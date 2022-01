Seimo kontrolierė apie migrantus Kybartuose: jei kreiptųsi į Strasbūro teismą, panašu, Lietuvai reiktų mokėti kompensacijas

Seimo kontrolierių įstaiga paskelbė ataskaitą, kurioje įvertino Kybartų užsieniečių registracijos centre laikomų migrantų padėtį. Pasak kontrolierių, migrantų gyvenimo sąlygos kai kur panašesnės į bausmę, o ne į orų gyvenimą atitinkančią kasdienybę. Ar pavyks tas sąlygas pakeisti, apie tai ir kalbėsime „Dienos temoje“. Šiandien su mumis Seimo kontrolierė Erika Leonaitė ir vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius.

– Seimo kontroliere, Europos komitetas prieš kankinimą ar kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą yra aiškiai pasisakęs – neteisėtai į valstybę atvykusių migrantų sulaikymas neturi tapti bausme. Ar tikrai Kybartuose žmonės gyvena kaip kalėjime?

E. Leonaitė: Iš to, ką mes matėme lankydamiesi su komanda Kybartuose, yra taip, nes pirmiausia galima pasakyti, kad tai buvusi pataisos įstaiga, kitaip tariant, tai buvusi laisvės atėmimo įstaiga ir ten likusi ta pati infrastruktūra. Asmenims, kurie, pavadinkime, apgyvendinti toje įstaigoje, yra taikomi labai griežti ribojimai: jie gali išeiti iš savo aukšto, kuriame gyvena, tiktai gavę pareigūno leidimą su konkrečiu tikslu – kartą per savaitę apsipirkti vietos parduotuvėlėje. Kai mes lankėmės, vieną kartą, o dabar du kartus nueiti į dušą nusiprausti šiltu vandeniu, taip pat į valgyklą, vieną kartą per savaitę į sporto salę dviem valandoms.

– Čia tiktai, sakykime, judėjimo ribojimai. Jūsų ataskaita apima 56 lapus. Kas jus šokiravo kaip Seimo kontrolierę?

E. Leonaitė: Iš tiesų pati atmosfera. Vienam žmogui tenka du kvadratiniai metrai erdvės, jeigu kalbėsime apie sąlygas, kuriomis apgyvendinti dauguma Kybartuose esančių užsieniečių. Tas mano paminėtas išėjimas ar nusiprausti, ar nusipirkti maisto produktų yra laukiamas savaitės įvykis, nes tikrai labai mažai galimybių kuo nors užsiimti. Žmonės perpildytuose kambariuose tiesiog guli, sėdi savo lovose. 18 žmonių patalpoje…

– Du kvadratiniai metrai ir yra metras prie dviejų, tiek, kiek užima lova. Jie tiktai lovoje ir gali sėdėti.

E. Leonaitė: Taip, iš tiesų. Labai daug apatijos, nežinomybės, kiek laiko jie ten bus, kas jų laukia, kodėl jie čia. Būtent toks bendras įspūdis.

– Jūs kalbėjote su jais. Kiek suprantu, ir migrantai pateikė skundų, pavyzdžiui, skundėsi, kad yra žadinami naktimis, nuolat spaudžiami grįžti į tėvynę. Kaip tai reikėtų vertinti?

E. Leonaitė: Kiek mus informavo Kybartų administracija, vienas patikrinimas yra privalomas. Bet iš tiesų girdėjome, kaip sakote, skundų, kad pasitaiko ir kelis kartus per naktį pažadinimų, kai uždegama šviesa ir jie, pavadinkime, perskaičiuojami. Tai yra tai, ką mes girdėjome, ir jau šiandien kalbėjome su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Numatoma inicijuoti patikrinimus ir nustatyti, imtis priemonių, kad tokių perteklinių dalykų, tokio spaudimo nebūtų.

– Pone viceministre, ar jums iki ataskaitos šitos problemos buvo žinomos? Turiu omeny Vidaus reikalų ministeriją.

A. Abramavičius: Pirmiausia grįžčiau prie konteksto, nes Kybartų registracijos centras yra vienas iš penkių dabar veikiančių apgyvendinimo centrų ir būtent jis, ko gero, yra pats sudėtingiausias, nes jeigu prisiminsime vasaros situaciją, tai didžiulių problemų turėjome Rūdninkų stovyklose, kur daugiau kaip 700 neteisėtų migrantų gyveno savireguliacijos sąlygomis. Ir rugsėjo mėnesį, artėjant žiemos sezonui, buvo priimtas sprendimas surasti naujas patalpas, kurios būtų tinkamos žiemos sezonui ir kuriose migrantai galėtų praleisti žiemą, kol būtų baigtos arba bent įpusėjusios visos jų prieglobsčio procedūros.

Todėl dar sykį paminėsiu: Rūdninkų stovykloje mes turėjome daugybę problemų dėl maištų, riaušių, o situacija čia šiuo metu tikrai stabili. Galbūt tos nevisiškai populiarios priemonės ir tam tikras judėjimo ribojimas taip pat davė rezultatą, nes šiame centre apgyvendinti vieniši vyrai, kartais sukeliantys tam tikrų problemų. Situaciją iš tikrųjų žinome ir atsižvelgsime į pateiktas Seimo kontrolierės pastabas, bandysime taisyti situaciją. Kita vertus, galbūt kitose apgyvendinimo įstaigose sąlygos yra geresnės.

– Ponia Leonaite, ką jūs manote?

