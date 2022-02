Sociologė: žodžio „nykstame“ nevartočiau, bet turime labai didelių demografinių problemų ir vėluojame

Praėjusiais metais atvykusiųjų į Lietuvą skaičius vėl viršijo emigravusiųjų, tačiau tai reta šviesesnė demografinė tendencija, stebima pastaruoju metu. Pasak sociologės, demografės prof. Aušros Maslauskaitės, nors strategijų ir planų demografinės padėties gerinimui kurta ne sykį, jų įgyvendinimas stringa nuolatos, kai keičiantis valdžioms reikšmingai keičiasi ir šios srities politika.

Pernai Lietuvoje gimė mažiausiai naujagimių per daugiau nei 60 metų, kai renkama tokia statistika, per tą patį laikotarpį fiksuota ir daugiausiai mirčių. Tarptautinė migracija buvo teigiama – 7,5 tūkst. daugiau žmonių atvyko nei išvyko iš Lietuvos, tačiau dėl gerokai didesnės neigiamos natūralios kaitos to neužteko, kad gyventojų skaičius nesumažėtų, rodo savaitės pradžioje skelbti Statistikos departamento duomenys.

Specialistai statistikoje mato pandemijos įtaką, visų pirma – mirtingumo grafoje. Priešpandeminiais metais vidutiniškai Lietuvoje mirdavo 37 tūkst. gyventojų per metus, pernai – 47,9 tūkst.

Paskelbti skaičiai demografų bendruomenės nenustebino, LRT RADIJO laidoje „Svarbus pokalbis“ sakė A. Maslauskaitė.

„Žinoma, tai nėra skaičiai, kurie mus džiugintų, bet tai yra skaičiai, kurių mes galėjome tikėtis. Jeigu pažvelgsime į mirtingumą, jau praėjusiais metais mirtingumo rodikliai buvo tokie, kurie labai aiškiai atspindėjo pandeminį efektą. Mes nutraukėme kurį laiką mus džiuginusią tendenciją, jog augo vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – jau praėjusiais metais buvo labai ryškus per vienerius metus įvykęs kritimas žemyn tiek moterų, tiek vyrų populiacijoje“, – kalbėjo ji.

Tokio mažo gimstamumo, vertinant absoliučius skaičius, Lietuvoje nebuvo nuo 1959 metų. Suminis gimstamumo rodiklis pastaruoju metu siekia 1,5 vaiko vidurkį, o norint užtikrinti palankią kartų kaitą, demografai riba laiko 2-2,1 rodiklį. Nors ilgametės tendencijos savaime nebuvo pozityvios, prisidėjo ir pandemija.

„Šis skaičius buvo pakankamai žemas, jis artėja prie tų gimstamumo rodiklių, kuriuos turėjome 2000-ųjų pradžioje. Žinoma, nepasiekėme jų, 2000-ųjų pradžioje jie buvo dar žemesni, turėjome rekordiškai žemą suminį gimstamumo rodiklį 2002-2003 metais, vienais iš jų – tik 1,23, ką demografijoje vadiname žemiausiu žemu rodikliu. (...) Pandemija paveikė gimstamumą, žinoma, ne taip, kaip tikėjosi daug kas prieš pandemiją, kai buvo daug prognozių, kad uždaryti namuose iš įvairių paskatų pradės gimdyti vaikus. Tokio efekto Lietuvoje nematėme, jo nemato ir daugelis kitų šalių“, – laidoje sakė A. Maslauskaitė.

Šeima / D. Umbraso/LRT nuotr.

Sociologė visgi siūlė vengti dramatiškų apibūdinimų, kurie dažnai naudojami kalbant apie demografinius rodiklius.

„Nekelčiau tokio klausimo ar neformuluočiau teiginio, naudodama tokią sąvoką kaip „išnykimas“. Jeigu pasižiūrėsime į demografiją, taip, mes turime labai didelių problemų, ir šiuo atveju svarbus ne tiek pats gyventojų skaičius, kiek jų amžiaus struktūra, t.y. kiek kokių amžiaus grupių gyventojų mes turime. Jeigu pasižiūrėsime į Jungtinių Tautų prognozes, jos nėra džiuginančios – mes ir toliau būsime mažėjanti populiacija, nebent įvyks kažkokių geopolitinių kataklizmų, kurių šiandien niekas negali numatyti.

Bet svarstant demografines temas, manau, būtų labai tikslinga vengti emociškai įkrautų sąvokų, tokių kaip „išnyksime“. Toks problemos matymas sukelia labai daug pasekmių, kurios nepadeda realių problemų sprendimui. Kai sakome, kad kaip tauta „nykstame“, kad „išnykstame“, stumiame save į panikos kampą. O ten, kur yra daug panikos, atsiranda mažai vietos racionaliems dalykams. Mes įjungiame kolektyvines emocijas, ir tos kolektyvinės emocijos gali būti labai įvairiai išnaudojamos politiniame lauke“, – pastebėjo profesorė.

Paklausta apie valstybės demografinę politiką, A. Maslauskaitė sako, kad stringama pereinant nuo strateginių tikslų, kurie suformuluojami dokumentuose, prie jų įgyvendinimo. Dėmesio demografijai per pastarąjį dvidešimtmetį išsakyta daug, tačiau nuoseklumo nėra.

„Bėda yra ta, kad labai dažnai įgyvendinama pasirinkimo principų – iš kažkokio tikslo ištraukiamas gabaliukas, su juo dirbama, o visa kita lieka“, – teigė A. Maslauskaitė.

Demografinės politikos rezultatai nėra greiti, negalima tikėtis, kad įgyvendinus veiksmingą priemonę nauda taps matoma vos po kelių metų. A. Maslauskaitė sako, kad „mes jau labai pavėlavome“, mat gana ilgoje ateityje gyvensime demografiniame režime, kurį nulėmė procesai 1990-aisiais ir 2000-ųjų pradžioje. Didžioji dalis emigrantų – jauni žmonės, jiems išvykus, atitinkamai Lietuvoje gerokai sumažėjo ir potencialių tėvų naujosioms kartoms. Pasak jos, artimiausioje ateityje didelio proveržio tikėtis taip pat neverta.

„Jeigu pažiūrėsime į tai, kiek turime moterų, kurios galėtų susilaukti vaikų, jų dalis yra vis mažėjanti“, – sakė A. Maslauskaitė. „Šiandien turime labai ilgo nedarymo arba vėlavimo kažką daryti vaisius“, – pridūrė ji.

Aušra Maslauskaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Profesorės aiškinimu, demografinei politikai reikia „daug suderinamumo ir harmonijos“, tuo tarpu Lietuvoje dažnai imamasi paskirų priemonių, jos kaitaliojamos. Kaip pavyzdį ji pateikia šeimos politiką.

„Su kiekviena valdžia, kiekvienu nauju parlamentu mes vis matydavome naujų iniciatyvų, bet tęstinumo, įsipareigojimo tęsti dalykus mes matome labai mažai. Kaip rodo tyrimai, tarptautinė patirtis, būtent šeimos politikoje, kuri turėtų būti apsauginis kiautas jaunoms šeimoms priimant sprendimus susilaukti vaikų, kaita ir netęstinumas yra blogas dalykas. Tai stumia žmones į būseną, kai nepasitikima valdžia, jie nežino, ko laukti, kai, pavyzdžiui, vaiko priežiūros atostogų tvarka vienais metais vienokia, kitais – jau kitokia“, – kalbėjo sociologė.

Plačiau – LRT RADIJO laidos „Svarbus pokalbis“ įraše.