Politologė apie mitingus: Vasario 16-ąją tikrai „kažkas vyks“, protestų sulauksime ir vasarą

Vasario 16-osios išvakarėse policija pranešė, kad dėl gautos informacijos nutarta stiprinti pasirengimą darbui trečiadienį vyksiančiuose šventiniuose renginiuose. Ketinama didinti pareigūnų skaičių, tikrinti į Vilnių atvykstantį transportą. Ar pavyks per šiuos renginius išvengti įtampų?

Klaipėdos universiteto lektorės Gabrielės Burbulytės teigimu, tikrai realu, kad per Vasario 16-osios minėjimą „kažkas vyks“, nes dėl pandemijos ribojimų nepatenkintų piliečių tikrai yra, tik sunku pasakyti, kokiu mastu. Anot politologės, įtampos nedingusios, tad tiek per rytojaus šventę, tiek per Kovo 11-ąją, tiek ir vėliau sulauksime protestų.

„Tikėtina, ir vasaros laikotarpiu mes turėsime didesnio ar mažesnio masto protestų, piketų. Nemanau, kad tai peraugs į riaušes. Riaušių etapas tikrai yra pasibaigęs, dabar turime naujų protesto formų. Tos protesto formos bus nukreiptos į tam tikrus konkrečius asmenis“, – sako G. Burbulytė.

Tiesa, anot jos, kol kas šis judėjimas vis dar yra protesto judėjimas, „jis nėra įgavęs formų, kad tai kovotų už kažką – pavienę, išgrynintą idėją“.

Pasak politologės, šio judėjimo išsikvėpimo galima tikėtis tik prieš kitus rinkimus.

„Galime tikėtis tik prieš rinkimus, kai didžiosios politinės partijos, norėdamos sau pakelti reitingus, populiarumą, bandys kviestis kai kuriuos judėjimo lyderius į savo gretas. Tada vyks didysis išsikvėpimas“, – mano Klaipėdos universiteto lektorė.

Per Sausio 13-osios renginį prie Seimo susirinko protestuotojai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Politologė taip pat pažymi, kad Vyriausybei praverstų keisti komunikacinę taktiką. Anot jos, nors ir matomas komunikacijos su visuomene pagerėjimas, bendravimo vis dar nepakanka. Ir nebūtina dialogą su visuomenę suprasti paraidžiui, teigia ji.

„Kartais užtenka labai aiškios žinutės ištransliavimo, kad visiems būtų aišku, kodėl turi būti taip ar ne kitaip. Nebūtina tiesiogiai eiti į minią, tiesiogiai važinėti po Lietuvą“, – sako G. Burbulytė.

Daugiau – pokalbio įraše.