Šeimas stebina ne visiems vaikus ligoninėje slaugantiems suaugusiesiems skiriamas maitinimas: ar mes mokesčių nemokame?

Klaipėdos vaikų ligoninėje gydyto keturmečio tėvai neslepia nuostabos išgirdę, kad ligoninėje vaiką slaugančiai motinai nepriklauso gydymo įstaigoje tiekiamas maistas. Ligoninė pripažįsta – galiojanti tvarka piktina daugybę šeimų, tačiau aiškina, kad skirti nemokamą maitinimą visiems pacientus lydintiems asmenims nėra taip paprasta.

Į LRT GIRDI kreipėsi šiomis dienomis Klaipėdos vaikų ligoninėje gydyto keturmečio tėvas Gintaras (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi – LRT.lt).

Į minėtą gydymo įstaigą su karščiuojančiu vaiku atvykę tėvai sužinojo, jog čia teks praleisti bent jau kelias dienas. Pirmiausia mama ir vaikas turėjo įsikurti izoliacinėje palatoje, ten laukė COVID-19 testo rezultato.

„Atėjo pusryčių metas ir buvau šokiruotas, kad maitinimas priklauso tik vaikui. O mamai – ne. Išeiti iš ligoninės negalima, o ir 4 metų vaiko palikti nelabai norisi. Sulaukus neigiamo COVID-19 testo rezultato vaikas su mama buvo perkelti į kitą palatą, bet ir ten mamai maitinimas nepriklauso. Aš suprantu, kad ten – ne viešbutis, bet jei nėra žmogaus, kuris galėtų atnešti maisto iš namų, kaip vienai mamai ar vienam tėčiui reikėtų išgyventi?“ – apie šeimą nustebinusią tvarką pasakojo Gintaras.

Klaipėdos vaikų ligoninė

Jis teigė pastebėjęs, kad net ir tada, kai vaiko motinai maisto atnešdavo jis pats, maisto siuntinys moterį pasiekdavo esą anaiptol ne iš karto, kartais vyro sudėti patiekalai iki adresato keliaudavo ir porą valandų.

Pašnekovas stebisi, kodėl vaiką lydinčiam asmeniui neskiriamas ligoninės maitinimas.

„Kodėl lydinčiam žmogui nepriklauso maitinimas – argi mes mokesčių nemokame? Vieniems galbūt nėra problemos to maisto įsigyti, bet kai kuriems tai tikrai gali būti nelengva, o ką daryti vienišiems tėvams?“ – klausė vyras.

Daliai vaikus lydinčių asmenų maitinimas yra skiriamas, kitiems reikia rinktis kitus variantus

Vis dėlto aiškėja, kad su vaikais ligoninėje būnantiems artimiesiems yra sudaromos sąlygos įsigyti maisto, o daliai jų tiekiamas ir nemokamas maitinimas.

„Pas mus labai daug yra slaugančių asmenų. Jeigu vaikas yra iki 3 metų, slaugantys asmenys maitinami 3 kartus karštais patiekalais nemokamai. Jei mama yra nėščioji nepilnametė, ji maitinama kaip vaikas ir kalorijos kiek didesnės“, – LRT.lt sakė Klaipėdos vaikų ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja slaugai Daina Šutrajevienė.

Klaipėdos vaikų ligoninė

Jeigu ligoninėje lydintis asmuo būna su vyresniu nei 3 metų vaiku, ligoninė savo lėšomis maitinimo neskiria, tačiau sudaroma galimybė užsisakyti maistą iš ligoninės virtuvės. Pašnekovė teigė, kad šių patiekalų kainos tikrai nedidelės ir siekia vos kelis eurus.

„Už tą maitinimą nėra jokio priedo virėjai prie atlyginimo. Už kelis eurus galima gauti tris karštus patiekalus. Tikrai labai nedidelė kaina. Moka tik už produktus“, – patikino pašnekovė.

Taip pat lydintieji asmenys gali rinktis valgyti ir ligoninės kavinėje, ji gydymo įstaigai nepriklauso, tačiau veikia tame pačiame pastate.

