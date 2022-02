Laisvės partijoje – raginimai remti partnerius prie sienos dėl koalicinės sutarties: „tokios žaidimo taisyklės nepriimtinos“

Liberalų sąjūdžio atstovams prakalbus apie tai, kad valdančiojoje koalicijoje trūksta bendradarbiavimo, tad reikia įkurti koalicinę tarybą, Laisvės partijos vicepirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius mano, jog reikia eiti dar toliau – peržiūrėti koalicinę sutartį dėl bendro darbo principų. Partijos kolegos politikui pritarti neskuba, o konservatorius Jurgis Razma pabrėžia, kad kitą nei daugelis koalicijoje nuomonę turinčių bendražygių nevers balsuoti kitaip.

Parlamentaras, Liberalų sąjūdžio frakcijos narys Ričardas Juška prieš kelias savaites portalui lrytas.lt teigė, kad valdančiojoje koalicijoje būtina sukurti koalicinę tarybą – joje partijų lyderiai aptartų svarbiausius darbus. Anot jo, toks formatas yra privalomas, kadangi šiuo metu, liberalo teigimu, valdančiojoje koalicijoje nesitariama, o tik kalbama ultimatumų kalba.

Liberalų sąjūdžio vadovė, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen interviu ELTAI teigė, kad atėjo metas iškelti klausimą dėl koalicinės tarybos sukūrimo. Ji taip pat neatmetė, kad galėtų būti keičiama ir koalicinė sutartis, tačiau greičiausiai tai vyktų tada, kai Vyriausybė susitvarkys su šalį užklupusiomis krizėmis.

LRT.lt kalbintas Laisvės partijos pirmininkės pavaduotojas, Seimo narys T. V. Raskevičius teigė, kad jau atėjo metas peržiūrėti koalicinę sutartį. Pagrindinis jo argumentas – tai, kad dalis koalicijos partnerių nesistengia dėl Laisvės partijos keliamų tikslų įgyvendinimo.

„Aš tikrai pasisakyčiau už koalicinės sutarties peržiūrėjimą dėl tam tikrų principų ir formatų, dėl kurių buvo susitarta – jų, mano manymu, yra nesilaikoma. Dėl tam tikrų klausimų yra formuluotė, kad koalicinės partijos dės visas įmanomas pastangas, bet praktika parodė, kad kai kurie koalicijai priklausantys parlamentarai ne tai kad nededa pastangų tiems įstatymų projektams priimti, bet jie daro viską, kad šie įstatymų projektai būtų nepriimti. Ir man atrodo, kad tokios žaidimo taisyklės nėra priimtinos“, – komentavo T. V. Raskevičius.

Tomas Vytautas Raskevičius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Paklaustas, dėl kurių įstatymų projektų dalis valdančiųjų ne tik nepadeda, bet ir trukdo, jis teigė kalbantis apie Partnerystės įstatymo projektą. Pasak T. V. Raskevičiaus, yra ir daugiau Laisvės partijos atstovų iniciatyvų, kurių dalis valdančiųjų ne tik kad nepalaikė, bet ir siekė, kad jos nebūtų priimtos. Vis dėlto konkrečių projektų įvardyti jis nepanoro.

LRT.lt primena, kad praėjusių metų gegužę Laisvės partijos atstovų teiktas Partnerystės įstatymas neperžengė net pirmojo laiptelio – jam buvo nepritarta po pateikimo. Šiam projektui pasipriešino ne tik opozicija, bet ir dalis valdančiųjų, tarp jų – kai kurie konservatoriai, liberalai.

T. V. Raskevičius kartojo manantis, jog tokia situacija yra nenormali.

„Suprantu, kad gali būti skirtingos nuomonės, bet bendras koalicijos darbas ir susitarimas koalicijoje dėl tam tikrų prioritetų oponentus turėtų įpareigoti, neperžengiant jų (koalicijos partnerių atstovų – LRT.lt) laisvo Seimo nario mandato, laikytis diskretiškai. Tokio solidarumo iš tam tikrų koalicijai priklausančių Seimo narių aš kol kas nematau“, – sakė jis.

