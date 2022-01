Laurinavičius: Lietuva akivaizdžiai neatlaiko Kinijos hibridinio karo, ministras ir prezidentas ėmė visiškai blaškytis

„Lietuva akivaizdžiai neatlaiko Kinijos hibridinio karo, pradėto prieš Lietuvą, ir šiuo metu užsienio reikalų ministras – tą patį turbūt reikėtų kalbėti apie prezidentą – ėmė visiškai blaškytis“, – sako politikos analitikas Marius Laurinavičius, pridurdamas, kad pranešimai užsienio žiniasklaidoje, jog Lietuva svarsto keisti Taivano atstovybės pavadinimą kinų kalba, „iš esmės yra teisingi“. Anot jo, esminis klausimas dabar – ar Lietuva pasirengusi Kinijos reikalavimui „keisti visą savo užsienio politiką“.

Laidos „Dienos tema“ svečiai – Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Laima Liucija Andrikienė, politikos analitikas Marius Laurinavičius ir Giedrius Surplys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) šešėlinis užsienio reikalų ministras.

– Ponia Andrikiene, Gabrielius Landsbergis pastaruoju metu vis turi neigti užsienio žiniasklaidos pranešimus apie Lietuvos veiksmus dėl Taivano. Jūs galite pasakyti, kokios pozicijos Lietuva laikysis – ar keis atstovybės Lietuvoje pavadinimą?

L. L. Andrikienė: Kaip suprantu, jūs klausiate, kokios pozicijos laikysis Kinijos atžvilgiu. Kaip ir anksčiau, taip ir dabar, ir, manau, ateityje, mes laikysimės įsipareigojimų, kuriuos esame užfiksavę su Kinijos Liaudies Respublika sutartyje. Mes gerbiame ir laikomės vienos Kinijos politikos. O santykiai su Taivanu, Taivaniečių atstovybės atidarymas Lietuvoje yra mūsų užsienio politikos kitas tikslas – diversifikuoti mūsų ekonominę diplomatiją, mūsų užsienio politiką tame regione, kuriame yra ir Singapūras, ir Pietų Korėja, ir Japonija. Mes tai turėjome padaryti gerokai anksčiau. Aš džiaugiuosi, kad tai darome dabar. Tai tiesiog globalizacijos iššūkiai ir apskritai mūsų užsienio politikos prioritetai ir tikslai reikalauja, kad imtumės šitų žingsnių.

– Ponia Andrikiene, ar Lietuva ruošiasi keisti Taivano atstovybės pavadinimą mandarinų kalba?

L. L. Andrikienė: Taivaniečių atstovybė tokiu pavadinimu yra įregistruota Lietuvoje ir mums tai ypač svarbu. Anglų kalba ji skamba identiškai – Taiwanese Representative Office in Lithuania. Kaip taivaniečiai vadina savo atstovybę Lietuvoje, tai nėra mūsų problema. Aš taip traktuočiau. Kita vertus, ekspertai, kurie labai gerai žino, kokiais pavadinimais kitų valstybių ekonominės, prekybos atstovybės veikia Taivane, žino, jog taivaniečiai vadovaujasi ir tradicija, ir logika. Pavyzdžiui, JAV atstovybė, kuri veikia Taivano sostinėje Taipėjuje, nuo 1979 metų angliškai vadinama American Institute in Taiwan, tačiau mandarinų kinų kalba skambėtų taip: Amerikos institutas Taivane. Lygiai tokios pat logikos laikėsi ir Jungtinė Karalystė, steigdama savo atstovybę Taivane.

Taivano vėliava / Vida Press nuotr.

– Kiek suprantu, Lietuva nesitrauks ir nieko nekeis. Pone Surply, o jūs žinote tolesnius Lietuvos veiksmus, nes matome, ką rašo tarptautinė žiniasklaida, ir matome mūsų ministro paneigimus – sako, kad tarptautinė žiniasklaida klysta, jokių pokyčių kaip ir nėra, tačiau, kaip šiandien užsiminė, diskusijos dėl pavadinimo mandarinų kalba lyg ir galimos.

