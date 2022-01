Pamarį skandina ankstyvas potvynis: rajono valdžia tikisi didesnio Vyriausybės dėmesio ir investicijų į upių valymą

Pamario žmonės jau beveik mėnesį gyvena potvynio sąlygomis. Pastarosiomis dienomis vandens lygis kiek nukrito, tačiau dešimtys sodybų Šilutės rajone tebėra apsemtos, o jų gyventojams iki pagrindinio kelio tenka bristi per vandenį. Šilutės rajono meras Vytautas Laurinaitis LRT RADIJUI sako, kad potvyniai būtų gerokai mažesni, jeigu būtų valomos upės ir čia pat plaukiotų ledlaužis. Tačiau tam reikia bent 3-4 milijonų eurų.

Šilutę pasiekti naudoja du automobilius

Džipą vairuojančiam Stasiui Auškeliui tokia transporto priemonė labai praverčia. Ypač žiemos ir pavasario mėnesiais, kuomet didelius Šilutės rajono plotus užlieja upių ir kanalų vanduo. Trys kilometrai į pietvakarius nuo Šilutės, Rupkalvių kaime, Nemuno užliejamų pievų ribose rasti Stasio sodyba. Į ją patekti galima tik apsemtu keliu. Tiesa, vanduo apsėmė tik dalį jo sodybos teritorijos, į namus vanduo kol kas nepateko. S. Auškelis vairuoja džipą ne šiaip sau – jis labai gerai važiuoja per vandenį.

„Tai aukštesnė mašina, vandens taip jau nebijo. Ji jau tokia „ant nurašymo“ – su ja negaila ir per vandenį važinėti. O geresnį automobilį esu pasilikęs toliau, ant plento stovi. Tai per apsemtas vietas važiuoju džipu, o paskui perlipu į gerą mašiną ir toliau važiuoju į miestą savais reikalais“, – su savo kasdienybe supažindina S. Auškelis, džipu skrosdamas apsemtą kelią ties Rupkalvių kaimu.

S. Auškelis ir laidos vedėjas E. Kubilius / E. Kubiliaus nuotr.

Vyras pasakoja prie potvynių, kaip ir kiti vietos gyventojai, jau seniai pripratęs. Pasak jo, jau iš anksto žmonės pasiruošia potvyniui: aukščiau susikelia vandeniui neatsparius daiktus, buities prietaisus. Pašnekovas taip pat pasakoja, kad tokie dideli potvyniai nėra jau tokie dažni.

„Kartą ar du kartus per dešimt metų sulaukiame tokių didelių potvynių. O kitą kartą tie potvyniai būna ir tris kartus per metus, – pasakoja S. Auškelis. – Būna žiemą, prieš Kalėdas, prasideda. Paskui atleidžia. Vienais metais vanduo sukilęs net keturis kartus, man rodos, buvo. Tačiau pagrindinis potvynis būna kovo mėnesį. O štai šiemet toks labai ankstyvas ir gan didelis. Nemunas užsikišo ir visas vanduo pasidavė per šoną.“

Apsemta sodyba Rupkalvių kaimo apylinkėse / E. Kubiliaus nuotr.

Stasys pasakoja, kad atokiau gyvenvietės gyvenantis vienas pažįstamas dažnai pas jį ateidavo į svečius, tačiau po paskutinio žygio jau kuris laikas nebesirodo. „Ateidavo pas mane anksčiau cigarečių pasiskolinti. Rūko jis daug. Sušlapo iki pažastų, kol atėjo. Tai taip suvargo, kad jau nebesirodo“, – juokiasi pašnekovas.

Žiemą gelbsti metalinė valtis

Kitapus pagrindinio kelio Šilutė-Rusnė – Žalgirių kaimas. Ten situacija kur kas sudėtingesnė, o Stasys pažįsta praktiškai visus to kaimo gyventojus, kurių – kelios dešimtys. „Pasistatė čia žmonės du naujus namus ir juos jau lieja. Truputį nepasiskaičiavo. Gaila, aišku“, – sako S. Auškelis.

Kad situacija dabar pati sudėtingiausia Žalgirių kaime, patvirtina ir Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadas Mindaugas Kasnauskas. Pasak jo, praktiškai visi žmonės, kuriems prireikė ugniagesių pagalbos, gyvena būtent čia – pusšimtį gyventojų turinčiame Žalgirių kaime.

M. Kasnauskas ir laidos vedėjas E. Kubilius / E. Kubiliaus nuotr.

„Reikėjo policijos pareigūnus nuplukdyti nurodytu adresu. Buvo darbų dėl elektros generatorių, nes buvo sutrikęs elektros tiekimas. Taip pat geriamo vandens, maisto plukdymas“, – apie dažniausiai vykdomus darbus apsemtose teritorijose pasakoja M. Kasnauskas.

Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba turi du įprastus automobilius gaisrui gesinti, vieną amfibiją – didelį automobilį, panašų į valtį, kuris gali ir važiuoti sausuma, ir plaukti, bei dvi valteles. Viena jų – pripučiama guminė, kita – metalinė. Pamainos vadas M. Kasnauskas džiaugiasi, kad šiemet amfibijos panaudoti dar neteko.

Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba / E. Kubiliaus nuotr.

„Jeigu apsemtoje teritorijoje būtų gaisras, tai mes ir gesinimo įrangą turime įsidėję. Nuvažiavę turime vandens siurblius. Vanduo būna čia pat, tad siurblius merkiame į vandenį ir atliekame gesinimo darbus, – sako pašnekovas. – Guminę valtį naudojame dažniau vasarą, kuomet nėra vandenyje ledų. O metalinė valtis praverčia būtent šaltuoju metų laiku, per tokius potvynius, kuomet vandenyje gausu ledo. Dėl pačių ir kitų žmonių saugumo guminės valties tuomet nenaudojame, nes ledai ją gali supjaustyti.“

Ugniagesių pamainos vadas M. Kasnauskas čia pat pabrėžia, kad, kilus potvyniui, darbo gerokai mažiau, nes beveik prieš trejus metus pastatyta estakada į Rusnę – į salą, kurioje gyvena apie pusantro tūkstančio žmonių ir kuriems jau praktiškai nebereikia padėti, kadangi jie, net ir per potvynį, turi galimybę važiuoti ten, kur nori, ir tiek, kiek nori.

Rusnės estakada per patvinusią Atmatos upę / E. Kubiliaus nuotr.

„Mums labai daug vargo sumažėjo, nes būdavo tokių metų, kad potvynis užsitęsdavo net iki pusės metų. Tai mūsų amfibija važiuodavo ten ryte, per pietus ir vakare, – tikina Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pamainos vadas. – Keldavome žmones į ir iš Rusnės salos. O dabar žmonės patys gali nuvažiuoti.“

Problemą spręstų tinkama upių priežiūra

Tiesa, šis potvynis ypatingas tuo, kad pirmąkart šiek tiek apsėmė prieš kelerius metus pakeltą kelią Šilutė-Rusnė. Šis kelias buvo rekonstruotas netrukus po to, kai buvo pastatyta estakada kelyje į Rusnę. Rusniškiai pabrėžia, kad naujas kelias ir estakada jų problemą išsprendė iš esmės.

Šilutės rajono valdžia sako, kad potvyniai būtų gerokai mažesni, jeigu būtų valomos upės ir čia pat plaukiotų ledlaužis. Šilutės rajono mero Vytauto Laurinaičio teigimu, visais šiais klausimais deramasi su centrine valdžia, bet tam reikia politinio sutarimo.

Vytautas Laurinaitis / BNS nuotr.

„Prieš du metus mes perdavėme visus vandens kelius Vidaus vandenų direkcijai. Tai jau yra žingsnis į priekį. Savivaldybė neturi galimybių valyti šitų upių. Upių valymas ne tik padėtų mažinti tokius potvynius, bet ir pagerintų laivybą. Upės daugybę metų nėra valytos, jos turi daug sąnašų, o tai trukdo ir laivybai, ir verslui, ir krovinių gabenimui, ir, be abejo, lemia didesnius potvynius“, – sako Šilutės rajono meras V. Laurinaitis.

Vidaus vandens kelių direkcijos vadovas Vladimiras Vinokurovas sako, kad ledlaužį pastatyti ir įdarbinti nesunku, bet tam reikia maždaug 3-4 milijonų eurų ir politinio sutarimo.

Vladimiras Vinokurovas / V. Šukštos/LRT nuotr.

Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė pripažįsta, kad šiais klausimais trūksta institucijų susikalbėjimo, bet, anot jos, reikia suprasti, jog Rusnė ir jos apylinkės – saugoma teritorija, kurią ir reikia saugoti.

Aistė Gedvilienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Merui reiktų kreiptis į Vyriausybę ir ten jau turėtų rūpintis kažkokios bendros darbo grupės padarymu, kad visi, kas atsakingi už šią situaciją, tai ir keliai, ir sienų apsauga, ir aplinkosauga turėtų susėsti prie vieno stalo ir ieškoti bendrų sprendimų, – sako Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė. – Šiandien nežinau, ar ir po tokių diskusijų atsirastų bendri sprendimai, nes tų papildomų aplinkybių yra labai daug.“

Visas reportažas šia tema – radijo įraše.

Išsamiau apie potvynį pamaryje – LRT RADIJO laidoje „UŽ VILNIAUS“.

Parengė Vismantas Žuklevičius.