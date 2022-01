Skvernelis gina politikus, perėjusius į „Vardan Lietuvos“: partija nėra santuoka

Šeštadienį oficialiai bus įsteigta dar viena politinė jėga – Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos”. „Dienos temoje” – vienas šios jėgos steigėjų Saulius Skvernelis.

– Pone Skverneli, sakoma, kad gera pradžia yra pusė darbo, ir partijos gera pradžia yra geras lyderis, kuris suburia komandą, nubrėžia viziją. Vienas iš kandidatų, norėjusių vadovauti būsimai partijai, yra su praeityje teistais, prieštaringais verslininkais ryšiais pagarsėjusi marijampolietė Beata Volungevičienė, kuri buvo išbraukta iš „valstiečių“ sąrašų dėl šitų ryšių, iš partijos ji išstojo. Jums šitie ryšiai netrukdo?

– Šiandien partiją steigia virš 3 000 žmonių, tai yra steigėjai, kurie turi visiškai lygias teises kaip kiekvienas steigėjas pretenduoti į bet kurias pareigas. Toks pretendavimas buvo, dabar jo nėra. O iš tikrųjų, kalbėdami apie žmones, apie ryšius, tai turime skirti esminius dalykus: negali būti kažkieno tai vidinės politinės kovos išdavos tokios, kad jeigu tu teiki paslaugą kažkokiam asmeniui nebūdamas politikoje, tai yra ryšiai su kažkokiomis asmenybėmis. Bet, kaip minėjau, steigėjų yra virš 3 000 ir kiekvienas tokią teisę turi, suvažiavimas ir sprendžia. Šiandien mes kalbame, kad yra 3 kandidatai į pirmininkus ir iš 3 kandidatų suvažiavimas išrinks, matyt, tinkamiausią.

– Volungevičienė pati kandidatūrą atsiėmė ar jūs paprašėte?

– Kiekvienas žmogus pas mus yra laisvas, mes kūrėme demokratinę partiją. Dar kartą pabrėžiu: tai yra steigiamasis suvažiavimas, tai yra truputį kita tvarka negu, matyt, bus paskui, kada bus partija su savo įstatais, vidine tvarka, rinkimais, rinkimų sistema. Steigiamajame suvažiavime, kaip minėjau, virš 3 000 žmonių, mes tikrai neturime galimybių tikrinti ir nesame teisėsauga, bet paskui tas procesas tikrai bus valdomas ir kontroliuojamas.

– Minėjote, kad didžioji dalis steigėjų yra politikos naujokai ir kad neturite galimybių jų patikrinti. Tarp jų, kaip ir visuomenėje, gali būti visokių žmonių. Ar turite filtrą, ar jis bus nustatytas ateityje, o gal apskritai kas tik nori galės tapti partijos nariais?

– Ne, jūs ne visai teisi. Kadangi, kaip jau minėjau, yra dvi skirtingos skirtingos, tai yra partijos steigimas, tai yra steigėjai. Ir šiandien nė viena, net egzistuojanti, politinė partija neturi specialių įrankių pasitikrinti, sakykim, per teistumo registrą ar panašius dalykus. Kada bus įsteigta partija, mes iš tikrųjų numatę stojimo tvarką, ji numatyta įstatuose, taip pat yra parengtos tvarkos, kurios detalizuos pačią procedūrą. Nėra ko slėpti, iš tikrųjų tokios iniciatyvos yra ir, jeigu aš būsiu pirmininkas, tai bus pasiūlyta ir įtvirtinta. Mes tikrai nustatysime, kas yra nepriekaištingos reputacijos sąvoka, nes tai labai svarbu. Manau, teisinėje valstybėje tai yra esminis dalykas – ne gandai, ne prasimanymai, ne vidinės politinės kovos, turint vienokių ar kitokių politinių oponentų nuomonių susipynimų. Kitas dalykas, tikrai kiekvienas kandidatas turės savo parašu patvirtinti stojantis į partiją.

Mes tikrai nustatysime, kas yra nepriekaištingos reputacijos sąvoka, nes tai labai svarbu.