G. Surplys: Aš akcentuočiau tris momentus. LVŽS šešėlinė Vyriausybė ne kartą yra sakiusi: mes už Taivano ekonominės atstovybės veikimą Lietuvoje. Ir aš visiškai sutinku su gerbiama Laima, kad turime su Taivanu plėtoti ekonominius, kultūrinius ir žmonių ryšius. Tai vienas dalykas. Antras dalykas – mes sakome, kad problema yra pavadinimas. Jis buvo sukurptas chuliganiškai ir, kaip pats ministras ne kartą, vieną kartą tikrai yra paminėjęs, atrodo, kad tai buvo Taivano užgaida, kuriai Lietuva tiesiog nusilenkė. Kai ministras ir jo kolegos dabar kalba, kad mandarinų kalba turėtų būti kitaip ar ne taip, bet čia jau ne mūsų reikalas, man tai panašu į bandymą išsukti uodegą. Trečias dalykas, į ką norėčiau atkreipti ypatingą dėmesį, – šešėlinė Vyriausybė ir aš asmeniškai esu už integralią užsienio politiką, kad mes nesipyktume su prezidentu ir su Užsienio reikalų ministerija, ir netgi tarp partijų.

Dėl to, taip, mes pasiūlėme, kad protingiausias ir greičiausias sprendimas būtų pakeisti atstovybės pavadinimą, bet kai valdantieji to neišgirdo ir nenorėjo priimti rezoliucijos dėl Lietuvos ir Kinijos santykių, mes pasakėme – „fine with that“, gerai. Valstybės integralios užsienio politikos vardan mes baigėme šiuos pasiūlymus. Dabar mes tiesiog stebėsime situaciją. Jeigu mūsų kas klaus patarimų, mes patarsime, jeigu reikės kritikuoti, jeigu bus neišvengiama – kritikuosime. Bet ką mes girdime dabar – tai būtent, kad praeitą savaitę mes turėjome debatus su „Financial Times“. Šią savaitę mes turime debatus su „Reuters“. Mūsų užsienio reikalų ministro aiškinimas, šokinėjimas nuo lietuvių kalbos prie anglų kalbos ir galų gale baigimas ties mandarinų kalba panašus į bandymą vėl kažkokiu būdu eskaluoti šitą klausimą, ir man tai kelia labai rimtą susirūpinimą, ar mes tikrai galime girtis profesionalia užsienio politika, kuria visą laiką Lietuva garsėjo.

Giedrius Surplys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

– Ponia Andrikiene, ar Lietuva turi planą, kaip deeskaluoti santykius su Kinija? Ką dabar daryti – tiesiog užsimerkti, nuryti karčią ekonominę piliulę, nes atsiprašymai, pavadinimo keitimas jau nebepadės?

L. L. Andrikienė: Noriu pasakyti ir priminti, kad praėjusią savaitę prezidento iniciatyva įvyko diskusija apie Lietuvos ekonominės galios stiprinimą. Joje dalyvavo ir ministrai, ir visų Seimo frakcijų vadovai, ir verslo asocijuotų struktūrų vadovai, iškilūs Lietuvos verslininkai. Mes kalbėjomės šitomis temomis. Turiu pasakyti, kad atmosfera toje diskusijoje buvo tikrai konstruktyvi. Mes girdėjome, ką artimiausiu metu darys Ekonomikos ir inovacijų ministerija, mes girdėjome, ką darys Užsienio reikalų ministerija, ką darys Finansų ministerija. Ir mes šitą dialogą tęsiame: penktadienį Seimo Užsienio reikalų komitete kviečiame pasikalbėti verslo asocijuotų struktūrų atstovus ir vadovus, Lietuvos banko atstovus ir ministerijų atstovus. Tad mes kalbamės. Ir kai jūs manęs klausiate, kaip ruošiamės deeskaluoti situaciją su Kinija, žinote, tai yra ir Kinijos darbas, bet noriu pakartoti, ką ne kartą esu sakiusi: mes kalbamės su Kinija ne kaip su priešu. Mes kalbamės su Kinija ne kaip su didžiuoju blogiu. Mes kalbamės su Kinija kaip su gerbiamu partneriu ir toliau ketiname tai daryti. O Taivanas mums reikalingas kaip regionas, iš kurio galime tikėtis ženklių investicijų, kaip Kinijos regionas, iš kurio galime tikėtis naudos plėtodami ekonominius ir prekybos ryšius. Ir tai tikrai reikėtų suprasti šiandieniame mūsų kontekste.

Laima Andrikienė / BNS nuotr.