T. V. Raskevičius, kalbėdamas apie poreikį keisti koalicinę sutartį, konkretus nebuvo, tačiau pažymėjo, jog turėtų būti keičiami bendro darbo koalicijoje principai.

„Reikėtų koalicijos sutartį peržvelgti retrospektyviai, pažiūrėti į tuos praėjusius metus, kas įvyko, ką pavyko padaryti, kur kilo iššūkių, siekiant tam tikrų bendrų tikslų, ir pagal tai suformuluoti ne visus, bet dalį naujų principų“, – svarstė Laisvės partijos atstovas.

Aš tikrai pasisakyčiau už koalicinės sutarties peržiūrėjimą dėl tam tikrų principų ir formatų, dėl kurių buvo susitarta, – jų, mano manymu, yra nesilaikoma. T. V. Raskevičius

Kliūva sprendimas dėl nulinio PVM tarifo

T. V. Raskevičius, kalbėdamas apie darbą koalicijoje, stebėjosi koalicijos partnerių konservatorių elgesiu ir dėl siūlymo taikyti nulinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą šildymui. Jis užsiminė, kad šis sprendimas su Laisvės partijos atstovais nebuvo derintas.

„Yra tam tikrų dalykų, kurie koalicinėje sutartyje tam tikrame skyriuje apibrėžti kaip tokie, dėl kurių nėra bendros nuomonės koalicijoje, bet pradedame matyti įvairių iniciatyvų, kurių yra koalicijos sutartyje, bet jos pateikiamos kaip vienašaliai koalicijos partnerių siūlymai, tarkime, mokestiniai pasiūlymai arba, kaip dabar, PVM lengvata šildymui. Man atrodo, kad dėl tokių pamatinių, principinių dalykų turėtų vykti platesnis dialogas koalicijoje“, – aiškino politikas.

Dėl PVM lengvatos šildymui T. V. Raskevičiui pritarė LRT.lt kalbintas kitas Laisvės partijos vicepirmininkas, parlamentaras Vytautas Mitalas. Anot jo, su Laisvės partija ši iniciatyva nebuvo aptarta. Vis dėlto, V. Mitalo manymu, dabar nėra tinkamiausias laikas keisti koalicinę sutartį.

Vytautas Mitalas / E.Blaževič/LRT nuotr.

„Man atrodo, dabar esame tokiam etape, kuriame reikia užtikrinti, kad jau užrašyti koalicijos sutarties punktai galiotų. Kalbu, pavyzdžiui, apie tą pačią koalicijos tarybą. Yra punktas apie mokesčius. Girdime daug įvairiausių diskusijų, kurios nėra aptartos koaliciniu formatu, taryboje, nors aiškiai pasakyta, kad mokestinius pakeitimus tvarkysime tada, kai bus sutarta su koalicijos partneriais.

Kad koalicinė sutartis galėtų būti geresnė, tai kiekvienas taip pasakytų, ir man norėtųsi, kad daugiau Laisvės partijos programos joje būtų jaučiama, bet ar tai būtų lengvas kelias? Visi supranta, kad ne. Tam tikrą mandatą skirtingos partijos, sudarančios koaliciją, gavo, pasirašydamos sutartį, ir nebūtų paprasta dėl to persiderėti“, – dėstė V. Mitalas.

Armonaitė: apie koalicinės sutarties keitimą nesvarstoma

Kitas Laisvės partijos vicepirmininkas Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius tiesiai į klausimą, ar, jo manymu, reikėtų keisti koalicinę sutartį, neatsakė. Politikas vėl dėlto pažymėjo, kad Laisvės partija turėtų reikalauti iš koalicijos partnerių, kad jie laikytųsi sutartų bendro darbo principų.

„Bendras veikimas visada turi turėti tam tikras taisykles ir principus. Pirmiausia – viskas, dėl ko sutarta, turi būti vykdoma. Vis dėlto matėme, kad ne vieną kartą iškilo žmogaus teisių, darbotvarkės bei kiti klausimai.