E. Leonaitė: Norėčiau reaguoti į kartais nuskambančią mintį, kad tai vieniši vyrai ir todėl galbūt jie ar pavojingi, ar agresyvūs. Šiuo požiūriu tiek, kiek matėme, mes su agresija nesusidūrėme, bet norėčiau pasakyti, pakartoti, ką sakė vienas iš pareigūnų, kuris iki tol Kybartuose dirbo kaip pataisos įstaigos pareigūnas, tai yra prižiūrėjo ten laikomus Lietuvos Respublikos piliečius, kurie padarė nusikaltimų. Jis pasakė, kad, lyginant su tuo laikotarpiu, dabar tas darbas panašus į atostogas.

– Ataskaitoje yra dar keletas dalykų, kurie ne tik iliustruoja, sakykim, ploto trūkumus ar kai kuriuos kitus dalykus, bet, pavyzdžiui, jūs pastebėjote, kad užsieniečiams nėra pakankamai prieinamos medicinos paslaugos. Kaip tai atrodo?

E. Leonaitė: Sprendžiant iš to, ką matėme, iš tiesų nėra užpildyti medikų etatai. Tiesiog mums buvo paaiškinta, kad neatsiranda žmonių, kurie sutiktų dirbti, kad tos vietos laisvos, taigi pagalbą teikia mobiliosios komandos, tai yra medikai, kurie atvyksta iš aplinkinių savivaldybių už papildomą užmokestį. Ir iš tiesų patys medikai nurodė konkrečius pavienius atvejus, kai buvo susidariusi gana kritinė situacija dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, bet kaip viena pagrindinių – odontologijos paslaugos.

– Migrantai išsilaužė dantis nuo skausmo?

E. Leonaitė: Konkrečiai, matyt, buvo vienas atvejis, jis buvo nurodytas. Tikrai dabar negalėčiau sau leisti teigti, kad tai daugybiniai atvejai. Na, sakykim, tas vienas atvejis, bent jau tas žmogus nurodė tą.

– O paaiškėjo, kodėl jis negalėjo gauti normalios pagalbos?

E. Leonaitė: Matyt, reikėtų atlikti atskirą patikrinimą, tyrimą. Mes vertinome sąlygas apskritai, šiuo atveju konkrečių asmenų situacijų taip giliai nenagrinėjome.

– Jūs pastebite, kad ir religinėms bendruomenėms, kitaip sakant, kitą religiją išpažįstantiems asmenims nėra galimybių tą religiją išpažinti. Dėl ko?

E. Leonaitė: Čia kalbėčiau labiau apie tai, kad nėra specialių patalpų, kurios būtų tam pritaikytos. Ar tai maldai, pabuvimui, nes apskritai, kadangi tai be galo perpildytos patalpos, nėra galimybės atsiriboti ir pabūti. Yra nuolatinis buvimas perpildytose patalpose ir ar tai būtų vienokia laisvalaikio forma, ar religijos išpažinimo poreikiai – to nėra. Tuo metu, kai lankėmės, dar nebuvo organizuotos religinės apeigos asmenims, kurie išpažįsta kitą, o ne katalikų tikėjimą.

– Viceministre, pastabų yra gana daug. Kiek tenka išgirsti, matyt, ne visi žmonės, ne visi rangovai norėtų dirbti tose įstaigose. Kaip ruošiatės šalinti tuos trūkumus? Ar įmanoma tai padaryti?

A. Abramavičius: Mes tikrai konstruktyviai vertiname visas rekomendacijas. Ir pirmiausia už jas, už jų įgyvendinimą arba atsižvelgimą į jas atsakinga Sienos apsaugos tarnyba, taip pat Migracijos departamentas. Rekomendacijose nurodytu laiku mes tikrai parengsime atsakymus Seimo kontrolieriams, taip pat numatysime priemones, kaip situaciją gerinti. Ir galbūt tie paminėti faktai dėl sveikatos priežiūros ar kitų objektyvių pastebėjimų galės būti ištaisyti, nors galbūt nemanome, kad 100 proc. į viską galėtų būti atsižvelgta, bet stengsimės atsižvelgti į šias pastabas.

– Ar spėsite per mėnesį pataisyti bent kai kuriuos dalykus?

A. Abramavičius: Galbūt ten nėra imperatyvaus reikalavimo, kad viską pataisyti būtent per mėnesį, bet priimti tam tikrą priemonių planą padėčiai pagerinti tikrai spėsime.

– Pinigų yra?

A. Abramavičius: Taip, tam tikras finansavimas skirtas iš Europos Sąjungos lėšų ir tikrai patikinčiau, kad medicinos paslaugoms yra skirta pakankama pinigų suma. Dėl to turbūt daryti išvadas iš vieno skaudančio danties gal ir nevertėtų. Migrantai tikrai naudojasi medicinos paslaugomis, per savaitę, remiantis statistika, suteikiama iki 500 paslaugų. Tad tam tikslui pinigų tikrai skirta.

– Jeigu visos tos žinios pasieks ir kitas institucijas, kokios sankcijos galėtų grėsti Lietuvai?

E. Leonaitė: Aš, matyt, vėlgi labiau norėčiau kalbėti ne tiek apie sankcijas, bet apie tai, kad tos problemos būtų taisomos, norisi, kad nebūtų už ką jas taikyti. Bet, be abejo, kadangi mes kalbame apie situacijas, kai žmonės gyvena taip, kaip mes padarėme išvadą: nežmoniškomis, orumą žeminančiomis sąlygomis, tai jei būtų kreiptasi į Europos Žmogaus Teisių Teismą, vadinamąjį Strasbūro teismą, tai panašu, kad tos bylos būtų laimėtos ir Lietuva turėtų išmokėti vienokias ar kitokias kompensacijas