– Pone Laurinavičiau, jūs kaip politikos analitikas stebite šiuos procesus, ne kartą kalbėjote Kinijos ir Taivano santykių tema. Jūsų akimis, Lietuva laikosi vieningos ir nuoseklios politikos šiuo klausimu? Ir sprendžiant iš to, ką girdime iš dviejų Seimo Užsienio reikalų komiteto narių – iš nario ir pirmininkės – ar tikrai yra sutarimas?

M. Laurinavičius: Pirmiausia reikėtų pasakyti, kad Lietuva akivaizdžiai neatlaiko Kinijos hibridinio karo, pradėto prieš Lietuvą, ir šiuo metu užsienio reikalų ministras – tą patį turbūt reikėtų kalbėti apie prezidentą – ėmė visiškai blaškytis. Šiuo metu yra visiškas Lietuvos užsienio politikos blaškymasis Kinijos ir Taivano atžvilgiu. Tie pranešimai užsienio žiniasklaidoje iš esmės yra teisingi. Aš pats žinau, kad jie iš esmės teisingi. Tik kai ponas Surplys šneka, kad problema yra pavadinimas, aš, deja, turiu pasakyti, kad tai yra visiškas nesupratimas nei kas yra Kinija, nei ko ji siekia, nei kaip veikia. Ir jeigu ponui Surpliui neužtenka žinių, tai jis galėtų bent jau skaityti tai, ką Kinija teigia atviru tekstu.

Kinija visai neseniai atviru tekstu pareiškė, kad šitos atstovybės pavadinimo pakeitimo santykiams kaip nors pataisyti tikrai neužteks. Kinija dar aiškiau atviru tekstu pareiškė, kad reikalauja viso mūsų užsienio politikos pakeitimo nuo santykių su Jungtinėmis Valstijomis. Esminis klausimas, ar mes esame pasirengę Kinijos reikalavimui keisti visą savo užsienio politiką. Aš pabrėžiu: net ne atstovybės klausimas, tuo labiau ne jos pavadinimo klausimas, o visos užsienio politikos klausimas. Apie tai mes ir turėtume diskutuoti. Visa kita yra politikavimas.

Marius Laurinavičius / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pone Laurinavičiau, jūs manote, kad jokios nuolaidos nepadėtų su Kinija šiuo atveju?

M. Laurinavičius: Jeigu pati Kinija atviru tekstu pareiškė, kad to neužteks, tai ko mes dar norim? Aš jūsų pačių portale LRT.lt parašiau didžiulį rašinį su visais argumentais, citatomis ir faktais… Pasižiūrėkite, kas įvyko su Slovėnija, kuri tik dabar pranešė, kad atidarys atstovybę. Ten net nebuvo užuominos apie Taivano vardą ar taivaniečių vardą. Lygiai taip pat prasidėjo pranešimai, kad Kinija nepatenkinta ir labai pasipiktinusi, ir visa kita. Jau yra pranešimų, kad lygiai taip pat kaip Lietuvai daromas spaudimas per verslo struktūras.

Kinijos vėliava / AP nuotr.

– Pone Surply, kiek suprantu, lauksite ir stebėsite, kas bus toliau, bet neturite iliuzijų, kad pavadinimo keitimas, nuolaidos Kinijai ką nors pakeistų?

G. Surplys: Aš kaip tik turiu iliuzijų ir, kaip jau šiandien sakiau jūsų kolegoms, jeigu pasitvirtintų tas „Reuters“ pranešimas ir Marius kalba, kad panašiai taip ir turėtų būti, tai aš tik pasveikinčiau, nes esu įsitikinęs, kad pavadinimas yra problema. O dėl to, ką Marius čia minėjo – mes turime atskirti. Diplomatija tam ir yra, kad būtų grasinama, kad būtų kalbamasi, diskutuojama, ieškoma sprendimų. Bet viskas tuo gali ir pasibaigti, jeigu pakeistume pavadinimą. Taip, Kinija turi išsaugoti veidą, ji ir toliau kalbės, kad yra nepatenkinta, bet ekonominis spaudimas, kuris tuoj atsisuks Lietuvos mokesčių mokėtojams ir tai nebus 0,5 mlrd. eurų, bus daug daugiau nuostolių, jis galėtų liautis, jeigu mes pakeistume pavadinimą. Man taip atrodo.