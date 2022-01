Teisme – režisieriaus dukrą Bartaitę pražudžiosio buvusio Seimo nario sūnaus byla: vairavo neblaivus ir stipriai viršijo greitį

Vilniaus miesto apylinkės teismas ketvirtadienį pradėjo nagrinėti Mindaugo Daukšio bylą, kuris kaltinamas tragiškos avarijos sukėlimu, per kurią žuvo garsaus kino režisieriaus Šarūno Barto 25-erių dukra Ina Marija Bartaitė.

Tragedija pasibaigęs incidentas kelyje įvyko praėjusių metų pavasarį sostinės Antakalnio mikrorajone, kai dviračiu vėlyvą vakarą važiavusią I. M. Bartaitę automobiliu partrenkė M. Daukšys.

Ina Marija Bartaitė / Kadras iš filmo „Ramybė mūsų sapnuose“

Nuo eismo įvykio metu patirtų sužalojimų dviratininkė iš karto žuvo.

Vėliau pareigūnai vyrui nustatė 0,98 promilių girtumą.

Teismas atvertė Mindaugo Daukšio bylą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Be to, pirminiais tyrimo duomenimis, M. Daukšio automobilis Antakalnio gatve skriejo milžinišku greičiu. Vyro automobilis „Hyundai“ miesto gatve važiavo didesniu kaip 123 kilometrų per valandą greičiu.

Vėliau paaiškėjo, kad M. Daukšys – buvusio Seimo nario ir buvusio ūkio ministro Kęstučio Daukšio sūnus.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, „Hyundai“ vairuotojas M. Daukšys pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, būdamas neblaivus, neįvertino sudėtingų meteorologinių sąlygų (buvo tamsu, lijo), nepasirinko saugaus greičio, o leistiną greitį viršijo daugiau nei dvigubai.

Teismas atvertė Mindaugo Daukšio bylą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Neatsargiai ir neatidžiai vairuodamas, jis nesugebėjo sulėtinti greičio ir išvengti susidūrimo su ta pačia kryptimi važiavusia dviratininke.

Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to gailisi.

Dėl šio tragiškai pasibaigusio eismo įvykio M. Daukšiui gresia laisvės atėmimas nuo trejų iki dešimties metų.