Maistas

„Tėvai gali norėti, kad jiems maisto atvežtų artimieji, arba jie gali užsisakyti išvežiojamojo maisto. Mūsų ligoninė yra be galo palankioje vietoje – pats centras, aplink yra be galo daug įvairių barų, kavinių. Tai ne koks užkampis, kad vežti būtų labai brangu. Mes slaugančių asmenų visą gulėjimo laiką iš ligoninės neišleidžiame. Taip yra dėl to, kad jie išėję neparneštų sau ar kitiems infekcijos“, – aiškino ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja.

Maisto išvežiotojų ar artimųjų atvežtą maistą priima ligoninės darbuotojai ir nugabena tam žmogui, kuriam tas maisto siuntinys ir yra skirtas.

„Atveža kurjeriai ir artimieji tikrai gausybę maisto. Nes juk kartais tėvai skuba vaiką paguldyti, daug ko nepasiima. Mūsų kurjeris kiekvieną dieną apeina ratą su vežimėliu ir vėl eina. Tačiau kadangi lankytojų neįleidžiame, o slaugančio asmens neišleidžiame, tai veža. Pas mus čia nuolat kas nors stovi – ir picos, ir kas tik nori. Išvežiojame“, – pasakojo D. Šutrajevienė.

Klaipėdos vaikų ligoninė

D. Šutrajevienė patikino, kad apie visas maitinimo galimybes žmonės yra informuojami ligoninės personalo, apie numatytas tvarkas skelbiama interneto svetainėje bei informaciniuose stenduose įstaigos viduje.

Sausį ligoninėje šios įstaigos lėšomis buvo maitinami 1049 vaikus lydėję asmenys, 68 asmenys maistą buvo užsisakę iš ligoninės virtuvės.

Tiesa, kartais maitinimas iš ligoninės lėšų skiriamas ir kai kuriems vyresnius nei 3 metų amžiaus vaikus slaugantiems asmenims. Ši išimtis taikoma išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai ligoninėje yra gydomas sunkią negalią turintis vaikas ir pan.

Sprendimą skirti maitinimą vyresnį nei 3 metų vaiką lydinčiam asmeniui priima speciali ligoninės komisija.

Vaikams Klaipėdos vaikų ligoninėje maitinimas yra tiekiamas vos tik paguldžius pacientą į ligoninę. Visi mažieji ligoniukai yra maitinami penkis kartus per parą, išskyrus tuos atvejus, kai medikai numato kitaip. Tris kartus tiekiamas šiltas maistas.

Klaipėdos vaikų ligoninė (asociatyvi nuotr.)

Skundų dėl tvarkos sulaukiama, tačiau skirti maitinimą visiems gali būti sudėtinga

Vis dėlto nors ligoninėje ir sudarytos galimybės ligonius lydintiems asmenims užsisakyti maisto įvairiais būdais, D. Šutrajevienė neslėpė, kad gydymo įstaigos personalui gana dažnai tenka išgirsti priekaištų. Kartais pacientų artimieji mano, kad vaikus lydintiems asmenims maitinimas neturėtų kainuoti, nes šie žmonės moka mokesčius ir turėtų turėti teisę už maistą papildomai nemokėti.

„Nuolatos girdime, kad pacientai moka mokesčius. Gydymas vaikui tikrai yra paskirtas ir maitinimas yra paskirtas“, – aiškino pašnekovė.

Jos teigimu, ligoninė norėtų užtikrinti kuo geresnes sąlygas ne tik vaikams, bet ir juos lydintiems asmenims ir kompensuoti maitinimą ne tik slaugantiems jaunesnius nei 3 metų vaikus, tačiau tai ligoninei reiškia ir finansinę naštą.

Gydymo įstaiga finansavimą gauna tik už gydomą vaiką, bet ne už lydintį asmenį. Gautos sumos turi pakakti ne tik pacientui gydyti, maitinti ir pan., bet ir lydinčio asmens vietai.

„Mes iš Ligonių kasų pinigus gauname konkrečiam atvejui, yra tam tikras paciento kodas ir iš tų pinigų reikia tą pacientą gydyti, išmokėti atlyginimus, mokėti už šildymą, elektrą, aparatūros metrologinę patikrą, maistą, laboratorinius tyrimus – gausybę dalykų, kurie yra nematomi. Ligoninė gauna pinigus, koks yra ligos įkainis, iš tų pinigų ji turi atlikti tas paslaugas. Gydymas ligoninėje pacientui nekainuoja absoliučiai nieko ir pacientai pirkti neturi visiškai nieko“, – aiškino D. Šutrajevienė.