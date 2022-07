Nuo Basanavičiaus, Sąjūdžio iki Garliavos: kodėl praradome tikėjimą elitu ir kada atsirado paralelinė Lietuva?

Raginimų „kovoti su elitu“ Lietuvoje galima išgirsti per protestus ir iš politikų lūpų. Elitu gąsdinama, jis vaizduojamas kaip valstybės yda, pažadus apie antielitizmą žeria kuriamos naujos politinės jėgos, – LRT.lt paklausė ekspertų, kas už to slypi.

Priešprieša tarp „elito“ ir „paprasto žmogaus“ jaučiama nuo seniau – dar Rolandas Paksas kaltino, neva elitas skirsto žmones į „elitą ir runkelius“. Apie kovą su elitu kalbėjo ir kiti politikai.

„Dabar visi matome, kaip tariamas Lietuvos elitas su sovietinių nomenklatūrininkų šaknimis į paraštes nustūmė ne tik eilinių žmonių interesus, bet ir Lietuvos, kaip suverenios valstybės, nacionalinius interesus“, – išplatintame pranešime cituojama Rūta Janutienė, prieš dvejus metus tapusi centro partijos „Gerovė Lietuva“ nare.

„Jos siekis atsiimti valstybę iš valdančiojo lobistinio elito ir sugrąžinti ją Lietuvos žmonėms yra apskritai svarbiausias mūsų bendros veiklos tikslas“, – kalbėjo ir Naglis Puteikis.

„Prie patyčių skatinimo labai prisideda aukštus postus valstybėje užimantys žmonės, spauda, radijas, televizija, kurie save laiko šviesuomene (kaip dabar madinga sakyti – elitu) ir kuriuos dažnai matome ir girdime žiniasklaidoje“, – rašoma leidinyje „Lietuvos aidas“.

Lietuvos šeimų sąjūdžio protesto akcija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Mes gal ir nesame „elitas“ ar „žinomi žmonės“, tačiau mes stengiamės gyventi ir išlikti padoriais ir ištikimais Lietuvos piliečiais, nemeluojančiais, nepataikaujančiais, mylinčiais savo vaikus ir tvirtas šeimas. Mes tiesiog norime, kad Lietuva būtų padori šalis, o ir visiems kitiems linkime padoraus santūrumo“, – sakė Lietuvos šeimų sąjūdžio pirmininkas Raimondas Grinevičius.

Toks požiūris į elitą būdingas ne vien nesisteminėms politinėms jėgoms. Kad Lietuva „persmelkta elitistinio požiūrio“, sakė ir eurokomisaras Virginijus Sinkevičius, metų pradžioje kalbėjęs naujai sukurtos partijos „Vardan Lietuvos“ suvažiavime. Buvo tepraėjusi savaitę po skandalingo sausio 13 d. protesto prie Seimo, kai Lietuvos šeimų sąjūdžio sukviesti protestuotojai buvo apkaltinti nepagarbiu elgesiu, kalbant laisvės gynėjams. Tačiau kovo mėnesį atlikta apklausa parodė, kad tokius protestus palaiko 43 proc. Lietuvos gyventojų.

„Šiandien Lietuva yra suskaldyta – ne suskilusi, o suskaldyta. Mes turime daugybę Lietuvų: feisbuke, mes turime Vilnių ir Kauną su moderniais stikliniais pastatais, gamyklų mažesniuose miesteliuose Lietuvą ir tuštėjančią, kaimišką Lietuvą, mes turime startuolių Lietuvą ir bedarbystės Lietuvą, mes turime Lietuvą Lietuvoje ir Lietuvą emigracijoje“, – sakė V. Sinkevičius.

Prie Seimo – Lietuvos šeimų sąjūdžio mitingas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Priešpriešas kuria ir valstybės politika

Paprastai, kalbant apie elitą, turima omeny žmonės, turintys tam tikrą kapitalą, portalui LRT.lt sako Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Sociologijos katedros vedėja Jurga Bučaitė-Vilkė. Pavyzdžiui, išskiria ji, kapitalas gali būti ekonominis, politinis ar sprendimų priėmimo, informacinis, socialinio pripažinimo bei prestižo.