Antra, negali būti, kad tai, dėl ko nesusitarta koalicijos programoje, būtų laikoma savaime suprantamu. Šia prasme ne vieną kartą matėme mokestines ir kitas iniciatyvas. Aš džiaugiuosi, kad mano Laisvės partijos kolegos laikosi šių bendradarbiavimo principų Seime, ir labai natūralu, kad atsakinga partija to reikalauja ir iš koalicijos partnerių“, – LRT.lt apie darbą valdančiojoje koalicijoje sakė R. Šimašius.

Remigijus Šimašius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto Laisvės partijos pirmininkė, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė LRT.lt teigė, kad kol kas apie koalicinės sutarties keitimą nesvarstoma.

„Kol kas nėra svarstomas koalicijos sutarties keitimas. Darome viską, kad koalicijos sutartis būtų įgyvendinta ir Laisvės partijos prioritetai ir šioje Seimo pavasario sesijoje taptų realybe – Partnerystės įstatymas ir kiti“, – lakoniškai kalbėjo A. Armonaitė.

Darome viską, kad koalicijos sutartis būtų įgyvendinta ir Laisvės partijos prioritetai ir šioje Seimo pavasario sesijoje taptų realybe – Partnerystės įstatymas ir kiti. A. Armonaitė

Konservatorius: sutartį galime tobulinti, bet kolegų balsuoti kitaip niekas neprivers

LRT.lt kalbintas Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys, Seimo vicepirmininkas Jurgis Razma tvirtino, kad, jei atsirastų oficialus pasiūlymas keisti koalicinę sutartį, jis nieko blogo neįžvelgtų.

„Manau, kad koalicijos partijų vadovai, kurie sudarė sutartį, bet kada gali susitarti dėl jos tobulinimo, papildymo, tikslinimo. Jeigu yra toks poreikis atskleisti, ką reiškia „dėti visas pastangas“, tai gal ir galima tai detalizuoti“, – sakė jis.

„Draugiškai dirbanti koalicija visada gali ką nors keisti, tobulinti, pildyti. Nemanau, kad dėl to kiltų problema. Jeigu bus kurio nors vieno koalicijos dalyvio oficialus siūlymas, tai, matyt, procesai kažkaip judės ta linkme“, – pridūrė konservatorius.

Vis dėlto J. Razma neslėpė nepritariantis T. V. Raskevičiui, kad konservatoriai nesistengė dėl Laisvės partijos inicijuotų įstatymų projektų. Deja, pasak politiko, net ir dedant daug pastangų, krikdemiškasis konservatorių frakcijos flangas dažnai nepritaria Laisvės partijos pasiūlymams.

„Kaip pageidavo koalicijos partneriai, svarbius klausimus tikrai į darbotvarkę įtraukėme, kaip atrodė, tinkamiausiu momentu. Kiekvieno frakcijos nario, kuris, kaip jautėme, yra nusiteikęs balsuoti kitaip minėtais klausimais, tikrai prašėme pakeisti poziciją ar nedalyvauti balsavime. Bet jei atskiras Seimo narys yra kategoriškai nusiteikęs, tai, deja, tas pastangų dėjimas neduoda jokių rezultatų“, – kalbėjo konservatorius.

Jurgis Razma / E. Genio/LRT nuotr.

Jis teigė negalintis priversti kolegų, kurie turi kritišką nuomonę dėl Laisvės partijos projektų, balsuoti kitaip.

„Tai yra klausimai, kuriuos Seimo nariai laiko reikšmingai vertybiniais, Seimo nariai turi savo tam tikrą asmeninę poziciją tais klausimais. Negali kažkaip prievartauti jų, kad jie balsuotų prieš savo sąžinę“, – komentavo J. Razma.

Konservatorius, kalbėdamas apie Laisvės partiją, teigė, kad šie koalicijos partneriai yra jauni politikai, kaip ir visi, siekiantys prieš Seimo rinkimus iškeltų tikslų įgyvendinimo, tad, kaip svarstė J. Razma, galima suprasti jų nerimą.

