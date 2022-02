Žalimas apie Konstitucinį Teismą: žvelgiant į kitas bylas, jis pasidarė nebe toks aktyvus žmogaus teisių gynėjas

Konstitucinis Teismas trečiadienį nutraukė bylą dėl galimybių paso teisėtumo. Anot jo, toks sprendimas priimtas atsižvelgus, kad Vyriausybė panaikino savo sprendimą, kuriuo buvo nustatyti su galimybių pasu susiję ribojimai. „Dienos temoje“ – buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, dabar VDU Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas ir Aukščiausiojo Teismo patarėjas Tomas Chochrinas.

– Pone Chochrinai, jūs sakėte, kad esate įsitikinęs, jog Konstitucinis Teismas nagrinės šią bylą, nes tai, kad pasas šiuo metu negalioja, yra galimybė bylos nenagrinėti, bet ne prievolė. Kaip vertinate šios dienos sprendimą?

T. Chochrinas: Aš vertinu tokį sprendimą labiau neigiamai, nes Konstitucinis Teismas jau beveik 25 metus nuosekliai formulavo doktriną, kad teismas vis dėlto turi teisę, turi diskreciją spręsti, ar gali ta prasme, kai teisės aktas nebegalioja, bet konstitucinė byla pradėta, ją nagrinėti, ar ne. Buvo suformuluota doktrina, kad gali. Aš manau, atsižvelgiant į visas aplinkybes, jis galėjo ir turėjo nagrinėti šią bylą, o dabar turime tokį rezultatą, kad netgi tokioje itin jautrioje situacijoje, kai buvo galima pasinaudoti šia diskrecija ir neformaliai pasižiūrėti į klausimą, Konstitucinis Teismas, kaip ir nemažai kitų valstybės institucijų, gana biurokratiškai pažiūrėjo ir pasirinko nedirbti, kai gali nedirbti, nes pagrindas šito klausimo – nagrinėti, kaip ir galėjo nenagrinėti.

– Pone Žalimai, ar galėjo Konstitucinis Teismas nagrinėti šią bylą?

D. Žalimas: Atsakymas paprastas: taip, galėjo, bet jeigu kalbėtume apie patį sprendimą, čia man kaip tik buvo kitokie lūkesčiai negu ponui T. Chochrinui, nes iš tiesų buvo įprasta praktika, kad pagal Seimo narių grupių prašymus tada, kada ginčijamas teisinis reguliavimas panaikintas, byla paprastai nutraukiama. Bet čia vėlgi visiškai teisingai pasakyta, kad iš principo tai yra teismo teisė, o ne pareiga, tai štai, skaitydamas dabartinį sprendimą dėl bylos nutraukimo, aš pasigedau esminio momento ir manau, kad tai galbūt didžiausias šio sprendimo trūkumas. Žinote, aš labai nemėgstu gudravimų teismų sprendimuose. Konstitucinis Teismas savotiškai sugudravo ir pacitavo iš ankstesnės savo praktikos ir doktrinos ne viską. Turiu omeny, kad Konstitucinio Teismo 2019 metų lapkričio 25 dienos nutarime pasakyta, kad net pagal Seimo narių grupių prašymus teismas negali nutraukti bylos tada, kada jos nutraukimas galėtų sudaryti prielaidas pažeisti konstitucines vertybes ir nepaisyti viešojo intereso.

Mano požiūriu, teismas galbūt ir gerai padarė, kad nutraukė bylą, tačiau jis visiškai neargumentavo, ar tikrai nėra jokio viešojo intereso, ar tikrai nėra sudaromos prielaidos pažeisti žmogaus teises, nes akivaizdu, kad neturint galutinio atsakymo Vyriausybė gali dar kartą įvesti tokį reguliavimą, koks buvo, ir visiškai neaišku, ar jis tikrai antikonstitucinis, ar ne.