Kaip minėjau, mes kol kas tokio dalyko neturime, neturi to nė viena politinė partija – per registrą, kuris susijęs su teistumu, su baustumu, patikrinti. Žmogus savo parašu patvirtins, kad jis nėra nei teistas, jeigu yra teistas, tai pasakys už ką, ar teistumas išnykęs, ir tokiu būdu bus sprendžiama, ar tas asmuo gali būti partijos narys. Mes esame teisinė valstybė, partija labai akcentuoja šitą dalyką – teisės viršenybės principą, žmogaus teisių gerbimą, etikečių neklijavimą. To mes laikysimės, kai bus įsteigta politinė partija. O šiandien visi 3 000 steigėjų laisva valia gali kelti savo kandidatūrą į visus valdymo organus.

„Vardan Lietuvos“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Taip, bet prie jūsų partijos jungiasi labai skirtingi politinėse partijose buvę žmonės: ir socialdemokratai, ir buvę „valstiečiai“, ir „darbiečiai“, ir konservatoriai. Ar jūs galite pasitikėti žmonėmis, kurie dėl politinių išskaičiavimų kartą savo partiją jau išdavė?

– Partija nėra santuoka. Galime daug diskutuoti, ar partiją žmogus išdavė, ar partija tą žmogų ir tuos savo principus išdavė. Nereikėtų ieškoti išskirtinumo. Pažiūrėkime į kitas politines partijas. Ar tai būtų, sakykime, ta pati Tėvynės sąjunga. Nemažai ištakų iš jos kūrimosi buvo – nėra ko slėpti – nuo Komunistų partijos, po to buvo krikščionys demokratai ir kitos pakraipos politinės partijos, politiniai kaliniai susijungė į viena. Socialdemokratų partijos pirmininkė yra buvusi Naujosios sąjungos pirmininkė, kuri tam, kad liktų Vyriausybėje, priėmė labai pragmatišką sprendimą – pakeisti politinę partiją. Sakykime, mūsų kolegos, kurie buvome kartu, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga... Frakciją vien paimkime: yra ir konservatorių Šarknickas, ir socialdemokratai buvę, arba socialdarbiečiai, kur Šalaševičiūtė ir Vinkus.

Partija nėra santuoka. Galime daug diskutuoti, ar partiją žmogus išdavė, ar partija tą žmogų ir tuos savo principus išdavė.

– Pone Skverneli, mano klausimas buvo ne tas. Jūs dėstote, kad būsite ne tokie kaip kiti. O aš klausiu, ar jūs galite pasitikėti tokiais žmonėmis.

– Aš suprantu jūsų norą ir tam tikras baimes, bet viskas gerai. Mes kuriame naują bendruomenę. Nauja bendruomenė yra vienijama ne privilegijų ar valdžios, nes esame nauja partija, ir žmonės remia iš tų politinių partijų, kurios yra valdžioje arba kurios turi aukščiausius reitingus. Tai yra tos idėjos, kurios jungia šiandien tuos žmones. Mums reikės tą bendruomenę padaryti politine bendruomene. Kol kas tai yra steigėjai ir aš manau, kad mes tai sėkmingai padarysime, nepaisant to, kad matau didelių baimių, nenoro, kad atsirastų dar vienas politinis konkurentas. Nieko tokio, toks gyvenimas, reikia su tuo susitaikyti.

Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Pone Skverneli, neslepiate, kad Palanga, kur rytoj vyks šitas suvažiavimas, yra svarbi vieta ir dėl infrastruktūros, ir dėl to, kad ten, sakote, formuojasi stiprus skyrius. Ir merą tikriausiai būtų gerai turėti tame skyriuje?

– Be jokios abejonės, savivaldos rinkimuose Palangos skyrius iškels kandidatūrą ir į merus, ir į tarybos narių sąrašą. Aš tuo neabejoju. O kaip rinkimai susiklostys, parodys žmonių valia.

– Dabartinis Palangos meras Šarūnas Vaitkus yra visai neprastas jūsų bičiulis. Pastaruoju metu šitas konservatorius buvo susikibęs su kolege ministre Agne Bilotaite dėl sanatorijos „Pušynas“. Nebūtų jis pirmas konservatorius, kuris įsilietų į jūsų partiją?