„Bet aš tikiuosi, kad jie situaciją vertina objektyviai, mato, kaip viskas susiklosto, mato ir mūsų frakcijos struktūrą. Tos objektyvios sanklodos taip lengvai nepakeisi. O kad koalicijos partneriai gali kiečiau pasikalbėti dėl jiems svarbių klausimų likimo, tai gali būti, tai visiškai normalu“, – sakė J. Razma.

Jis ragino Laisvės frakcijos kolegas tobulinti projektus, kuriems buvo nepritarta, siekiant daugiau paramos jiems.

„Tai yra procesas ir jis yra normalus, kai koalicija yra tokia nevienalytė, su skirtingas ideologijas išpažįstančiomis partijomis. Gyvenimas tokioje koalicijoje nelengvas, nėra lengva priimti sprendimus“, – dėstė konservatorius.

Politologė: išėjimas iš koalicijos reikštų išdavystę

Vilniaus politikos analizės instituto vadovė, politologė Virginija Būdienė teigė, kad net jei ir būtų pakoreguota koalicinė sutartis, siekiant didesnės paramos Laisvės partijos projektams, ar būtų nutarta, kad bus reguliariai renkamasi į koalicinės tarybos posėdžius, situacija koalicijoje vargu ar iš esmės pasikeistų.

Valdančiosios koalicijos sutarties pasirašymas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jokia koalicinė taryba, kuri, manau, būtų tik formalumas, neišgelbės situacijos. Bet ir situacija nėra krizinė. Mažieji koalicijos partneriai tiesiog neturi kito būdo, kaip stiprinti savo raumenis koalicijoje. Žinoma, kad jų programinės nuostatos turėtų būti įgyvendinamos, nes kitaip rinkėjams jie neturės ką pasakyti. Tos nuostatos juk buvo aiškiai artikuliuotos. Bet kartu turime suprasti, kad tai, ko nori Laisvės partija, yra iš esmės vertybiniai klausimai, tai prieštarauja kai kurių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų vertybėms. Čia yra didelė takoskyra ir reikia didelio darbo, ką ją pavyktų sumažinti“, – LRT.lt komentavo V. Būdienė.

Politologės manymu, nors kai kas ir piktinasi koalicijos partnerių elgesiu, Laisvės partijos vadovai supranta, kad buvimas valdžioje jiems yra svarbus ir reikalingas. Tad, anot pašnekovės, dabartiniai priekaištai iš Laisvės partijos pusės labiau panašūs į norą į save atkreipti dėmesį.

„Tas oro virpinimas dėl koalicinės tarybos, dėl tarimosi ar nesitarimo reikalingas mažiesiems koalicijos partneriams. Be to, jie galbūt neturi progos aiškiai parodyti, kad siekia savo tikslų. Jei nesikalbama, tai nesikalbama. Esant gerai valiai būtų kalbamasi ir be tos koalicinės tarybos. Dabar matau tiesiog norą būti matomiems“, – aiškino V. Būdienė.

Pašnekovė vis dėlto perspėjo konservatorius, kad ignoruoti koalicijos partnerių nevalia, ypač kai valdantieji turi trapią daugumą.

„Kadangi dauguma yra gana trapi, minimali, tai žinoma, kad Tėvynės sąjungai reikia kalbėtis su partneriais. Manau, kad to mes matysime šiek tiek daugiau. Mažesnieji koalicijos partneriai, manau, galės jaustis svarbesni. Turėtų įvykti žaidimas „laimėjau, laimėjau“, po jo abi pusės laimės“, – tvirtino ji.

Jokia koalicinė taryba, kuri, manau, būtų tik formalumas, neišgelbės situacijos. V. Būdienė

Paklausta, ar, artėjant rinkimams, Laisvės partija gali išeiti iš koalicijos, politologė tokio scenarijaus neatmetė, tačiau pabrėžė, jog mažai šansų, kad taip gali įvykti.

„Galbūt. Bet tai būtų išdavystė. Jeigu Laisvės partija vėl patektų į kitą Seimą, tai kartu eiti į koaliciją ar bendradarbiauti su tokia partija niekas nenorėtų“, – kalbėjo V. Būdienė.