktuojantį sūnų, eidama gatve juo nesidžiaugtų. Tai yra bėda“, – pastebėjo L. Tregub.

Leonid Tregub / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Pašnekovo teigimu, Rusijoje jau seniai kaupėsi netikro karinio konflikto dvasia, tačiau 21 amžiuje nepridera visiems atvirai rodyti ir grasinti, jog gali imti ir smogti.

„Tai, kas šiandien įvyko yra kitas etapas. Galbūt kažkada specialistai pradės analizuoti šį konfliktą kaip, kad analizavo Antrąjį pasaulinį karą ir ieškojo priežasčių. Gal jis prasidėjo dar nuo Krymo aneksijos. Per daug civilizuotas ir per daug švelnus požiūris į agresorių leido jam elgtis taip. Kaip galima šiandien klausytis to bandito? Jis nėra žmogus, jis yra ligonis“, – sakė L. Tregub.

Pabaltijo ukrainiečių asociacijos pirmininko nuomone, prasidėjusiame kare Rusijos ir Ukrainos jėgos yra nelygios, tad esą prasidėjus konflikto eskalacijai reikėjo visais būdais siekti išvengti fizinio susidūrimo.

„Tai yra tas pats, kas plikomis rankomis pulti prieš tanką. Reikėjo padaryti viską, kad neįvyktų kariniai veiksmai. Tai yra nevienodos jėgos. Reikėjo nepasiduoti šiai priešpriešai, o diplomatinėmis ir ekonominėmis priemonėmis, žmogiškumo lygmenyje bandyti susitarti. Reikėjo daugiau kontaktų, ieškoti tarpusavio supratimo“, – dėstė L. Tregub.

Vladimiras Putinas pradėjo karą Ukrainoje / AP nuotr.

Vis dėlto, pasak pašnekovo, Rusijai sutelkus tokias dideles karinės technikos pajėgas prie Ukrainos sienų, nieko kito, kaip tik karo, ir nebuvo galima tikėtis. Asociacijos pirmininko nuomone, technikos telkimui buvo skirta per mažai dėmesio.

V. Černišuk: stengiuosi šaltai reaguoti, bet neišeina

Lietuvos ukrainiečių bendrijos pirmininkas Viktor Černišuk sako, kad sužinojus apie Rusijos invaziją į Ukrainą pirmiausia užplūdo pyktis Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui. Ketvirtadienį prasidėjusius procesus ukrainiečių atstovas mūsų šalyje lygina su Adolfo Hitlerio veiksmais.

„Aš netgi parašiau, kad putleris, nekenčiu. Tai buvo tokie žodžiai iš širdies, tokia pirma reakcija. Labai primena Hitlerį – irgi 4 val. naktį, netikėtai. Stengiuosi šaltai reaguoti, bet neišeina“, – sakė V. Černišuk.

Karas Ukrainoje / AP nuotr.

Jis taip pat pastebėjo, kad Ukrainos gyventojai kol kas nejaučia didelės panikos ar baimės ir yra nusiteikę laimėti kovą prieš Rusiją.

Pasak V. Černišuk, dabar yra laikas vienytis ne tik užpultos šalies gyventojams, bet ir kitoms šalims.

„Mes galvojame, kad jau nepakanka padėti Ukrainai, paremti ją. Dabar jau reikia kurti tokį antiputinišką frontą, koaliciją ir karinė koaliciją, ir visuomeninę koaliciją visų šalių“, – sakė Lietuvos ukrainiečių bendrijos pirmininkas.

Lietuvos ukrainiečių bendrijos pirmininko V. Černišuk teigimu, Lietuvoje gyvena, dirba apie 100 tūkst. ukrainiečių.

Ukraina / AP nuotr.

Didžiuosiuose miestuose – palaikymas Ukrainai ir jos žmonėms

Karui Ukrainoje ir ten gyvenančius žmones užklupusiai nelaimei neabejingi gyventojai didžiuosiuose Lietuvos miestuose rinksis į palaikymo akcijas.

Vienybės ir solidarumo su Ukraina akcija „Laisvė šviečia“ Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje prasidės nuo 18 val.

Uostamiestyje dėl įvykių Ukrainoje ir numatytos palaikymo akcijos nuspręsta pavėlinti ketvirtadienį turėjusio prasidėti Klaipėdos šviesų festivalio atidarymą.

„Nuo 18 iki 19 val. visi svarbiausi Klaipėdos šviesų festivalio projektai skelbs tylos valandą ir švies mėlyna bei geltona, taip išreiškiant palaikymą ir solidarumą Ukrainai. Tris festivalio vakarus, vasario 24–26 d., ant Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato bokšto pasitiks Ukrainos vėliavos projekcija. Šiandien, vasario 24-ąją, festivalio atidarymo laikas Teatro aikštėje perkeliamas į 19 val. Nuo vakar Ukrainos vėliavos spalvomis nusidažė ir Biržos tiltas“, – ketvirtadienį pranešė renginio organizatoriai.