Bent jau nutraukiant bylą būdavo tokia praktika, kad teismas pasisakydavo dėl esminių kriterijų teisinio reguliavimo, jeigu bylos nenagrinėjo iš esmės. Bet šiaip manęs šitas sprendimas nenustebino dar ir dėl to, kad iš tiesų reikia pripažinti, kad per pastaruosius, tarkim, pusę metų Konstitucinis Teismas pasidarė nebe toks aktyvus žmogaus teisių gynėjas, čia žvelgiant į kitas bylas galima pasakyti. Toks galėjimas būti pasyviam ir nenagrinėti bylos manęs visiškai nenustebino, iš tiesų čia yra diskrecija, tiktai motyvų, kodėl nėra viešojo intereso nagrinėti bylą, aš iš tiesų pasigedau. Bet šiaip, jeigu vertintume sprendimą apskritai, tai čia, aišku, geras diskusinis klausimas, kas yra geriau – ar nutraukti bylą, ar, tarkim, pripažinti tą reguliavimą prieštaraujančiu Konstitucijai, tam irgi buvo priežasčių, gal daugiau formalių. Čia tikrai geras klausimas, kas geriau tam tikrai įtampai, tvyrančiai visuomenėje, deeskaluoti.

Dainius Žalimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Jeigu kas nors bylinėsis dėl savo teisių pažeidimo įvedus galimybių pasą, kaip tuomet elgsis ar turėtų elgtis tokį ieškinį gavęs teismas? Ar galės pats spręsti, ar privalomai turėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą, pone Chochrinai?

T. Chochrinas: Teismas gali pats spręsti, bet šiaip teismo prievolė, jeigu jis mato, kad byloje keliamas klausimas susijęs su tam tikra konstitucingumo problema kaip žmogaus teisių varžymas, tai teismas kaip ir turėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą, kad šis pateiktų atsakymą, jau aktualų šitai individualiai bylai, ir pasakytų, ar tam tikras reguliavimas, kurį teismas turi taikyti toje konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai.

– Praeityje yra buvę, kai neteisėtais buvo pripažinti ministrų sprendimai: ar tuomečio sveikatos apsaugos ministro V. Andriukaičio nepriimti neskiepytų vaikų į darželius, ar kito sveikatos apsaugos ministro A. Verygos dėl kompensacijų už vaistus nustatymo tvarkos, dėl to, kad tie sprendimai nebuvo tinkamai įforminti, jeigu sakytume paprasčiau. Ką Konstitucinis Teismas turėtų vertinti, jeigu imsis aiškintis, ar galimybių pasas, kaip Vyriausybės įvestas ribojimas, neprieštarauja Konstitucijai, arba kokie turėtų būti tie motyvai, į kuriuos turėtų atsižvelgti, pone Žalimai?

D. Žalimas: Beje, Konstitucinis Teismas šiuo sprendimu savotiškai pasufleravo, kad jeigu į jį kreipsis teismas, aš tikrai nežinau, ar teismuose yra tokių bylų, arba asmuo, pateikdamas individualų konstitucinį skundą, neturės kitos išeities, kaip tiktai šitą bylą nagrinėti. Galbūt savotiškai to laukiama. Bet iš tiesų priklausys nuo to, kaip teismas elgsis, ar pakankamai optimistiškai, ar greičiau pasyviai, nes čia daugiau negu pakanka, ko gero, argumentų manyti, kad toks galimybių paso reguliavimas pagal Vyriausybės nutarimą neatitinka formalaus reikalavimo, kad žmogaus teisių ribojimai turi būti nustatomi įstatyminiu pagrindu, įstatymu bent jau pagrindiniai elementai. To akivaizdžiai greičiausiai nėra. Ir čia, žinokit, teismui atsiveria du variantai: vienas dalykas – pasakyti, kad teisės aktas neatitinka formos reikalavimų, kadangi nėra įstatymo, pripažinti prieštaraujančiu Konstitucijai ir toliau iš esmės nenagrinėti.

Galimybių pasas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Antras variantas, kuris būtų gerokai sveikesnis, be abejo, kalbant apie būtent mūsų visuomenę, tai yra išsklaidyti visus nepagrįstus, aš netgi kartais vadinu teisinius kliedesius, kad apskritai toks reguliavimas reiškia prievartinį skiepijimą, de facto privalomą skiepijimą, intervenciją į žmogaus kūną. Nes šiaip jau visi šitie argumentai civilizuotų Vakarų Europos valstybių konstitucinių teismų jau yra paneigti. Aš nemanau, kad Lietuvoje turėtų būti kažkoks kitas standartas, bet, aišku, reikia pripažinti, kad tose šalyse, apie kurias kalbu, tie apribojimai buvo nustatyti įstatymu, tad čia vėl yra labai plačios diskrecijos ribos, kiek gilintis į tą bylą, ar pasakyti „stop“ tiesiog dėl formaliųjų priežasčių, pripažinus prieštaraujančiu konstitucijai, ar vis dėlto išspręsti viską iš esmės ir sudėlioti į lentynas.