J. Bučaitė-Vilkė atkreipia dėmesį, kad tam tikro kapitalo žmonės gali sukaupti dėl politinės sistemos, kai per rinkimus išrenkami atstovai, turintys sprendimų priėmimo galią. Tačiau kiti elitą supranta per socialinės nelygybės ir socialinių klasių sistemą – manoma, kad dalis žmonių išnaudojami, o dalis turi daugiau ir platesnių galimybių.

Mitingas prie Seimo peraugo į pareigūnų ir protestuotojų susirėmimą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Man atrodo, kad Lietuvoje diskursas labiau per gyvenimo šansus, vyrauja priešpriešos per socialinių klasių perspektyvą naratyvas. Lyg ir nekvestionuojama, kad politikai yra išrinkti, deleguoti, bet elitas daugiau matomas per ekonominio vartojimo, gyvenimo šansų turėjimą, profesinį pripažinimą. Per tai formuojasi priešprieša“, – komentuoja VDU sociologė.

Anot jos, prie tokios priešpriešos gali prisidėti ir valstybės politika, kuri formuoja sankirtas. Kaip pavyzdį J. Bučaitė-Vilkė pateikia „Tūkstantmečio mokyklų“ projektą – jis gali kurti elitistinį požiūrį į švietimą ankstyvame vaikų amžiuje.

„Tai kuria priešpriešas, kad elitas ar tie žmonės, kurie gyvena didmiesčiuose, savo vaikams gali suteikti didesnius šansus gyvenime, palyginti su tais, kurie gyvena regione. Tai yra ta valstybės politikos pusė, kuri gali palaikyti sankirtas, elitistinį požiūrį“, – tvirtina VDU Sociologijos katedros vedėja.

Jurga Bučaitė-Vilkė / J. Petronio/Vytauto Didžiojo universiteto nuotr.

Taigi, pabrėžia J. Bučaitė-Vilkė, sankirtas tarp vadinamojo elito ir ne elito veikia neteisybės jausmas, o jas galima dirbtinai suformuoti arba panaikinti: „Žmonės daugiau reflektuoja savo šeimos situaciją, asmeninius ir individualius pasirinkimus savo situacijoje, kad ko nors negalėjo arba neturėjo galimybių.“

Sociologės teigimu, stebėdami, kad ir vaikų išsilavinimo galimybės priklauso nuo gyvenamosios vietos, žmonės jaučia neteisybę – iš čia taip pat atsiranda ilgalaikis nepasitenkinimo ir nepripažinimo jausmas.

Elitas matomas neigiamoje šviesoje

Tačiau, teigia J. Bučaitė-Vilkė, egzistuoja ir kapitalistinė vakarietiška pasiekimų sistema, kad, remdamasis savo pajėgumais, talentu, darbštumu ir galimybėmis, gali pasiekti daugiau ir tapti elitu.

„Amerikietiškoje kultūroje tai labai ryšku. Socialinių klasių vartojimas ir gyvenimo būdas visur panašus, vakarietiškas, tad ir šie principai persikelia, jie Lietuvoje labai ryškūs, kad per savo galimybes, atkaklumą ir asmenines savybes nenuleisdamas rankų gali pasiekti tikslą“, – kalba sociologė.

Vis dėlto ji svarsto, kad taip buvo anksčiau: „Dabar vaikai ir jaunuoliai iš rajonų neįstoja į aukštąsias mokyklas dėl prasto pasirengimo. Gal tai jau nebeveikia – atsiranda paveldėtojų klasės, iš to kyla neteisingumo jausmas, nes matome, kad ir verslininkų vaikai dirba, perima verslą, jau nuo pat mažens turi labai geras galimybes.“

Didysis šeimos gynimo maršas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pašnekovė sutinka, kad neretai elitas Lietuvoje suvokiamas neigiamai, o ypač tai juntama socialiniuose protestuose, kur elitui apibūdinti pasitelkiama neigiama konotacija.

