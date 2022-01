Steigiamos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininko rinkimuose – 4 kandidatai

Jau šį šeštadienį Palangoje įvyks naujos politinės jėgos – Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ – steigiamasis suvažiavimas. Tapti būsimos partijos pirmininku(-e) pretenduos keturi jos steigėjai – Seimo nariai Saulius Skvernelis ir Vytautas Bakas, Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė bei Marijampolės moksleivių kūrybos centro vadovė Beata Valungevičienė.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininką trejų metų kadencijai išrinks visi steigiamajame suvažiavime dalyvaujantis steigėjai.

„Šiandien svarbiausia yra tai, kad per kelis mėnesius žmonės iš visos Lietuvos susibūrė į naują ir stiprią politinę bendruomenę. Džiaugiamės, kad turime partijai įkurti reikalingą steigėjų skaičių ir jį viršijame. Tačiau ne ką mažiau svarbu ir tai, kad prie kuriamos partijos jungiasi įvairūs žmonės – skirtingi savo patirtimi, žiniomis ir kompetencija, gyvenantys tiek miestuose, tiek rajonuose. Be to, didelė dalis jų apskritai pirmą kartą dalyvauja politikoje. Visa tai tik dar labiau sutelks mus kaip komandą ir skatins dirbti drauge“, – teigia Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Saulius Skvernelis.

Tapti Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ steigėjais jau užsiregistravo daugiau kaip 2,5 tūkst. žmonių ir, kaip pažymi būsimos partijos atstovai, šis skaičius vis dar auga.

Steigiamojo suvažiavimo metu taip pat numatyta išrinkti atstovus į kitus partijos valdymo organus – 8 pirmininko pavaduotojus, 29 Valdybos narius, po 6 Etikos ir skaidrumo komisijos bei Kontrolės komisijos narius.

Kandidatūras į partijos valdymo organus, įskaitant ir pirmininko pareigas, galėjo teikti visi steigėjai. Per praėjusią savaitę iš viso paraiškų gauta beveik 100.

„Esame atvira politinė bendruomenė. Siekiame užtikrinti, kad kiekvienas steigėjas turėtų galimybę realizuoti save, turimus gebėjimus ir žinias. Žmonės nuo pradžių aktyviai įsitraukė rengiant partijos įsteigimui reikalingus dokumentus, politinę programą, taip pat kandidatuojant ar keliant kitų steigėjų kandidatūras į partijos valdymo organus. Į kiekvieną poziciją yra ne mažiau trijų kandidatų. Džiugina ir tai, kad steigėjai turės platų kandidatų pasirinkimą ne tik pagal darbines patirtis, bet ir amžių, lytį bei geografiją“, – sako Seimo narys, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ steigiamojo suvažiavimo koordinatorius Lukas Savickas.

Kuriamos partijos steigiamasis suvažiavimas vyks sausio 29 dieną Palangos koncertų salėje.

Suvažiavimą rengia 14 Seimo Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ narių, pirmieji politinės partijos iniciatoriai – Saulius Skvernelis, Vytautas Bakas, Zigmantas Balčytis, Rima Baškienė, Algirdas Butkevičius, Domas Griškevičius, Linas Kukuraitis, Rūta Miliūtė, Laima Mogenienė, Laima Nagienė, Lukas Savickas, Algirdas Stončaitis, Zenonas Streikus ir Tomas Tomilinas.