– Jeigu formaliosios priežastys imtų ir pasikeistų, turiu galvoje, jeigu pasikeistų epideminė situacija ir galimybių pasas vėl būtų įvestas, kaip būtų tuomet? Ar reikėtų naujo opozicijos parlamentarų arba kitokio kreipimosi į Konstitucinį Teismą? Ir kaip tada atrodytų, pone Chochrinai?

T. Chochrinas: Taip, iš esmės taip, turėtume priimti naują reguliavimą. Vyriausybė galėtų tą kitame posėdyje priimti, nes čia Vyriausybės sprendimas, labai paprasta padaryti – įrašyti tą patį, ir šitas galimybių pasas prisikelia iš mirusiųjų, o konstitucinė byla jau išmesta į šiukšlių dėžę. Ir va čia visa ta problema išlenda, kad viešasis interesas, mano nuomone, šiuo atveju tikrai egzistavo.

Tai, kaip ponas Žalimas minėjo, mažiausiai, ką Konstitucinis Teismas galėjo pasakyti nagrinėdamas šią bylą iš esmės, tai atsakyti į nelemtą formos klausimą, ir su juo nebebūtų gaištama laiko kitą kartą. Įvedant galimybių pasą iš naujo, jei būtų nauja pandemija ar atsirastų nauja COVID-19 variacija, mes žinotume, kiek Seimas gali deleguoti Vyriausybę suvaržyti asmens teises ir laisves, kokios tos delegavimo ribos, ką ir kiek reikia padaryti įstatymu. Jau turėtume atsakymą ir dėl formos, nes daugybei galimybių paso priešininkų šitas argumentas yra koziris tūzas, todėl kitą kartą mes nebediskutuotume ir nebegaištume laiko.

Galimybių pasas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Tokios priemonės kaip izoliacija, nuotolinis mokymas, kaukės su respiratoriais irgi paskelbtos privalomomis arba buvo paskelbtos privalomomis ne Seimo priimtu įstatymu, o Vyriausybės nutarimu ir dalis žmonių jas taip pat laiko gyvenimo suvaržymu. Ar to užtenka norint kreiptis į teismą, kad teismas, gal ir Konstitucinis, aiškintųsi, ar, pavyzdžiui, kaukės neprieštarauja Konstitucijai, pone Žalimai?

D. Žalimas: Viskas turėtų būti atitinkamai teisiškai suformuluota. Dėl kaukių – aš, ko gero, manau, kad čia yra dar žemesnės galios poįstatyminiai aktai, galbūt yra viena kita byla. Aš tikrai nesiimsiu spręsti, nes tikrai tų bylų nežinau. Bet apskritai mes užmirštame vieną dalyką: Konstituciniame Teisme šiandien guli dar trys bylos, susijusios su tuo pačiu Vyriausybės nutarimu, su kitais apribojimais. Aš, be abejo, detaliai visko neprisiminsiu, bet, pavyzdžiui, dėl draudimo piliečiui grįžti į Lietuvą, nes jis neatlikęs kažkokių procedūrų, susijusių su pasitikrinimu, ar neserga. Toliau – dėl NVS teisės nustatyti apribojimus verslui ir dar kažkokiu vienu klausimu.

Čia ir kyla klausimas, gal tada tuos pačius klausimas, kurie nebuvo išnagrinėti šito kreipimosi būdu, galbūt, jeigu jau teismas paankstino šitą kreipimąsi, galėtų paankstinti ir šitą, tiesiog rasti progą atsakyti bent jau į formos klausimą. Primenu, kad šie kreipimaisi buvo gauti beveik prieš metus, 2021 metų balandžio mėnesį. Kas dar mane stebina? Jie yra iš Seimo narių grupių ir visada, kada Seimo narių grupių kreipimąsi paankstini, tai kvepia tam tikru politikavimu. Tad aš tikrai savotiškai stebiuosi, keista, atrodytų, kad teismuose nėra jokių bylų, su tuo susijusių, ir teismai iki šiol nesikreipė.