Matome vadinamuosius lyderius, elitus, aikštėse, gatvėse besikalbančius su žmonėmis didžiuliuose susitikimuose. Dabar situacija pasikeitė, elitus konstruoja vadinamoji scena. G. Mažeikis

„Gal Lietuvoje elitas nelaikomas nauda visuomenei, gal labiau kaip tik remiamasi Marxo pirmosiomis idėjomis, tai suvokiama kaip išnaudotojų klasė – ar tai būtų kultūros, ar švietimo elitas, (...) ekonominis, ar politinis elitas – yra neigiamos konotacijos“, – pabrėžia J. Bučaitė-Vilkė.

Pasak jos, ne visi gali sutikti su neoliberalizmu, nes jis kalba apie laisvąją konkurenciją ir paties žmogaus pastangas, lyderystę, – ne visi turi tokias sąlygas ir tai suvokia, o iš to gali kilti ir skaudulių.

Nuo Basanavičiaus iki Garliavos

Istoriniu požiūriu elitas Lietuvoje buvo ir nepriklausomą valstybę sukūrę Nepriklausomybės Akto signatarai, Sąjūdžio aktyvistai.

„Matome vadinamuosius lyderius, elitus, aikštėse, gatvėse besikalbančius su žmonėmis didžiuliuose susitikimuose, – LRT.lt sako Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, vienas Kairiųjų aljanso steigėjų Gintautas Mažeikis. – Dabar situacija pasikeitė, elitus konstruoja vadinamoji scena: televizijos kanalai, medijos. Ir šitos medijos nori aprėpti visą politinį lauką.“

Profesoriaus teigimu, šiandien manoma, kad jei vyksta kas nors reikšmingo, tai vyksta žiniasklaidoje.

„Tada politikai gali nebematyti to, kas vyksta įmonėse, regionuose ir gatvėse, nes kas nepakliūna į filmuojamą sceną, nelaikoma tikra. Jei esi nenufilmuotas, nepasirodęs viešumoje, tavęs nėra“, – aiškino jis.

Gintautas Mažeikis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Būtent todėl, pasak pašnekovo, šiandien atsiranda vadinamoji alternatyvi žiniasklaida, o politikams iššūkį meta nauji lyderiai.

Istoriškai elitas būdavo kitoks: kapitalo valdytojai arba inteligentija, jiems prieštaraudavo masės.

„Matome ne šiaip visuomenės skilimą. <...> Dabar tie kiti asmenys, kuriuos anksčiau vadinome minia, yra įvairios socialinės grupės, kurios mato, kad pagrindinė sąlyga, kad būtum politikoje, yra formuoti paties pranešimus ir medijas. Jie pradeda save vadinti alternatyvia Lietuva“, – apie paralelinės valstybės atsiradimą pasakoja G. Mažeikis.

Jis sutinka, kad tokiems antielitistiniams, prieš sistemą nusiteikusiems judėjimams gali būti sudėtinga ką nors iš tikrųjų nuveikti politikoje, nes visa jų darbotvarkė – neigiama. G. Mažeikis sako, kad tai populistinė politika, kurios rezultatas gali būti ir naujos partijos, kaip nutiko ir per vadinamąjį Garliavos skandalą.

Vadinamojo Garliavos skandalo metu 2010 m. vykęs protestas prie Seimo / BNS nuotr.

„Politika anaiptol nėra scena. <...> Ir štai šie nauji žmonės, ateinantys iš scenos, mano, kad ateis į finansus, ekonomiką, prisės ir staiga išspręs klausimus. Ir jie labai nustemba, ten pakliuvę, nes supranta, kad tikrovė neturi nieko bendro su scena“, – pašnekovo teigimu, galima prognozuoti, kad tokie politikai padarytų klaidų, jiems prireiktų pritraukti ekspertų.