– Dabar galbūt nereikėtų minėti personalijų, tačiau yra vienas esminis dalykas. Palangos meras turbūt daugiau negu 10 metų kovoja už Palangos ir palangiškių interesus. Ne už partinius interesus, ne už partijos bičiulių, kurie nori vieną ar kitą žemės sklypą įsigyti, bet už Palangos ir visos Lietuvos žmonių interesus. Meras toks yra, jis toks buvo 10 metų, laikosi principingos pozicijos, turi didžiulį autoritetą tarp Palangos gyventojų ir, matyt, ne tik, kadangi Palanga per 10 metų tapo kurortų perlu. Natūralu, kad žmogus yra aktyvus, jis yra matomas, o kaip jis apsispręs, čia yra jo ir jo kolegų apsisprendimas. Kol kas tikrai apie tai nekalbama.

Palangos meras Šarūnas Vaitkus / R. R umšienės/LRT nuotr.

– Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius taip pat kol kas neskuba šlietis prie jūsų partijos ir sako, kad norėtų pabaigti 3 metų kadenciją. Ar tai galutinis sprendimas, ar vis dėlto dar tikitės jį perkalbėti?

– Nereikia Virginijaus perkalbėti, jis yra mūsų kolega, mūsų bendruomenės narys. Jis labai aiškiai akcentuoja, kad jis yra eurokomisaras, jam reikia sėkmingai pabaigti kadenciją. Aš net neabejoju, kad baigęs kadenciją, kada tiktai atsiras galimybė dalyvauti, trauktis į politinį gyvenimą Lietuvoje, jis bus su mumis. Čia abejonių man jokių nekyla.

Aš net neabejoju, kad baigęs kadenciją, kada tiktai atsiras galimybė dalyvauti, trauktis į politinį gyvenimą Lietuvoje, jis bus su mumis.

Virginijus Sinkevičius / AP nuotr.

– Deklaruojate, kad esate tautinių pažiūrų, nacionalinės valstybės šalininkai. Ką tai reiškia – Lietuva lietuviams?

– Na, norėtumėte turbūt tokių etikečių prikabinti. Ką tai reiškia? Reiškia labai paprastą dalyką: Lietuvos interesas, Lietuvos žmonių interesas mums yra prioritetinis tiek kalbant apie vidaus politiką, tiek apie užsienio politiką. Lietuvos valstybės ir jos žmonių prioritetas yra mūsų nacionalinis prioritetas ir mes visomis išgalėmis atstovausime tam prioritetui, jį ginsime. Tai yra esminis dalykas.

– Užsiminėte, kad valstybės ir jos žmonių interesai yra ir užsienio politikos pagrindinis tikslas. Norėčiau paaiškinimo – kaip jūs suprantate sugyvenimą su kaimynais? Piliečių delegacijos į Minską?

– Aš nežinau, kuo paremta jūsų tokia retorika, bet, aišku, aš ją gerbiu, tad nereikia suprimityvinti. Mes turime sugyventi su kaimynais, nesikišti į kitų valstybių vidaus reikalus, laikytis tarptautinės teisės aukštenybės principo ir žiūrėti, kad mūsų šalies interesai nebūtų aukojami dėl asmeninių interesų, dėl populiarumo, dėl straipsnių laikraščiuose ir panašiai. Nereikėtų to daryti. Tai, kas dabar daroma su užsienio politika, yra akivaizdžiai nukreipta prieš Lietuvos valstybės interesus. Dar daugiau pasakysiu: kai kuriais epizodais atrodo, kad tai sprendimai, kurie daromi specialiai, kad būtų naudingi Kremliui.

Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pirmas rimtas išbandymas naujai politinei jėgai bus kitąmet vyksiantys savivaldos rinkimai. Minėjote, kad planuojate turėti skyrius visose savivaldybėse. Kiek merų laikytumėte pergale?

– Apie tai anksti kalbėti. Jūs klausiate apie rinkimų rezultatus, kol dar nėra net politinės partijos. Mes įsteigsime partiją, bursime bendruomenę tiek savivaldybėse, tiek nacionaliniu lygmeniu, kruopščiai dirbsime ir tada pažiūrėsime, koks bus rezultatas.