Kas įdomu, nebuvo svarbu, ar gaunamas dėmesys teigiamas. J. Vaičiukynaitė

Būtent todėl, pasak jo, Lietuvoje per kiekvienus rinkimus iškyla populistinės jėgos – tai silpnina ir valstybę, tai palanku Rusijos ir Baltarusijos interesams, sako pašnekovas. Panašūs procesai vyksta ir kitose regiono valstybėse: vis daugiau žmonių nori dalyvauti politikoje ir savivaldoje, tačiau klysta manydami, kad politikai nereikia žinių.

„Kol jie svarsto ir ieško specialistų, ateina nauji populistai“, – sako G. Mažeikis.

Idealaus politiko savybė – sąžiningumas

„Tai, ką žmonės vadina elitu kasdieniame gyvenime, nebūtinai yra tai, ką jie norėtų vadinti politiniu elitu. Neatitikimas tarp realybės ir siekiamybės, normatyvumo labai aiškiai matomas“, – sako Justina Vaičiukynaitė, Vilniaus universitete atlikusi tyrimą, kuriame buvo apklausiami žmonės ir nagrinėjama, kas, jų manymu, yra politinis elitas.

Lietuvių supratimas apie elitą yra dvilypis, sako ji.

Prezidentūra / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Paprastai tariant, asmuo gali būti priskiriamas politiniam elitui pagal tai, ar jis užima politinės galios pozicijas <...>.

Paklausus, kas yra politinis elitas, pirmas atsakymas, net kažkiek instinktyvus, būdavo, kad tai Seimas arba prezidentūra, kas reiškia, kad žmonės skiria elitą pagal tai, kas išrenkama į politinius postus rinkimuose. Tokie žmonės beveik automatiškai tampa politiniu elitu, jiems galima klijuoti etiketę“, – sako LRT.lt pašnekovė.

Kitas bruožas, kuris Lietuvos gyventojų vaizduotėje apibūdina elitą, yra viešumas, žiniasklaidos dėmesys.

„Kas įdomu, nebuvo svarbu, ar gaunamas dėmesys teigiamas. Net jei politikas šmėžuoja ekranuose, nes jis ar ji yra įsivėlęs į skandalą, tai suvokiama kaip automatiškai svarbus aspektas, manoma, kad to žmogaus veiksmai, geri ar negeri, yra svarbūs. Vien tai, kad politikas gauna žiniasklaidos dėmesio, reiškia, kad jis yra svarbus“, – pasakoja J. Vaičiukynaitė.

Seimas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau toks įsivaizdavimas piešia gana neigiamą politiko vaizdą, todėl greta jo Lietuvos gyventojai turi ir politikos veikėjo idealą.

Dažniausiai minima savybė, leidžianti asmenį pavadinti politiniu elitu, pasak LRT.lt pašnekovės, yra sąžiningumas. Taip pat žmonės įvardija nuoširdumą, paprastumą, empatiją, charizmą, lankstumą, gebėjimą išlikti santūriam ir kontroliuoti savo elgesį. Didžiausiomis politikos lyderių ydomis laikomi agresyvumas, storžieviškumas, nesivaldymas, nepageidaujamas ir per didelis emocingumas.

J. Vaičiukynaitė sako, kad ypač daug apklaustieji tikėjosi iš prezidento, nes jis reprezentuoja valstybę. Taigi, Lietuvos gyventojai politiką mato ir kaip sritį, kurioje turėtų dirbti ne bet kas.

„Matomas pasidalijimas: paprasti žmonės dirba ir specializuojasi veikloje, kurioje jaučiasi suprantantys, kompetentingi, žinantys, o politika yra neliečiama, nekvestionuojama politinio elito veiklos sritis, kur reikia specialaus išsilavinimo, kompetencijų, žinių. Iš piliečių perspektyvos yra aiškus suvokimas, kad jų pagrindinė funkcija – išrinkti tinkamus atstovus“, – J. Vaičiukynaitės teigimu, manoma, kad politikai, kuriais pasitikėta ir kuriems per rinkimus suteikiamas mandatas, elgsis pagal moralės principus.

Jos manymu, būtent dėl šios prieštaros tarp politiko idealo ir formalios realybės šiandien atsiranda prieš esą elitistinę Vyriausybę pasisakantys judėjimai, naujos politinės partijos kalba apie būtinybę priešintis elitui, vaizduoja jį kaip blogį.

Rugpjūčio 10-ąją vykęs mitingas vėliau virto riaušėmis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Dalis visuomenės suvokia, kad dabartinis Seimas, Vyriausybė pagal demokratinio žaidimo taisykles objektyviai yra politinis elitas, turi politinę galią, valdo politinius resursus, valdo darbotvarkę, yra viešai matomi. Iš kitos pusės, daliai protestuojančių žmonių su kitokiomis vertybėmis yra aišku, kad morališkai ta dabartinė valdžia nėra ir vargu ar kada nors bus politinis elitas, nes esama situacija neatitinka normatyvinių lūkesčių, kaip jie tą politinį elitą įsivaizduoja. <...> Jie jaučia politinį kartėlį, kad vėl išrinkti ne tie“, – sako LRT.lt pašnekovė.

Ji atkreipia dėmesį ir į tai, kad būtina įvertinti asmenis, kurie jaučiasi esantys visuomenės užribyje, pablogėjo jų ekonominė padėtis. Taip pat šiuo metu politinėje darbotvarkėje keliami gana radikalūs vertybiniai klausimai, pavyzdžiui, dėl tos pačios lyties asmenų partnerystės.

„Tai pavojingas kokteilis: žmonės mato neatitikimą ir kartu yra politinių socialinių įtampų, kurios veikia kaip paskatinantis, įaudrinantis kontekstas“, – sako ji.

Justina Vaičiukynaitė / Martyno Ambrazo ir Olgos Posaškovos nuotr.

Posovietinio piliečio bruožas – bejėgystė ir lūkestis, kad valdžioje bus bent jau geri žmonės

Pasak J. Vaičiukynaitės, didelė dalis apklaustų gyventojų pabrėžė, kad jų, kaip piliečių, valia yra menka.

„Čia galima matyti tą posovietinės valstybės bagažą, kuris yra ir kitose valstybėse. <...> Deklaratyviai lygios visuomenės, kuri de facto tikrai nebuvo lygi, vieni buvo lygesni už kitus, palikimas – politinis elitas suvokiamas kaip kažkas aukščiau, labai nepajudinamo, priešingai nei Vakaruose“, – atkreipia dėmesį J. Vaičiukynaitė.

Pasak jos, nors šiandien kalbama, kad ir Vakarų valstybėse žmonės jaučiasi atstumti, nutolę nuo elito, posovietinėse valstybėse ši atskirtis dar ženklesnė. Savo skirtumą nuo elito eiliniai gyventojai jaučia labai asmeniškai, mano esantys žemesni, to ženklais laikomi kasdienio gyvenimo elementai, tokie kaip geresnis maistas, būstas.

Lietuvos šeimų sąjūdžio protesto akcija / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Yra suvokimas, kad lyg ir politinis elitas turėtų būti tokie patys žmonės, kaip ir mes, lyg ir visi dabar demokratijoje esame lygūs, bet vis tik yra lygesnių.

Todėl, manau, atsiranda ir moralinių reikalavimų, su ta intencija, kad jei žmogiškai politikas bus geras kaip žmogus, jis savo funkcijas atliks gerai, nes nepiktnaudžiaus padėtimi. <...> Moralinės savybės yra daug svarbesnės [nei kompetencija] dėl paveldėto sovietinio netikrumo, neteisybės šleifo“, – apie skirtumus nuo demokratijos tradicijas turinčių valstybių pasakoja J. Vaičiukynaitė.